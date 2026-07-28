Nowy Mercedes klasy C ma świetne osiągi i 762 km zasięgu, ale i kilka wad

Michał Domański

Michał Domański

Po raz pierwszy w historii Mercedes klasy C jest dostępny z napędem elektrycznym i po raz pierwszy niemiecki producent oferuje w klasie średniej limuzynę na prąd. Nic więc dziwnego, że model ten budzi duże zainteresowanie i dużo emocji, a ja miałem już okazję sprawdzić, jak jeździ elektryczna klasa C.

Mercedes klasy C po raz pierwszy dostępny jest w wersji elektrycznej Michał DomańskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Stylistyka nadwozia nowej klasy C bardzo różni się od poprzednika
  2. Wnętrze Mercedesa klasy C jest nowoczesne, ale ilość miejsca nie zachwyca
  3. Jaki zasięg ma elektryczna klasa C?
  4. Elektryczny Mercedes klasy C - cena i konkurenci

Jeśli nie śledziliście ostatnio zmian, jakie Mercedes wprowadził do swojej strategii, to możecie być zaskoczeni, że nowy elektryk nie zadebiutował jako EQC. Nie chodzi tylko o to, że myliłby się z produkowanym kilka lat temu SUV-em, ale o rezygnację z dzielenia gamy modelowej na spalinową i elektryczną. W przypadku klasy C oznacza to, że do obecnej na rynku od 2021 roku spalinowej generacji, dołączyła właśnie zupełnie nowa, elektryczna.

Stylistyka nadwozia nowej klasy C bardzo różni się od poprzednika

Jeśli należycie do tych osób, które uważają, że zwykle trudno jest odróżnić od siebie kolejne generacje niemieckich modeli, to nową klasę C rozpoznacie bezbłędnie i to z daleka. Między innymi za sprawą reflektorów z sygnaturą świetlną w kształcie gwiazdy, ale przede wszystkim dzięki dużej, jasnosrebrnej imitacji osłony chłodnicy. Zwrócicie na nią uwagę szczególnie w nocy, ponieważ nie tylko ma podświetlaną obwódkę, ale także 1050 animowanych punktów świetlnych.

Czarny samochód marki Mercedes ustawiony przodem na żwirowym podjeździe nad jeziorem, w tle woda i zacumowane jachty przy brzegu.
Duża imitacja osłony chłodnicy ze świetlnymi punktami pozwala łatwo odróżnić elektryczną klasę C od spalinowej odmiany Michał DomańskiINTERIA.PL

Na ile się to komuś podoba lub nie, to już kwestia gustu. W moim odczuciu, jest to jednak nieco zbyt ostentacyjne, zaś wybrany przez Mercedesa odcień srebrnego koloru sprawia, że osłona chłodnicy sprawia wrażenie plastikowej, a nie lakierowanej. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić niemal czarną osłonę, która wygląda zdecydowanie lepiej.

Z tyłu z kolei nie znajdziemy setek świetlnych ozdobników - zdecydowano się na szeroką, czarną blendę, w której ukryto podwójne okrągłe światła z motywem gwiazdy. Podobnie jak w przypadku stylistyki pasa przedniego, sporo zapożyczono z nowego elektrycznego GLC, na którym klasa C oczywiście bazuje.

Biały Mercedes-Benz EQE 400 zaparkowany przy brzegu jeziora, w tle motorówka na wodzie oraz pochmurne niebo.
Również tył elektrycznego Mercedesa klasy C nie pozwala pomylić go ze spalinową wersją Michał DomańskiINTERIA.PL

Kolejnym wyróżnikiem na tle poprzednika jest wyraźnie opadająca linia dachu, nadająca autu mniej klasyczny, a bardziej dynamiczny charakter. Wbrew pozorom jednak nowa klasa C nie została liftbackiem - bagażnik otwiera się nadal jak w sedanie. Taki kształt nadwozia to efekt pogoni za jak najmniejszymi oporami powietrza, których współczynnik wynosi 0,22. Natomiast skutkiem ubocznym jest fakt, że choć auto mierzy aż 4883 mm (a więc jest dłuższe o ponad 13 cm od poprzednika), wcale nie wygląda na zbyt duże jak na klasę średnią.

Granatowy sedan klasy premium zaparkowany nad brzegiem jeziora, na tle cumujących łodzi i rozległego, pochmurnego nieba.
Nowy Mercedes klasy C ma ponad 488 cm - sporo jak na klasę średnią Michał DomańskiINTERIA.PL

Wnętrze Mercedesa klasy C jest nowoczesne, ale ilość miejsca nie zachwyca

Wnętrze nowej, elektrycznej klasy C również nie przypomina poprzednika, ale jest dobrze znane osobom, które miały okazję już jeździć nowym GLC. Najważniejszym elementem jest tu oczywiście szeroki na całą deskę rozdzielczą pionowy panel, w którym umieszczono trzy ekrany. Za dopłatą zaś można zamienić je na Hyperscreen, czyli jeden wyświetlacz o przekątnej 39,1 cala. W pierwszej chwili robi on duże wrażenie i choć de facto podzielony jest on na trzy obszary (wskaźniki przed kierowcą, ekran centralny do obsługi wszystkich funkcji oraz wyświetlacz pasażera), to płynnie przechodzą one jeden w drugi.

Luksusowe wnętrze samochodu Mercedes z dużym, panoramicznym wyświetlaczem multimedialnym, podświetlaną deską rozdzielczą, nowoczesną kierownicą wielofunkcyjną oraz jasnymi, skórzanymi fotelami.
Deska rozdzielcza klasy C ma za dopłatą jeden ekran, ciągnący się przez całą jej Michał DomańskiINTERIA.PL

Sam system multimedialny znamy już z innych modeli Mercedesa i choć ma mocno rozbudowane menu, obsługuje się go dość intuicyjnie. Do tego z pomocą kierowcy może przyjść nie tylko asystent głosowy Mercedesa, ale także Google Gemini, Chat GPT oraz Microsoft Bing. Mimo to w moim odczuciu lepiej zaprojektowane są multimedia w spalinowej klasie C, a do tego wygodniej się je obsługuje, ponieważ ekran umieszczono pod kątem.

Ekran nawigacji samochodowej pokazujący szczegółową mapę z widocznym rondem, skrzyżowaniem dróg i aktywnym panelem sterowania klimatyzacją oraz opcjami mediów.
Samo menu systemu multimedialnego jest takie samo, jak w przypadku stosowanych standardowo trzech osobnych ekranów. Na szczycie ekranu kamera do wideorozmów Michał DomańskiINTERIA.PL

Podobnie wnętrze poprzedniej klasy C robiło według mnie nieco bardziej szlachetne wrażenie. W nowym nie brakuje oczywiście skórzanych obić na drzwiach czy konsoli środkowej, aluminiowych i drewnianych wstawek, a eleganckie przeszycia znalazły się nawet na tackach ładowarek indukcyjnych, które zwykle są elementem szpecącym wnętrze auta. Jednak skóry nie znajdziemy na przykład na górnej części deski rozdzielczej - najwyraźniej projektanci uznali, że i tak jest ona częściowo zasłonięta ścianą ekranów, więc nie ma potrzeby jej tam umieszczać.

Luksusowa konsola środkowa z materiałami wysokiej jakości, dwoma uchwytami na napoje oraz elementami wykończeniowymi w kolorze metalicznym, otoczona brązową skórzaną tapicerką.
Lewitująca konsola środkowa może być obita drewnem, a jej niższe partie obite zostały skórąMichał DomańskiINTERIA.PL

Trudno mieć natomiast jakieś zastrzeżenia co do wygody podróżowania na przednich fotelach, które są komfortowe, a jednocześnie nieźle podpierają w zakrętach. Szkoda tylko, że część ich elektrycznej obsługi trafiła na ekran (przełączniki na drzwiach odpowiadają tylko za najbardziej podstawowe funkcje), zaś zagłówek podnoszony i opuszczany jest ręcznie, a nie elektrycznie jak w odmianie spalinowej.

Brązowe, skórzane fotele z przeszyciami o diamentowym wzorze, nowoczesna deska rozdzielcza z dużym wyświetlaczem oraz wielofunkcyjna kierownica w eleganckim wnętrzu samochodu.
Fotele nowej klasy C są wygodne i mają niezłe trzymanie boczne Michał DomańskiINTERIA.PL

Wszystkie te powyższe uwagi, to jednak głównie próba znalezienia drobiazgów, które w nowej klasie C wydają się nieco gorzej rozwiązane. Największą wadę znajdziemy jednak na tylnej kanapie, która jest co prawda wygodna i patrząc na nią natychmiast wiemy, że wsiadamy do auta marki premium. Niestety, gdy już tam usiądziemy, okaże się, że jeśli mamy niewiele ponad 1,8 m wzrostu, dotykać będziemy kolanami oparć przednich foteli, których tył pokryto plastikiem.

Jasna skórzana tapicerka na przestronnych siedzeniach tylnej kanapy samochodu, eleganckie przeszycia i czyste, nowoczesne wykończenie wnętrza.
Ilość miejsca na kanapie nowej klasy C trochę rozczarowujeMichał DomańskiINTERIA.PL

Jest to o tyle trudne do zaakceptowania, że elektryczna klasa C jest nie tylko znacznie dłuższa od spalinowej, ale ma do tego większy o niemal 10 cm rozstaw osi (2962 mm). To wszystko powinno zapowiadać bardzo przestronne wnętrze, szczególnie że mówimy o aucie elektrycznym właśnie, w którym co do zasady mniejsza liczba elementów układu napędowego powinna przekładać się na więcej miejsca dla podróżnych. Co więcej podłoga jest umieszczona na tyle wysoko, że po obniżeniu przednich foteli nie ma tam w ogóle miejsca na stopy.

Akceptowalna jest natomiast ilość miejsca nad głową, ale tylko dlatego, że elektryczna klasa C oferowana jest standardowo ze szklanym dachem pozbawionym żaluzji. Jeśli więc nie chcecie, aby mocne słońce was irytowało (a będzie to robić, pomimo przyciemnienia oraz odpowiednich filtrów), musicie dopłacić do dachu Magic Sky Control z regulowaną przezroczystością.

Otwarty, przestronny bagażnik samochodu osobowego z niemiecką tablicą rejestracyjną na błękitnym nadwoziu.
Bagażnik Mercedesa klasy C oferuje 470 l pojemności Michał DomańskiINTERIA.PL

Kończąc wątek praktyczności klasy C, odnotujmy jeszcze, że jej bagażnik ma 470 l pojemności, co jest wartością dość przeciętną. Na szczęście pod maską znajduje się drugi bagażnik o całkiem sporym rozmiarze, bo 101 l.

Przestronny, czarny bagażnik z dodatkowym pojemnikiem na płyn, otoczony wyprofilowanymi ściankami i wykładziną na dnie.
Pod maską elektrycznej klasy C znajdziemy drugi bagażnik o pojemności 101 l Michał DomańskiINTERIA.PL

Jaki zasięg ma elektryczna klasa C?

Mercedes klasy C dostępny jest obecnie tylko w najmocniejszej odmianie C 400 4MATIC, której dwa silniki generują w sumie 489 KM oraz 800 Nm. Te wartości, podobnie jak przyspieszenie do 100 km/h w 4,0 s, w zupełności wystarczają, aby wersja ta mogła otrzymać znaczek AMG. Jest to jednak nadal "cywilna" odmiana o czym miałem okazję przekonać się na drogach w okolicach Helsinek.

Kierownica Mercedesa z wyraźnym logo pośrodku, za którą znajduje się cyfrowy panel zegarów z prędkościomierzem, licznikiem przebiegu i wskaźnikiem zużycia energii.
Mercedes klasy C Michał DomańskiINTERIA.PL

Jazda elektryczną klasą C to dość zrelaksowane doświadczenie, mimo ogromnej mocy, jaką daje do dyspozycji kierowcy. Trasy wytyczone przez przedstawicieli Mercedesa prowadziły głównie przez drogi pozamiejskie z ograniczeniami prędkości do 80, a czasem do 60 km/h. W takich warunkach wystarczyło całkowicie wyłączyć rekuperację (można ją regulować płynnie łopatkami za kierownicą) i swobodnie żeglować, czasem tylko muskając gaz. Nic dziwnego, że pomimo paru fragmentów autostradowych, klasa C pokazywała zużycie energii niewiele przekraczające 13 kWh/100 km, a realny zasięg na poziomie 680 km (choć producent podaje, że mogą to być nawet 762 km).

Gniazdo do ładowania samochodu elektrycznego z otwartą klapką po lewej stronie pojazdu, widoczne instrukcje korzystania wewnątrz klapki.
Elektryczna klasa C ładuje się z mocą nawet 320 kWMichał DomańskiINTERIA.PL

Oznacza to, że nowość Mercedesa dobrze sprawdzi się jako elektryk na dłuższe trasy, szczególnie, że ładuje się on naprawdę szybko. Auto przyjmuje prąd o mocy nawet 330 kW, więc baterię o pojemności 94 kWh (netto) można naładować od 10 do 80 proc. w czasie 22 minut.

Nowa klasa C potrafi więc być bardzo energooszczędna, ale z drugiej strony sam prezes zarządu Mercedesa Ola Kallenius nazwał ją "najbardziej sportową klasą C, jaką kiedykolwiek zbudowali". Tego akurat nie miałem jak sprawdzić na publicznych drogach, ale na szczęście organizatorzy przewidzieli również możliwość sprawdzenia auta na niedużym i bardzo technicznym torze. Tam miałem okazję odkryć drugą naturę C 400, które potrafi w ułamku sekundy reagować na muśnięcie gazu i agresywnie wręcz wyrywać do przodu.

Dwa eleganckie samochody marki Mercedes-Benz jadą asfaltową drogą przez gęsty, zielony las, jeden z nich znajduje się bliżej obiektywu, drugi na zakręcie w oddali.
Mercedes C 400 w wersji elektrycznej ma osiągi godne odmiany AMGMichał DomańskiINTERIA.PL

Nowa klasa C nie jest jednak tylko mistrzem prostej i bardzo pewnie pokonywała ciasne zakręty wąskiego toru. To zasługa między innymi skrętnej tylnej osi, która wyraźnie dodawała jej zwinności. Z drugiej jednak strony wyraźnie dało się odczuć wysoką masę własną samochodu, która wynosi 2460 kg. Za dużą jej część odpowiada oczywiście bateria, która umieszczona jest w podłodze, a więc obniża środek ciężkości. Mimo to nawet w sportowym ustawieniu zawieszenia pneumatycznego (które nawet w trybie Comfort nie można nazwać przesadnie miękkim), auto wyraźnie przechylało się na zakrętach.

Dwa ciemne samochody osobowe na wąskiej, asfaltowej drodze otoczonej gęstym, zielonym lasem.
Dzięki skrętnej tylnej osi elektryczna klasa C potrafi być bardzo zwinna, ale wysoka masa własna nie pozwala o sobie zapomnieć Michał DomańskiINTERIA.PL

Elektryczny Mercedes klasy C - cena i konkurenci

Nowa elektryczna klasa C jest już dostępna w Polsce, a jej cena za jedyną obecnie dostępną odmianę C 400 4MATIC wynosi 299 900 zł. Dla porównania spalinowa klasa C 43 od AMG o porównywalnych osiągach, była droższa o 83 tys. zł (obecnie nie jest już oferowana). Z kolei hybrydowe C 400 e o mocy 381 KM okazuje się droższe o 10 tys. zł od elektrycznej klasy C.

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Michał Domański
Michał Domański

Naturalnym jej konkurentem jest oczywiście nowe BMW i3, ale nie znamy jeszcze jego cen. Ewentualnie można zdecydować się na model i4, który za 300 tys. zł kupimy w wersji o mocy 401 KM.

Biały samochód marki Mercedes ustawiony na żwirowym podłożu, w tle jezioro i zacumowane jachty.
Mercedes C 400 4MATIC electricMichał DomańskiINTERIA.PL
Czarny Mercedes C400 EQ Power ustawiony tyłem na żwirowym brzegu jeziora, widoczne wyraźne logo marki, tylne światła oraz niemieckie tablice rejestracyjne.
Mercedes C 400 4MATIC electric Michał DomańskiINTERIA.PL
Zbliżenie na reflektor nowoczesnego, granatowego samochodu z chromowanymi detalami, zaparkowanego na żwirowej nawierzchni nad jeziorem.
Mercedes C 400 4MATIC electric Michał DomańskiINTERIA.PL
Tylny fragment granatowego samochodu z wyraźnym oznaczeniem modelu C400 oraz czerwonymi światłami, na tle jeziora i drzew iglastych.
Mercedes C 400 4MATIC electric Michał DomańskiINTERIA.PL
Jasna, skórzana tapicerka foteli przednich, nowoczesna konsola środkowa z dużym ekranem i okrągłe nawiewy klimatyzacji we wnętrzu luksusowego samochodu.
Mercedes C 400 4MATIC electric Michał DomańskiINTERIA.PL
Nowocześnie zaprojektowany panel drzwiowy samochodu z chromowanymi elementami, elegancką rączką, przyciskiem do sterowania szybą oraz okrągłym nawiewem powietrza.
Mercedes C 400 4MATIC electric Michał DomańskiINTERIA.PL


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