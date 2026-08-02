Volvo XC60 Polestar ma 445 KM i pali 7,5 l/100 km. Zmieniłbym w nim tylko jedno

Michał Domański

Michał Domański

Volvo XC60 to bestseller szwedzkiego producenta i podobnie jak poprzednia generacja, niezmiennie znajduje się na wysokich pozycjach rankingów sprzedaży także w Polsce. W pierwszej połowie tego roku XC60 było siódmym najchętniej wybieranym nowym autem w naszym kraju. Ja jednak miałem okazję testować odmianę, którą trudno spotkać na drogach, a noszącą logo Polestar.

Srebrne Volvo XC60 na dużych alufelgach zaparkowane przed biurowcem o szklanej fasadzie.
Volvo XC60 Polestar można rozpoznać po charakterystycznym wzorze felg oraz pomarańczowych zaciskach Michał DomańskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Volvo XC60 Polestar to zaskakująco sportowy SUV
  2. Ile pali hybrydowe Volvo XC60 T8?
  3. Zawieszenie Ohlins nie jest niestety zaletą XC60 Polestar
  4. Czym różni się XC60 Polestar od innych wersji?
  5. Volvo XC60 T8 Polestar - cena i konkurenci

Kiedy w 2015 roku Volvo przeszło prawdziwą rewolucję, prezentując zupełnie nową platformę, nowe układy napędowe oraz nowy język stylistyczny, spotkało się to z ogólnie bardzo pozytywnym odbiorem. Główne zastrzeżenia, jakie kierowano pod adresem szwedzkiego producenta, dotyczyły ograniczenia się do silników o pojemności maksymalnie 2 litrów.

Później Szwedzi poszli jeszcze dalej, proponując usportowione odmiany sygnowane logo Polestar, w których braki w pojemności oraz liczbie cylindrów, wyrównywano dodaniem elektrycznego silnika. To wzbudziło jeszcze większe kontrowersje, ale niedługo potem tym śladem poszli też inni producenci, chcący w ten sposób pozostawić w gamie usportowione wersje, ale bez szkody dla emisji CO2. Nie wszyscy jednak wyszli na tym dobrze - patrz obecna klasa C od AMG.

Volvo XC60 Polestar to zaskakująco sportowy SUV

Pytanie więc, czy Volvo i Polestarowi udało się połączyć hybrydowy napęd ze sportowym charakterem? Nie ukrywam, że byłem w tej kwestii dość sceptyczny z uwagi na to, na jakie rozwiązanie techniczne Szwedzi się zdecydowali. Otóż 2-litrowy doładowany silnik napędza oś przednią, zaś przy tylnej pracuje motor elektryczny. Nie są one w żaden sposób połączone, co pozwala uprościć układ napędowy, zmniejszyć jego rozmiary oraz masę.

Komora silnika samochodu Volvo z widoczną jednostką napędową przykrytą czarną osłoną, po prawej stronie elementy układu elektrycznego z pomarańczowymi przewodami.
Pod maską Volvo XC60 T8 Polestar pracuje zaledwie 2-litrowa jednostka benzynowa, ale wspomagana układem hybrydowymMichał DomańskiINTERIA.PL

Niestety z drugiej strony oznacza to, że przednia oś musi radzić sobie z niemałą mocą (310 KM), a tylna w żaden sposób nie może jej w tym pomóc. Co to oznacza w praktyce? Kiedy jeździłem po raz pierwszy z tym układem napędowym, gdy zadebiutował w XC90, zdarzały się sytuacje, w których czułem się jak w aucie przednionapędowym z silnikiem o dużej mocy. Zwłaszcza na mokrej nawierzchni przednie koła miały duże problemy z trakcją, co odczuwalne było na kierownicy. Praca silnika elektrycznego dopędzającego tylną oś była wtedy właściwie niezauważalna.

Srebrny SUV zaparkowany na tle nowoczesnego budynku z dużymi oknami, otoczony młodymi drzewami.
Przednie i tylne koła w XC60 T8 napędzane są niezależnymi silnikami, ale trakcja pozostaje na bardzo dobrym poziomie Michał DomańskiINTERIA.PL

Nie brzmi to jak recepta na napęd dobrze sprawdzający się w usportowionej odmianie, szczególnie jeśli moc systemowa wynosi 455 KM. Tym większe czekało mnie zaskoczenie, kiedy mocniej wcisnąłem gaz w testowanym XC60 Polestar. Auto zareagowało bardzo żywiołowo i sportowo, nie przejawiając przy tym żadnych oznak problemów z trakcją. Przyspieszenie do 100 km/h w 4,9 s potrafił mocno wcisnąć w fotel, czemu towarzyszy błyskawiczna zmiana przełożeń 8-biegowej skrzyni oraz całkiem przyjemny warkot silnika. Słowem, naprawdę czułem się jak w usportowionym SUV-ie.

Luksusowa, przezroczysta dźwignia zmiany biegów z wygrawerowanym logo, umieszczona w nowoczesnej konsoli środkowej samochodu.
Kryształowy wybierak 8-biegowej skrzyni automatycznejMichał DomańskiINTERIA.PL

Ile pali hybrydowe Volvo XC60 T8?

Na co dzień jednak nie wykorzystuje się takich osiągów, a testowane XC60 zmienia się wtedy w typową hybrydę plug-in. Według danych technicznych pozwala na przejechanie do 79 km w trybie elektrycznym, ale realnie dużo będzie zależało od naszego stylu jazdy oraz panujących temperatur. Mnie udało się podczas spokojnej jazdy po mieście pokonać 70 km na jednym ładowaniu.

Cyfrowy wyświetlacz samochodu z centralnie umieszczonym komputerem pokładowym prezentującym szczegółowe dane o przebiegu, zużyciu paliwa, średniej prędkości oraz aktualnym stanie licznika; po lewej prędkościomierz, po prawej wskaźnik trybu jazdy automa...
Volvo XC60 T8 spala w mieście do 8 l/100 km Michał DomańskiINTERIA.PL

Kiedy zaś akumulator zostanie wyczerpany, trzeba liczyć się ze zużyciem paliwa na poziomie 7,5-8 l/100 km w ruchu miejskim i nieco ponad 11 l/100 km na autostradzie. Czas ładowania baterii to 3 godziny przy użyciu wallboxa o mocy 6,4 kWh, zaś ze zwykłego gniazdka XC60 ładuje się w 8 godzin.

Gniazdo ładowania samochodu elektrycznego z otwartą klapką na błotniku szarego pojazdu.
Naładowanie ze zwykłego gniazdka Volvo XC60 T8 trwa 8 godzinMichał DomańskiINTERIA.PL

Zawieszenie Ohlins nie jest niestety zaletą XC60 Polestar

Czy zatem Volvo XC60 Polestar jest doskonałym przykładem SUV-a, który choć usportowiony, na co dzień potrafi być oszczędny i przyjazny? Problem w tym, że nie do końca tak jest, a winę za to ponosi układ jezdny testowanej wersji.

Standardowo szwedzki SUV ma zwykłe zawieszenie, które za 11 499 zł można zmienić na pneumatyczne z regulacją wysokości oraz siły tłumienia. Jednak wersja Polestar otrzymała zawieszenie Ohlins. W pierwszej chwili może wydawać się to doskonałym rozwiązaniem, ponieważ oferuje ono aż 22 ustawienia amortyzacji. Zatem kierowcy, którzy chcą faktycznie wykorzystywać czasem swoje XC60 jak auto sportowe, mogą bardzo precyzyjnie dostosować zawieszenie do swoich preferencji oraz konkretnej nawierzchni.

Górne mocowanie amortyzatora oznaczone logotypami Polestar Engineered i Öhlins, centralnie umieszczony złoty regulator oraz precyzyjna skala ustawień zawieszenia.
Zawieszenie Ohlins to wyróżnik modeli Volvo zmodyfikowanych przez Polestara Michał DomańskiINTERIA.PL

Problem tylko w tym, że amortyzatory reguluje się wyłącznie ręcznie. By dostać się do przednich, wystarczy podnieść maskę. Jednak wyregulowanie tylnych wymaga skorzystania z podnośnika i sięgania do nadkoli. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, ile osób kiedykolwiek skorzysta z takiej regulacji. Albo faktycznie zabierze SUV-a Volvo na tor i będzie szukać najbardziej optymalnego ustawienia zawieszenia.

Centralny ekran multimedialny samochodu prezentujący menu ustawień dynamiki jazdy, z widocznymi opcjami trybów jazdy, trybów akumulatora oraz regulacją oporu kierownicy i tocznia.
W ustawieniach podzespołów XC60 zwraca uwagę brak możliwości regulacji zawieszenia - to ustawia się ręcznieMichał DomańskiINTERIA.PL

Takie rozwiązanie mogłoby się bronić w wyczynowej wersji sportowego coupe, ale nie w rodzinnym SUV-ie. Przyznać jednak trzeba, że XC60 Polestar zaskakująco dobrze czuje się w zakrętach i prowadzi się bardzo pewnie. Posłusznie podąża za ruchami kierownicy i jest przy tym całkiem zwinne. Na co dzień jednak zawieszenie jest zbyt twarde, a sytuacji nie poprawiają 22-calowe felgi z oponami 265/35. Trudno natomiast krytykować bardzo skuteczne hamulce Akebono z wielkimi zaciskami w charakterystycznym, złotym kolorze.

Duże aluminiowe felgi z oponą niskoprofilową oraz pomarańczowy zacisk hamulcowy widoczny przez szczeliny obręczy.
Komfortu jazdy XC60 Polestar nie poprawiają 22-calowe felgi z niskoprofilowymi oponami Michał DomańskiINTERIA.PL

Czym różni się XC60 Polestar od innych wersji?

Wspomniane zaciski oraz felgi są zresztą jedynymi wyróżnikami XC60 na tle pozostałych odmian. Czarna osłona chłodnicy oraz bardziej agresywny przedni zderzak z czarnymi wstawkami, a także czarne lusterka i listwy okien otrzymamy w każdej wersji w ramach pakietu Dark. Obejmuje on też zmieniony tylny zderzak, ale nawet w Polestarze nie znajdziemy widocznych końcówek wydechu. 22-calowe alufelgi są co prawda również dostępne, ale mają inny wzór.

Srebrny SUV Volvo na dużych, sportowych felgach stoi zaparkowany przed nowoczesnym budynkiem o szklanej elewacji.
Nawet w wersji Polestar XC60 nie ma wyeksponowanych końcówek układu wydechowegoMichał DomańskiINTERIA.PL

We wnętrzu także nie znajdziemy żadnych oznak tego, że siedzimy w usportowionej wersji. Przypominają o tym jedynie żółte pasy bezpieczeństwa, mocno odcinające się na tle czarnej kabiny.

Czarne, sportowe fotele samochodowe z żółtymi pasami bezpieczeństwa i kontrastowymi przeszyciami, nowoczesna deska rozdzielcza oraz srebrne elementy wykończenia.
Jednolicie czarne wnętrze XC60 Polestar urozmaicają jedynie krzykliwe pasy bezpieczeństwa Michał DomańskiINTERIA.PL

Samo wnętrze należy pochwalić za wysoką jakość materiałów oraz bardzo wygodne przednie fotele z dobrym trzymaniem bocznym i szerokim zakresem regulacji. Na tylnej kanapie z kolei z łatwością zmieszczą się dwie dorosłe osoby - trzeciej przeszkadzać będzie wysoki tunel środkowy.

Tylna kanapa samochodu z czarną tapicerką, kontrastującymi żółtymi pasami bezpieczeństwa i nowoczesnym wykończeniem wnętrza.
Volvo XC60 oferuje dobre warunki podróżowania na tylnej kanapie, ale tylko dla dwóch osób Michał DomańskiINTERIA.PL

Tym co najbardziej mogłoby zdradzać długi rynkowy staż drugiej generacji Volvo XC60 są multimedia, ale te zostały w tym roku zaktualizowane, a producent zapowiada, że kierowcy mogą spodziewać się odświeżania systemu infotainment również w przyszłości. Oparty jest on na Android Automotive i choć steruje się z niego nawet klimatyzacją, obsługa jest dość intuicyjna i wygodna.

Nowoczesna deska rozdzielcza samochodu Volvo z cyfrowym zestawem wskaźników, dużym ekranem dotykowym na konsoli centralnej oraz elegancką kierownicą z logo marki.
Deska rozdzielcza XC60 nie zmieniła się od momentu premiery modelu - wymieniono jedynie ekran na nieco większy Michał DomańskiINTERIA.PL

Volvo XC60 T8 Polestar - cena i konkurenci

Najtańsze Volvo XC60 kosztuje obecnie 222 tys. zł (silnik o mocy 250 KM), zaś topowa odmiana T8 w najbogatszej wersji Ultra, wyceniona jest na 348 tys. zł. Czy warto dopłacać kolejne 35 tys. zł do odmiany Polestar? Moim zdaniem nie.

Srebrny SUV marki Volvo z dużymi felgami i sportowymi detalami stoi zaparkowany przy nowoczesnym budynku, otoczony skromną zielenią.
Volvo XC60 T8 Polestar Michał DomańskiINTERIA.PL

Testowane XC60 to nadal doskonały rodzinny SUV, który potrafi zarówno jeździć oszczędnie jak i całkiem sportowo. Niestety zastosowane w nim zawieszenie jest zbyt twarde, a jego regulacja na tyle niewygodna, że istnieje niewielka szansa, że skorzystacie z niej więcej niż raz. Znacznie lepiej więc zdecydować się na "zwykłe" XC60 z tym samym napędem, dokupić do niego pneumatyczne zawieszenie i pozostać przy 20-calowych felgach.

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Jeśli chodzi o konkurencję, to niemieckie marki oferują zarówno wersje plug-in jak i usportowione, ale jako osobne odmiany. Audi Q5 można mieć więc z napędem PHEV o (367 KM, 5,1 s do 100 km/h) za 329,6 tys. zł albo czysto spalinowe SQ5 (367 KM, 4,5 s do 100 km/h) kosztujące 388,7 tys. zł.

Srebrny SUV Volvo XC60 zaparkowany na tle nowoczesnych budynków ze szklaną fasadą, otoczony niewielkimi drzewami i miejskim chodnikiem.
Volvo XC60 T8 PolestarMichał DomańskiINTERIA.PL

Hybrydowe X3 z kolei ma tylko 299 KM (6,2 s do 100 km/h) i wyceniono je na 287,5 tys. zł, zaś usportowione X3 M50 (398 KM, 4,6 s do 100 km/h) na 380,5 tys. zł. Natomiast Mercedes GLC dostępny jest z napędem plug-in o mocy 381 KM (5,6 s do 100 km/h, 339,4 tys. zł) lub jako AMG GLC 53 oferujące 449 KM (4,2 do 100 km/h) i wycenione na 423,7 tys. zł.

Volvo XC60 Polestar - dane techniczne

Silnik spalinowy
R4, t. benzynowy
Pojemność
1969 cm3
Moc
310 KM (6000 obr./min)
Maksymalny moment obrotowy
400 Nm (3000-4800 obr./min)
Skrzynia biegów
automatyczna 8b
Napęd
4x4
Moc silnika elektrycznego
145 KM 
Maks. mom. obr. silnika el.
309 Nm 
Łączna moc układu
455 KM 
Łączny maks. mom. układu
709 Nm 
Pojemność baterii
18,8 kWh
Osiągi 
Przyspieszenie 0-100 km/h
4,9 s 
Prędkość maksymalna
180 km/h 
Zasięg elektryczny
79 km
Średnie zużycie paliwa
2,7 l/100 km
Wymiary 
Długość
4708 mm
Szerokość 
1902 mm
Wysokość 
1651 mm
Rozstaw osi 
2865 mm
Masa własna
2150 kg
Pojemność bagażnika 
468 l
Srebrny SUV marki Volvo o nowoczesnym designie, ustawiony przodem na tle przeszklonego budynku, światła LED i charakterystyczna osłona chłodnicy podkreślają dynamiczny wygląd samochodu.
Volvo XC60 T8 PolestarMichał DomańskiINTERIA.PL
Srebrny samochód klasy premium z nowoczesnymi reflektorami LED, ustawiony na tle przeszklonego budynku biurowego.
Volvo XC60 T8 PolestarMichał DomańskiINTERIA.PL
Srebrny SUV o nowoczesnych liniach nadwozia, duże sportowe felgi z pomarańczowymi zaciskami hamulców, panoramiczne okna budynku biurowego w tle.
Volvo XC60 T8 Polestar Michał DomańskiINTERIA.PL
Srebrny Volvo XC60 zaparkowany tyłem na tle przeszklonego budynku, widoczne charakterystyczne tylne światła LED oraz tablica rejestracyjna.
Volvo XC60 T8 Polestar Michał DomańskiINTERIA.PL
Srebrny SUV Volvo XC60 z charakterystycznym tylnym światłem LED, zaparkowany przy nowoczesnych szklanych biurowcach.
Volvo XC60 T8 PolestarMichał DomańskiINTERIA.PL
fragment tylnej części samochodu z emblematem Polestar Engineered oraz czerwonym kloszem reflektora
Volvo XC60 T8 Polestar Michał DomańskiINTERIA.PL
Duży ekran dotykowy samochodowego systemu multimedialnego z uruchomioną nawigacją Google Maps oraz widocznymi ikonami sterowania radiem, klimatyzacją i funkcjami pojazdu.
Volvo XC60 T8 Polestar Michał DomańskiINTERIA.PL
Pojemny bagażnik samochodu z równą podłogą, boczną siatką na drobne przedmioty i uchwytami do mocowania ładunku.
Volvo XC60 T8 PolestarMichał DomańskiINTERIA.PL


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