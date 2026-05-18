Spis treści: Skoda i 125 lat motorsportu. Wszystko zaczęło się od motocykli Te modele zapisały się w historii. Skoda Sport z 1949 roku Skoda 1100 OHC. Stworzona do Le Mans, w którym nie wystartowała Skoda 130 RS i 130 LR. Rajdowe maszyny sprzed 40 lat Królowa polskich dróg jako wariant WRC? Tak, to prawda Skoda Fabia Rally2. Rajdowa broń z Mlada Boleslav Za kierownicą Skody Fabii Rally2. Już ruszenie wymaga skupienia Zbyt duża swoboda i kolejna ważna lekcja Jedno pozostało niezmienne. Emocje za kierownicą

Skoda i 125 lat motorsportu. Wszystko zaczęło się od motocykli

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że Skoda może pochwalić się jedną z najdłuższych i prawdziwie imponujących tradycji sportów motorowych w historii motoryzacji. Już w 1901 roku motocykl L&K, zbudowany przez założycieli marki - Vaclava Laurina i Vaclava Klementa - wystartował w wymagającym wyścigu na trasie liczącej około 1200 kilometrów, między Paryżem a Berlinem.

Zaledwie kilka lat później, w 1905 roku, firma L&K ostatecznie porzuciła produkcję motocykli, skupiając się na samochodach, co szybko przełożyło się na jej rosnącą obecność również w motorsporcie. Sukcesy takie jak zwycięstwa w Rajdzie Monte Carlo czy triumfy w 24-godzinnym wyścigu na torze Spa-Francorchamps ugruntowały jej pozycję jako liczącego się gracza w świecie wyścigów.

Na przestrzeni ponad 125 lat Skoda konsekwentnie rozwijała swoje sportowe dziedzictwo, tworząc samochody, które na trwałe zapisały się zarówno w historii rajdów, jak i wyścigów torowych.

Przez 125 lat Skoda konsekwentnie rozwija swoje motorsportowe dziedzictwo.

Te modele zapisały się w historii. Skoda Sport z 1949 roku

Jednym z modeli, które warto wyróżnić, jest Skoda Sport z 1949 roku. Pojazd, który powstał w zaledwie dwóch egzemplarzach, został wyposażony w czterocylindrowy silnik, który rozwija 60 KM. Całość współpracuje z czterobiegową skrzynią biegów. Układ ten pozwala osiągać prędkość maksymalną sięgającą około 160 km/h.

To właśnie jeden z tych egzemplarzy wystartował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1950 roku. Blisko 70 lat później miałem okazję zobaczyć ten samochód z bardzo bliska, a nawet przejechać się nim jako pasażer. Największym zaskoczeniem był całkowity brak pasów bezpieczeństwa - w tym modelu po prostu ich nie przewidziano, więc podczas jazdy jedynym sposobem na utrzymanie się na miejscu było kurczowe trzymanie się kierownicy lub w moim przypadku - elementów karoserii.

Sam przejazd niewielkim roadsterem nie należał zresztą do szczególnie komfortowych. Auto jest głośne, ciasne, a jego wysokość - sięgająca mniej więcej do moich kolan - sprawia, że nie daje ono żadnej ochrony przed chłodnym pędem powietrza. To wszystko sprawia, że trudno skupić się na przyjemności z jazdy, a jeszcze trudniej nie zadać sobie pytania, jak wymagające musiało być przetrwanie 24 godzin w takim aucie. Z dzisiejszej perspektywy to bez wątpienia był ekstremalny test wytrzymałości zarówno dla kierowcy, jak i samej maszyny.

Jazda na prawym fotelu w Skodzie Sport nie jest może komfortowa. Ale i tak daje mnóstwo frajdy! | Fot. Skoda materiały prasowe

Skoda 1100 OHC. Stworzona do Le Mans, w którym nie wystartowała

Niespełna dekadę później rozpoczął się kolejny rozdział w historii sportowych modeli marki. Pod koniec 1957 roku powstała bowiem Skoda 1100 OHC. Auto zbudowano z myślą o rywalizacji w długodystansowych wyścigach - początkowo stworzono dwa egzemplarze w wersji z otwartym nadwoziem, a w 1959 roku dołączyły do nich dwa warianty coupe.

Model, który udostępniono nam do przejazdu na fotelu pasażera to egzemplarz, który na co dzień można oglądać w Muzeum Skody w Mlada Boleslav. Samochód wyposażono w montowany wzdłużnie czterocylindrowy silnik rzędowy, który rozwijał jak na swoje czasy imponujące 92 KM. Co ciekawe, na początku jednostkę tę zasilano wysokooktanowym paliwem lotniczym, co podkreślało jego wyczynowy charakter.

Kierowcy Skody odnosili sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą, choć realia polityczne przełomu lat 50. i 60. sprawiały, że 1100 OHC rywalizowała głównie z zawodnikami z państw bloku wschodniego. Ostatecznie plany startu w Le Mans nigdy nie zostały zrealizowane.

Skoda 1100 OHC miała zdominować Le Mans. Niestety do startów nie doszło. | Fot. Skoda materiały prasowe

Skoda 130 RS i 130 LR. Rajdowe maszyny sprzed 40 lat

W późniejszych latach prawdziwą legendą stała się również Skoda 130 RS - sportowe coupe, które w 1977 roku zajęło dwa pierwsze miejsca w swojej klasie podczas legendarnego Rajdu Monte Carlo. Samochód napędzał umieszczony z tyłu silnik 1.3 generujący 140 KM. Przy masie wynoszącej zaledwie 720 kg auto osiągało prędkość maksymalną 220 km/h.

Dziesięć lat później pojawiła się Skoda 130 LR, wyposażona w czterocylindrowy silnik 1.3 o mocy 130 KM. Rajdówka zbudowana zgodnie ze specyfikacją Grupy B/9 zdobyła między innymi podium w Rajdzie Akropolu w 1985 roku - jednym z najtrudniejszych rajdów świata.

Skoda 130 LR. Wielu z nas może ją jeszcze kojarzyć z odcinków rajdowych. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Królowa polskich dróg jako wariant WRC? Tak, to prawda

A co powiecie na fakt, że nawet dobrze znana z polskich dróg Skoda Octavia doczekała się swojej rajdowej odsłony? I to w nie byle jakiej specyfikacji. Zaprezentowana pod koniec lat 90. Octavia WRC była napędzana dwulitrowym silnikiem z turbodoładowaniem, który generował około 300 KM. Ze względu na swoje duże rozmiary oraz słynącą z niezawodności konstrukcję, zyskała przydomek "czeskiego czołgu". Jej najlepszym wynikiem było trzecie miejsce w niezwykle wymagającym Rajdzie Safari.

Podczas wydarzenia, w którym uczestniczyłem, można było zobaczyć również egzemplarz tej rajdówki, choć niestety nie miałem okazji się nim przejechać z powodów technicznych, czego bardzo żałuję. Łącznie Octavia WRC doczekała się trzech kolejnych ewolucji, zanim została zastąpiona przez mniejszą Fabię WRC. Ta zadebiutowała w Rajdowych Mistrzostwach Świata w 2003 roku, jednak mimo zaawansowanej technologii, zmagała się z problemami technicznymi i nie odniosła spektakularnych sukcesów fabrycznych. To jednak z jej doświadczeń czerpano, tworząc kolejne utytułowane maszyny w tym m.in. Skodę Fabię Rally2.

Tego modelu nie trzeba przedstawiać. Skoda Octavia w specyfikacji WRC. "Czeski Czołg". Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Skoda Fabia Rally2. Rajdowa broń z Mlada Boleslav

To właśnie Skoda Fabia Rally2 należy dziś do najbardziej utytułowanych samochodów rajdowych świata. Auto może pochwalić się tysiącami startów i setkami zwycięstw na odcinkach specjalnych praktycznie na każdym kontynencie. Dość powiedzieć, że samochodem tym startują czołowi kierowcy rajdowi świata, a wśród nich także Polacy. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Miko Marczyk, który za kierownicą Fabii Rally2 regularnie odnosi sukcesy w Rajdowych Mistrzostwach Europy.

Konstrukcja bazuje na seryjnej Fabii, jednak pod kątem technicznym jest to pełnoprawna maszyna wyczynowa. Sercem samochodu jest turbodoładowany silnik 1.6 o mocy około 290 KM i momencie obrotowym przekraczającym 430 Nm. Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem pięciobiegowej sekwencyjnej skrzyni biegów. Auto waży niewiele ponad 1200 kg, co w połączeniu z agresywną charakterystyką napędu sprawia, że przyspiesza i reaguje niemal natychmiast na każde polecenie kierowcy.

Fabia Rally2 została wyposażona w zaawansowaną klatkę bezpieczeństwa zgodną z normami FIA, wyczynowe zawieszenie oraz potężny układ hamulcowy przystosowany do jazdy po szutrze i asfalcie. W środku dominują karbonowe elementy, kubełkowe fotele oraz minimalistyczny kokpit, podporządkowany wyłącznie skuteczności i bezpieczeństwu.

Fabia Rally2 bazuje na seryjnej Fabii, jednak pod kątem technicznym jest to zupełnie inne auto. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Za kierownicą Skody Fabii Rally2. Już ruszenie wymaga skupienia

No właśnie - choć historia najważniejszych sportowych modeli Skody sama w sobie jest niezwykle interesująca, to nie ona stanowiła główny punkt mojego udziału w obchodach 125-lecia motorsportu marki. Jak wspomniałem wcześniej - miałem wyjątkową okazję zasiąść za kierownicą Fabii Rally2. Całość poprzedził briefing bezpieczeństwa oraz krótkie szkolenie prowadzone przez utytułowanego kierowcę rajdowego Emila Lindholma. W 2022 roku Fin zdobył tytuł mistrza w klasie WRC2, a także uczestniczył w testach najnowszej generacji Fabii Rally2.

Po zapoznaniu się z procedurą uruchamiania samochodu (ciekawostka: przycisk startu silnika umieszczony jest bezpośrednio na kierownicy, w miejscu logo Skody) oraz po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa, czekał mnie jeszcze krótki przejazd na prawym fotelu. Niedługo później Emil opuścił auto, a ja otrzymałem polecenie zajęcia miejsca za kierownicą.

Już po zajęciu miejsca w niezwykle ciasnym kubełkowym fotelu pojawiła się pierwsza myśl: "co ja tu właściwie robię?". Mimo pewnego doświadczenia z samochodami wyczynowymi, sama perspektywa prowadzenia tak mocnej i jednocześnie kultowej rajdówki wyraźnie przyspieszała moje tętno. Po poprawieniu kasku i dociągnięciu pasów drzwi zostały zatrzaśnięte, a ja nie miałem już odwrotu - pozostało tylko ruszyć, a to wbrew pozorom, wcale nie było to takie proste.

Wewnątrz Fabii Rally2 znajdziemy wąskie kubełki i klatkę bezpieczeństwa. Auto uruchamia się "znaczkiem" na kierownicy. | Fot. Skoda MARTIN SZNAPKA materiały prasowe

Mimo że Skoda Fabia Rally2 wyposażona jest w sekwencyjną skrzynię biegów, sam start nadal wymaga użycia sprzęgła. Problem w tym, że działa ono zupełnie inaczej niż w samochodzie drogowym - jest bardziej "bezpośrednie" w charakterze i wymaga dużej precyzji dozowania. Ruszenie bez szarpnięć albo zgaśnięcia silnika okazuje się nie lada wyzwaniem. Na szczęście udało mi się to wykonać dość płynnie.

Kolejnym zaskoczeniem była jednak sama zmiana przełożeń - obsługa sekwencyjnej skrzyni wymagała znacznie więcej siły, niż można by się spodziewać. Jeszcze większe zdziwienie przyszło jednak chwilę później, kiedy po udanym starcie zdecydowanie mocniej wcisnąłem pedał gazu.

Samochód dosłownie wystrzelił do przodu, a pierwszy zakręt pojawił się przed oczami niemal natychmiast, nie dając czasu na jakiekolwiek zastanowienie. Na szczęście układ kierowniczy okazał się niezwykle precyzyjny, a samo auto zaskakująco zwinne i posłuszne. Już pierwsze szykany pokazały, jak błyskawicznie Fabia Rally2 reaguje na każdy ruch. Równie imponujące okazało się hamowanie (lewą stopą!) - siła i skuteczność układu hamulcowego były wręcz niewiarygodne, aż trudno było uwierzyć, jak szybko potrafi ono wytracić prędkość.

Przez niemal cały przejazd Fabia Rally2 sprawiała wrażenie dosłownie przyklejonej do asfaltu | Fot. Skoda materiały prasowe

Zbyt duża swoboda i kolejna ważna lekcja

Przez niemal cały przejazd auto sprawiało wrażenie dosłownie przyklejonego do asfaltu. Dało się wyczuć jego agresywny, rajdowy charakter, ale jednocześnie budowało ogromne poczucie pewności za kierownicą. I właśnie ta pewność okazała się chwilę później zgubna. Gdy na końcowym fragmencie toru pojawiła się prosta prowadząca do ostatniego zakrętu, pozwoliłem sobie na odrobinę zbyt dużą swobodę i nieco mocniej wcisnąłem gaz. Wtedy w pełni dotarło do mnie, że nie prowadzę zwykłego auta drogowego, lecz prawdziwą rajdową maszynę, która - mimo swojej precyzji i przewidywalności - niestety nie wybacza błędów.

Wystarczyło jedno mrugnięcie okiem, bym z początku prostej znalazł się praktycznie na jej końcu. Zaskoczony przyspieszeniem niczym ze statku kosmicznego uderzyłem w hamulec, ale było już za późno. Fabia przestrzeliła zakręt. Na szczęście organizatorzy przewidzieli, że emocje mogą ponieść kierowców. W miejscu potencjalnego błędu pozostawiono na szczęście sporo marginesu. Także mój mózg dość szybko zrozumiał, co się dzieje, więc zdążyłem znacząco wytracić prędkość.

Dla mnie była to kolejna cenna lekcja. Dla kolegów z zaprzyjaźnionych redakcji - idealny powód do wielomiesięcznego wypominania mi tej pomyłki. I szczerze mówiąc, mają do tego pełne prawo.

Jazda rajdową Skodą to dla mnie kolejna ważna lekcja, której nie zapomnę. | Fot. Skoda IvoHercik.com materiały prasowe

Jedno pozostało niezmienne. Emocje za kierownicą

Niezależnie jednak od tego, że z przygody ze Skodą Fabią Rally2 wracam "na tarczy", mogę śmiało powiedzieć, że było to jedno z najciekawszych i najważniejszych doświadczeń w moim motoryzacyjnym życiu.

Możliwość porównania na własnej skórze, jak przez 125 lat zmienił się świat motorsportu, okazała się czymś absolutnie wyjątkowym. Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do zrozumienia, jak konsekwentnie Skoda rozwija swoje sportowe DNA - od pionierskich motocykli i prostych wyścigowych konstrukcji, przez legendarne modele rajdowe, aż po nowoczesną Fabię Rally2 naszpikowaną współczesną technologią.

Przez jeden dzień mogłem prześledzić historię motorsportu niemal namacalnie - od czasów, gdy kierowcy ścigali się bez pasów bezpieczeństwa, po erę zaawansowanych klatek bezpieczeństwa, sekwencyjnych skrzyń biegów i precyzji rodem z samochodów klasy WRC. Jedno jednak przez lata pozostało niezmienne - emocje za kierownicą. I właśnie dlatego motorsport wciąż fascynuje ludzi tak samo mocno, jak ponad sto lat temu.

