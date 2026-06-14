Spis treści: Toyota Hilux 9. generacji. Z przodu liceum, z tyłu muzeum? Lepszy niż RAV4? Trzy strefy wnętrza dziewiątej generacji Toyoty Hilux Diesel 2,8 l i 500 Nm, czyli stary dobry Hilux Komfortowo i wygodnie. Nowy Hilux nadaje się na wyprawówkę Nowy Hilux BEV. Po co komu elektryczny pickup Toyoty? Ile kosztuje Toyota Hilux 9. generacji?

W lipcu do polskich nabywców trafią pierwsze egzemplarze nowej, dziewiątej już, generacji Toyoty Hilux. Chociaż pickupy nie cieszą się w Polsce dużym powodzeniem, w ciemno takie auto zamówiła już w Polsce ponad setka klientów indywidualnych. Po dwóch dniach spędzonych za kierownicą nowego modelu na wymagających drogach (i bezdrożach) Bułgarii mam dla nich dobrą wiadomość: nie będą rozczarowani.

Chociaż Toyota przekonuje, że mamy do czynienia z nową generacją, w kluczowych kwestiach to wciąż stary - czytaj dobry - Hilux. Tyle, że bardziej cywilizowany i przyjemniejszy w eksploatacji. Co - konkretnie zmieniło się w nowej wersji samochodu, który latami budował pozycję Toyoty jako ikony niezawodności?

Toyota Hilux 9. generacji. Z przodu liceum, z tyłu muzeum?

Trudno nie zauważyć zupełnie nowego przodu, który upodobnił się do innych modeli japońskiego producenta. Wygląda nowocześnie, ale od samochodu o roboczym charakterze wymagałbym więcej "męskiego pierwiastka". Przód nowego Hilux, zamiast twardego oprycha od brudnej roboty, przypomina mi raczej w pełni cywilizowanego, współczesnego suva. Być może stoi za tym jakiś szerszy plan, ale osobiście wolałbym widzieć w nim więcej brutalnej siły. W tym dostrzegam chyba zbyt dużo genów miejskiej Toyoty C-HR, która kojarzy mi się głównie z wypudrowanym światem młodych niewiast pnących się po szczeblach korporacyjnej kariery.

Przód nowej Toyoty Hilux może sie podobać, ale mi za bardzo przypomina rodzinne SUV-y Maciej Pruszyński INTERIA.PL

Z drugiej strony - w całkiem dosłownym znaczeniu tego słowa - na plus zaliczam zmiany w tylnej części nadwozia. Pojawiły się wreszcie - wkomponowane w zderzaki - stopnie, które ułatwiają dostęp do paki od strony burt. Świetnym nawiązaniem do tradycji jest przetłoczony na tylnej klapie duży napis TOYOTA.

Przetłoczenie na tylnej klapie to nawiązanie do historycznych generacji Toyoty Hilux Maciej Pruszyński INTERIA.PL

Mówiąc wprost - określenie "z przodu liceum, z tyłu muzeum" pasuje do nowego Hiluxa jak ulał i - paradoksalnie - dla wielu osób może brzmieć całkiem zachęcająco.

Lepszy niż RAV4? Trzy strefy wnętrza dziewiątej generacji Toyoty Hilux

W mojej opinii najlepszą zmianą jest zupełnie nowy projekt wnętrza czerpiący garściami z rozwiązań stosowanych w Land Cruiserze. Oznacza to nie tylko świetną ergonomię, ale też zaskakująco dobre jak na ten segment materiały wykończeniowe. Zaryzykuję twierdzenie, że te są nawet lepsze niż w nowej Toyocie RAV4. Hilux - w przeciwieństwie do RAV4 - od 30 lat nie jest oferowany w Stanach Zjednoczonych, więc "europejskie" podejście do projektu wnętrza widać m.in. w miękkich i przyjemnych w dotyku materiałach wykończeniowych.

Wnętrze nowej Toyoty Hilux robi bardzo dobre wrażenie. Jest dobrze rozplanowane i solidnie zmontowane Paweł Rygas INTERIA.PL

Sam kokpit ma kaskadowy charakter podzielony od góry na strefy: cyfrową, komfortu i sterowania jazdą. Oprócz dużych ekranów oznakami cywilizacji są m.in. dwa porty usb c (niezależnie od wersji) czy umieszczony przed pasażerem chłodzony schowek.

Jeśli o mnie chodzi zamienił bym tylko miejscami lewarek skrzyni biegów z przyciskami sterującymi hamulcem postojowym i przeniósł na konsolę środkową przycisk aktywujący system kamer. Rozumiem jednak, że odsunięcie lewarka w stronę pasażera wynikać może np. z chęci łatwiejszego dostępu do - umieszczonego po lewej stronie konsoli środkowej - suwaka wyboru trybu pracy napędu.

Diesel 2,8 l i 500 Nm, czyli stary dobry Hilux

Pod względem techniki zmiany ograniczono do minimum, co z perspektywy nabywców stanowi bardzo dobrą rekomendację. Mówiąc wprost ostała się pancerna rama (delikatnie zmodyfikowana w przedniej części), pancerne zawieszenie z tylnym mostem na resorach śrubowych i pancerny silnik Diesla o pojemności 2,8 l.

Nowa Toyota Hilux. Oto 9. wcielenie motoryzacyjnej legendy Paweł Rygas INTERIA.PL

Nowość to 48-voltowa instalacja elektryczna z rozruszniko-alternatorem, która sprawia, że w europejskiej specyfikacji ta wersja oferowana jest jako "Toyota Hilux HYBRID 48V". Polski oddział Toyoty doszedł jednak do wniosku, że nie będzie robić z klientów wariatów, więc w oficjalnej polskiej nomenklaturze wysokoprężny Hilux nazywa się u nas po prostu "Diesel 48V". I bardzo słusznie!

Toyota Hilux 9. generacji w wersji Diesel 48V Paweł Rygas INTERIA.PL

Sam silnik idealnie wpisuje się w charakter pickupa. Rozwija moc 204 KM i dysponuje potężnym momentem obrotowym 500 Nm. Dzięki temu auto może pochwalić się ładownością 1000 kg i uciągiem na haku aż 3 500 kg. Do tego jednostka napędowa w dalszym ciągu łączona jest z pancerną klasyczną (hydrokinetyczną) sześciostopniową automatyczną skrzynią biegów Aisin, którą obsługuje się teraz za pomocą elektronicznego wybieraka. Standardem, tak samo jak do tej pory, jest napęd 4x4 z dołączaną przednią osią, reduktorem i mechaniczną blokadą tylnego dyferencjału.

Komfortowo i wygodnie. Nowy Hilux nadaje się na wyprawówkę

Jeżeli chcielibyście przerobić nowego Hiluxa na wyprawówkę spieszę donieść, że prześwit to aż 310 mm, a samochód potrafi brodzić w wodzie o głębokości do 700 mm. Bardziej ucieszy was jednak fakt, że auto - pierwszy raz w historii - otrzymało elektryczne wspomaganie kierownicy, które zdecydowanie poprawia skuteczność systemów wspomagania kierowcy na asfalcie i ułatwia jazdę w terenie.

Wnętrze Toyoty Hilux 9. generacji jest zaskakująco komfortowe. Widać sporo zapożyczeń z Land Criusera Maciej Pruszyński INTERIA.PL

Dalekim wyprawom w nowym Hiluxsie sprzyja też - zaskakująco wysoki jak na ten segment - komfort akustyczny. Topowa odmiana Invincible (tylko taka prezentowana była na jazdach testowych w Bułgarii) jest zaskakująco przyjemnie wygłuszona, więc kierowca i pasażerowie nie mają wrażenia podróżowania we wnętrzu puszki rezonansowej. Dotyczy to również kultury pracy 2,8-litrowego czterocylindrowego diesla, którego pomruk jest całkiem przyjemny i zaskakująco "miękki" dla ucha.

Nowy Hilux BEV. Po co komu elektryczny pickup Toyoty?

Dziewiąta generacja Toyoty Hilux pierwszy raz w historii oferowana jest również w wersji z napędem elektrycznym. To ukłon w stronę przedsiębiorstw i nabywców o bardzo specyficznym profilu działalności, jak chociażby kopalnie, "zieleń miejska" czy operatorzy lotniskowi. W ich przypadku zasięg nie jest priorytetem, bardziej liczy się za to ładowność, uciąg (1600 kg na haku w wersji BEV) czy możliwość wjazdu do stref chronionych (np. parki narodowe). Wersja elektryczna ma stały napęd na obie osie (po jednym silniku elektrycznym na każdą), a jej układ napędowy generuje 196 KM i 470 Nm. Samochód oferuje mniejsze możliwości niż spalinówka (np. prześwit to 207 mm), ale może się np. pochwalić taką samą głębokością brodzenia.

Toyota Hilux 9. generacji może brodzić w wodzie o głębokości do 700 mm Maciej Pruszyński INTERIA.PL

Stosunkowo niewielka jest bateria trakcyjna o pojemności 59,2 kWh. To efekt umieszczenia akumulatora (chłodzony cieczą) pomiędzy podłużnicami ramy, co bardzo pozytywnie wpływa na właściwości terenowe pojazdu. By zapewnić mu odpowiednią trakcję z tyłu zdecydowano się na zastosowanie - spinającej zwrotnice - osi de Djon i przymocowanego do ramy silnika elektrycznego. W przeciwieństwie do odmiany z silnikiem Diesla pod skrzynią ładunkową nie znajdziemy więc sztywnego mostu, chociaż w obu przypadkach na tylnej osi zastosowano resory piórowe.

Ile kosztuje Toyota Hilux 9. generacji?

Ceny bazowej odmiany Live rozpoczynają się od 169 900 zł netto. W najskromniejszej wersji wyposażeniowej znajdziemy m.in. manualną klimatyzację, system bezkluczykowego dostępu, podgrzewane lusterka zewnętrzne, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7 cali), dotykowy ekran na konsoli środkowej (system Toyota Touch) o przekątnej 9 cali czy np. adaptacyjny tempomat. Zdecydowanie korzystniej wypada pod tym względem odmiana Active za 193 900 zł netto, w której otrzymujemy np. aluminiowe obręcze kół (17 cali), podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę czy 12-3-calowy ekran systemu Toyota Touch.

Do wyboru są jeszcze wersje Executive (od 204 900 zł netto) i topowa Invincible (od 220 900 netto). Pierwsza wyróżnia się np. 18-calowymi obręczami, elektrycznymi fotelami kierowcy i pasażera czy chłodzonym schowkiem. Druga przyciągać ma nabywców m.in. dodatkowym orurowaniem (pałąk przeciwkapotarzowy), nagłośnieniem JBL, podgrzewaną tylną kanapą i kilkoma dodatkami stylistycznymi (np. duży napis TOYOTA w kolorze czarnym na tylnej klapie).

Przetłoczony napis Toyota na tylnej klapie to nawiązanie do historycznych generacji Hiluxa Maciej Pruszyński INTERIA.PL

Wersja Invincible zamyka obecnie cennik Hiluxa, co oznacza, że - przynajmniej w najbliższych miesiącach - w ofercie próżno wypatrywać odmiany GR. Taka, być może pojawi się w przyszłości, ale zdecydowanie nie określiłbym jej mianem bliskiej.