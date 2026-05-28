Spis treści: Długi rozstaw osi i mapa gwiezdna Wysoki komfort i bagażnik, który robi wrażenie K4 kombi stawia na praktyczność. Wnętrze na plus Fizyczne przyciski i zatrzęsienie systemów wspomagających Kia K4 Kombi. Gama silnikowa i wrażenia z jazdy Podsumowanie, wersje wyposażenia i ceny w Polsce

Segment C, mimo stopniowego kurczenia się na rzecz SUV-ów, nadal pozostaje jednym z kluczowych filarów rynku. W Polsce po czterech miesiącach bieżącego roku, odpowiadał za 15,3 proc. wszystkich rejestracji, co plasuje go na trzecim miejscu w strukturze sprzedaży. Nowa Kia wchodzi więc w segment wymagający, ale wciąż generujący duże wolumeny.

Zainteresowanie modelem widać już na etapie przedsprzedaży. Jak poinformował polski przedstawiciel marki, jeszcze przed rozpoczęciem dostaw polscy dealerzy zebrali 857 zamówień na wersję Kombi. Łącznie z odmianą hatchback, liczba rezerwacji modelu K4 wyniosła natomiast 2265 egzemplarzy.

Długi rozstaw osi i mapa gwiezdna

Kia K4 Kombi wyraźnie odcina się od Ceeda zarówno pod względem stylistyki, jak i proporcji nadwozia. Przód auta jest niski i szeroki, z wąską atrapą chłodnicy oraz reflektorami nawiązującymi do najnowszych modeli marki. Charakterystycznym elementem są pionowe światła LED, tworzące świetlny motyw określany przez producenta jako "mapa gwiezdna". Całość uzupełniają czarne akcenty, porządkujące linię nadwozia oraz sprytnie ukryta pod spojlerem tylna wycieraczka.

Wersja Kombi ma 4695 mm długości, co plasuje ją bardzo blisko jednego z głównych rywali w segmencie - Skody Octavii Kombi. Rozstaw osi wynoszący 2720 mm przekłada się na przestronną kabinę, a obniżona o ponad 3 cm wysokość nadwozia nadaje sylwetce bardziej dynamiczny, smukły charakter.

Wysoki komfort i bagażnik, który robi wrażenie

Największe różnice względem hatchbacka ujawniają się w praktyce. W wariancie Kombi bagażnik oferuje 604 litry pojemności, czyli o 166 litrów więcej niż w krótszej wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1439 litrów, co pozwala bez problemu wykorzystać auto zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas dłuższych podróży.

Dłuższy rozstaw osi przekłada się także na komfort pasażerów tylnej kanapy. Ilość miejsca na nogi oraz nad głową stoi na bardzo dobrym poziomie jak na segment kompaktowy, a szerokość wnętrza umożliwia relatywnie wygodną podróż trzem osobom. Codzienne użytkowanie ułatwia elektrycznie sterowana klapa bagażnika z funkcją bezdotykowego otwierania.

K4 kombi stawia na praktyczność. Wnętrze na plus

Kabina K4 Kombi została przeniesiona z wersji hatchback niemal bez zmian. Przed kierowcą oraz na środku deski rozdzielczej znajdują się dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, uzupełnione dodatkowym 5,3-calowym panelem do sterowania klimatyzacją. Układ kokpitu pozostaje czytelny i dobrze uporządkowany.

Ergonomia wnętrza stoi na dobrym poziomie. Przednia część kabiny została wykończona przyzwoitymi materiałami, natomiast w tylnej części pojawiają się twardsze tworzywa, szczególnie na oparciach foteli. Nie wpływa to jednak istotnie na ogólne wrażenia z użytkowania.

Wyraźnie widać również, że Kia K4 Kombi została zaprojektowana z dużym naciskiem na praktyczność. We wnętrzu nie zabrakło pojemnych schowków, funkcjonalnego schowka pod podłokietnikiem oraz wygodnie rozmieszczonych uchwytów na napoje. Kieszenie w drzwiach są niestety stosunkowo niewielkie i nie mieszczą dużych butelek z wodą, co w codziennym użytkowaniu może okazać się pewnym ograniczeniem.

Na plus należy jednak zaliczyć dużą przestrzeń centralnego schowka. Bez problemu mieści on smartfon z funkcją ładowania indukcyjnego, a także kluczyk, portfel, czy inne drobne przedmioty, które warto mieć pod ręką podczas jazdy.

Fizyczne przyciski i zatrzęsienie systemów wspomagających

System multimedialny obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay oraz Android Auto. W wyższych wersjach wyposażenia dostępne są m.in. nagłośnienie Harman Kardon, cyfrowy klucz Digital Key, ładowarka indukcyjna oraz usługi Kia Connect z aktualizacjami OTA i funkcją hotspotu Wi-Fi. Istotnym atutem pozostaje obecność fizycznych przycisków do obsługi podstawowych funkcji, w tym klimatyzacji.

Kia K4 Kombi oferuje również rozbudowany zestaw systemów wspomagających kierowcę. Na liście znajdują się m.in. Highway Driving Assist, adaptacyjny tempomat Smart Cruise Control, asystent martwego pola z podglądem na zestawie wskaźników, kamera 360 stopni oraz system ostrzegania podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania. System awaryjnego hamowania wykrywa pieszych, rowerzystów oraz inne pojazdy.

Kia K4 Kombi. Gama silnikowa i wrażenia z jazdy

Oferta jednostek napędowych pozostała taka sama jak w przypadku hatchbacka. Bazową propozycję stanowi silnik 1.0 T-GDI o mocy 115 KM, współpracujący z manualną skrzynią biegów. Wyżej w gamie znajduje się jednostka 1.6 T-GDI, dostępna w wariantach o mocy 150 oraz 180 KM, zawsze połączona z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Co jednak najważniejsze, jeszcze w 2026 roku na rynku zadebiutuje Kia K4 w wersji hybrydowej.

Podczas jazd testowych nad Jeziorem Żywieckim miałem okazję sprawdzić najmocniejszy, 180-konny wariant. W dłuższej perspektywie Kia K4 Kombi okazała się samochodem przestronnym, komfortowym i dobrze przygotowanym do pokonywania dłuższych tras - nawet po przejechaniu około 300 kilometrów nie odczuwałem większego zmęczenia.

Sprint od 0 do 100 km/h trwa 8,4 s, co należy uznać za wynik adekwatny do segmentu, choć nie w pełni wykorzystujący potencjał układu napędowego. Przy bardziej dynamicznej jeździe dało się zauważyć, że skrzynia biegów oraz reakcje układu napędowego nie zawsze nadążają za oczekiwaniami kierowcy. Do podobnych wniosków doszedł również mój redakcyjny kolega, który niedawno testował model K4 w wersji hatchback. W ruchu miejskim średnie zużycie paliwa oscylowało wokół 8,5 l/100 km, natomiast podczas spokojnej jazdy w trasie spadało do około 7 l/100 km.

Na pochwałę zasługuje zawieszenie, które skutecznie tłumi nierówności, a jednocześnie dobrze ogranicza przechyły nadwozia w zakrętach. Bardzo dobre wrażenie pozostawia również układ kierowniczy - pracuje z odpowiednim oporem, jest precyzyjny i zapewnia kierowcy dobre wyczucie samochodu. Dzięki temu K4 prowadzi się pewnie zarówno podczas spokojnej jazdy autostradowej, jak i na bardziej krętych odcinkach dróg. Stabilność przy wyższych prędkościach również nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Podsumowanie, wersje wyposażenia i ceny w Polsce

Kia K4 Kombi dostępna jest w trzech wariantach wyposażenia: M, L oraz GT-Line. Cennik otwiera kwota 115 490 zł za wersję z silnikiem 1.0 T-GDI. Z kolei testowany egzemplarz z jednostką 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, w topowej odmianie GT-Line, został wyceniony na 164 990 zł.

W porównaniu z Ceedem nowy model jest droższy o kilka tysięcy złotych, jednak różnica ta znajduje uzasadnienie w większych wymiarach, nowocześniejszej konstrukcji, lepszym wyposażeniu oraz wyraźnie bardziej dopracowanym charakterze całego auta.

Podsumowując, Kia K4 to naprawdę interesujący samochód. Model wyróżnia się odważną stylistyką, dużą przestronnością, bogatym wyposażeniem oraz relatywnie atrakcyjną wyceną w stosunku do oferowanych możliwości.

Nieco rozczarowuje dynamika - jak na tak mocny silnik mogłaby być lepsza - a także przydałoby się bardziej dopracowane zestrojenie jednostki napędowej i skrzyni biegów. Są to jednak niedociągnięcia, które w codziennym użytkowaniu można stosunkowo łatwo wybaczyć, biorąc pod uwagę ogólny charakter i zalety tego modelu.

