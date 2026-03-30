Skoda Peaq: test przed premierą. Ma 299 KM, 7 miejsc i nową kabinę

Szymon Piaskowski

Najnowszy SUV Skody ma na imię Peaq nie bez przyczyny. Nazwa modelu nawiązuje do angielskiego słowa "peak", czyli szczyt. I faktycznie - to największy, najbardziej przestronny i komfortowy, a także najlepiej wyposażony model marki, który z miejsca wjedzie na szczyt oferty czeskiego producenta. Pod skórą ma napęd elektryczny, a w kabinie fotele i rozwiązania, których dotąd żadna Skoda nie miała. Przed czerwcową premierą jeździliśmy wersją przedprodukcyjną i usiedliśmy w kabinie gotowego auta.

Skoda Peaq zostanie oficjalnie zaprezentowana w czerwcu, a do sprzedaży trafi jesienią.

Spis treści:

  1. Skoda Peaq - wymiary i stylizacja nadwozia
  2. Skoda Peaq z nowym ekranem i multimediami
  3. Skoda Peaq - moc, zasięg i ładowanie
  4. Jak jeździ Skoda Peaq?

Z jednej strony mały, stosunkowo tani i nieskomplikowany Epiq, z drugiej - potężny, prawie 4,9-metrowy, 7-miejscowy SUV Peaq. Skoda nie próżnuje i w 2026 roku wprowadzi do sprzedaży aż dwa zupełnie nowe modele elektryczne. Jeden ma zainteresować "miastowych", drugi - rodziny, zwłaszcza te bardziej "wielodzietne".

Skoda Peaq - wymiary i stylizacja nadwozia

Na żywo Peaq - którego oficjalna premiera odbędzie się w czerwcu - robi świetne wrażenie. Auto nawiązuje wyglądem do zaprezentowanego w 2022 roku konceptu Vision 7S i reprezentuje szkołę stylizacji, którą Skoda nazywa Modern Solid. Nadwozie ma bardzo "czyste" linie, z boku praktycznie nie ma wcięć, klamki są chowane (ale z funkcją mechanicznego otwierania), reflektory i tylne lampy mają charakterystyczny kształt litery "T". Z przodu wykorzystano czarny panel z podświetlanymi elementami, a w dolnej części zderzaka niemal niewidoczne kanały, które "łapią" powietrze. Przy okazji - współczynnik oporu Cx wynosi doskonałe 0,25.

Z nadwoziem o długości niemal 4,9 m będzie to drugi najdłuższy model Skody - po Superbie Combi. Peaq ma od niego jednak wyraźnie większy rozstaw osi - aż o 12,4 cm.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Jak duże to auto, pokazują liczby - szczególnie na tle Kodiaqa. Peaq jest od niego o 11,6 cm dłuższy (4874 mm długości), a rozstaw osi wynosi aż o 17,4 cm więcej (2965 mm), za to na wysokość względem Kodiaqa przybyło tylko 5 mm. To oznacza, że mimo rozmiarów Peaq nie sprawia wrażenia ociężałego. Dodatkowe centymetry czuć w kabinie i widać w bagażniku. W zależności od wersji mierzy on od 299 do 1010 l - ta pierwsza wartość dotyczy odmiany 7-miejscowej za trzecim rzędem, ta druga wariantu 5-osobowego. W 7-osobowym Peaqu ze złożonymi fotelami trzeciego rzędu zostaje 935 l na bagaże. To więcej niż oferują rywale spod znaku Kii czy Peugeota.

Skoda Peaq będzie dostępna w dwóch wariantach - jako 5- lub 7-osobowy SUV, z fotelami chowanymi w podłodze bagażnika.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

W pierwszym i drugim rzędzie miejsca jest więcej niż dużo, w trzecim rzędzie, do którego dostęp jest taki sobie przez wąski otwór, wystarczająco, pod warunkiem, że pasażerowie drugiego rzędu podsuną kanapę (dzieloną w proporcjach 60:40). W trzecim przedziale nie ma nawiewów, są za to dwa porty USB. Istotna informacja dla rodzin - uchwyty Isofix są tylko na dwóch skrajnych miejscach drugiego rzędu, trzecie, ze względu na wyprofilowanie oparcia i szerokość, to raczej opcja awaryjna. Za to fotele z przodu i z tyłu są pierwsza klasa - tu z kolei kształt oparcia pozwala momentalnie poczuć się jak u siebie. Te z przodu mogą rozkładać się do pozycji leżącej i mieć wysuwane podnóżki, pod warunkiem, że wybierzemy tzw. Pakiet Relaksu.

Najmocniejszy wariant będzie miał dwa silniki, 299 KM i napęd 4x4. W planach są jednak mocniejsze wersje.Škoda Automateriały prasowe

Skoda podkreśla też, zupełnie poważnie, że wnętrze Peaqa może być "animal free", czyli wolne od materiałów pochodzenia zwierzęcego. Skoda podkreśla też wykorzystanie materiałów z odzysku. W przyszłości pojawią się wersje ze skórzaną tapicerką. Do wyboru będzie pięć opcji wykończenia kabiny, w tym odmiana Sportline, która wyróżnia się także czarnymi akcentami na nadwoziu.

Skoda Peaq z nowym ekranem i multimediami

W przeciwieństwie do dotychczasowych modeli, w Peaqu zastosowano pionowy ekran multimediów (13,6 cala), które oparte są o system Android i wykorzystują dane nawigacyjne czy obraz satelitarny pochodzący od Google'a. Do tego kierowcy będą mogli instalować aplikacje zewnętrzne (Spotify, Youtube etc.). Za kluczyk w Peaqu może służyć smartfon, klamki automatycznie wysuną się, gdy kierowca zbliży się do pojazdu. Na szczęście Skoda zachowała zdrowy rozsądek i w kabinie zachowano wiele fizycznych przełączników, w tym umieszczone na tunelu środkowym duże przełączniki od sterowania klimatyzacją.

Jak to w Skodzie, nie zabrakło też rozwiązań "Simply Clever" - nowości to stolik, który można rozłożyć w miejscu podłokietnika czy możliwość przeciągnięcia przewodu do ładowania przez specjalne "przejście" w tunelu środkowym, dzięki czemu nie zakłóca on widoku.

Skoda Peaq w wersji przedprodukcyjnej okazała się bardzo wygodna i “miękka” w reakcjach. Komfort jest tu odmieniany przez wszystkie przypadki.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Skoda Peaq - moc, zasięg i ładowanie

W rozmowie z Interią przedstawiciele Skody przyznali, że trzy wersje napędowe to dopiero początek i w przyszłości pojawią się kolejne warianty, w tym taki o mocy ponad 300 KM. Peaq wystartuje jednak najpierw w następujących odmianach: 60, 90 i 90x. Wszystkie będą miały zestaw akumulatorów litowo-jonowych (NMC) pochodzących m.in. z Volkswagena ID. Buzz. Pierwsza będzie mieć pojemności 63 kWh, kolejne 91 kWh (brutto). Zasięg podstawowej wersji to ponad 460 km, warianty z większymi bateriami mają przejechać nawet ponad 600. Moc wyniesie, odpowiednio, 204, 286 i 299 KM, najmocniejsza odmiana ma oczywiście dwa silniki i dzięki temu napęd 4x4. Przyspieszenie do setki wyniesie, odpowiednio, 8,6, 7,1 i 6,7 s.

Jeden z “easter eggów” to symbole kolarzy na szybie - nawiązanie do przywiązania Skody do wyścigu Tour de France i produkcji rowerów.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Mimo że, jak wynika z danych Skody, 80 proc. ładowań elektrycznych modeli tej marki to sesje przy ładowarkach AC, moc i czas ładowania są istotne nie tylko z powodów "imidżowych", ale zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy się w dalszą podróż. Przy ładowarkach DC akumulatory naładujemy w około 27-28 minut (10-80 proc.) - poprawiono nie tyle moc samego ładowania, która jest tylko nieznacznie wyższa, ale krzywą ładowania.

Potężny rozstaw osi oznacza, że w środku jest bardzo przestronnie. Nawet przy siedmiu fotelach w bagażniku pozostaje jeszcze 299 litrów pojemności na ładunki.Škoda Automateriały prasowe

Jak jeździ Skoda Peaq?

Po odbyciu krótkiej przejażdżki egzemplarzem przedprodukcyjnym Peaqa łatwo stwierdzić, że konstruktorzy postawili przede wszystkim na komfort - prawdopodobnie z dobrym skutkiem, bo nawet w takim wydaniu auto zapewniało łagodne, skuteczne tłumienie, jednocześnie, typowo dla Skody, nadwozie nie wpadało w zbyt głębokie pionowe ruchy czy bujanie. Wersja 90 o mocy 286 KM to wszystko, czego w codziennym życiu potrzeba - reakcje na gaz są łagodne, ale przyspieszenie solidne. Układ kierowniczy był bardzo "gumowy", ale nie spodziewamy się, żeby w takim wydaniu trafił do wersji produkcyjnej. Ogólny obraz Peaqa rysuje się więc tak, że auto będzie zapewniało spokój, ciszę i pewne prowadzenie - czyli dokładnie to, czego oczekują klienci od modelu tej klasy.

W przednim, dość płaskim schowku (“frunku”) znajdzie się miejsce na przewody do ładowania i roletę z bagażnika.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Na koniec najważniejsze, czyli ceny. Sama Skoda przyznaje, że polski rynek nie jest kluczowym dla tego modelu, marka celuje przede wszystkim w kraje skandynawskie i Niemcy. Peaq będzie rywalizował między innymi z Kią EV9, Peugeotem E-5008 czy Hyundaiem Ioniqiem 9. Żaden z tych modeli na naszym rynku kariery nie zrobił i trudno spodziewać się, żeby inaczej było z Peaqiem - jakkolwiek dobry by nie był.

Peaq będzie najdroższym modelem Skody - można spodziewać się, że jego cena w podstawowej wersji przekroczy 200 tys. Zł, a w przypadku droższych wersji dobije do 300 tys.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Z pewnością będzie kosztował więcej niż Enyaq czy Kodiaq - można spodziewać się, że podstawowy wariant będzie startował z poziomu wyraźnie po tamtej stronie 200 tys. zł, a ten z większymi bateriami zbliży się do 300 tys. zł. Dla porównania - Kia EV9 z akumulatorami 99,2 kWh kosztuje minimum 328 200 zł, Hyundai Ioniq 9 (110 kWh) startuje od niecałych 290 tys. zł, a Peugeot E-5008 to wydatek minimum 216 tys. zł (baterie 73 kWh).

Peaq może więc być najbardziej komfortową, największą i najbardziej zaawansowaną Skodą w gamie, a jednocześnie najmniej popularną. Debiut auta w salonach - jesienią.

