Spis treści: Ile koni ma Chery Tiggo 7 Hybrid? Jak wygląda Chery Tiggo 7 Hybrid? Czy z tyłu Chery Tiggo 7 Hybrid jest dużo miejsca? Jak jeździ Chery Tiggo 7 Hybrid? Jakie wyposażenie ma Chery Tiggo 7 Hybrid? Ile kosztuje Chery Tiggo 7 Hybrid?

Chery Tiggo 7 było jednym z tych aut, które jako pierwsze chińska marka wprowadziła na nasz rynek. Oficjalny debiut Chery w Polsce miał miejsce w połowie 2025 r., nieco ponad rok temu. To wystarczyło, by przekonać do siebie klientów - przez pierwsze pół 2026 r. sprzedano niemal 5,3 tys. samochodów. Drugim z najpopularniejszych modeli było właśnie Tiggo 7 - dotychczas dostępny był tylko z napędem benzynowym albo hybrydą plug-in.

Ile koni ma Chery Tiggo 7 Hybrid?

Teraz auto zostało wyposażone w trzeci wariant napędowy - klasyczną hybrydę. Jest to ten sam układ, który znajdziemy w samochodach siostrzanych marek Omoda i Jaecoo. Składa się ona z czterocylindrowego turbodoładowanego 1,5-litrowego silnika generującego 143 KM i 215 Nm. Współpracuje z jednostką elektryczną o mocy 204 KM i 295 Nm oraz 136-konnym rozruszniko-alternatorem. Systemowo układ generuje 224 KM i 295 Nm. Napęd trafia na przednie koła.

Chery Tiggo 7 Hybrid generuje 224 KM i 295 Nm. Napęd trafia na przednie koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Samochód rozpędza się od zera do 100 km/h w 8,7 s. Prędkość maksymalna to 175 km/h - nieco niższa niż w wariancie benzynowym i hybrydzie plug-in, ponieważ te warianty rozpędzają się do 180 km/h. Z drugiej strony hybryda oferuje znacznie lepszy czas od 0 do 100 km/h niż wersja benzynowa (w zależności od specyfikacji i rocznika modelowego to od 9,4 s do nawet 11,7 s).

Chery Tiggo 7 Hybrid rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,7 s. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak wygląda Chery Tiggo 7 Hybrid?

Tiggo 7 z układem hybrydowym dość łatwo odróżnić względem hybrydy plug-in z uwagi na inny przód. Grill jest taki sam, jak w wariancie benzynowym - obie wersje napędowe z zewnątrz wyglądają właściwie tak samo. Najłatwiej hybrydę rozróżnić za sprawą napisu "Hybrid" na klapie bagażnika.

Chery Tiggo 7 Hybrid ma taki sam grill jak wariant benzynowy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wnętrze wygląda dokładnie tak, jak w pozostałych odmianach napędowych na rocznik modelowy 2026. Wraz z nowym rocznikiem wprowadzono kilka zmian - pojawiła się dźwignia skrzyni biegów pokryta skórą ekologiczną (zastąpiła ona dźwignię "kryształową"), nowy panel służący do regulacji temperatury oraz przyciski na kierownicy pokryte materiałem w kolorze piano black (brak przełączników kołyskowych). Właśnie takie elementy pojawiły się w hybrydowym Tiggo 7.

Wnętrze Chery Tiggo 7 Hybrid wygląda tak, jak w wariancie benzynowym i hybrydzie plug-in po odświeżeniu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Poza tym, tak jak w innych odmianach napędowych mamy dwa 12,3-calowe ekrany. Menu jest dość intuicyjne w obsłudze - osoby, które miały styczność z samochodami tego koncernu nie będą miały problemów z obsługą, jednak nawet gdyby miały, mogą skorzystać z obsługi głosowej. Asystent wywoływany słowami "Hello Chery" reaguje choćby na polecenie ustawienia konkretnej temperatury klimatyzacji czy włączenia Apple CarPlay. Swoją drogą samochód obsługuje bezprzewodową łączność z telefonem także za pomocą Android Auto.

Oba ekrany Chery Tiggo 7 Hybrid mają 12,3 cala. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Mimo możliwości obsługi różnych funkcji z poziomu ekranu czy z pomocą asystenta głosowego, fizycznych przełączników jest całkiem sporo. Znajdują się one nie tylko pod wyświetlaczem, ale także w okolicach wspomnianej dźwigni skrzyni biegów - ulokowano tam m.in. pokrętło do sterowania trybami jazdy. W hybrydzie są dwa - Eco i Sport.

Dźwignia skrzyni biegów straciła swój "kryształowy" wygląd. Obok znajduje się pokrętło do sterowania trybami jazdy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest również schowek znajdujący się pod podłokietnikiem. Wyposażony jest on w funkcję chłodzenia. Wygodę podnoszą również bardzo wygodne fotele - mogą być sterowane elektrycznie, a ten kierowcy oferuje pamięć ustawień. Niestety minusem przednich siedzeń jest fakt, że nawet kiedy maksymalnie je obniżymy, siedzimy dość wysoko.

Przednie fotele mogą być sterowane elektrycznie, ten kierowcy może być wyposażony w pamięć ustawień. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Czy z tyłu Chery Tiggo 7 Hybrid jest dużo miejsca?

Chery Tiggo 7 HEV, podobnie jak inne odmiany napędowe, ma 4,55 m długości i rozstaw osi na poziomie 2,67 m. W efekcie w drugim rzędzie siedzeń jest dość przestronnie - nawet osoba siedząca na środku nie będzie narzekać, ponieważ podłoga jest całkowicie płaska. Co prawda nie mamy możliwości regulacji trzeciej strefy klimatyzacji, ale mamy nawiewy, dwa porty USB - jeden typu A, drugi typu C - i półkę na telefon, dość płytką.

Brak trzystrefowej klimatyzacji - z tyłu mamy nawiewy, a także porty USB typu A i C oraz półkę na telefon. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Udało się wygospodarować także niemało miejsca na bagażnik. Mieści on 500 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń zwiększymy tę przestrzeń do 1 305 l.

Pojemność bagażnika Chery Tiggo 7 Hybrid wynosi 500 l. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ Chery Tiggo 7 Hybrid?

Hybrydowe Chery Tiggo 7 z reguły rusza tylko z użyciem silnika elektrycznego i może poruszać się na samym prądzie do 40 km/h, dzięki czemu z miejsca rusza bardzo sprawnie. W przedziale prędkości 40-60 km/h układ działa natomiast jak hybryda szeregowa - jednostka spalinowa generuje prąd, a koła wprawia w ruch tylko silnik elektryczny (szeregowy tryb pracy może jednak włączyć się przy niższych prędkościach - zależy to od sytuacji na drodze i stanu naładowania akumulatora). W efekcie wciąż mamy natychmiastowy dostęp do momentu obrotowego. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda, kiedy zdecydujemy się na nagłe przyspieszanie - np. kiedy wyprzedzamy.

Przy normalnej jeździe powyżej 60 km/h do akcji wkracza silnik spalinowy, który dostarcza moc już bezpośrednio na koła, a układ przechodzi w tryb pracy równoległej - oznacza to, że napęd elektryczny zapewnia niezbędne wsparcie. System bardzo sprawnie rotuje napędami i w gruncie rzeczy nie odczuwamy przełączania się między jednym i drugim. Choć już w trybie Eco Tiggo 7 sugeruje, że nie brakuje mu wigoru, to w trybie Sport już delikatne muśnięcie gazu sprawia, że auto wyrywa do przodu.

Hybrydowy układ Chery Tiggo 7 pozwala na poruszanie się na samym prądzie, ale może też działać jako hybryda równoległa i szeregowa. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Tiggo 7 z hybrydą plug-in nie tylko nieźle reaguje na gaz, ale także może poruszać się dość długo bez używania silnika spalinowego. To zasługa akumulatora o pojemności 1,83 kWh. To z kolei wymiernie przekłada się na zużycie paliwa. Producent informuje, że średnio Tiggo 7 potrzebuje 5,7 l na przejechanie 100 km. W czasie jazdy drogami lokalnymi - wojewódzkimi, powiatowymi czy gminnymi nietrudno "zejść" poniżej 5 l/100 km. Z kolei w czasie jazdy drogą ekspresową średnie zużycie wynosiło 5,5 l/100 km. Zaznaczmy jednak, że dane zbierane są z ostatnich 50 km.

Pewnym minusem jest fakt, że przy wyższych prędkościach komfort podróżowania jest zaburzony przez dość przeciętne wyciszenie. W czasie jazdy drogą ekspresową szum powietrza staje się wówczas naprawdę słyszalny.

Z kolei na pochwałę w kontekście komfortu zasługuje całkiem niezłe zawieszenie, które sprawnie tłumi nawet nie do końca równe drogi lokalne. To zasługa wielowahaczowego zawieszenia z tyłu.

Jakie wyposażenie ma Chery Tiggo 7 Hybrid?

Chery Tiggo 7 dostępne jest obecnie w dwóch wersjach wyposażenia. W standardowej wersji, Select, znajdziemy m.in.:

adaptacyjny tempomat z funkcją utrzymania na pasie ruchu

system informujący o odjechaniu auta przed nami

asystenta zmiany pasa ruchu

oświetlenie LED

czujniki parkowania z tyłu

kamerę cofania z liniami dynamicznymi

18-calowe koła

dwustrefową klimatyzację automatyczną

podgrzewaną kierownicę

materiałową tapicerkę

przednie fotele z regulacją manualną i podgrzewaniem

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

12,3-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem za pomocą Apple CarPlay i Android Auto

sześciogłośnikowy system audio

W wyższym wariancie, Premium, znajdziemy dodatkowo:

czujniki parkowania z przodu

system kamer 540 stopni

otwierany dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą

tapicerkę ze skóry ekologicznej

elektrycznie regulowane fotele przednie

wentylację przednich foteli

ośmiogłośnikowy system audio Sony

indukcyjną ładowarkę

elektrycznie regulowaną klapę bagażnika

Ile kosztuje Chery Tiggo 7 Hybrid?

Za Chery Tiggo 7 z hybrydą trzeba zapłacić 124 900 zł w przypadku podstawowej wersji wyposażenia i 134 900 zł za wyżej plasowaną odmianę. Polscy przedstawiciele Chery zwracają uwagę, że w przypadku hybrydy udało się utrzymać cenę wariantu benzynowego. Katalogowo cennik spalinowego Tiggo 7 otwierała kwota dokładnie 124 900 zł. Teraz jednak egzemplarze z rocznika 2025 potaniały - startują obecnie od kwoty 95 900 zł. W przypadku samochodów na rocznik 2026 dostępne są tylko warianty z napędem na cztery koła i tylko w wyższej wersji wyposażenia. Zakup takiego auta oznacza wydatek 142 900 zł.

Ceny Chery Tiggo 7 Hybrid zaczynają się od 124 900 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dokładnie taka sama kwota musi być wydana na zakup hybrydy plug-in z rocznika 2026 - mowa jednak o podstawowej wersji wyposażenia. Egzemplarze z 2025 r. kosztują dziś, w ramach promocji, minimum 120 900 zł.

Chery szuka swoich konkurentów m.in. wśród modeli Toyoty i Renault. Naturalnym konkurentem wydaje się mniejsza o 9 cm Corolla Cross. Model dostępny jest jednak w dwóch wariantach mocy: 140 KM (napęd na przód) i 180 KM (napęd na przód lub na cztery koła). Niemniej oba są słabsze od auta Chery, ale dzięki dużemu udziałowi napędu elektrycznego Corolla Cross może rozpędzić się od 0 do 100 km/h nawet w 7,6 s. Z kolei średnie zużycie, w zależności od specyfikacji, może wynosić nawet 4,9 l/100 km. Ceny Corolli Cross, w ramach promocji, zaczynają się od 143 800 zł. Katalogowo auto kosztuje 145 900 zł.

Konkurenta z ramienia Renault Chery dopatruje się raczej w Symbiozie, ale z uwagi na bardziej porównywalne rozmiary właściwszym przeciwnikiem wydaje się Austral. Jest on tylko o 2 cm mniejszy od Tiggo 7 i oferowany z układem hybrydowym również łączącym w sobie trzy silniki. Jego bazą jest jednak trzycylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 1,2 l. Łączna moc całego napędu wynosi 199 KM i pozwala na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w 8,4 s. Średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta to nawet 4,6 l/100 km. Ceny Australa z napędem hybrydowym zaczynają się jednak od 164 800 zł w przypadku samochodów z rocznika modelowego 2026. Alternatywą jest zakup auta z rocznika 2025 - wówczas cena jest niższa - 153 800 zł, ale to dlatego, że tutaj napęd ten jest dostępny już w podstawowej odmianie wyposażenia.

Za sprawą bardzo atrakcyjnej ceny Chery Tiggo 7 Hybrid może wyrastać na "złoty środek", który oferuje układ o wysokiej mocy systemowej, może nie zapewniający najlepszych osiągów, ale wciąż relatywnie oszczędny. Dokładając do tego satysfakcjonujące wyposażenie, Tiggo 7 z układem hybrydowym faktycznie może cieszyć się sporą popularnością. Biorąc pod uwagę, że kosztuje tyle co wariant benzynowy katalogowo i fakt, że w przypadku Tiggo 7 i Tiggo 8 ponad połowa kolejno 64 i 73 proc. kupujących wybiera hybrydy plug-in nowy układ napędowy może stać się najpopularniejszym wyborem klientów decydujących się na ten model.

Na układ Chery Tiggo 7 Hybrid składa się 143-konny silnik spalinowy, 204-konną jednostkę elektryczną i 136-konny rozruszniko-alternator. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Chery Tiggo 7 Hybrid rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,7 s. Prędkość maksymalna to 175 km/h. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Choć do obsługi wielu funkcji można wykorzystać asystenta głosowego i oczywiście ekran multimediów, to fizycznych przełączników jest zaskakująco sporo. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dzięki płaskiej podłodze nawet osoba siedząca na środku drugiego rzędu będzie podróżowała dość wygodnie. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Chery Tiggo 7 Hybrid w podstawowej specyfikacji oferuje m.in. podgrzewaną kierownicę i przednie fotele, dwustrefową klimatyzację czy bezprzewodową łączność z telefonem. Maciej Olesiuk INTERIA.PL



