Jak sprzedaje się Volvo XC40?

Volvo XC40, czyli najmniejszy ze spalinowych SUV-ów szwedzkiego producenta, debiutowało w 2017 roku, ale jako prototyp zostało zaprezentowane w 2016 r. Samochód został ciepło przyjęty przez rynek - w 2018 roku otrzymał tytuł Europejskiego Samochodu Roku.

To pierwszy model Volvo w historii, któremu udało się to osiągnąć. Auto zdobyło także zainteresowanie polskich klientów, czego najlepszym dowodem jest fakt, że mimo blisko dekady na rynku było drugim (po XC60) najpopularniejszym modelem tej marki w naszym kraju w 2024 roku. Jak można wyczytać w danych IBRM Samar, z wynikiem 3 664 egzemplarzy Volvo XC40 ulokowało się na dziewiątym miejscu zestawienia sprzedaży samochodów segmentu premium.

W 2024 roku Volvo XC40 było drugim najchętniej kupowanym modelem tego producenta w Polsce. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Mało tego, w tym roku XC40 plasuje się znacznie wyżej. Z danych wspomnianego portalu wynika, że w okresie styczeń - wrzesień 2025 do klientów trafiło 3 816 sztuk XC40. Dzięki temu model Volvo znajduje się tuż za podium, na czwartym miejscu (liderem pozostaje Volvo XC60).

Wygląd Volvo XC40

Bez wątpienia tym, co może przyciągać klientów do XC40, jest jego ciągle świeża, mimo upływu lat, stylistyka. Auto obecne na rynku od blisko dekady wciąż wygląda świeżo. Oczywiście warto zaznaczyć, że w 2022 roku model ten przeszedł modernizację, w wyniku której zmieniono przedni i tylny zderzak, delikatnie przeprojektowano grill i wprowadzono reflektory LED korzystające z możliwości technologii pikselowej.

W gruncie rzeczy ten samochód nie uległ jednak kolosalnym zmianom na przestrzeni lat. I biorąc pod uwagę jego sprzedaż można stwierdzić, że ten konserwatyzm był jak najbardziej opłacalny.

Volvo XC40 mimo upływu lat wciąż wygląda świeżo. Model co prawda przeszedł modernizację w 2022 roku, jednak pod kątem wyglądu zewnętrznego była ona konsmetyczna. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Wnętrze Volvo XC40

Podobnie jak na zewnątrz, również w środku możemy spodziewać się dobrze znanego wyglądu, ale to ponownie nie jest żaden przytyk. Wnętrze xC40 zwyczajnie samo się broni. Przed kierowcą znajduje się ekran wskaźników o przekątnej 12,3 cala. Jest on konfigurowalny, choć mamy tylko dwa warianty układu informacji (owszem konkurencja oferuje więcej możliwości, ale też nie każdy lubi mnogość ustawień).

Wewnątrz Volvo XC40 znajdziemy dwa wyświetlacze: 12,3-calowy ekran wskaźników i 9-calowy do obsługi multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Do obsługi multimediów służy natomiast ekran o przekątnej 9 cali. Atutem systemu inforozrywki w samochodach Volvo jest fakt, że bazuje on na Android Automotive, co oznacza, że mamy z jego poziomu dostęp do usług Google, bez konieczności łączenia się z naszym telefonem. To oznacza dostęp do Map Google (podgląd nawigacji możemy wyświetlać także na cyfrowych zegarach). Oprócz tego podróżujący XC40 mają dostęp do Sklepu Play, skąd można pobrać różnego rodzaju aplikacje.

System multimedialny Volvo XC40 wyposażony jest we wbudowane usługi Google, w tym Mapy Google. Aplikacje można pobierać za pośrednictwem Sklepu Play. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Wnętrze XC40 można pochwalić za ogólny wygląd, przyjemne dla oka grafiki ekranów czy też bardzo dobre materiały oraz spasowanie elementów. Jedynym minusem może być fakt, że dwustrefową klimatyzacją automatyczną można sterować wyłącznie z poziomu ekranu multimediów. Pod wyświetlaczem znajdziemy jednak kilka fizycznych przełączników (np. pokrętło do sterowania systemem audio).

Volvo XC40 jest co prawda jednym z najmniejszych modeli w gamie, ale wcale nie jest wyjątkowo mały. Mierzy 4,44 m. Rozstaw osi w tym aucie to 2,7 m. Dzięki temu miejsca na drugim rzędzie siedzeń jest całkiem sporo - nie zabraknie przestrzeni zarówno na głowę, jak i na nogi.

Bagażnik Volvo XC40

Zainteresowanych XC40 powinna zadowolić również pojemność bagażnika. Zgodnie z informacjami podanymi w konfiguratorze przy rozłożonych tylnych fotelach bagażnik spalinowego XC40 powinien pomieścić do 443 litrów przy rozłożonym drugim rzędzie siedzeń. Planując weekend za miastem zdecydowanie zabierzemy na pokład to, czego będziemy potrzebować.

Bagażnik Volvo XC40 przy rozłożonym drugim rzędzie siedzeń może pomieścić do 443 litrów. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Jakie napędy ma Volvo XC40?

Volvo XC40 debiutowało jako samochód spalinowy, ale w 2019 roku doczekało się wersji elektrycznej - XC40 Recharge (w 2024 roku zmieniono nazwę na EX40). Był to pierwszy w historii samochód Volvo napędzany wyłącznie prądem. W 2021 r. zaprezentowany został kolejny wariant XC40 - C40, samochód dostępny tylko jako elektryk.

W przypadku spalinowego XC40 na przestrzeni lat dostępne były hybrydy plug-in, miękkie hybrydy, silniki benzynowe, a nawet wysokoprężne. Dziś w ofercie pozostały tylko miękkie hybrydy. Do wyboru są dwa warianty - w obu bazą jest dwulitrowy silnik benzynowy, a napęd trafia na przód. W podstawowej wersji, B3, silnik benzynowy generuje 163 KM i jest wspomagany przez 14-konny układ. Za obsługę przełożeń odpowiada siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. W wariancie B4 również mamy 14-konne wsparcie elektryczne, ale jednostka spalinowa rozwija 197 KM. I właśnie w ten drugi napęd wyposażone było Volvo XC40, które trafiło do naszej redakcji.

Volvo XC40 dostępne jest obecnie z dwoma wariantami miękkiej hybrydy. W obu bazą jest dwulitrowy silnik benzynowy. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Jak jeździ Volvo XC40?

Blisko 200 KM plus elektryczne wsparcie sprawiają, że XC40 dość chętnie reaguje na pedał gazu. Czas od 0 do 100 km/h wynosi 7,6 sekundy - nie jakoś wyjątkowo imponująco, ale z pewnością wystarczy w codziennej eksploatacji. Siedmiobiegowy automat bardzo sprawnie żongluje przełożeniami.

Dwulitrowa jednostka zapewnia bardzo dobrą kulturę pracy. Silnik jest dość cichy, a przy tym stosunkowo oszczędny. Zgodnie z danymi producenta średnie zużycie wynosi 6,6 l/100 km. W czasie eksploatacji w rzeczywistych warunkach osiągnięcie takiego wyniku również jest możliwe.

197-konny silnik benzynowy wspierany przez 14-konny silnik elektryczny zapewnia dobrą dynamikę. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Volvo XC40 także potrafi dostarczyć przyjemność z prowadzenia. Oczywiście nie jest tak stabilny jak EX40 z akumulatorem znajdującym się w podłodze, ale i tak nie przechyla się nadmiernie w zakrętach. Z drugiej strony Szwedzi zadbali o to, by zawieszenie pracowało miękko w trakcie jazdy po nierównościach. Dokładając do tego bardzo wygodne miękkie fotele (z regulacją pod uda) XC40 można podróżować w bardzo komfortowych warunkach.

Volvo XC40 może pochwalić się również niemałym prześwitem - wynosi on 211 mm. Oczywiście auto nie poradzi sobie w off-roadzie, ale jeśli ktoś ma zamiar zjechać z asfaltu, by przejechać się po nieutwardzonej drodze, nie powinien narzekać.

Wyposażenie i ceny Volvo XC40

Volvo XC40 dostępne jest w czterech wersjach wyposażenia. W podstawowej, Essential, znajdziemy m.in.:

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

9-calowy ekran multimediów z wbudowanymi usługami Google

łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

dwustrefową klimatyzację

czujniki parkowania z tyłu

kamerę cofania

W wyższej odmianie, Core, wyposażenie obejmuje dodatkowo:

indukcyjną ładowarkę

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

Wersja Plus zawiera ponadto:

system audio Harman Kardon

podgrzewaną kierownicę

elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci

regulowany elektrycznie fotel pasażera

podgrzewane przednie fotele

W topowej odmianie Ultra znajdziemy dodatkowo:

system kamer 360 stopni

czujniki parkowania z przodu, tyłu i po bokach

panoramiczny dach

Ceny Volvo XC40 startują od 176 900 zł. Jeśli ktoś chciałby samochód z mocniejszym układem napędowym, musi wybrać drugą wersję napędową (napęd ten jest niedostępny w standardzie). Jej ceny zaczynają się od kwoty 201 900 zł.

A jak Volvo XC40 plasuje się na tle konkurencji? Nowe Audi Q3 z podstawową, 150-konną miękką hybrydą kosztuje dziś 188 900 zł. Ma co prawda większą paletę napędów (silniki wysokoprężne, hybrydy plug-in, napęd na cztery koła), ale nieco gorsze wyposażenie standardowe (jednostrefowa klimatyzacja, 11,9-calowy wyświetlacz wskaźników, czujniki parkowania). Z drugiej strony w standardzie mamy jednak elektrycznie otwieraną klapę bagażnika czy 12,8-calowy ekran multimediów.

BMW X1 kosztuje co najmniej 185 tys. zł. Tyle właśnie trzeba zapłacić za podstawową specyfikację ze 136-konnym silnikiem benzynowym. Podobnie jak w Q3 klienci również mają wybór, jeśli chodzi o napędy - oprócz wersji benzynowych są również warianty elektryczne, wysokoprężne i hybrydy plug-in, także z napędem na cztery koła. Wyposażenie standardowe jest jednak porównywalne z XC40. Mamy m.in. dwustrefową klimatyzację czy kamerę cofania (w standardzie jest także niedostępne w XC40 ogrzewanie przednich foteli).

Volvo XC40 to bardzo praktyczny SUV, który z powodzeniem poradzi sobie jako auto miejskie, jak też jako środek transportu poza miasto. Mimo niemal dekady na rynku auto wciąż wygląda dość świeżo. Przy tym zwraca na siebie uwagę wbudowanymi usługami Google, dobrym wykończeniem, czy dynamicznymi napędami. Statystyki pokazują, że są to kwestie, które polscy konsumenci wciąż doceniają.

Volvo XC40 kosztuje dziś co najmniej 176 900 zł. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Widok z Map Google możemy wyświetlać na ekranach wskaźników. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Volvo XC40 może być wyposażone w system audio Harman Kardon. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Volvo przykłada wagę do detali. Uwagę zwraca dźwignia zmiany biegów przypominająca kryształ. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Volvo XC40 może być także wyposażone w panoramiczny dach. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

"Wydarzenia": Płatna strefa parkingowa w Łodzi znów powiększona Polsat News Polsat News