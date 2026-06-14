Nowa Toyota Hilux z dieslem 48V. Klienci ją pokochają
Toyota Hilux doczekała się właśnie kolejnej, dziewiątej już generacji. Ceny i wyposażenie nowego modelu znamy już od lutego, ale dopiero teraz dziennikarze z Europy mieli okazję zapoznać się z nim bliżej. Nabywcy powinni być zadowoleni. Mimo układu miękkiej hybrydy pod maską ostał się silnik Diesla o pojemności 2,8 l, a wnętrze Hiluxa zyskało zupełnie nową jakość.
Spis treści:
- Toyota Hilux 9. generacji. Z przodu liceum, z tyłu muzeum?
- Lepszy niż RAV4? Trzy strefy wnętrza dziewiątej generacji Toyoty Hilux
- Diesel 2,8 l i 500 Nm, czyli stary dobry Hilux
- Komfortowo i wygodnie. Nowy Hilux nadaje się na wyprawówkę
- Nowy Hilux BEV. Po co komu elektryczny pickup Toyoty?
- Ile kosztuje Toyota Hilux 9. generacji?
W lipcu do polskich nabywców trafią pierwsze egzemplarze nowej, dziewiątej już, generacji Toyoty Hilux. Chociaż pickupy nie cieszą się w Polsce dużym powodzeniem, w ciemno takie auto zamówiła już w Polsce ponad setka klientów indywidualnych. Po dwóch dniach spędzonych za kierownicą nowego modelu na wymagających drogach (i bezdrożach) Bułgarii mam dla nich dobrą wiadomość: nie będą rozczarowani.
Chociaż Toyota przekonuje, że mamy do czynienia z nową generacją, w kluczowych kwestiach to wciąż stary - czytaj dobry - Hilux. Tyle, że bardziej cywilizowany i przyjemniejszy w eksploatacji. Co - konkretnie zmieniło się w nowej wersji samochodu, który latami budował pozycję Toyoty jako ikony niezawodności?
Toyota Hilux 9. generacji. Z przodu liceum, z tyłu muzeum?
Trudno nie zauważyć zupełnie nowego przodu, który upodobnił się do innych modeli japońskiego producenta. Wygląda nowocześnie, ale od samochodu o roboczym charakterze wymagałbym więcej "męskiego pierwiastka". Przód nowego Hilux, zamiast twardego oprycha od brudnej roboty, przypomina mi raczej w pełni cywilizowanego, współczesnego suva. Być może stoi za tym jakiś szerszy plan, ale osobiście wolałbym widzieć w nim więcej brutalnej siły. W tym dostrzegam chyba zbyt dużo genów miejskiej Toyoty C-HR, która kojarzy mi się głównie z wypudrowanym światem młodych niewiast pnących się po szczeblach korporacyjnej kariery.
Z drugiej strony - w całkiem dosłownym znaczeniu tego słowa - na plus zaliczam zmiany w tylnej części nadwozia. Pojawiły się wreszcie - wkomponowane w zderzaki - stopnie, które ułatwiają dostęp do paki od strony burt. Świetnym nawiązaniem do tradycji jest przetłoczony na tylnej klapie duży napis TOYOTA.
Mówiąc wprost - określenie "z przodu liceum, z tyłu muzeum" pasuje do nowego Hiluxa jak ulał i - paradoksalnie - dla wielu osób może brzmieć całkiem zachęcająco.
Lepszy niż RAV4? Trzy strefy wnętrza dziewiątej generacji Toyoty Hilux
W mojej opinii najlepszą zmianą jest zupełnie nowy projekt wnętrza czerpiący garściami z rozwiązań stosowanych w Land Cruiserze. Oznacza to nie tylko świetną ergonomię, ale też zaskakująco dobre jak na ten segment materiały wykończeniowe. Zaryzykuję twierdzenie, że te są nawet lepsze niż w nowej Toyocie RAV4. Hilux - w przeciwieństwie do RAV4 - od 30 lat nie jest oferowany w Stanach Zjednoczonych, więc "europejskie" podejście do projektu wnętrza widać m.in. w miękkich i przyjemnych w dotyku materiałach wykończeniowych.
Sam kokpit ma kaskadowy charakter podzielony od góry na strefy: cyfrową, komfortu i sterowania jazdą. Oprócz dużych ekranów oznakami cywilizacji są m.in. dwa porty usb c (niezależnie od wersji) czy umieszczony przed pasażerem chłodzony schowek.
Jeśli o mnie chodzi zamienił bym tylko miejscami lewarek skrzyni biegów z przyciskami sterującymi hamulcem postojowym i przeniósł na konsolę środkową przycisk aktywujący system kamer. Rozumiem jednak, że odsunięcie lewarka w stronę pasażera wynikać może np. z chęci łatwiejszego dostępu do - umieszczonego po lewej stronie konsoli środkowej - suwaka wyboru trybu pracy napędu.
Diesel 2,8 l i 500 Nm, czyli stary dobry Hilux
Pod względem techniki zmiany ograniczono do minimum, co z perspektywy nabywców stanowi bardzo dobrą rekomendację. Mówiąc wprost ostała się pancerna rama (delikatnie zmodyfikowana w przedniej części), pancerne zawieszenie z tylnym mostem na resorach śrubowych i pancerny silnik Diesla o pojemności 2,8 l.
Nowość to 48-voltowa instalacja elektryczna z rozruszniko-alternatorem, która sprawia, że w europejskiej specyfikacji ta wersja oferowana jest jako "Toyota Hilux HYBRID 48V". Polski oddział Toyoty doszedł jednak do wniosku, że nie będzie robić z klientów wariatów, więc w oficjalnej polskiej nomenklaturze wysokoprężny Hilux nazywa się u nas po prostu "Diesel 48V". I bardzo słusznie!
Sam silnik idealnie wpisuje się w charakter pickupa. Rozwija moc 204 KM i dysponuje potężnym momentem obrotowym 500 Nm. Dzięki temu auto może pochwalić się ładownością 1000 kg i uciągiem na haku aż 3 500 kg. Do tego jednostka napędowa w dalszym ciągu łączona jest z pancerną klasyczną (hydrokinetyczną) sześciostopniową automatyczną skrzynią biegów Aisin, którą obsługuje się teraz za pomocą elektronicznego wybieraka. Standardem, tak samo jak do tej pory, jest napęd 4x4 z dołączaną przednią osią, reduktorem i mechaniczną blokadą tylnego dyferencjału.
Komfortowo i wygodnie. Nowy Hilux nadaje się na wyprawówkę
Jeżeli chcielibyście przerobić nowego Hiluxa na wyprawówkę spieszę donieść, że prześwit to aż 310 mm, a samochód potrafi brodzić w wodzie o głębokości do 700 mm. Bardziej ucieszy was jednak fakt, że auto - pierwszy raz w historii - otrzymało elektryczne wspomaganie kierownicy, które zdecydowanie poprawia skuteczność systemów wspomagania kierowcy na asfalcie i ułatwia jazdę w terenie.
Dalekim wyprawom w nowym Hiluxsie sprzyja też - zaskakująco wysoki jak na ten segment - komfort akustyczny. Topowa odmiana Invincible (tylko taka prezentowana była na jazdach testowych w Bułgarii) jest zaskakująco przyjemnie wygłuszona, więc kierowca i pasażerowie nie mają wrażenia podróżowania we wnętrzu puszki rezonansowej. Dotyczy to również kultury pracy 2,8-litrowego czterocylindrowego diesla, którego pomruk jest całkiem przyjemny i zaskakująco "miękki" dla ucha.
Nowy Hilux BEV. Po co komu elektryczny pickup Toyoty?
Dziewiąta generacja Toyoty Hilux pierwszy raz w historii oferowana jest również w wersji z napędem elektrycznym. To ukłon w stronę przedsiębiorstw i nabywców o bardzo specyficznym profilu działalności, jak chociażby kopalnie, "zieleń miejska" czy operatorzy lotniskowi. W ich przypadku zasięg nie jest priorytetem, bardziej liczy się za to ładowność, uciąg (1600 kg na haku w wersji BEV) czy możliwość wjazdu do stref chronionych (np. parki narodowe). Wersja elektryczna ma stały napęd na obie osie (po jednym silniku elektrycznym na każdą), a jej układ napędowy generuje 196 KM i 470 Nm. Samochód oferuje mniejsze możliwości niż spalinówka (np. prześwit to 207 mm), ale może się np. pochwalić taką samą głębokością brodzenia.
Stosunkowo niewielka jest bateria trakcyjna o pojemności 59,2 kWh. To efekt umieszczenia akumulatora (chłodzony cieczą) pomiędzy podłużnicami ramy, co bardzo pozytywnie wpływa na właściwości terenowe pojazdu. By zapewnić mu odpowiednią trakcję z tyłu zdecydowano się na zastosowanie - spinającej zwrotnice - osi de Djon i przymocowanego do ramy silnika elektrycznego. W przeciwieństwie do odmiany z silnikiem Diesla pod skrzynią ładunkową nie znajdziemy więc sztywnego mostu, chociaż w obu przypadkach na tylnej osi zastosowano resory piórowe.
Ile kosztuje Toyota Hilux 9. generacji?
Ceny bazowej odmiany Live rozpoczynają się od 169 900 zł netto. W najskromniejszej wersji wyposażeniowej znajdziemy m.in. manualną klimatyzację, system bezkluczykowego dostępu, podgrzewane lusterka zewnętrzne, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7 cali), dotykowy ekran na konsoli środkowej (system Toyota Touch) o przekątnej 9 cali czy np. adaptacyjny tempomat. Zdecydowanie korzystniej wypada pod tym względem odmiana Active za 193 900 zł netto, w której otrzymujemy np. aluminiowe obręcze kół (17 cali), podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę czy 12-3-calowy ekran systemu Toyota Touch.
Do wyboru są jeszcze wersje Executive (od 204 900 zł netto) i topowa Invincible (od 220 900 netto). Pierwsza wyróżnia się np. 18-calowymi obręczami, elektrycznymi fotelami kierowcy i pasażera czy chłodzonym schowkiem. Druga przyciągać ma nabywców m.in. dodatkowym orurowaniem (pałąk przeciwkapotarzowy), nagłośnieniem JBL, podgrzewaną tylną kanapą i kilkoma dodatkami stylistycznymi (np. duży napis TOYOTA w kolorze czarnym na tylnej klapie).
Wersja Invincible zamyka obecnie cennik Hiluxa, co oznacza, że - przynajmniej w najbliższych miesiącach - w ofercie próżno wypatrywać odmiany GR. Taka, być może pojawi się w przyszłości, ale zdecydowanie nie określiłbym jej mianem bliskiej.