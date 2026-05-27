Spis treści: Jaki silnik ma Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+? Jak wygląda Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+? Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ wewnątrz Jak jeździ Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+? Ile kosztuje Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+?

Mercedes-AMG GLC to jeden z wielu przykładów tego, jak producenci słynący ze sportowych bądź "usportowionych" samochodów muszą lawirować między oczekiwaniami klientów (by auto było coraz mocniejsze i szybsze) i sprostaniu prawnym wymogom (spełnianie coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin).

Jak skutecznie odpowiedzieć na te wymagania? Zdaniem jednych rozwiązaniem jest zmniejszenie silnika, a według innych - zaoferowanie hybrydy plug-in. W pierwszym przypadku silnik jest mniejszy, ale jego "niedomagania" mogą być widoczne. W drugim przypadku silnik jest mniejszy, więc będzie w stanie sprostać restrykcyjnym przepisom, a z drugiej braki w mocy jednostki zasilanej paliwem zostaną zatarte wsparciem napędu elektrycznego.

I tak w 2023 roku Mercedes zaprezentował GLC w wydaniu od AMG w dwóch wariantach:

43 z dwulitrowym czterocylindrowym motorem generującym 421 KM i 500 Nm

63 S E Performance: tutaj dwulitrowa jednostka generowała 476 KM, dzięki wsparciu napędu elektrycznego auto systemowo posiadało 680 KM i 1020 Nm

Owszem, jeśli chodzi o moc trudno było na coś narzekać. Wszak już w podstawowej odmianie 43 GLC AMG generowało nieco więcej mocy niż poprzednik z widlastą szóstką. Co więcej wprowadzanie hybryd plug-in celem poprawienia osiągów nie jest przecież stosowane wyłącznie przez Mercedesa. Nie da się jednak ukryć, że choćby brzmienie czterech cylindrów nigdy nie będzie takie jak w jednostkach o sześciu cylindrach. Wersje te też nie cieszyły się specjalnie popularnością wśród klientów o czym świadczy choćby fakt, że po niespełna trzech latach zniknęły z oferty.

Niemcy w końcu wsłuchali się w opinie klientów. GLC AMG znowu ma sześć cylindrów, choć teraz ułożonych wzdłużnie - mowa o odmianie 53 4MATIC+.

Jaki silnik ma Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+?

Trzylitrowa jednostka z podwójnym doładowaniem generuje 449 KM i 600 Nm (a po włączeniu działającej przez 10 sekund funkcji overboost nawet 640 Nm). Niemcy przeprojektowali jednostkę - pojawił się np. nowy układ dolotowy czy nowy intercooler. Modyfikacje mają skutkować lepszym dostarczaniem momentu obrotowego i lepszą reakcją. Oczywiście jednostka spalinowa wspomagana jest przez rozruszniko-alternator w ramach układu miękkiej hybrydy. 24-konny układ dysponuje momentem obrotowym na poziomie 205 Nm. Pozwala on na krótkotrwały zastrzyk mocy, ale też rekuperację.

Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h, ale opcjonalnie można ją zwiększyć do 270 km/h.

Jak wygląda Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+?

Z zewnątrz auto wyróżnia się specjalną osłoną chłodnicy, inaczej ukształtowanymi zderzakami, dwiema podwójnymi końcówkami wydechu, lotką na dachu (a w odmianie Coupe na klapie bagażnika) oraz licznymi detalami przypominającymi, że to odmiana AMG. Standardowo, w obu wersjach nadwozia, auto stoi na 19-calowych felgach. Opcjonalnie dostępne są jeszcze felgi 20- i 21-calowe. Za felgami natomiast w standardzie znajdziemy czarne zaciski z białymi napisami "AMG".

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ wewnątrz

Wewnątrz, względem zwykłego, spalinowego GLC znajdziemy wygodne fotele z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień w pierwszym rzędzie. Oba są również podgrzewane. Dodatkowo mamy pełno czerwonych przeszyć i czerwone pasy bezpieczeństwa (bezpłatnie możemy z niej jednak także zrezygnować). Na kierownicy (która w standardzie wykończona jest skórą Nappa) znajdują się przyciski z małymi wyświetlaczami. Za ich pomocą możemy np. sterować trybami jazdy lub włączyć/wyłączyć ESP.

Testowany przez nas egzemplarz Mercedesa-AMG GLC 53 4MATIC+ wyróżnia się m.in. złotymi przeszyciami czy wykończeniem z włókna węglowego.

Egzemplarz, którym mieliśmy okazję jeździć wyróżniał się natomiast specjalnymi przednimi fotelami AMG Performance, złotymi przeszyciami czy wykończeniem z włókna węglowego.

Jak jeździ Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+?

Po uruchomieniu silnika odzywa się przyjemny dźwięk sześciu cylindrów. Co prawda dźwięk wzmacniany przez specjalne rezonatory znajdujące się w wydechu. Intensywność brzmienia zależy od wybranego programu jazdy. Mimo wszystko basowy pomruk rzędowej szóstki jest wciąż słyszalny i milszy dla ucha niż wówczas, gdy cylindrów było cztery.

Przy normalnej eksploatacji po mieście jedynie brzmienie silnika, przyciski na kierownicy i zaskakująco wygodne sportowe fotele będą przypominać o tym, że poruszamy się odmianą AMG. Auto zachowuje się delikatnie, sprawnie tłumi nierówności. To zasługa opracowanego przez specjalistów z Affalterbach adaptacyjnego zawieszenia AMG RIDE CONTROL. Zostało ono skonfigurowane na nowo, by oferować większą wszechstronność zarówno jeśli chodzi o dynamiczną jazdę, jak i komfort, gdy podróżujemy na długich dystansach. System reguluje tłumienie oddzielnie dla każdego koła. Ponadto charakterystykę jego pracy można wybrać korzystając z trzech trybów: Comfort, Sport i Sport+.

W czasie jazdy po nierównych miejskich ulicach auto zapewni nam odpowiedni komfort, a kiedy wyjedziemy już na równą autostradę/drogę szybkiego ruchu i wciśniemy mocniej gaz (oczywiście na tyle, na ile pozwala prawo) odczujemy, że pod naszą prawą nogą spoczywa zadowalająco dużo mocy. Auto wyrwie do przodu, momentalnie wciskając nas w fotel i to przy akompaniamencie pracujących sześciu cylindrów. Tutaj na pochwałę zasługuje także skrzynia AMG SPEEDSHIFT TCT o dziewięciu przełożeniach. Reaguje sprawnie i zmienia biegi bardzo szybko. Oczywiście, gdyby ktoś nie był zadowolony z jej pracy, może zmieniać biegi samodzielnie, za pomocą łopatek za kierownicą.

Za obsługę przełożeń odpowiada dziewięciobiegowa skrzynia automatyczna. Zmieniać je można także za pomocą łopatek przy kierownicy.

Do dyspozycji mamy pięć trybów jazdy: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ i Individual. Opcjonalnie w pakiecie AMG DYNAMIC PLUS dostępny jest również program RACE. Z programami trybów jazdy zintegrowany jest również system AMG DYNAMICS, który wpływa na sterowanie ESP lub napędem na wszystkie koła. Na podstawie zachowania kierowcy i danych z czujników system "przewiduje pożądane reakcje samochodu". Są trzy poziomy ustawień: Basic, Advanced i Pro.

Skoro mowa o prowadzeniu to trzeba rozwinąć również temat napędu na cztery koła. Z reguły, przy jeździe z umiarkowaną prędkością samochód wprawiany jest w ruch za pomocą tylnych kół. Gdy potrzeba więcej mocy albo większej stabilności dołącza się również przednia oś.

O stabilność dba również standardowy system skrętnych tylnych kół. Wychylają się one maksymalnie o 2,5 stopnia. Do prędkości 100 km/h skręcają w kierunku przeciwnym do kół przednich natomiast powyżej - w tę samą stronę co przednie i wówczas odchylają się maksymalnie do 0,7 stopnia. W połączeniu z napędem na cztery koła i potężnym silnikiem mamy auto, które jest bardzo szybkie, a przy tym bardzo, jak na SUV-a stabilne i pewnie pokonuje nawet ostrzejsze zakręty.

Jeżeli jednak ktoś, zaznaczmy, na torze, chciałby, żeby jego samochód był mniej stabilny, bo chce "polatać bokiem", to w GLC AMG też ma taką możliwość. Po raz pierwszy w SUV-ie AMG zastosowano elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy tylnej osi z trybem Drift. Wówczas samochód zachowuje się jak typowe auto z napędem na tylne koła, w całym zakresie prędkości.

Ile kosztuje Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+?

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ jest już wyceniony w Polsce. Odmiana SUV kosztuje minimum 424 619 zł. Za wersję Coupe zapłacić trzeba 447 691 zł.

Dziś większość producentów stara się zwiększyć moc i osiągi samochodu właśnie poprzez stosowanie hybryd plug-in, często właśnie służących jako wsparcie dla stosunkowo niewielkich silników spalinowych (tak, wiem, że używanie słowa "niewielki" w kontekście do dwulitrowej jednostki może być trochę na wyrost, ale to dobrze oddaje, jak bardzo zmieniły nam się przez lata punkty odniesienia w tej kwestii). Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+, a właściwie zainteresowanie poprzednimi wydaniami GLC od AMG pokazują, że nie zawsze jest to rozwiązanie.

Wersja 53 faktycznie jest słabsza i wolniejsza od odmiany 63 S E Performance, ale tutaj mamy ten klimat bardziej klasycznej motoryzacji (choć wciąż z miękką hybrydą) - wciśnięcie gazu sprawia, że wzbudza się sześciocylindrowy silnik, a jej dźwięk już sam w sobie daje nam dodatkową przyjemność i sprawia, że odczuwamy satysfakcję z poruszania się tym autem.

Krok Niemców jasno pokazuje, że elektryfikacja to nie jest jedyna słuszna droga (choć tydzień wcześniej zaprezentowali przecież elektryczne GT 4-Door Coupe). Ciągle są i będą klienci, którzy będą chcieli pojeździć autem wyposażonym w silnik o więcej niż czterech cylindrach. I na szczęście ciągle taka opcja jest.

Większość funkcji obsługujemy z poziomu 11,9-calowego ekranu multimediów.

Przed kierowcą znajduje się 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników.

Trybami jazdy można sterować za pomocą przycisku na kierownicy. Ten po drugiej stronie służy do obsługi innych ustawień jazdy.

Miejsca z tyłu jest całkiem sporo. Minusem jest jednak wysoki tunel środkowy.





