W skrócie Peugeot zaprezentował koncepcyjny model Polygon z kwadratowym wolantem zamiast tradycyjnej kierownicy, opartym na technologii Hypersquare i systemie steer-by-wire.

Testy wykazały, że taki wolant umożliwia precyzyjne i łatwe manewrowanie dzięki elektronicznemu sterowaniu oraz cyfrowym przyciskom do obsługi funkcji pojazdu.

Według zapowiedzi producenta, pierwsze samochody wyposażone w technologię Hypersquare mają pojawić się na drogach w 2027 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kosmicznie wyglądający Peugeot Polygon pojawił się w Polsce. Koncept zapowiadający nowego 208 sprawia wrażenie pojazdu wyjętego prosto z wirtualnej rzeczywistości. Ma to zresztą swoje uzasadnienie - Peugeot faktycznie zadebiutował tym projektem w grze Fortnite, tworząc Polygon City, czyli wyspę stworzoną na potrzeby koncepcji Hypersquare.

Jednak przy bezpośrednim kontakcie auto zyskuje zupełnie inny wymiar. Jest niskie, szerokie i charakteryzuje się niezwykle czystą formą. Mimo że jego długość nie przekracza czterech metrów, proporcje modelu Polygon są dalekie od standardowego miejskiego hatchbacka. To raczej kompaktowa bryła z przyszłości, wyróżniająca się mocnymi wcięciami w progach, potężnymi felgami oraz drzwiami otwieranymi do góry.

Polygon jest odważny, każdy jego element wydaje się przemyślany. Front zdobią trzy pasy micro LED z centralnie umieszczonym, iluminowanym logo marki, natomiast z boku specjalne projektory wyświetlają znak lwa bezpośrednio na nadwoziu. Tył pojazdu wyposażono w cyfrowe panele służące do komunikacji z otoczeniem. Choć zestawienie tych funkcji brzmi jak lista technologicznych gadżetów z przyszłości, już niebawem mogą stać się częścią rzeczywistości. Zwłaszcza w kwestii prowadzenia.

Peugeot Polygon wygląda jak wyciągnięty prosto z planu filmu science-fiction. Pojazd faktycznie zadebiutował w grze Fortnite.

Kwadratowa kierownica zamiast okrągłej. Ale Francuzi wymyślili

Peugeot od jakiegoś czasu eksperymentował z kołem kierownicy w ramach koncepcji i-Cockpit, którą współtworzył Polak - Adam Bazydło. Jednak rozwiązanie w koncepcyjnym modelu Polygon to kolejny stopień wtajemniczenia we francuską myśl techniczną. Hypersquare, bo tak nazywa się układ kierowniczy przyszłości, całkowicie zrywa z dotychczasowymi rozwiązaniami.

Zamiast klasycznej kierownicy mamy panel w postaci prostokąta wyposażony w cztery otwory na palce. W ich wnętrzu umieszczono cyfrowe przyciski, które pozwalają kontrolować m.in. tempomat, kierunkowskazy oraz multimedia.

Wolant Hypersquare pozwala podczas parkowania na pełny skręt kół przy obrocie o zaledwie 170 stopni. Dzięki technologii steer-by-wire, jazda miejska ma przypominać obsługę smartfona lub pada do konsoli. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Kolejnym przełomem jest układ steer-by-wire. Zamiast tradycyjnej kolumny kierowniczej i bezpośredniego, mechanicznego połączenia kół z kierownicą, zainstalowano adaptacyjny układ sterowany elektronicznie. Wszystkie komendy są przekazywane do kół za pomocą impulsów elektrycznych. Brzmi prosto, ale jak to działa?

Rozwiń

Jak działa technologia Hypersquare i steer-by-wire?

Czujniki monitorują ruchy kierownicy, a silniki elektryczne zainstalowane na przedniej osi poruszają kołami w wybranym kierunku. Technologia steer-by-wire pozwala zmieniać przełożenia układu kierowniczego w ciągu milisekund.

W zależności od aktualnej sytuacji na drodze wolant może pozwolić na maksymalny skręt kół po obróceniu prostokątną kierownicą o zaledwie 170 stopni - to mniej niż pół obrotu. Dzięki temu, manewrując na parkingu przed supermarketem lub na wąskich uliczkach, nie trzeba puszczać kierownicy i przekładać rąk. Wystarczy minimalny ruch jednego z nadgarstków.

Podczas jazdy z wyższą prędkością, praca układu kierowniczego staje się mniej czuła. Dzięki temu stabilność prowadzenia ma być dużo wyższa, a nierówności nie będą wpływać na komfort prowadzenia.

To na razie tylko obietnice producenta, bowiem sprawdzenie tego rozwiązania na drogach publicznych nie jest jeszcze możliwe. Krótka jazda testowa konceptem odbywała się na specjalnie przygotowanym placu manewrowym, a samochód rozpędzał się do prędkości powolnego truchtu.

Kierowca nie będzie miał problemu z przypomnieniem sobie, którym pedałem się hamuje, a którym przyspiesza. Zamontowano na nich "ściąge". Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Czy Hypersquare jest lepszy niż tradycyjny układ kierowniczy?

Największą przeszkodą podczas pierwszego kontaktu z tym rozwiązaniem były przyzwyczajenia do konwencjonalnej technologii. Zanim przystosowałem się do nietypowego kształtu kierownicy, potrzebowałem kilkunastu minut. Mimo technologicznego skomplikowania, wolant Hypersquare wydaje się zaskakująco naturalny.

Różnicę najlepiej pokazało porównanie z aktualnym Peugeotem E-208. Po przesiadce z Polygona poczułem się, jakbym sterował ociężałym i mało reaktywnym pojazdem. Tam, gdzie nowa technologia wymagała zaledwie lekkiego obrotu nadgarstka, w tradycyjnym aucie musiałem ostro kręcić kierownicą.

Peugeot 208 z klasycznym układem kierowniczym po przesiadce z Hypersquare prowadził się bardzo ociężale. Nowa technologia zmienia zasady gry.

Podobnie wygląda kwestia parkowania - brak konieczności "machania" kierownicą sprawia, że manewry w mieście są znacznie mniej stresujące. O ile w ruchu miejskim system sprawdza się świetnie, o tyle zagadką pozostaje jazda z wyższymi prędkościami. Choć elektronika daje ogromne możliwości konfiguracji, zastanawiam się, czy brak mechanicznego połączenia z kołami nie odbierze kierowcy pewności prowadzenia poza miastem.

Jakie są plusy kwadratowej kierownicy w Peugeot Polygon?

Inżynierowie Peugeota podkreślają jak wiele zalet niesie za sobą takie rozwiązanie. Przede wszystkim projektanci mogli przesunąć deskę rozdzielczą jeszcze głębiej. Dzięki temu uwolniono sporo miejsca w kabinie, które wykorzystano na dodatkowe ekrany lub schowki. Obsługa najważniejszych funkcji ukryta w panelach dotykowych jest możliwa za pomocą kciuka. Tutaj mocno nawiązywano do rozwiązań prosto z bolidów F1.

Tył modelu Polygon to w rzeczywistości wielki ekran. W przyszłości Peugeot chce, aby auto samo informowało pieszych czy innych kierowców o swoich zamiarach, wyświetlając komunikaty bezpośrednio na pasie świetlnym. INTERIA.PL

Kolejną zaletą może być natychmiastowa adaptacja do ruchu lewo- i prawostronnego. Wystarczy przesunąć moduł na drugą stronę kokpitu lub zamontować go w specjalnym porcie. Brak mechanicznych połączeń to zawsze oszczędność w masie pojazdu, a w razie kolizji brak sztywnego elementu celującego w klatkę piersiową kierowcy.

Projekt Polygon służy inżynierom Peugeota do sprawdzania technologii, które wkrótce zdefiniują charakter "cywilnych" modeli marki.

Kiedy technologia Hypersquare pojawi się na drogach?

Technologia Hypersquare nie jest wcale tak odległa, jak się wydaje. Francuski koncern zapowiada, że pierwsze samochody z tą technologią pojawią się na drogach już w 2027 roku. Sam koncept Polygon jest zapowiedzią nadchodzącej generacji Peugeota 208.

Cyfrowe połączenie zamiast mechanicznego wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród kierowców o konserwatywnych poglądach na technologie. Konstruktorzy podeszli do kwestii bezpieczeństwa z lotniczym rygorem, dublując kluczowe układy pokładowe. Najważniejsze podzespoły są od siebie całkowicie niezależne, a kierowca zachowuje pełną kontrolę nad pojazdem i może pewnie kontynuować podróż nawet w razie usterki któregoś z elementów.

