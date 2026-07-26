Spis treści: Jaką moc ma Jaecoo 5 Hybrid? Jak wygląda Jaecoo 5 Hybrid? Jaką pojemność ma bagażnik Jaecoo 5? Jak jeździ Jaecoo 5 Hybrid? Ile pali Jaecoo 5 Hybrid? Wyposażenie Jaecoo 5 Hybrid Ile kosztuje Jaecoo 5 Hybrid?

Jaecoo 5 dotychczas oferowane było jako wariant elektryczny i wersja wyposażona w silnik benzynowy. Teraz do oferty dołącza kolejna odmiana napędowa - hybryda.

Jaką moc ma Jaecoo 5 Hybrid?

Układ jest już znany z hybrydowej Omody 5. Składa się z czterocylindrowego turbodoładowanego 1,5-litrowego silnika generującego 143 KM i 215 Nm, a także jednostki elektrycznej zapewniającej 204 KM i 310 Nm oraz rozruszniko-alternatora oferującego 136 KM i 120 Nm. Łączna moc wynosi 224 KM i 249 Nm - przedstawiciele Jaecoo podkreślają, że jest to najmocniejsza odmiana napędowa w obecnej ofercie modelu (wariant benzynowy: 147 KM, wersja elektryczna: 211 KM). Podobnie jak w pozostałych, hybryda oferuje napęd tylko na przednie koła. Układ sprawia, że Jaceoo 5 może rozpędzić się do 100 km/h w 7,9 s i może gnać z prędkością 175 km/h. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 1,83 kWh.

Hybrydowy układ Jaecoo 5 generuje 224 KM i 249 Nm. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak wygląda Jaecoo 5 Hybrid?

Z zewnątrz samochód wygląda, jak wariant benzynowy. Jedynym wyróżnikiem jest napis "Hybrid" na klapie bagażnika. Gdyby nie ten emblemat, patrząc na to auto, nie bylibyśmy w stanie określić, jaki ma napęd.

Podobnie rzecz ma się z wnętrzem. Tutaj mamy dokładnie to samo, co znamy już z elektryka i benzyniaka. Najważniejsze informacje dla kierowcy wyświetlane są na 8,9-calowym ekranie wskaźników, a obsługa niemal wszystkich funkcji zachodzi z poziomu 13,2-calowego ekranu multimediów - pod wyświetlaczem mamy tylko przyciski pozwalające na zmianę trybu jazdy, zamknięcie auta od środka oraz włączenie świateł awaryjnych.

Niemal wszystkimi funkcjami Jaecoo 5 Hybrid (podobnie jak w innych odmianach napędowych) sterujemy z poziomu 13,2-calowego wyświetlacza. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Konsola środkowa jest dwupoziomowa, na wyższej kondygnacji znajdziemy miejsce na dwa telefony (to bliżej kierowcy może oferować indukcyjne ładowanie) i uchwyty na kubki. Poziom niżej mamy niezabudowaną półkę, która pomieści nawet większe przedmioty. Dźwignia zmiany kierunków ruchu znajduje się po prawej stronie kolumny kierownicy.

Podobnie, jak w innych wariantach napędowych hybrydowe Jaecoo 5 ma 4,38 m długości oraz 2,62 m rozstawu osi. To sprawia, że miejsca w drugim rzędzie siedzeń (jest wystarczająco dużo, by podróżować w komfortowych warunkach (choć raczej w dwie osoby niż w trzy).

Jaką pojemność ma bagażnik Jaecoo 5?

Pojemność bagażnika wynosi natomiast 314 l do rolety (410 l do dachu). Elektryk i benzyniak mają 480 l (wnioskując po informacjach przedstawionych przez producenta - licząc do dachu). Podłoga jest dość wysoko, ale pod nią mamy jeszcze sporą wnękę, którą również możemy zagospodarować.

Pojemność bagażnika Jaecoo 5 Hybrid to 314 l do rolety. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ Jaecoo 5 Hybrid?

Obecność napędu elektrycznego sprawia, że Jaecoo 5 bardzo chętnie reaguje na gaz (szczególnie w trybie Sport). Auto sprawnie rotuje napędami w czasie jazdy - układ hybrydowy może pracować w trzech trybach - elektrycznym, hybrydowym szeregowym i hybrydowym równoległym. W skrócie oznacza to, że silnik spalinowy może sam wprawiać koła w ruch, ale może też (i robi to całkiem często) generować energię niezbędną do zasilania akumulatora, pozostawiając dostarczanie mocy na koła napędowi elektrycznemu. Jeżeli jednak potrzebujemy pełni mocy, system potrafi wykorzystać cały układ do wprawiania auta w ruch.

Jaecoo 5 Hybrid bardzo chętnie wykorzystuje silnik spalinowy jako generator prądu. W razie potrzeby jednak również on może przekazywać moc bezpośrednio na koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Przy jeździe z prędkościami miejskimi samochód bardzo chętnie korzysta z możliwości jazdy z wyłączonym silnikiem benzynowym. Kiedy jedziemy szybciej, napęd elektryczny pozwala natomiast na utrzymywanie prędkości lub delikatne jej zwiększanie.

Przy jeździe po drogach lokalnych, wsiach i miastach, kiedy silnik spalinowy wzbudza się, z reguły po to, by odpowiadać za wygenerowanie energii elektrycznej, będzie pracował bardzo przyjemnie - nie ma powodów do narzekań, że pracuje za głośno. Sytuacja nieco zmienia się, kiedy prędkość zwiększymy - wówczas dźwięk jednostki benzynowej przy dłuższej jeździe może być irytujący.

Skoro już przy komforcie jesteśmy, trzeba zwrócić uwagę na całkiem niezłe, jak na auto tej klasy, wybieranie nierówności. Na tylnej osi znajdziemy zawieszenie wielowahaczowe, co sprawia, że podróż po polskich drogach powiatowych i gminnych nie będzie zbyt męcząca.

Ile pali Jaecoo 5 Hybrid?

Korzystanie z napędu elektrycznego ma sprawiać również, że silnik spalinowy będzie potrzebował relatywnie niewiele paliwa. Producent deklaruje, że auto potrzebuje średnio 5,3 l/100 km. W czasie jazd testowych udało mi się osiągnąć wynik 4,3 l/100 km. Tutaj jednak pojawia się gwiazdka, ponieważ auto podaje zużycie tylko z ostatnich 50 km. Dla porównania zgodnie z danymi producenta "piątka" z silnikiem benzynowym potrzebuje 7 l na przejechanie 100 km.

Wyposażenie Jaecoo 5 Hybrid

Jaecoo 5 dostępne jest w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej, Comfort, znajdziemy m.in.:

adaptacyjny tempomat

system monitorowania martwego pola

18-calowe felgi

kamerę cofania

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

dwustrefową klimatyzację

podgrzewanie kierownicy

podgrzewanie przednich siedzeń

materiałową tapicerkę

manualną regulację przednich foteli

13,2-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem (za pomocą Apple CarPlay i Android Auto)

8,9-calowy zestaw wskaźników

sześciogłośnikowy system audio

Wyższa wersja wyposażenia, Premium, wprowadza dodatkowo:

system kamer 540 stopni (pozwala zobaczyć również, co dzieje się pod autem)

panoramiczny dach (nieotwierany) z elektrycznie sterowaną roletą

tapicerkę ze skóry ekologicznej

elektryczną regulację przednich foteli

wentylację przednich siedzeń

ośmiogłośnikowy system audio Sony

indukcyjną ładowarkę

elektrycznie regulowaną klapę bagażnika

Ile kosztuje Jaecoo 5 Hybrid?

Jaecoo 5 z układem hybrydowym w podstawowej wersji wyposażenia kosztuje 119 500 zł. Za wyższą odmianę zapłacić trzeba 136 500 zł. Dla porównania za wariant spalinowy zapłacić trzeba co najmniej 104 900 zł (promocja z 115 500 zł). To oznacza, że za relatywnie niewielką opłatą otrzymamy auto zapewniające znacznie lepszą dynamikę podróżowania, a przy tym niższe zużycie paliwa i względnie podobne możliwości praktyczne. Z drugiej strony wariant elektryczny kosztuje dziś 139 900 zł. To oznacza, że wariant hybrydowy stanowi najlepszy wybór w ofercie pod kątem osiągów, praktyczności i ceny.

Jaecoo prawdziwych konkurentów hybrydowej "piątki" dopatruje jednak wśród choćby Toyoty i Hyundaia. Hybrydowy C-HR jest nieznacznie mniejszy, ale dostępny w aż trzech wariantach mocy, choć we wszystkich jest słabszy od Jaecoo 5 - mamy układy 1.8 Hybrid 140 KM oraz 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM (w tym drugim można zdecydować się na napęd na przód lub na cztery koła). W zależności od wariantu model Toyoty oferuje zużycie nawet na poziomie 4,7 l. Ale jest też jest nieco droższa - egzemplarze z roku produkcji 2026 w ramach ceny promocyjnej startują od 123 tys. zł (katalogowo 140 900 zł).

Nieco mniejsza Kona dostępna jest tylko w jednym wariancie napędowym - 138 KM na bazie silnika o pojemności 1,6 l i napęd na przód. Deklarowane przez producenta zużycie to 4,6 l/100 km. W przypadku egzemplarzy z roku produkcyjnego i modelowego 2026 ceny w ramach promocji zaczynają się od 118 400 zł (katalogowo 138 400 zł).

Dzięki napędowi elektrycznemu hybrydowe Jaecoo 5 bardzo chętnie reaguje na gaz. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Niezbędne informacje dla kierowcy wyświetlane są na 8,9-calowym ekranie wskaźników. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W wyższej wersji wyposażenia otrzymamy m.in. nagłośnienie od Sony. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pod podłogą bagażnika mamy jeszcze całkiem sporą wnękę, którą możemy zagospodarować. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaecoo 5 Hybrid startuje cenowo od 119 500 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL



