Spis treści:
- Ile koni ma Chery Tiggo 7 Hybrid?
- Jak wygląda Chery Tiggo 7 Hybrid?
- Czy z tyłu Chery Tiggo 7 Hybrid jest dużo miejsca?
- Jak jeździ Chery Tiggo 7 Hybrid?
- Jakie wyposażenie ma Chery Tiggo 7 Hybrid?
- Ile kosztuje Chery Tiggo 7 Hybrid?
Chery Tiggo 7 było jednym z tych aut, które jako pierwsze chińska marka wprowadziła na nasz rynek. Oficjalny debiut Chery w Polsce miał miejsce w połowie 2025 r., nieco ponad rok temu. To wystarczyło, by przekonać do siebie klientów - przez pierwsze pół 2026 r. sprzedano niemal 5,3 tys. samochodów. Drugim z najpopularniejszych modeli było właśnie Tiggo 7 - dotychczas dostępny był tylko z napędem benzynowym albo hybrydą plug-in.
Ile koni ma Chery Tiggo 7 Hybrid?
Teraz auto zostało wyposażone w trzeci wariant napędowy - klasyczną hybrydę. Jest to ten sam układ, który znajdziemy w samochodach siostrzanych marek Omoda i Jaecoo. Składa się ona z czterocylindrowego turbodoładowanego 1,5-litrowego silnika generującego 143 KM i 215 Nm. Współpracuje z jednostką elektryczną o mocy 204 KM i 295 Nm oraz 136-konnym rozruszniko-alternatorem. Systemowo układ generuje 224 KM i 295 Nm. Napęd trafia na przednie koła.
Samochód rozpędza się od zera do 100 km/h w 8,7 s. Prędkość maksymalna to 175 km/h - nieco niższa niż w wariancie benzynowym i hybrydzie plug-in, ponieważ te warianty rozpędzają się do 180 km/h. Z drugiej strony hybryda oferuje znacznie lepszy czas od 0 do 100 km/h niż wersja benzynowa (w zależności od specyfikacji i rocznika modelowego to od 9,4 s do nawet 11,7 s).
Jak wygląda Chery Tiggo 7 Hybrid?
Tiggo 7 z układem hybrydowym dość łatwo odróżnić względem hybrydy plug-in z uwagi na inny przód. Grill jest taki sam, jak w wariancie benzynowym - obie wersje napędowe z zewnątrz wyglądają właściwie tak samo. Najłatwiej hybrydę rozróżnić za sprawą napisu "Hybrid" na klapie bagażnika.
Wnętrze wygląda dokładnie tak, jak w pozostałych odmianach napędowych na rocznik modelowy 2026. Wraz z nowym rocznikiem wprowadzono kilka zmian - pojawiła się dźwignia skrzyni biegów pokryta skórą ekologiczną (zastąpiła ona dźwignię "kryształową"), nowy panel służący do regulacji temperatury oraz przyciski na kierownicy pokryte materiałem w kolorze piano black (brak przełączników kołyskowych). Właśnie takie elementy pojawiły się w hybrydowym Tiggo 7.
Poza tym, tak jak w innych odmianach napędowych mamy dwa 12,3-calowe ekrany. Menu jest dość intuicyjne w obsłudze - osoby, które miały styczność z samochodami tego koncernu nie będą miały problemów z obsługą, jednak nawet gdyby miały, mogą skorzystać z obsługi głosowej. Asystent wywoływany słowami "Hello Chery" reaguje choćby na polecenie ustawienia konkretnej temperatury klimatyzacji czy włączenia Apple CarPlay. Swoją drogą samochód obsługuje bezprzewodową łączność z telefonem także za pomocą Android Auto.
Mimo możliwości obsługi różnych funkcji z poziomu ekranu czy z pomocą asystenta głosowego, fizycznych przełączników jest całkiem sporo. Znajdują się one nie tylko pod wyświetlaczem, ale także w okolicach wspomnianej dźwigni skrzyni biegów - ulokowano tam m.in. pokrętło do sterowania trybami jazdy. W hybrydzie są dwa - Eco i Sport.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest również schowek znajdujący się pod podłokietnikiem. Wyposażony jest on w funkcję chłodzenia. Wygodę podnoszą również bardzo wygodne fotele - mogą być sterowane elektrycznie, a ten kierowcy oferuje pamięć ustawień. Niestety minusem przednich siedzeń jest fakt, że nawet kiedy maksymalnie je obniżymy, siedzimy dość wysoko.
Czy z tyłu Chery Tiggo 7 Hybrid jest dużo miejsca?
Chery Tiggo 7 HEV, podobnie jak inne odmiany napędowe, ma 4,55 m długości i rozstaw osi na poziomie 2,67 m. W efekcie w drugim rzędzie siedzeń jest dość przestronnie - nawet osoba siedząca na środku nie będzie narzekać, ponieważ podłoga jest całkowicie płaska. Co prawda nie mamy możliwości regulacji trzeciej strefy klimatyzacji, ale mamy nawiewy, dwa porty USB - jeden typu A, drugi typu C - i półkę na telefon, dość płytką.
Udało się wygospodarować także niemało miejsca na bagażnik. Mieści on 500 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń zwiększymy tę przestrzeń do 1 305 l.
Jak jeździ Chery Tiggo 7 Hybrid?
Hybrydowe Chery Tiggo 7 z reguły rusza tylko z użyciem silnika elektrycznego i może poruszać się na samym prądzie do 40 km/h, dzięki czemu z miejsca rusza bardzo sprawnie. W przedziale prędkości 40-60 km/h układ działa natomiast jak hybryda szeregowa - jednostka spalinowa generuje prąd, a koła wprawia w ruch tylko silnik elektryczny (szeregowy tryb pracy może jednak włączyć się przy niższych prędkościach - zależy to od sytuacji na drodze i stanu naładowania akumulatora). W efekcie wciąż mamy natychmiastowy dostęp do momentu obrotowego. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda, kiedy zdecydujemy się na nagłe przyspieszanie - np. kiedy wyprzedzamy.
Przy normalnej jeździe powyżej 60 km/h do akcji wkracza silnik spalinowy, który dostarcza moc już bezpośrednio na koła, a układ przechodzi w tryb pracy równoległej - oznacza to, że napęd elektryczny zapewnia niezbędne wsparcie. System bardzo sprawnie rotuje napędami i w gruncie rzeczy nie odczuwamy przełączania się między jednym i drugim. Choć już w trybie Eco Tiggo 7 sugeruje, że nie brakuje mu wigoru, to w trybie Sport już delikatne muśnięcie gazu sprawia, że auto wyrywa do przodu.
Tiggo 7 z hybrydą plug-in nie tylko nieźle reaguje na gaz, ale także może poruszać się dość długo bez używania silnika spalinowego. To zasługa akumulatora o pojemności 1,83 kWh. To z kolei wymiernie przekłada się na zużycie paliwa. Producent informuje, że średnio Tiggo 7 potrzebuje 5,7 l na przejechanie 100 km. W czasie jazdy drogami lokalnymi - wojewódzkimi, powiatowymi czy gminnymi nietrudno "zejść" poniżej 5 l/100 km. Z kolei w czasie jazdy drogą ekspresową średnie zużycie wynosiło 5,5 l/100 km. Zaznaczmy jednak, że dane zbierane są z ostatnich 50 km.
Pewnym minusem jest fakt, że przy wyższych prędkościach komfort podróżowania jest zaburzony przez dość przeciętne wyciszenie. W czasie jazdy drogą ekspresową szum powietrza staje się wówczas naprawdę słyszalny.
Z kolei na pochwałę w kontekście komfortu zasługuje całkiem niezłe zawieszenie, które sprawnie tłumi nawet nie do końca równe drogi lokalne. To zasługa wielowahaczowego zawieszenia z tyłu.
Jakie wyposażenie ma Chery Tiggo 7 Hybrid?
Chery Tiggo 7 dostępne jest obecnie w dwóch wersjach wyposażenia. W standardowej wersji, Select, znajdziemy m.in.:
- adaptacyjny tempomat z funkcją utrzymania na pasie ruchu
- system informujący o odjechaniu auta przed nami
- asystenta zmiany pasa ruchu
- oświetlenie LED
- czujniki parkowania z tyłu
- kamerę cofania z liniami dynamicznymi
- 18-calowe koła
- dwustrefową klimatyzację automatyczną
- podgrzewaną kierownicę
- materiałową tapicerkę
- przednie fotele z regulacją manualną i podgrzewaniem
- 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników
- 12,3-calowy ekran multimediów
- bezprzewodową łączność z telefonem za pomocą Apple CarPlay i Android Auto
- sześciogłośnikowy system audio
W wyższym wariancie, Premium, znajdziemy dodatkowo:
- czujniki parkowania z przodu
- system kamer 540 stopni
- otwierany dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
- tapicerkę ze skóry ekologicznej
- elektrycznie regulowane fotele przednie
- wentylację przednich foteli
- ośmiogłośnikowy system audio Sony
- indukcyjną ładowarkę
- elektrycznie regulowaną klapę bagażnika
Ile kosztuje Chery Tiggo 7 Hybrid?
Za Chery Tiggo 7 z hybrydą trzeba zapłacić 124 900 zł w przypadku podstawowej wersji wyposażenia i 134 900 zł za wyżej plasowaną odmianę. Polscy przedstawiciele Chery zwracają uwagę, że w przypadku hybrydy udało się utrzymać cenę wariantu benzynowego. Katalogowo cennik spalinowego Tiggo 7 otwierała kwota dokładnie 124 900 zł. Teraz jednak egzemplarze z rocznika 2025 potaniały - startują obecnie od kwoty 95 900 zł. W przypadku samochodów na rocznik 2026 dostępne są tylko warianty z napędem na cztery koła i tylko w wyższej wersji wyposażenia. Zakup takiego auta oznacza wydatek 142 900 zł.
Dokładnie taka sama kwota musi być wydana na zakup hybrydy plug-in z rocznika 2026 - mowa jednak o podstawowej wersji wyposażenia. Egzemplarze z 2025 r. kosztują dziś, w ramach promocji, minimum 120 900 zł.
Chery szuka swoich konkurentów m.in. wśród modeli Toyoty i Renault. Naturalnym konkurentem wydaje się mniejsza o 9 cm Corolla Cross. Model dostępny jest jednak w dwóch wariantach mocy: 140 KM (napęd na przód) i 180 KM (napęd na przód lub na cztery koła). Niemniej oba są słabsze od auta Chery, ale dzięki dużemu udziałowi napędu elektrycznego Corolla Cross może rozpędzić się od 0 do 100 km/h nawet w 7,6 s. Z kolei średnie zużycie, w zależności od specyfikacji, może wynosić nawet 4,9 l/100 km. Ceny Corolli Cross, w ramach promocji, zaczynają się od 143 800 zł. Katalogowo auto kosztuje 145 900 zł.
Konkurenta z ramienia Renault Chery dopatruje się raczej w Symbiozie, ale z uwagi na bardziej porównywalne rozmiary właściwszym przeciwnikiem wydaje się Austral. Jest on tylko o 2 cm mniejszy od Tiggo 7 i oferowany z układem hybrydowym również łączącym w sobie trzy silniki. Jego bazą jest jednak trzycylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 1,2 l. Łączna moc całego napędu wynosi 199 KM i pozwala na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w 8,4 s. Średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta to nawet 4,6 l/100 km. Ceny Australa z napędem hybrydowym zaczynają się jednak od 164 800 zł w przypadku samochodów z rocznika modelowego 2026. Alternatywą jest zakup auta z rocznika 2025 - wówczas cena jest niższa - 153 800 zł, ale to dlatego, że tutaj napęd ten jest dostępny już w podstawowej odmianie wyposażenia.
Za sprawą bardzo atrakcyjnej ceny Chery Tiggo 7 Hybrid może wyrastać na "złoty środek", który oferuje układ o wysokiej mocy systemowej, może nie zapewniający najlepszych osiągów, ale wciąż relatywnie oszczędny. Dokładając do tego satysfakcjonujące wyposażenie, Tiggo 7 z układem hybrydowym faktycznie może cieszyć się sporą popularnością. Biorąc pod uwagę, że kosztuje tyle co wariant benzynowy katalogowo i fakt, że w przypadku Tiggo 7 i Tiggo 8 ponad połowa kolejno 64 i 73 proc. kupujących wybiera hybrydy plug-in nowy układ napędowy może stać się najpopularniejszym wyborem klientów decydujących się na ten model.