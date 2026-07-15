Spis treści: Jaką moc ma Jeep Compass PHEV? Jeep Compass PHEV wewnątrz Jaki bagażnik ma Jeep Compass PHEV? Jak jeździ Jeep Compass z hybrydą plug-in? Ile kosztuje Jeep Compass z hybrydą plug-in?

Jeep Compass trzeciej generacji jest oferowany z najmniejszym motorem w historii - auto wykorzystuje doskonale znany z innych modeli koncernu Stellantis układ e-Hybrid bazujący na trzycylindrowej jednostce benzynowej o pojemności 1,2 l. Jego łączna moc systemowa to 145 KM.

W kontekście napędów nie jest to jedyna rewolucja, bowiem to również pierwsza generacja, która wyposażona jest w napęd elektryczny. I to właśnie na wersje zasilane wyłącznie prądem stawia w ofercie Compassa Jeep. Oprócz wersji 213-konnej, która jako pierwsza pojawiła się w sprzedaży, marka wprowadziła teraz kolejne:

231 KM, napęd na przód, 96,3 kWh pojemności użytecznej akumulatora, zasięg do 674 km,

375 KM, napęd na cztery koła, 96,1 kWh pojemności użytecznej akumulatora, zasięg do 606 km

Co jednak jeśli chcemy nowego Compassa, ale nie zamierzamy decydować się na wariant elektryczny? Jeślii potrzebujemy "niezależności", jaką daje silnik spalinowy, a trzycylindrowa jednostka jednak do nas nie przemawia? Odpowiedź Stellantisa jest jedna - hybryda plug-in.

Jaką moc ma Jeep Compass PHEV?

Mamy niezależność silnika spalinowego i zarazem więcej cylindrów, dokładniej cztery. Jednostka benzynowa o pojemności 1,6 l generuje 150 KM i współpracuje ze 125-konnym silnikiem elektrycznym. Łącznie układ zapewnia 225 KM. Za obsługę przełożeń odpowiada 7-biegowa, dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna. Napęd trafia tylko na przednie koła.

Hybryda plug-in w Compassie bazuje na 150-konnym silniku benzynowym o pojemności 1,6 l. Współpracuje on ze 125-konną jednostką elektryczną. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Hybryda plug-in jest obecnie najszybszą wersją napędową znajdującą się w ofercie sprzedażowej Compassa. Na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h potrzebuje 8 sekund (wersja e-Hybrid - 10,3 s, podstawowy wariant elektryczny - 8,5 s). Wyróżnia się też największą prędkością maksymalną z obecnie oferowanych wersji napędowych - 216 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym). Dla porównania odmiana e-Hybrid pojedzie z prędkością 188 km/h, a podstawowy wariant elektryczny - 180 km/h.

Za magazynowanie energii w hybrydzie plug-in odpowiada akumulator o pojemności użytecznej 17,9 kWh. Zapewnia on zasięg do 95 km na prądzie w cyklu mieszanym i do 130 km w mieście. Samochód możemy naładować prądem przemiennym o mocy 7,4 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii z 0 do 100 proc. pojemności akumulatora zajmie 2 godziny 53 minuty. Compass z hybrydą plug-in nie obsługuje ładowania prądem stałym, co w dzisiejszych czasach jest sporym minusem, bo coraz częściej tego typu układy od innych producentów oferują taką możliwość.

Akumulator o pojemności 17,9 kWh zapewnia zasięg do 95 km. Nie obsługuje jednak ładowania prądem stałym. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jeep Compass PHEV wewnątrz

Wnętrze Compassa z hybrydą plug-in jest niemal identyczne, jak w wariancie hybrydowym i elektrycznym. Największą różnicą jest to, że na 10,1-calowym ekranie multimediów znajdziemy zarówno wskaźnik poziomu paliwa, jak i energii elektrycznej. Inną widoczną różnicą jest to, że pojawia się niedostępny w innych wariantach tryb jazdy - Electric, który pozwala na wymuszenie pracy wyłącznie napędu elektrycznego.

Wewnątrz Compassa PHEV najłatwiej rozpoznać po wskaźnikach poziomu paliwa i energii elektrycznej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Tryby jazdy, podobnie jak inne informacje, wyświetlają się jednak na tym samym 16-calowym ekranie multimediów. Z jego poziomu obsługujemy również klimatyzację, choć na szczęście do regulacji temperatury mamy stałe skróty po obu stronach wyświetlacza. Pod ekranem mamy jeszcze kilka fizycznych przycisków służących do wywoływania różnych funkcji na ekranie lub sterowania nawiewem.

Do obsługi multimediów służy 16-calowy ekran. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Bardzo podobają mi się elementy, którymi Jeep nawiązuje do swojego dziedzictwa i outdoorowego charakteru - jest masywna kierownica, grube pokrętło do obsługi kierunków ruchu czy też przełącznik trybów jazdy pokryty gumą. Uwagę zwracają również gumowe dywaniki z topograficznymi motywami.

Jeep Compass sprawnie wykorzystuje dziedzictwo amerykańskiej marki. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jeep Compass trzeciej generacji ma 4,55 m długości i niemal 2,8 m rozstawu osi. Miejsca w drugim rzędzie siedzeń w związku z tym nie brakuje. Mamy go odpowiednio dużo i na głowę, i na nogi. Atutem jest również całkowicie płaska podłoga, więc nawet osoba siedząca na środku nie będzie narzekała na brak przestrzeni.

Jeep Compass ma 4,55 m długości i prawie 2,8 m rozstawu osi, a to przekłada się na przestrzeń wewnątrz. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki bagażnik ma Jeep Compass PHEV?

Co ciekawe, mimo obecności akumulatora trakcyjnego, Compass nie traci nawet litra na pojemności bagażnika. Według danych producenta mieści on 550 l, tak jak wariant hybrydowy i elektryczny (w podstawowej odmianie). Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń można powiększyć nawet do 1 645 litrów.

Bagażnik Jeepa Compassa PHEV mieści 550 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ Jeep Compass z hybrydą plug-in?

Jeep Compass z hybrydą plug-in przy spokojniejszej jeździe może sprawiać wrażenie nieco ospałego, ale po mocniejszym wciśnięciu gazu odczujemy, że auto ma sporo wigoru. Wówczas do głosu dochodzi silnik spalinowy (kiedy poruszamy się w trybie hybrydowym, przy spokojniejszej jeździe układ będzie starał się wykorzystać potencjał napędu elektrycznego). Przełączanie między napędami zachodzi płynnie, a dźwięk jednostki spalinowej nie jest niekomfortowy. Jak przystało na silnik o czterech cylindrach, kultura pracy stoi na dobrym poziomie.

Jeep Compass PHEV przy spokojniejszej jeździe może sprawiać wrażenie nieco ospałego, ale przy mocniejszym wciśnięciu gazu nie brakuje mu wigoru. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W kwestiach akustycznych trudno narzekać również na wyciszenie wnętrza. Jadąc z prędkościami wyższymi niż te miejskie w samochodzie można spokojnie rozmawiać bez przekrzykiwania się. To między innymi zasługa lepszego wyciszenia. Przykładowo w nowym Compassie zastosowano o 11 proc. grubszą tylną szybę.

Na pochwałę zasługuje również bardzo dobre zawieszenie, które sprawnie wybiera nierówności. Bez wątpienia pod kątem podróżowania Compass sprawdzi się, kiedy wjeżdżamy na studzienki, ale powinien sobie poradzić również gdy chcemy zjechać z utwardzonych dróg. Samochód ma prześwit na poziomie 20 cm oraz kąt natarcia, zejścia i rampowy wynoszące kolejno: 20, 25 i 15 stopni. Głębokość brodzenia tego wariantu to 47 cm - dla porównania w odmianie hybrydowej i podstawowym elektryku to niespełna 41 cm.

Minusem Compassa jest brak napędu na cztery koła w innych wariantach napędowych niż elektryczny. Z drugiej strony dzięki obecności akumulatora hybryda plug-in ma odpowiednio dociążony tył - przekłada się to na dobre prowadzenie.

Ile kosztuje Jeep Compass z hybrydą plug-in?

Jeep Compass PHEV dostępny jest od 173 685 zł w ramach promocji (katalogowo 182 800 zł). To o ok. 12 tys. zł mniej niż wariant elektryczny i o prawie 34 tys. zł więcej niż hybryda z trzycylindrowym silnikiem benzynowym. W tym drugim przypadku warto jednak dodać, że wybierając auto z wtyczką, w zestawie otrzymujemy opcjonalny pakiet z systemem kamer 360 stopni czy indukcyjną ładowarką.

Jeep Compass PHEV kosztuje minimum 173 685 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jeep Compass to auto duże, przestronne i pojemne, a przy tym dobrze wyglądające i pod względem stylistycznym sprawnie korzystające z charakteru i dziedzictwa Jeepa. Do tego ma całkiem nieźle zestrojony układ jezdny i sprawdzi się zarówno w mieście, jak i kiedy będziemy chcieli zjechać z asfaltu.

W ofercie Compassa hybryda plug-in może cieszyć się popularnością jako złoty środek. Odpowiada on na potrzeby tych, którzy potrzebują "niezależności" silnika spalinowego, ale nie chcą trzycylindrowej jednostki, a jednocześnie mają instalację fotowoltaiczną i mogą ładować samochód i w konsekwencji na relatywnie krótkich dystansach podróżować na prądzie. Ponadto charakteryzuje się ona dobrymi osiągami i nic nie traci na praktyczności względem innych odmian.

Z zewnątrz hybryda plug-in wyróżnia się tylko literą "e" z tyłu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pod podłogą bagażnika znajdziemy np. kabel do ładowania. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Masywne pokrętło służy do wyboru kierunków ruchu, zaś pokryty gumą przełącznik - do zmiany trybów jazdy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL





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