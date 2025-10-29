Seat Ibiza i Arona po faceliftingu. Nowy wygląd i ważne zapowiedzi

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Seat nigdzie się nie wybiera - ma na siebie plan. Mniej więcej tak można skomentować premierę Ibizy i Arony po faceliftingu oraz zapowiedź debiutu kolejnych wersji Leona. Dwa najpopularniejsze modele hiszpańskiego producenta zyskały nowy, choć nie rewolucyjny, wygląd, a także odświeżoną stylizację kabiny. W całej tej historii ważniejsze jest jednak to, że Seat w najbliższych latach przedstawi także kolejne nowości, zarówno modelowe, jak i napędowe.

Seat Ibiza i Arona przeszły już drugi facelifting od momentu debiutu modeli aktualnej generacji; zmiany dotyczą przede wszystkim przodu nadwozia i kabiny, choć w gruncie rzeczy są niewielkie.
Seat Ibiza i Arona przeszły już drugi facelifting od momentu debiutu modeli aktualnej generacji; zmiany dotyczą przede wszystkim przodu nadwozia i kabiny, choć w gruncie rzeczy są niewielkie.Seatmateriał zewnętrzny

Spis treści:

  1. Seat Ibiza i Arona z nowym wyglądem na 2026 rok
  2. Seat Ibiza i Arona w kabinie
  3. Seat Ibiza i Arona ze znanymi silnikami. Ale nowości nadchodzą
  4. Seat Ibiza i Arona w salonach od 2026 roku

W ostatnich latach można było odnieść wrażenie, że całą uwagę przyciągają nowości Cupry, a Seat zjechał nieco na boczny tor. Dość powiedzieć, że ostatnimi istotnymi premierami marki były… Ibiza i Arona po faceliftingu (2021 rok). Po czterech latach Seat aktualizuje je ponownie. Przedstawiciele marki zdradzili też, czego możemy spodziewać się po niej w najbliższych latach.

Seat Ibiza i Arona z nowym wyglądem na 2026 rok

Wśród nowości w przypadku obu tych modeli mamy wszystkie żelazne punkty faceliftingów. W oczy rzuca się głównie nowy wzór LED-owych świateł do jazdy dziennej, który, jak przekonują styliści, dodaje Ibizie i Aronie więcej pazura.

Z przodu dorzucono do tego nowy, sześciokątny "grill", a także nowy zderzak, który minimalnie zwiększył długość całkowitą obu modeli - o około 1 cm. W rozmowie z Interią przedstawiciele Seata potwierdzili też, że nowy wygląd przodu nie wpłynął na właściwości aerodynamiczne nadwozia.

Nowoczesny, szary hatchback marki Seat zaparkowany na żwirowym podłożu w słonecznym, nadmorskim krajobrazie. Samochód wyróżnia się sportowymi felgami i designerskimi reflektorami, w tle widoczne wzgórza i zieleń.
Oprócz tego, że zmienił się przód Ibizy (nowe są m.in. zderzak czy wzór świateł do jazdy dziennej LED), to w ofercie pojawią się też trzy nowe kolory.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

W ofercie pojawiły się też nowe wzory obręczy (w Ibizie od 15 do 18 cali, w Aronie 16-18 cali), a także trzy nowe kolory - Liminal, Oniric i Hypnotic. Lakiery dostępne do tej pory pozostaną w cenniku.

O tym, że ogólna stylizacja obu aut nieźle znosi próbę czasu świadczy skupienie się na podkręceniu detali. Ot, choćby nowych, laserowo grawerowanych logach FR w tych wersjach czy ciemniejszych napisach z nazwami modeli na pokrywie bagażnika. Ibiza dodatkowo zyskała nowy, tylny zderzak, ale zasadniczo tylna część nadwozia zmieniła się niemal niezauważalnie.

Seat Ibiza i Arona w kabinie

Lekkie odświeżenie dotknęło także kabiny obu modeli - postawiono na nowy wzór tapicerki z tłoczoną tkaniną oraz nawiązujące do niej kolorem wstawki na drzwiach czy wykończenia wokół nawiewów. Zasadnicza koncepcja obsługi pozostała bez zmian.

Jasnoniebieski samochód SUV zaparkowany na kamienistej, leśnej drodze, otoczony drzewami oraz zielenią leśną pod lekko zachmurzonym niebem.
Podobnie jak Ibiza, także Arona będzie dostępna w trzech nowych kolorach nadwozia - Liminal, Oniric i Hypnotic.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Kierowca ma przed sobą zestaw cyfrowych zegarów, których wygląd można personalizować na kilka sposobów (między innymi z widokiem dużej mapy). Obok znajduje się ekran główny multimediów o przekątnej 8,25 lub 9,2 cala. Dźwignia automatycznej skrzyni biegów jest klasyczna, podobnie jak ta od hamulca postojowego. Nie ruszano też pokręteł, którymi zarządza się klimatyzacją.

Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i czapce prezentuje czerwony samochód marki Seat Ibiza zaparkowany nad morzem, w tle błękitna woda i lekko pochmurne niebo.
Długość nadwozi Ibizy i Arony wydłużyła się symbolicznie - o, odpowiednio, 1,1 i 1 cm. To rezultat zastosowania nowego zderzaka.Seatmateriał zewnętrzny

Tradycyjnie, mocnym punktem Seatów są fotele, które obejmują ciało pewnie i nawet w zakrętach pozwalają na komfortową podróż. Minusy? Na pewno odgłos zamykania drzwi powinien być nieco bardziej wyrafinowany. Spodziewalibyśmy się też lepszej reakcji ekranu na dotyk, zaś połączenie Apple CarPlay bywało niestabilne.

Zobacz również:

Seat Leon po modernizacji nie zmienił się z zewnątrz. Zmiany docenią szczególnie klienci wybierający hybrydę plug-in.
Testy

Seat Leon kombi to mistrz oszczędzania. 100 km przejedziesz za 2,34 zł

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

    Seat Ibiza i Arona ze znanymi silnikami. Ale nowości nadchodzą

    Żadnych zmian nie zafundowano Seatom w kwestii silników, choć nie oznacza to, że te nie nadejdą. Na 2027 rok zapowiedziano debiut wersji Ibizy i Arony z układem miękkiej hybrydy, zapewne ze znanym, choćby z nowego Volkswagena T-Roca, silnikiem 1.5 eTSI o mocy 116/150 KM.

    Szary samochód osobowy marki Seat zaparkowany na żwirowym placu, w tle widoczne turkusowe morze, pagórkowate wybrzeże oraz niebieskie niebo z lekkim zachmurzeniem.
    Tył Ibizy po faceliftingu różni się detalami - delikatnie przeprojektowanym zderzakiem i ciemnymi, aluminiowymi literami z nazwą modelu i wersji.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

    Tymczasem w modelach po faceliftingu znajdziemy znane dotąd warianty z silnikami 1.0 MPI/80 KM (w Ibizie) oraz 1.0 TSI (95/115 KM) i 1.5 TSI (150 KM) w Ibizie i Aronie. Najmocniejsza wersja ma wyłącznie 7-biegowe DSG, może być w niej wyposażona też odmiana środkowa.

    Na testowej trasie sprawdziliśmy najmocniejszą Aronę i 115-konną Ibizę - tę ostatnią ze skrzynią dwusprzęgłową. Kultura pracy obu tych silników jest wysoka, a w przypadku jednostki 3-cylindrowej konstruktorom udało się nawet wykrzesać całkiem ciekawy dźwięk silnika. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że reakcje na gaz, szczególnie przy starcie, powinny być szybsze - od momentu wciśnięcia gazu do faktycznego przyspieszenia mija zauważalna chwila.

    Nowoczesny srebrny SUV marki SEAT Arona zaparkowany na plaży z widokiem na morze, niebo pokryte częściowo chmurami, fale delikatnie uderzają o brzeg.
    Arona, tak jak Ibiza, ma teraz nowy, sześciokątny “grill”, a także mniejsze reflektory przeciwmgielne, które umieszczono w dolnej części osłony chłodnicy.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

    W imię ekonomii jazdy skrzynia szybko załącza kolejne przełożenia, ale gdy tylko kierowca bardziej zdecydowanie wciśnie gaz, reakcja silnika, szczególnie w wypadku 115-konnej Ibizy, jest na tyle ochocza, że w praktyce zawsze ma się poczucie solidnego zapasu osiągów.

    Ibiza i Arona nie rozczarowują też tam, gdzie droga zaczyna skręcać. Układ kierowniczy ma w sobie wystarczającą ilość ostrości i jednocześnie jest na tyle precyzyjny, że na krętej trasie można nawet odczuć coś, co Seat nazywał kiedyś "auto emocion".

    Pewną cenę płaci się jednak za to ponadprzeciętne (jak na klasę obu aut) prowadzenie w miejscach, gdzie nawierzchnia jest poszarpana - czuć to szczególnie w Ibizie, która potrafi czasem dość twardo "przyjąć" nierówności i przenieść wstrząsy do kabiny. Arona jest pod tym względem o pół klasy wyżej.

    Mężczyzna prowadzi samochód, korzystając z nawigacji GPS na pokładzie, jasne wnętrze auta i widok na krętą, otoczoną zielenią drogę za oknem.
    Kabina Ibizy i Arona pozostała niemal “nienaruszona” - przynajmniej pod kątem elementów obsługi, które są identyczne jak dotychczas.Seatmateriał zewnętrzny

    Seat Ibiza i Arona w salonach od 2026 roku

    Cenniki obu modeli powinny pojawić się jeszcze w listopadzie, a pierwsze egzemplarze Ibizy i Arony wjadą do salonów w I kwartale 2026 roku. Z rozmów, które przeprowadziliśmy na miejscu, wynika, że ceny powinny pozostać na podobnym poziomie - a to oznacza kwotę wyjściową od około 74 tysięcy zł za Ibizę (85 tysięcy za odmianę z jednostką 1.0 TSI) i około 89 tysięcy zł za Aronę.

    Wnętrze nowoczesnego samochodu z dwoma przednimi fotelami pokrytymi niebieską tapicerką z dekoracyjnym przeszyciem, widoczna kierownica, konsola centralna oraz otwarte drzwi z fragmentem szyby.
    Za to na fotelach pojawiła się nowa, tłoczona tkanina - wyraźnie lepszej jakości niż dotąd.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

    Tymczasem Seat uchylił także rąbka tajemnicy na temat Leona - w 2028 roku zobaczymy jego wersję hybrydową (mowa o klasycznej hybrydzie, a nie typu plug-in), a rok później model doczeka się głębokiej aktualizacji.

    Wygląda więc na to, że Seat zamierza jeszcze powalczyć o swoje - i to mimo tego, że jego sprzedaż w Europie (w 2025 r. do sierpnia włącznie) spadła o niemal 20 procent. Przed Ibizą i Aroną zatem poważne wyzwanie.

    Wnętrze bocznej części drzwi samochodu z nowoczesnym designem, wykończeniem z materiału tekstylnego i tworzywa sztucznego oraz panel sterowania szyby po stronie kierowcy, w tle fragment lusterka bocznego, drzewa i niebo.
    Wykończenie materiałowe drzwi może nawiązywać do tapicerki na fotelach - kolorowe wstawki wyraźnie ożywiają wnętrze Arony.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL
    Deska rozdzielcza samochodu z wyraźnie widocznym okrągłym nawiewem powietrza, kolorem dominującym jest czarny i niebieski, w tle widoczne rozmyte drzewa.
    Ten sam motyw kolorystyczny zastosowano na desce rozdzielczej, dzięki ozdobnej listwie i obramowaniom nawiewów.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL
    Fragment samochodu z wyeksponowanym nowoczesnym kołem oraz felgą aluminiową na tle żwirowego podłoża, widoczny jest kawałek nadwozia oraz przednie reflektory.
    Obręcze Arony (na zdjęciu) mogą mieć rozmiar od 16 do 18 cali, w Ibizie dostępne są także 15-calowe.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

    Najnowsze