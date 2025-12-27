Volkswagen ID.7 Tourer został zaprojektowany z bardzo konkretną ambicją: ma być samochodem, który bez zastrzeżeń przejmie rolę klasycznego, rodzinnego kombi. Nie jako drugi samochód "do miasta", nie jako technologiczna ciekawostka, ale jako jedno auto w domu - do codziennej jazdy, długich tras i wyjazdów z kompletem pasażerów oraz bagaży. Taki był punkt wyjścia do tego testu i dokładnie w taki sposób ID.7 Tourer był używany.

ID.7 dostępne jest w wersji Tourer (kombi) oraz jako klasyczny sedan Piotr Król INTERIA.PL

Volkswagen ID.7 Tourer - czy zastąpi Passata?

Dla wielu kierowców kluczowe pytanie nie dotyczy dziś tego, czy samochód jest elektryczny, ale czy jest wystarczająco normalny. Czy nie wymaga zmiany przyzwyczajeń, specjalnego planowania i ciągłych kompromisów. Volkswagen ID.7 Tourer celuje właśnie w ten obszar - ma zastąpić auto spalinowe.

Dlatego ten test obejmował m.in. trasę z czterema osobami na pokładzie, pełnym bagażnikiem i tempem, które nie miało nic wspólnego z jazdą "pod wynik". To w takich warunkach elektryczne kombi albo się broni, albo bardzo szybko obnaża swoje ograniczenia.

Świecący znaczek i linia łącząca reflektory wpisują się w obecną modę Piotr Król INTERIA.PL

Silnik, moc i osiągi ID.7 Tourer

W testowanej wersji ID.7 Tourer dysponuje mocą 286 KM i 545 Nm momentu obrotowego. To wartości, które na papierze nie robią już dziś szczególnego wrażenia, ale w praktyce mają znaczenie wtedy, gdy trzeba sprawnie wyprzedzić na drodze krajowej albo włączyć się do ruchu przy pełnym obciążeniu.

Samochód przyspiesza do 100 km/h w około 6,7 s, jednak ważniejsze jest to, jak reaguje przy prędkościach autostradowych i podczas manewrów wyprzedzania. Reakcja na pedał przyspieszenia jest natychmiastowa, ale nie nerwowa. ID.7 Tourer nie prowokuje do dynamicznej jazdy i nie "wystrzeliwuje" do przodu - konsekwentnie buduje prędkość, zachowując zapas mocy nawet przy komplecie pasażerów.

Choć nie zapewnia "atomowych" przyspieszeń, ID.7 bardzo sprawnie przemieszcza się w trasie Piotr Król INTERIA.PL

Prowadzenie i zawieszenie - komfort ma pierwszeństwo

Testowany samochód przyjechał na 20-calowych felgach, co w przypadku wielu elektryków oznacza wyraźne pogorszenie komfortu. W ID.7 Tourer ten problem nie występuje. Duży udział w tym wrażeniu ma adaptacyjne zawieszenie DCC, które w testowanej konfiguracji skutecznie wygładza nierówności i pozwala zachować spokojny, przewidywalny charakter auta w trasie.

W codziennym użytkowaniu to prowadzenie, które nie domaga się uwagi kierowcy, tylko pozwala ją oszczędzać. W codziennym użytkowaniu to jedna z kluczowych cech, odróżniających ten model od mniejszych, bardziej nerwowych elektryków.

Testowy egzemplarz wyposażono w 20-calowe obręcze. Dostępne są jeszcze o cal większe Piotr Król INTERIA.PL

Zasięg i zużycie energii w teście (trasa)

Średnie zużycie energii na trasie z czterema osobami i bagażami wyniosło 21 kWh/100 km. To wynik osiągnięty bez oszczędzania i bez prób jazdy pod zasięg. W testowanym egzemplarzu pracował większy akumulator o pojemności netto 86 kWh, co według WLTP daje do 636 km zasięgu.

W praktyce - przy takim zużyciu - przekłada się to na realne, powtarzalne dystanse rzędu 350-400 km w trasie. Co istotne, ID.7 Tourer nie reaguje nerwowo na trudniejsze warunki. Zużycie nie podskakuje gwałtownie przy wyższych prędkościach czy większym obciążeniu, a planowanie trasy zaczyna przypominać to znane z aut spalinowych.

Bagażnik Id.7 w wersji Tourer ma aż 605 litrów pojemności Piotr Król INTERIA.PL

Czas ładowania i system planowania trasy

Maksymalna moc ładowania DC sięgająca 200 kW pozwala w sprzyjających warunkach uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 25 minut. Przy maksymalnej mocy ładowania w ciągu 10 minut można odzyskać przeszło 200 km zasięgu, co w trasie bardziej przypomina szybki postój niż klasyczne ładowanie auta elektrycznego. Jednak w codziennym użytkowaniu ważniejsze od samych parametrów technicznych okazuje się to, jak pracuje system planowania trasy.

Nawigacja w ID.7 Tourer bardzo sprawnie prowadzi do ładowarek, aktualizuje informacje o ich zajętości i potrafi sensownie zaplanować postoje. W długiej trasie samochód przejmuje dużą część "logistyki", która w wielu elektrykach wciąż spada na kierowcę i telefon. To rozwiązanie, które realnie obniża poziom stresu i zbliża sposób podróżowania do tego znanego z aut spalinowych. Podczas testowych podróży zdarzało mi się zatrzymywać na 10- lub 15-minutowe postoje, które pewnie i tak robiłbym jadąc autem spalinowym.

Z przodu Volkswagen nie przewidział żadnego schowka Piotr Król INTERIA.PL

Wnętrze i komfort na długim dystansie

Topowa specyfikacja ID.7 Tourer przekłada się przede wszystkim na wygodę. Fotele z funkcją masażu w długiej trasie szybko przestają być gadżetem, a zaczynają realnie wpływać na zmniejszenie zmęczenia kierowcy. Masaż działa delikatnie, nie rozprasza i nie męczy nawet po kilku godzinach jazdy. W wersji Plus, którą testowałem, fotele ergoActive z masażem są standardem, co drastycznie podnosi komfort podróżowania bez konieczności zaglądania do listy opcji.

W ID.7 można korzystać z bogatego zestawu programów masażu Piotr Król INTERIA.PL

Do tego dochodzi bardzo dobra pozycja za kierownicą, szeroki zakres regulacji oraz skuteczne wyciszenie kabiny. Drugi rząd oferuje dużo miejsca na nogi, a pasażerowie mają poczucie pełnoprawnej przestrzeni, a nie kompromisu typowego dla mniejszych elektryków.

Miejsca na tylnej kanapie jest więcej niż wystarczająco Piotr Król INTERIA.PL

Obsługa i infotainment - kwestia podejścia

Sterowanie nawiewami i klimatyzacją z poziomu ekranu to element, który w testach często bywa krytykowany. W praktyce jednak ustawienie trybu AUTO rozwiązuje większość problemów. System działa logicznie, nie wymaga ciągłych korekt i pozwala skupić się na jeździe.

Infotainment jest czytelny, szybki i dobrze zintegrowany z funkcjami samochodu, w tym z planowaniem ładowania. Dla kierowców akceptujących nowoczesny sposób obsługi nie będzie to bariera w codziennym użytkowaniu, choć osoby przywiązane do fizycznych przycisków powinny sprawdzić to samodzielnie podczas jazdy próbnej. Przy okazji polecam spróbować dopracowanych systemów wspierających jazdę - na autostradzie wystarczyło zadać prędkość i trzymać dłonie na kierownicy, Volkswagen niemal prowadził się sam.

Ile kosztuje Volkswagen ID.7 Tourer? Cena i promocja

Warto zwrócić uwagę na aktualny cennik, bo Volkswagen agresywnie walczy o rynek. Testowany egzemplarz to pokaz możliwości marki, co odzwierciedla jego konfiguracja, a przy tym jest aktualnie bardzo sensownie wyceniony:

Cena katalogowa: 247 790 zł (wersja Plus 86 kWh)

Cena w aktualnej promocji: 207 790 zł (rabat 40 000 zł)

Wyposażenie dodatkowe: 33 430 zł

Cena końcowa testowanego egzemplarza: 241 220 zł

Za niewiele ponad 240 tys. zł otrzymujemy samochód z największą baterią (86 kWh), adaptacyjnym zawieszeniem i topowym wyposażeniem. W świecie aut spalinowych to kwota, za którą trudno dziś skonfigurować podobnej wielkości kombi z takim wyposażeniem i mocą 286 KM.

Kokpit jest sensownie rozplanowany, a system multimedialny - łatwy w obsłudze Piotr Król INTERIA.PL

Elementy, które warto ocenić przed zakupem

Są dwa obszary, którym warto poświęcić chwilę uwagi przed podjęciem decyzji. Pierwszy to sposób obsługi klimatyzacji i nawiewów - szczególnie jeśli ktoś preferuje manualną kontrolę każdego ustawienia. Tu trzeba korzystać z suwaków, a użycia ekranu wymaga nawet wybór kierunków nawiewu. Drugi to charakterystyka układu hamulcowego i jego współpraca z rekuperacją, która może wymagać krótkiego okresu adaptacji. To nie są problemy techniczne, lecz kwestie indywidualnych preferencji kierowcy.

Volkswagen ID.7 Tourer pokazuje, że elektryczne kombi może dziś realnie zastąpić klasyczne auto spalinowe w roli jedynego samochodu w domu. Oferuje przestrzeń, komfort, przewidywalność i sposób użytkowania bardzo bliski temu, do którego przyzwyczaiły tradycyjne konstrukcje. Nie próbuje imponować osiągami ani technologicznymi ekstrasami. Zamiast tego konsekwentnie realizuje rolę normalnego, rodzinnego auta - tylko z napędem elektrycznym.

To właśnie w tej normalności tkwi jego największa siła.

