Chery to obecnie jeden z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych, który nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera wśród chińskich marek eksportujących samochody osobowe - także do Polski. Oficjalny debiut marki w naszym kraju odbył się 30 czerwca 2025 r., a do końca roku zarejestrowano 2190 samochodów producenta. W samym styczniu 2026 r. liczba rejestracji wyniosła już 461 egzemplarzy.

Na początek marka zaoferowała dwa SUV-y z serii Tiggo 7 i 8, a następnie rozszerzyła ofertę o miejskiego crossovera Tiggo 4. Pod koniec roku na polski rynek trafił flagowy SUV Tiggo 9, którego celem jest rywalizacja z modelami takimi jak Hyundai Santa Fe czy Skoda Kodiaq. Biorąc pod uwagę cenę, wyposażenie i parametry napędu, ambicje te nie wydają się przesadzone.

Chery Tiggo 9 robi wrażenie rozmiarem. Miejsca nie brakuje

Zacznijmy jednak od początku. Jak przystało na model flagowy, Tiggo 9 imponuje gabarytami. Samochód ma 4810 mm długości, 1925 mm szerokości i 1741 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2800 mm. Takie proporcje przekładają się na dużą przestrzeń w kabinie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim rzędzie siedzeń osoby mierzące około 190 cm nie powinny narzekać na brak miejsca nad głową ani na nogi.

Przednie fotele są regulowane elektrycznie - fotel kierowcy w ośmiu kierunkach (z pamięcią ustawień), pasażera w czterech. W pierwszym rzędzie dostępne jest także podgrzewanie, wentylacja oraz 10-punktowy masaż w pięciu trybach. Dodatkowo pasażer z przodu może korzystać z elektrycznie regulowanego podnóżka. Zewnętrzne siedzenia drugiego rzędu również mogą być wyposażone w funkcję podgrzewania i wentylacji.

Chery Tiggo 9 ma 7 miejsc i ogromny bagażnik

Standardowo Tiggo 9 oferowany jest jako auto 7-miejscowe. Dwa dodatkowe fotele, składane w podłogę bagażnika, należy jednak traktować raczej jako miejsca awaryjne, przeznaczone głównie dla dzieci. Dostęp do nich możliwy jest wyłącznie z prawej strony pojazdu i wymaga uruchomienia sekwencji składania foteli w poprzednich rzędach przyciskiem. Rozwiązanie jest efektowne, choć w praktyce nie zawsze szybkie.

Mimo obecności trzeciego rzędu auto oferuje sporą przestrzeń bagażową. Przy rozłożonych wszystkich siedzeniach do dyspozycji pozostaje 143 l. Po złożeniu trzeciego rzędu pojemność rośnie do 819 l, a po złożeniu obu tylnych rzędów - do 2065 l. To więcej niż w Hyundaiu Santa Fe (maks. 2000 l), choć nieco mniej niż w Skodzie Kodiaq (2105 l).

Dwa ekrany, 14 głośników i wysokiej jakości materiały

Kokpit zaprojektowano w stylu przypominającym europejskie modele klasy premium. Wnętrze wykończono miękkimi materiałami wysokiej jakości i przyjemnymi w dotyku dekorami. Podsufitka, boczki drzwi oraz wnęki na napoje obszyte są miękkim zamszem. Spasowanie poszczególnych elementów jest bardzo dobre i na próżno szukać czegokolwiek, co trzeszczałoby podczas jazdy.

Centralne miejsce zajmuje ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 2560 × 1140 pikseli, za pomocą którego steruje się większością funkcji pojazdu - w tym także regulacją lusterek bocznych. Za sprawne działanie systemu odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon. Kierowca ma do dyspozycji 10,25-calowy zestaw wskaźników oraz wyświetlacz HUD. Na dwupoziomowej konsoli środkowej znalazło się kilka fizycznych przycisków oraz półka na telefon z indukcyjną ładowarką. System multimedialny obsługuje Apple CarPlay i Android Auto.

O nagłośnienie dba 14-głośnikowy system audio Sony, z dodatkowymi głośnikami w zagłówku fotela kierowcy. Samochód wyposażono także w dwustrefową klimatyzację automatyczną z systemem oczyszczania powietrza PM0.3, panoramiczny dach, liczne schowki oraz indukcyjną ładowarkę o mocy 50 W.

Ponad 2-tonowy SUV, który przyspiesza jak hot-hatch

Przejdźmy jednak do najważniejszego. Tiggo 9 zbudowano na nowej platformie T2X, przeznaczonej dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Napęd typu plug-in hybrid z inteligentnym systemem AWD łączy silnik 1.5 T-GDI (143 KM i 215 Nm) z dwoma silnikami elektrycznymi - po jednym na każdej osi. Moc systemowa wynosi 428 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm.

Trzeba przyznać, że wartości te robią ogromne wrażenie w trakcie jazdy. Po wciśnięciu gazu chiński SUV dosłownie wystrzeliwuje z miejsca, jednocześnie całkowicie zapominając, że waży 2,2 tony. Wystarczy powiedzieć, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 5,4 s. To wartości zbliżone do tych występujących w najmocniejszych wariantach BMW X5 czy Audi SQ7.

Akumulator o pojemności 34,46 kWh pozwala przejechać do 147 km w trybie elektrycznym. Ładowanie prądem stałym o mocy 71 kW umożliwia uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. w 18 minut. Łączny zasięg układu ma wynosić 1050 km, a zużycie paliwa przy rozładowanej baterii - około 6,9 l/100 km. Podczas krótkich jazd premierowych nie udało się jednak zweryfikować tych deklaracji.

Chery Tiggo 9 PHEV - dane techniczne Dane techniczne Silnik R4, t. benz. Pojemność 1499 ccm Moc 143 KM Maksymalny moment obrotowy 215 Nm Skrzynia biegów 3DHT, Aut. Moc systemowa 428 KM Maksymalny moment obrotowy 580 Nm Bateria trakcyjna 34,46, NMC Napęd AWD Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 5,4 s Prędkość maksymalna 180 km/h Wymiary Długość 4810 mm Szerokość 1925 mm Wysokość 1741 mm Rozstaw osi 2800 mm Pojemność bagażnika 819 l Masa własna 2233 kg Cena katalogowa 209 900 zl





Sześć trybów jazdy i inteligentny napęd na wszystkie koła

Warto także wspomnieć, że Tiggo 9 oferuje sześć trybów jazdy: Economy, Standard, Sport, Snow, Sand i Off-Road. Każdy z nich wyraźnie wpływa na charakter reakcji samochodu o czym mogłem przekonać się samodzielnie w trakcie krótkich, ale intensywnych jazd testowych. W trybie Standard auto jest stosunkowo miękkie i spokojnie reaguje na nasze polecenia, co sprzyja komfortowej jeździe po drogach ekspresowych.

Z kolei na krętych drogach krajowych to właśnie tryb Sport da nam najwięcej frajdy. W przypadku jazdy terenowej, inteligentny system AWD sprawnie rozdziela moment obrotowy w zależności od warunków, co ułatwia jazdę w lekkim terenie. Prześwit wynoszący 181 mm umożliwia brodzenie w wodzie do 500 mm.

Jeśli miałbym mieć jakieś zastrzeżenia dotyczące prowadzenia, zwróciłbym uwagę na układ kierowniczy, który jest nieco mniej precyzyjny niż w europejskich modelach. Można nawet powiedzieć, że w tym względzie przypomina klasyczne amerykańskie SUV-y.

Także zawieszenie chociaż bardzo komfortowe, bywa niestety za miękkie, co skutkuje odczuwalnymi przechyłami w szybszych łukach. Jednocześnie jednak auto dobrze tłumi nierówności i pozostaje zaskakująco ciche przy wyższych prędkościach. Przełączanie się między silnikiem spalinowym a elektrycznym jest niemal niewyczuwalne pod względem hałasu i drgań.

Chery Tiggo 9 - ceny i jedna wersja wyposażenia

Bez wątpienia największą zaletą chińskiego SUV-a jest jego cena. Model dostępny jest w Polsce od 209 900 zł i oferowany w jednej, bardzo bogato wyposażonej wersji. W standardzie znajdują się m.in. wyświetlacz HUD, system kamer 540-stopni, elektrycznie regulowane fotele z przodu z podgrzewaniem, wentylacją i masażem, 20-calowe felgi, podgrzewanie i wentylacja zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu oraz elektryczna regulacja tylnej kanapy.

Dla porównania Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid o mocy systemowej 288 KM kosztuje katalogowo 237 900 zł w podstawowej wersji. Skoda Kodiaq z napędem plug-in hybrid o mocy 204 KM startuje od 209 800 zł, oferując jednak napęd wyłącznie na przednią oś i mniej bogate wyposażenie.

Co ważne, Chery przyciąga klientów także pakietem gwarancyjnym: 7 lat lub 150 tys. km na pojazd, 3 lata bezpłatnej pomocy drogowej oraz 8 lat lub 160 tys. km gwarancji na komponenty wysokiego napięcia, w tym akumulator trakcyjny i silniki elektryczne.

