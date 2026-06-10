Spis treści: Alfa Romeo Driving Academy na torze Varano de' Melegari. Ile to kosztuje? 520 KM na torze z mistrzem wyścigów długodystansowych Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce na torze. 280 KM i mechaniczna "szpera" Santo Ficili i plany Alfy Romeo na kolejne lata

Przy okazji rozpoczęcia nowego programu szkoleń na torze pojawił się też Santo Ficili, dyrektor generalny marki Alfy Romeo, który zdradził plany włoskiego producenta na kolejne kilka lat. Fani, nie tylko ci zrzeszeni w trzystu klubach w pięćdziesięciu czterech państwach, mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem. Nie zabraknie zarówno modeli bardziej popularnych, jak i tych, które budują legendę.

Alfa Romeo Driving Academy na torze Varano de' Melegari. Ile to kosztuje?

Praktycznie każda poważna marka, która ma w swojej gamie modele sportowe lub usportowione, przygotowuje dla klientów szkolenia torowe - przykładem tego jest choćby Porsche, które, oczywiście za odpowiednią opłatą, przeprowadza takie imprezy zarówno na torze w Polsce (Silesia Ring), jak i za granicą.

Do grona marek z taką ofertą dołączyła właśnie Alfa Romeo. Nowym klientom, którzy kupią modele z serii Quadrifoglio, takie szkolenie oferowane jest bez dodatkowych kosztów, natomiast pozostali muszą zapłacić - od 790 do 2 tys. euro (plus VAT), w zależności od wybranego poziomu i czasu trwania (1-2 dni).

Impreza odbywa się w sercu tzw. Motor Valley, we włoskim regionie Emilia-Romania, znanym z wysokiego "stężenia" kultowych producentów (choćby Ferrari w pobliskim Maranello) i torów (Imola) w okolicy. Alfa Romeo Driving Academy odbywa się na torze Varano de' Melegari w centrum szkolenia Scuderia de Adamich, założonym przez byłego kierowcę F1, Andrea de Adamich.

Do wyboru są cztery rodzaje szkoleń: Safe Driving - pozwalający doskonalić refleks i opanowanie w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji; Advanced Driving - dla tych, którzy chcą lepiej poznać swój samochód i podnosić swoje umiejętności; Sporty Driving - wyższy poziom dla bardziej zaawansowanych; oraz Advanced Driving - najwyższy poziom dla kierowców z doświadczeniem jazdy po torze.

Do wyboru są cztery poziomy zaawansowania. Kierowcy jeżdżą najmocniejszymi modelami Alfy, w tym 520-konnymi Giuliami i Stelvio Quadrifoglio. friendsitalia INTERIA.PL

520 KM na torze z mistrzem wyścigów długodystansowych

Podczas wydarzenia zorganizowanego dla mediów mieliśmy okazję wziąć udział w jazdach, które dają przedsmak tego, co czeka klientów. Moim instruktorem okazał się Rui Agasi, kierowca, który na koncie ma między innymi drugie miejsce w Le Mans 2016 z zespołem AF Corse czy zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wyścigów długodystansowych w klasie LMGTE Am (2016 r.).

Pierwsze okrążenia krótkiego, około 2,5-kilometrowego, toru pokonujemy rozgrzewkowo w Alfie Romeo Giulii Quadrifoglio. W najnowszym wydaniu auto ma podniesioną do 520 KM moc i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,9 s. 2,9-litrowy silnik V6 całą swoją siłę przesyła poprzez 8-biegową skrzynię automatyczną na tylne koła. Trybu Race - tego najostrzejszego, z wyłączonymi systemami wsparcia - nie ruszamy, ale nawet w ustawieniu Dynamic jest już poważnie szybko.

Tylnonapędowa Giulia Quadrifoglio na torze radzi sobie znakomicie, ale wymaga od kierowcy skupienia i precyzji Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Jak to w Alfie, chwili przyzwyczajenia wymaga bardzo czuły na ruchy kierownicą układ kierowniczy, ale po kilku zakrętach te szybkie reakcje stają się naturalne. Najważniejsze to dobrze "trafić" z punktami hamowania (są odpowiednie wskazówki w postaci tablic) i skrętu (słupki). Rui zagaduje o moje ulubione tory w Europie, ale ja staram się jechać idealną linią mając w pamięci jego słowa - "lepiej wolniej wejść w zakręt, żeby móc z niego szybciej wyjechać".

Auto bez słowa sprzeciwu "układa się" w wolnych nawrotach, które przejeżdżam bez gazu, wcześniej płynnie odpuszczając hamulec. Jazda w trybie "on-off" nie jest na torze wydajna, bo szybko zwalniając pedał hamulca destabilizujemy samochód, zaś wciskając gaz ryzykujemy poślizg lub włączenie się systemu stabilizacji, czyli przyhamowanie. Ważna rada od Agasiego - najlepiej hamować płynnie i na prostych kołach.

Po przesiadce do Stelvio Quadrifoglio - o tej samej mocy, ale z napędem 4x4 i, oczywiście, wyższą pozycją siedzenia - najpierw zauważam jedną rzecz. Układ wydechowy gra "ostrzej". Zwłaszcza przy hamowaniu i odpuszczaniu gazu z czterech rur wydechowych wydobywa się charakterystyczny "popcorn". Przyczepność, skuteczność hamulców, układ kierowniczy i ogólne poczucie jedności z maszyną pozostają na tym samym, świetnym poziomie.

Umieszczone na stałe obok kierownicy ogromne łopatki ułatwiają operowanie biegami. Instruktorzy Alfa Romeo Driving Academy od początku zachęcają do korzystania właśnie z nich Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Stelvio z cierpliwością znosi moje zbyt późne i zbyt mocne dohamowania - hamulce nie tracą skuteczności, a silnik lekko nabiera obrotów dając porządne przyspieszenie już od około 3-4 tys./min. Po takiej zabawie, wróć, nauce, można się naprawdę spocić, a poziom zadowolenia rośnie wraz z ilością spalonej benzyny. Robi się też coraz szybciej i coraz efektywniej - linia przejazdu jest coraz lepsza, prędkość na wyjściu z zakrętów większa, a w kierowcy wzrasta poczucie, że potrafi lepiej wykorzystać możliwości auta.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio wyróżnia się bardziej “zaczepnym” dźwiękiem płynącym z wydechów, zwłaszcza przy odpuszczaniu gazu Alfa Romeo materiały prasowe

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce na torze. 280 KM i mechaniczna "szpera"

Jasne, że jazdy torowej najlepiej uczyć się w modelach z wydzierającymi się "V6-tkami" pod maską, ale świat jest dziś taki, że na rynku są też szybkie elektryki, takie jak Junior Elettrica Veloce. Auto może niekoniecznie sportowe, ale usportowione z pewnością.

W stosunku do pozostałych wersji ma obniżone o 25 mm zawieszenie, które jest też inaczej zestrojone, a także chociażby bardziej wydajne hamulce (tarcze o średnicy 380 mm). Wisienką na torcie jest mechaniczna "szpera", czyli mechanizm różnicowy typu Torsen, który potrafi żonglować momentem obrotowym tak, by koła osi napędzającej skutecznie przekazywały go na asfalt. Jak to wyszło w praktyce?

280 KM i 345 Nm maksymalnego momentu obrotowego to już poważne wartości, zwłaszcza, jeśli cała siła napędowa trafia tylko do kół przedniej osi.

Tymczasem na torze Junior zachowuje się zupełnie nie po juniorsku. Dobre przyspieszenie na prostej oczywiście nie jest zaskoczeniem (5,9 s do setki). W zakrętach, czyli tam, gdzie odsiewa się auta dobre od bardzo dobrych, miejski model pozostaje bardzo długo przyczepny (to również zasługa niewielkiej, jak na elektryka, masy - około 1,5 tony), przechyły nadwozia są akurat takie, by pozwoliły ocenić poziom stabilności, a hamulce nie "palą się" po kilku okrążeniach. Działanie Torsena czuć przede wszystkim w zakrętach. Mając w pamięci doświadczenia z innych mocnych, przednionapędowych elektryków, dość zachowawczo i późno wciskam gaz na skręconych kołach. Instruktor podpowiada, że mogę to robić wcześniej i mocniej.

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce z mechaniczną szperą typu Torsen pozwala w pełni wykorzystać potencjał napędu. Tyle, że bez odpowiedniej ścieżki dźwiękowej Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Cóż, kim jestem, by nie słuchać nauczyciela? Na następnym zakręcie pedał szybciej zbliża się do podłogi, a auto posłusznie trzyma obranego kierunku jazdy, bez żadnej dramaturgii w stylu buksujących kół. Działanie "szpery" wręcz fizycznie czuć na kierownicy, co początkowo może wydać się nienaturalne, ale po chwili okazuje się, że to faktycznie działa. No i fantastycznie, bo spieszę się, by zdążyć jeszcze na kilka rund pożegnalnych z Alfą Romeo Giulia Quadrifoglio - bez wątpienia nadal autem, którym każdy miłośnik samochodów powinien przejechać się przynajmniej raz w życiu.

Santo Ficili i plany Alfy Romeo na kolejne lata

Z okazji rozpoczęcia Alfa Romeo Driving Academy na torze pojawił się też dyrektor generalny marki, Santo Ficili. Potwierdził on, że Alfa Romeo nigdzie się nie wybiera, a plany, zaprezentowane jeszcze podczas wydarzenia Investor Day w maju, będą realizowane.

Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec 2026 roku Alfa zaprezentuje nowego SUV-a średniej wielkości. Auto będzie większe od Tonale i ma mieć szeroki wybór napędów - od miękkiej hybrydy przez hybrydę plug-in po elektryczny. Potwierdzono też, że Junior otrzyma facelifting (prawdopodobnie w 2027 r.), tego samego można spodziewać się w przypadku Tonale, które powinno utrzymać się na rynku do 2030 r. Po ściśle limitowanym 33 Stradale Alfa Romeo zaprezentuje także kolejny model z serii Bottega Fuoriserie - z pewnością można liczyć na wyjątkową stylizację, nawiązanie do historycznych modeli i sportowy napęd. Ficile zdradził, że wciąż trwają dyskusje nad nazwą nowego modelu.

Alfa zamierza także wrócić do segmentu kompaktów, który opuściła wraz z końcem produkcji Giulietty w 2020 roku. Nowy model pojawi się w 2027 r., będzie bazował konstrukcyjnie na wszechstronnej platformie Stellantisa, ale, jak obiecał Santo Ficili, ma mieć "charakter, stylizację i cechy typowe dla każdej Alfy". Zapytany o to, czy pojawi się także wersja Quadrifoglio, tylko się uśmiechnął.

Aktualne generacje Alfy Romeo Giulii i Stelvio pozostaną na rynku co najmniej do 2027 roku. Następcy są w planach Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Po porzuconym debiucie nowych generacji Giulii i Stelvio (miały pojawić się wyłącznie wersje elektryczne), Alfa wróciła na start. Ficile jasno podkreślił, jak ważne są to modele - aktualne generacje pozostaną na rynku co najmniej do końca 2027 r. Wiadomo, że prace nad następcami trwają. Można oczekiwać, że klient nie będzie skazany wyłącznie na wersje elektryczne. Cóż, Alfa Romeo, to marka, która ma chyba u wszystkich ogromny kredyt zaufania. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, bo świat bez Alfy nie będzie już taki sam.





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