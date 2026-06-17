Spis treści: Jeden element, który zmienia sposób podróżowania Bez zmian w proporcjach, bez zmian w charakterze Nowoczesne wnętrze i nieco mniej miejsca z tyłu Ten sam napęd, bez zauważalnych kompromisów Plein Sud oznacza styl. Niestety także wyższą cenę

Przez dekady Renault 4 było jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów na całym świecie. Prosta konstrukcja, praktyczne wnętrze i uniwersalny charakter sprawiły, że model przez około 30 lat obecności na rynku zdobył ponad 8 milionów nabywców. Nie był to samochód, który miał imponować osiągami czy luksusem - jego zadaniem było po prostu dowieźć kierowcę tam, dokąd prowadzi droga.

Współczesne Renault 4 E-Tech electric nie odcina się od tej filozofii. Od momentu debiutu w Polsce w 2025 roku pokazuje, że elektryczny samochód miejski może pozostać praktyczny, rozsądny kosztowo w codziennym użytkowaniu, a jednocześnie oferować więcej przestrzeni, niż sugerują jego zewnętrzne wymiary. Gdyby tego było mało, teraz jego gama została rozszerzona o rozwiązanie, które wyraźnie wpływa na atmosferę podróżowania.

Nowa odmiana Plein Sud wprowadza bowiem elektrycznie otwierany, materiałowy dach. Starsi fani motoryzacji z pewnością nie będą zaskoczeni - w klasycznym Renault 4 pojawiały się już wersje nastawione na większy kontakt z otoczeniem. Teraz jednak, w czasach, gdy jazda z "wiatrem we włosach" stała się niejako rzadkością, cieszy, że Renault postanowiło pójść nieco pod prąd.

Nowa odmiana Plein Sud wprowadza elektrycznie otwierany, materiałowy dach. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jeden element, który zmienia sposób podróżowania

Warto zatem zacząć od samej konstrukcji. Dach ma 92 cm długości i wykorzystuje trzy sekcje materiału zamiast typowych czterech. Po pełnym otwarciu powstaje otwór o wymiarach 92 × 80 cm. Dla osób, którym te liczby niewiele mówią - to naprawdę sporo przestrzeni nad głowami.

Co ciekawe, efekt nie jest najbardziej odczuwalny z pierwszego rzędu siedzeń. Z przodu otwarcie kończy się mniej więcej nad linią głów kierowcy i pasażera, więc bardziej doświetla kabinę i wpuszcza świeże powietrze, niż daje poczucie jazdy całkowicie pod gołym niebem. Choć uczciwie trzeba przyznać, że słońce potrafi zrobić swoje - po kilku godzinach na hiszpańskich drogach przekonałem się, że czoło łapie kolor szybciej, niż można się tego spodziewać.

Otwierany dach w Renault 4 zmienia charakter podróży. Zwłaszcza na tylnej kanapie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Na tylnej kanapie odbiór jest jednak zupełnie inny. Tam dach naprawdę zmienia charakter podróży. Powietrze swobodnie przepływa przez wnętrze, nad głową nie ma już podsufitki, tylko niebo, a spokojna jazda lokalnymi drogami daje zaskakująco wakacyjne odczucia. Jednocześnie pasażerowie zyskują więcej przestrzeni nad głową oraz wyraźniejsze poczucie bliskości otoczenia podczas jazdy. W dużym skrócie - wrażenia są świetne.

Konstruktorzy Renault całkiem nieźle poradzili sobie także z kwestiami akustyki. Przy niskich i średnich prędkościach jazda przebiega bez większych zakłóceń. Dopiero po przekroczeniu 80 - 90 km/h hałas staje się uciążliwy. Producent przewidział wprawdzie wiatrołap ograniczający zawirowania powietrza, jednak nie zmienia to faktu, że autostradowe tempo nie jest środowiskiem, w którym Plein Sud pokazuje swoje najlepsze strony. Na szczęście mechanizm otwarcia i zamknięcia dachu działa szybko - pełna operacja trwa około 10 sekund i można ją przeprowadzać podczas jazdy do prędkości 90 km/h.

Dach ma 92 cm długości i wykorzystuje trzy sekcje materiału zamiast typowych czterech. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Bez zmian w proporcjach, bez zmian w charakterze

Co równie istotne, wprowadzenie nowego dachu nie wpłynęło na wymiary samochodu. Elektryczne Renault 4 nadal mierzy 414 cm długości, co oznacza, że jest o 9 cm dłuższe od Clio i jednocześnie o 9 cm krótsze od Captura. Rozstaw osi wynosi 262 cm, a wysokość nadwozia 157 cm. Wciąż pozostaje więc klasycznym przedstawicielem segmentu B, choć zdecydowanie nie należy do najmniejszych aut miejskich.

Również stylistycznie nie doszło do rewolucji. Model zachował swój charakterystyczny wygląd i nadal wyróżnia się na tle coraz bardziej jednolitego krajobrazu współczesnych samochodów. Szczególnie dobrze prezentuje się testowana konfiguracja dwukolorowa - z szaro-czarnym nadwoziem i żółtymi akcentami na zderzakach oraz nadkolach, które podkreślają bardziej swobodny charakter auta.

Model, mimo otwieranego dachu, zachowuje swój charakterystyczny wygląd. INTERIA.PL

Nowoczesne wnętrze i nieco mniej miejsca z tyłu

Także kabina nie różni się od tej, którą znamy ze standardowego Renault 4 E-Tech. Przed kierowcą znajduje się duża kierownica i dwa wysoko umieszczone ekrany, a całość łączy nowoczesne technologie z detalami nawiązującymi do dawnych modeli marki.

Jakość spasowania elementów jest na ogół solidna, choć w dolnych partiach wnętrza zastosowano twardsze tworzywa, które nieco psują całe wrażenie. Na plus wyróżnia się system multimedialny oparty na usługach Google. Nawigacja Google Maps działa bez konieczności podłączania telefonu, a dostęp do sklepu Play pozwala instalować dodatkowe aplikacje, które ułatwiają codzienne użytkowanie.

Kabina również nie różni się od tej, którą znamy ze standardowego Renault 4 E-Tech Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wersja Plein Sud przyniosła także niewielkie zmiany w przestronności. Z przodu pasażerowie zyskali dodatkowe 2 cm miejsca nad głową, natomiast z tyłu sytuacja wygląda odwrotnie - mechanizm dachu odebrał 4 cm przestrzeni. Dla osób do około 180 cm wzrostu nie powinno to stanowić problemu, choć wyżsi pasażerowie odczują ograniczenia przy zamkniętym dachu.

Przestrzeni na nogi jest więcej niż w Renault 5, ale wyraźnie mniej niż w Megane, mimo że różnica długości między tymi modelami wynosi zaledwie 6 cm. Niezmiennie jednym z mocniejszych punktów modeli pozostaje bagażnik o pojemności 420 litrów.

Elektryczne Renault 4 mierzy 414 cm długości. Rozstaw osi wynosi 262 cm, a wysokość nadwozia to 157 cm. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Ten sam napęd, bez zauważalnych kompromisów

W Polsce Renault 4 Plein Sud dostępne jest wyłącznie w wersji Iconic i wyłącznie z układem Comfort Range. Oznacza to akumulator o pojemności 52 kWh oraz pojedynczy silnik elektryczny napędzający przednią oś. Kierowca ma do dyspozycji 150 KM oraz 245 Nm momentu obrotowego.

Samochód waży 1481 kg i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,2 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 150 km/h. Mimo dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych masa wzrosła jedynie o 19 kg względem wersji z twardym dachem. Zmieniony został również współczynnik oporu powietrza - z 0,762 do 0,778 CdA - jednak w codziennej eksploatacji trudno zauważyć realny wpływ tych różnic.

Otwierany dach nie poprawia osiągów i nie czyni z auta kabrioletu, ale wnosi do jazdy element emocji! Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Podczas jazd obejmujących trasy miejskie, ekspresowe i górskie średnie zużycie energii utrzymywało się na poziomie około 16 kWh/100 km. Taki wynik pozwala realnie zakładać zasięg w okolicach 380 km. Auto oferuje również tryb One Pedal, obsługiwany lewą manetką regulującą poziom rekuperacji, co w wielu sytuacjach pozwala niemal całkowicie zrezygnować z używania hamulca.

Plein Sud oznacza styl. Niestety także wyższą cenę

Podsumowując - wariant Plein Sud nie zmienia charakteru Renault 4 E-Tech, ale nadaje mu nowy wymiar. Samochód nadal prowadzi się przewidywalnie, ma komfortowo zestrojone zawieszenie i nie udaje sportowego elektryka. Jednocześnie oferuje coś, czego coraz częściej brakuje współczesnym, zachowawczo projektowanym modelom - odrobinę przygody i stylu.

Otwierany dach nie poprawia osiągów i nie czyni z auta kabrioletu, ale wnosi do jazdy element emocji, który w dzisiejszej motoryzacji staje się coraz rzadszy. Niestety, by emocje te poczuć, trzeba głębiej sięgnąć do portfela.

Jak wspomniałem wcześniej - w Polsce Plein Sud dostępny jest wyłącznie w topowej wersji Iconic, połączonej z większym akumulatorem 52 kWh (Comfort Range). Oznacza to bogate wyposażenie standardowe, obejmujące m.in. system multimedialny z usługami Google, indukcyjną ładowarkę telefonu, podgrzewane fotele przednie i kierownicę oraz pakiet systemów wspomagających jazdę. W efekcie cena Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud zaczyna się od 169 500 zł, czyli o niemal 40 tys. zł więcej niż bazowy wariant z zamkniętym dachem.

Przez dekady Renault 4 było jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów. Czy elektryczna nowość powtórzy ten sukces? Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Testowana, dwukolorowa konfiguracja Renault 4, wyglądała szalenie stylowo. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wariant Plein Sud nie zmienia charakteru Renault 4 E-Tech, ale nadaje mu nowy wymiar. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Rozłożenie i złożenie dachu trwa zaledwie 10 sekund. Krzysztof Mocek INTERIA.PL





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