Volkswagen ID.7 Tourer jak spalinówka. Ten elektryk nie wymaga zmiany nawyków
Dla wielu kierowców pytanie nie brzmi dziś "czy elektryk", ale "czy elektryk może być jedynym samochodem w domu". Volkswagen ID.7 Tourer ma ambicję pełnić dokładnie taką rolę - dużego, wygodnego kombi do codziennego użytkowania i długich tras. Sprawdziłem, co w tym aucie faktycznie działa, a na co warto zwrócić uwagę przed zakupem, szczególnie teraz gdy Volkswagen obniżył cenę o 40 tys. zł.
Volkswagen ID.7 Tourer został zaprojektowany z bardzo konkretną ambicją: ma być samochodem, który bez zastrzeżeń przejmie rolę klasycznego, rodzinnego kombi. Nie jako drugi samochód "do miasta", nie jako technologiczna ciekawostka, ale jako jedno auto w domu - do codziennej jazdy, długich tras i wyjazdów z kompletem pasażerów oraz bagaży. Taki był punkt wyjścia do tego testu i dokładnie w taki sposób ID.7 Tourer był używany.
Volkswagen ID.7 Tourer - czy zastąpi Passata?
Dla wielu kierowców kluczowe pytanie nie dotyczy dziś tego, czy samochód jest elektryczny, ale czy jest wystarczająco normalny. Czy nie wymaga zmiany przyzwyczajeń, specjalnego planowania i ciągłych kompromisów. Volkswagen ID.7 Tourer celuje właśnie w ten obszar - ma zastąpić auto spalinowe.
Dlatego ten test obejmował m.in. trasę z czterema osobami na pokładzie, pełnym bagażnikiem i tempem, które nie miało nic wspólnego z jazdą "pod wynik". To w takich warunkach elektryczne kombi albo się broni, albo bardzo szybko obnaża swoje ograniczenia.
Silnik, moc i osiągi ID.7 Tourer
W testowanej wersji ID.7 Tourer dysponuje mocą 286 KM i 545 Nm momentu obrotowego. To wartości, które na papierze nie robią już dziś szczególnego wrażenia, ale w praktyce mają znaczenie wtedy, gdy trzeba sprawnie wyprzedzić na drodze krajowej albo włączyć się do ruchu przy pełnym obciążeniu.
Samochód przyspiesza do 100 km/h w około 6,7 s, jednak ważniejsze jest to, jak reaguje przy prędkościach autostradowych i podczas manewrów wyprzedzania. Reakcja na pedał przyspieszenia jest natychmiastowa, ale nie nerwowa. ID.7 Tourer nie prowokuje do dynamicznej jazdy i nie "wystrzeliwuje" do przodu - konsekwentnie buduje prędkość, zachowując zapas mocy nawet przy komplecie pasażerów.
Prowadzenie i zawieszenie - komfort ma pierwszeństwo
Testowany samochód przyjechał na 20-calowych felgach, co w przypadku wielu elektryków oznacza wyraźne pogorszenie komfortu. W ID.7 Tourer ten problem nie występuje. Duży udział w tym wrażeniu ma adaptacyjne zawieszenie DCC, które w testowanej konfiguracji skutecznie wygładza nierówności i pozwala zachować spokojny, przewidywalny charakter auta w trasie.
W codziennym użytkowaniu to prowadzenie, które nie domaga się uwagi kierowcy, tylko pozwala ją oszczędzać. W codziennym użytkowaniu to jedna z kluczowych cech, odróżniających ten model od mniejszych, bardziej nerwowych elektryków.
Zasięg i zużycie energii w teście (trasa)
Średnie zużycie energii na trasie z czterema osobami i bagażami wyniosło 21 kWh/100 km. To wynik osiągnięty bez oszczędzania i bez prób jazdy pod zasięg. W testowanym egzemplarzu pracował większy akumulator o pojemności netto 86 kWh, co według WLTP daje do 636 km zasięgu.
W praktyce - przy takim zużyciu - przekłada się to na realne, powtarzalne dystanse rzędu 350-400 km w trasie. Co istotne, ID.7 Tourer nie reaguje nerwowo na trudniejsze warunki. Zużycie nie podskakuje gwałtownie przy wyższych prędkościach czy większym obciążeniu, a planowanie trasy zaczyna przypominać to znane z aut spalinowych.
Czas ładowania i system planowania trasy
Maksymalna moc ładowania DC sięgająca 200 kW pozwala w sprzyjających warunkach uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 25 minut. Przy maksymalnej mocy ładowania w ciągu 10 minut można odzyskać przeszło 200 km zasięgu, co w trasie bardziej przypomina szybki postój niż klasyczne ładowanie auta elektrycznego. Jednak w codziennym użytkowaniu ważniejsze od samych parametrów technicznych okazuje się to, jak pracuje system planowania trasy.
Nawigacja w ID.7 Tourer bardzo sprawnie prowadzi do ładowarek, aktualizuje informacje o ich zajętości i potrafi sensownie zaplanować postoje. W długiej trasie samochód przejmuje dużą część "logistyki", która w wielu elektrykach wciąż spada na kierowcę i telefon. To rozwiązanie, które realnie obniża poziom stresu i zbliża sposób podróżowania do tego znanego z aut spalinowych. Podczas testowych podróży zdarzało mi się zatrzymywać na 10- lub 15-minutowe postoje, które pewnie i tak robiłbym jadąc autem spalinowym.
Wnętrze i komfort na długim dystansie
Topowa specyfikacja ID.7 Tourer przekłada się przede wszystkim na wygodę. Fotele z funkcją masażu w długiej trasie szybko przestają być gadżetem, a zaczynają realnie wpływać na zmniejszenie zmęczenia kierowcy. Masaż działa delikatnie, nie rozprasza i nie męczy nawet po kilku godzinach jazdy. W wersji Plus, którą testowałem, fotele ergoActive z masażem są standardem, co drastycznie podnosi komfort podróżowania bez konieczności zaglądania do listy opcji.
Do tego dochodzi bardzo dobra pozycja za kierownicą, szeroki zakres regulacji oraz skuteczne wyciszenie kabiny. Drugi rząd oferuje dużo miejsca na nogi, a pasażerowie mają poczucie pełnoprawnej przestrzeni, a nie kompromisu typowego dla mniejszych elektryków.
Obsługa i infotainment - kwestia podejścia
Sterowanie nawiewami i klimatyzacją z poziomu ekranu to element, który w testach często bywa krytykowany. W praktyce jednak ustawienie trybu AUTO rozwiązuje większość problemów. System działa logicznie, nie wymaga ciągłych korekt i pozwala skupić się na jeździe.
Infotainment jest czytelny, szybki i dobrze zintegrowany z funkcjami samochodu, w tym z planowaniem ładowania. Dla kierowców akceptujących nowoczesny sposób obsługi nie będzie to bariera w codziennym użytkowaniu, choć osoby przywiązane do fizycznych przycisków powinny sprawdzić to samodzielnie podczas jazdy próbnej. Przy okazji polecam spróbować dopracowanych systemów wspierających jazdę - na autostradzie wystarczyło zadać prędkość i trzymać dłonie na kierownicy, Volkswagen niemal prowadził się sam.
Ile kosztuje Volkswagen ID.7 Tourer? Cena i promocja
Warto zwrócić uwagę na aktualny cennik, bo Volkswagen agresywnie walczy o rynek. Testowany egzemplarz to pokaz możliwości marki, co odzwierciedla jego konfiguracja, a przy tym jest aktualnie bardzo sensownie wyceniony:
- Cena katalogowa: 247 790 zł (wersja Plus 86 kWh)
- Cena w aktualnej promocji: 207 790 zł (rabat 40 000 zł)
- Wyposażenie dodatkowe: 33 430 zł
- Cena końcowa testowanego egzemplarza: 241 220 zł
Za niewiele ponad 240 tys. zł otrzymujemy samochód z największą baterią (86 kWh), adaptacyjnym zawieszeniem i topowym wyposażeniem. W świecie aut spalinowych to kwota, za którą trudno dziś skonfigurować podobnej wielkości kombi z takim wyposażeniem i mocą 286 KM.
Elementy, które warto ocenić przed zakupem
Są dwa obszary, którym warto poświęcić chwilę uwagi przed podjęciem decyzji. Pierwszy to sposób obsługi klimatyzacji i nawiewów - szczególnie jeśli ktoś preferuje manualną kontrolę każdego ustawienia. Tu trzeba korzystać z suwaków, a użycia ekranu wymaga nawet wybór kierunków nawiewu. Drugi to charakterystyka układu hamulcowego i jego współpraca z rekuperacją, która może wymagać krótkiego okresu adaptacji. To nie są problemy techniczne, lecz kwestie indywidualnych preferencji kierowcy.
Volkswagen ID.7 Tourer pokazuje, że elektryczne kombi może dziś realnie zastąpić klasyczne auto spalinowe w roli jedynego samochodu w domu. Oferuje przestrzeń, komfort, przewidywalność i sposób użytkowania bardzo bliski temu, do którego przyzwyczaiły tradycyjne konstrukcje. Nie próbuje imponować osiągami ani technologicznymi ekstrasami. Zamiast tego konsekwentnie realizuje rolę normalnego, rodzinnego auta - tylko z napędem elektrycznym.
To właśnie w tej normalności tkwi jego największa siła.