Volkswagen Golf R Black Edition to najostrzejszy z Golfów. Wart 280 tys. zł?

Michał Domański

Michał Domański

Golf R to obok GTI jedyne wersje tego modelu, które budzą respekt i szacunek nawet wśród osób, które nie są fanami Volkswagena. Wraz z ostatnim face liftingiem "eRka" otrzymała jeszcze więcej mocy, co pozwoliło na (nieznaczną) poprawę osiągów. To jak jeździ nowy Volkswagen Golf R sprawdzałem na przykładzie egzemplarza w specjalnej wersji Black Edition.

Volkswagen Golf R Black Edition wyróżnia się czarnymi dodatkami, ale wbrew pozorom całe nadwozie nie musi być czarne
Volkswagen Golf R Black Edition wyróżnia się czarnymi dodatkami, ale wbrew pozorom całe nadwozie nie musi być czarneGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Czym wyróżnia się Volkswagen Golf R Black Edition?
  2. Ile mocy ma nowy Volkswagen Golf R?
  3. Golf R sprawdzi się i na Nurburgringu i podczas driftowania
  4. Wykończenie wnętrza Volkswagena Golfa R może zrobić wrażenie (za dopłatą)
  5. Volkswagen Golf R - cena i konkurenci

Czym wyróżnia się Volkswagen Golf R Black Edition?

Volkswagen Golf z generacji na generację raczej ewoluuje, niż przechodzi rewolucję, przynajmniej jeśli chodzi o stylistykę. Tym trudniej rozpoznać egzemplarz po zeszłorocznym face liftingu (najłatwiej za sprawą świecącego się logo Volkswagena), ale podobnych problemów nie ma zwykle z zauważeniem Golfa R na ulicy. Głównie za sprawą charakterystycznego lakieru "niebieski Lapiz", od lat nieodłącznie kojarzącego się z "eRkami" (i będącym jednym z czterech obecnie dostępnych).

Testowany egzemplarz to jednak odmiana Black, wyróżniająca się czarnymi detalami, takimi jak emblematy, zaciski hamulcowe, końcówki wydechu oraz 19-calowe felgi. Sam lakier nie musi być jednak czarny, podobnie jak czarny dach oferowany jest tylko na życzenie. Testowany egzemplarz był jednak jednolicie czarny.

Metaliczny emblemat z napisem BLACK umieszczony na czarnej powierzchni, prawdopodobnie na ramie drzwi pojazdu, z wyraźnym połyskiem lakieru.
Czarny emblemat z czarnym napisem "BLACK" umieszczony na słupku B to jedyne miejsce, gdzie znajdziemy potwierdzenie, że faktycznie mamy do czynienia z Golfem R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Taka konfiguracja nie zwraca tak bardzo uwagi jak auto we wspomnianym niebieskim kolorze, ale może się podobać i nie brakuje osób, które uważają taką właśnie specyfikację za drapieżną i podkreślającą, że mamy do czynienia z jakąś mocną i "groźną" odmianą.

Czarny hatchback stoi na kostce brukowej, na tle zielonych drzew i jasnego nieba, samochód posiada przyciemniane szyby oraz sportowe felgi.
Jednolita czerń nie podkreśla sportowych detali Golfa R, ale i tak uwagę zwracają zmienione zderzaki, 19-calowe felgi oraz duży spojler nad tylną szybąGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Ile mocy ma nowy Volkswagen Golf R?

A nie da się zaprzeczyć, że Golf R jest prawdziwie "groźnym" hot hatchem. W ramach modernizacji jego moc wzrosła do 333 KM (z 320 KM), co czyni go najmocniejszym seryjnym Golfem w historii (nie licząc wersji specjalnych). Symboliczny wzrost mocy (maksymalny moment obrotowy pozostał na poziomie 420 Nm) pozwolił także na nieznaczną poprawę osiągów - przyspieszenie do 100 km/h zajmuje teraz 4,6 s, co jest wynikiem lepszym o 0,1 s. Nie jest to jednak wynik najlepszy w historii Golfa R - poprzednia generacja, choć miała "tylko" 310 KM, była równie szybka. Obecna odsłona przebija ją za to prędkością maksymalną, która za dopłatą wynosi 270 km/h

Silnik samochodowy umieszczony w komorze, widoczna pokrywa silnika, bateria akumulatora po prawej stronie, przewody, zbiornik płynu chłodniczego po lewej oraz elementy instalacji elektrycznej i chłodniczej.
Pod maską Golfa R pracuje doskonale znana jednostka 2.0 TSI, którą po liftingu wzmocniono do 333 KMGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Pierwsze wrażenia po ruszeniu nie zdradzają jednak możliwości Golfa R. Reaguje on na ruchy prawej stopy dość łagodnie, a sam pedał nie ma tej twardości, jaka cechuje wiele sportowych samochodów. W pierwszej chwili może dać to złudzenie, że jedziemy jakimś zwykłym Golfem, co jest oczywistym błędem, o czym przekonujemy się po mocniejszym wciśnięciu gazu. Niemiecki hot hatch potrafi być wręcz narowisty i błyskawicznie nabierać prędkości, w czym pomaga szybko działająca dwusprzęgłowa skrzynia oraz napęd na wszystkie koła, zapewniający wzorową trakcję.

Nowoczesna konsola środkowa samochodu z elektroniczną dźwignią zmiany biegów, przyciskiem hamulca postojowego i eleganckim, czarnym wykończeniem.
Tak jak w zwykłym Golfie - również w "eRce" wybierak dwusprzęgłowej przekładni ma formę stosunkowo niedużego przełącznikaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Wrażenia są naprawdę godne auta sportowego, a byłyby jeszcze lepsze, gdyby przyspieszaniu towarzyszył rasowy dźwięk Niestety ten nawet w trybie Race pozostawia spory niedosyt. Jedyne na co możemy liczyć to kilka przytłumionych "kaszlnięć" wydechu po zdjęciu nogi z gazu. Brak tu przede wszystkim rasowego warkotu podczas mocnego przyspieszania.

Część z was z pewnością odpowie, że taka niestety jest już rzeczywistość obecnej motoryzacji, w której normy spalin oraz hałasu zabijają emocje. Co jest oczywiście prawdą, ale testowany egzemplarz wyposażony był w opcjonalny wydech Akrapovica, kosztujący 20 560 zł. Zapewnia on co prawda lepsze brzmienie niż ten standardowy, ale różnica zupełnie nie jest warta tak dużej dopłaty. Co więcej, testowana niedawno przeze mnie Cupra Formentor VZ, która jest technologicznym bliźniakiem Golfa R i też dostępna jest z wydechem Akrapovica (kosztującym 18 915 zł), brzmiała znacząco lepiej i bardziej rasowo.

Podwójny sportowy układ wydechowy samochodu z perforacją, zamontowany pod tylnym zderzakiem czarnego pojazdu, z wyraźnie widocznymi końcówkami i fragmentem tablicy rejestracyjnej.
Opcjonalny wydech Akrapovica to zwykle zapowiedź soczystego, sportowego brzmienia, ale niestety nie usłyszymy go w Golfie RGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Co ciekawe Golf R oferuje osobne ustawienia brzmienia wydechu oraz osobne dotyczące wzmacniania odgłosów silnika przez głośniki w środku. W teorii pomysł jest doskonały - ktoś może woleć słyszeć wyłącznie naturalny dźwięk silnika oraz wydechu (w Formentorze tego mi brakowało), albo też ustawić wydech w tryb cichy, aby nie irytować sąsiadów, ale za to we wnętrzu słyszeć rasowe odgłosy. Niestety sam wydech brzmi, jak już wspomniałem, zaś zmiana ustawień brzmienia we wnętrzu… właściwie niczego nie zmienia.

Cyfrowy zestaw wskaźników samochodu wyświetlający aktualną prędkość, poziom mocy, temperaturę, wskazania nawigacji oraz liczne kontrolki i informacje o stanie pojazdu.
Sposób prezentowania wskazań na ekranie wskaźników zależy od wybranego trybu jazdy. Na zdjęciu widok w trybie RaceGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Golf R sprawdzi się i na Nurburgringu i podczas driftowania

Trudno mieć natomiast zastrzeżenia do tego, jak Golf R jeździ. Już samo chwycenie doskonale wyprofilowanej kierownicy i przekonanie się, że ma ona mniej niż 2 obroty między skrajnymi położeniami sprawia, że czujemy się jak w aucie sportowym. Co więcej samochód bardzo posłusznie i zaskakująco zwinnie podąża za wskazaniami kierownicy, a z każdym kolejnym coraz szybciej pokonanym zakrętem rośnie nasze zaufanie do niego i odwaga w poszukiwaniu (naprawdę daleko przesuniętych) granic przyczepności.

Czarny samochód osobowy stojący na asfaltowej drodze w otoczeniu zielonych drzew, auto wyróżnia się sportową sylwetką, nowoczesnymi światłami tylnymi oraz przyciemnianymi szybami.
Volkswagen Golf R prowadzi się doskonale, a dzięki adaptacyjnemu zawieszeniu z 15 ustawieniami twardości, każdy znajdzie odpowiadające mu nastawyGrzegorz BanduraINTERIA.PL

O tym, że Volkswagen jest pewny możliwości swojego hot hatcha najlepiej świadczy fakt, że oprócz trybu Race znajdziemy także Specjal, który opatrzony jest znaczkiem Nurburgringu. Tam akurat nie miałem możliwości sprawdzić Golfa R (tak jak to zrobił mój kolega redakcyjny Krzysztof z Golfem GTI Clubsport), ale to ustawienie stworzone specjalnie z myślą o jeździe torowej, gdzie precyzja prowadzenia oraz zwinność pozwalają czerpać naprawdę sporo frajdy z wykręcania coraz lepszych czasów.

Dotykowy ekran systemu multimedialnego w samochodzie wyświetla opcje zmiany trybu jazdy, tło z rozmazanym widokiem zewnętrznym oraz fragment wnętrza pojazdu.
Golf R Black Edition seryjnie oferuje dodatkowe sportowe tryby jazdy - Special oraz DriftGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Swój udział w serwowaniu mocnych doznań za kierownicą ma bez wątpienia także napęd na wszystkie koła. Zapewnia nie tylko doskonałą trakcję, ale też stabilizuje samochód w szybko pokonywanych zakrętach, a w ciasnych nawrotach czujemy jak moc przekazywana jest na tył. Wrażenie, że przy odpowiednim traktowaniu Golf R chciałby "pójść bokiem" jest tu jak najbardziej słuszne. Zastosowany w nim napęd 4x4 co prawda oparty jest na sprzęgle Haldex tak jak we wszystkich Volkswagenach od lat, ale zastosowano w nim dodatkowe dwa sprzęgła, dające możliwość niezależnego rozdzielania mocy między tylnymi kołami. Nie tylko poprawia to prowadzenie na torze, ale dzięki trybowi Drift, możemy zmienić dyscyplinę i zamiast wykręcać czasówki na torze, poćwiczyć latanie bokiem.

Czarny spoiler zamontowany na tylnej klapie samochodu, odbijający światło dzienne, w tle widoczne rozmyte drzewa oraz fragment parkingu.
Volkswagen Golf R Black Edition standardowo ma powiększoną lotkę nad tylną szybąGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Oba te dodatkowe tryby (Specjal oraz Drift) są elementem pakietu R-Performance, obejmującego także większy tylny spojler, 19-calowe felgi oraz przesunięcie limitera prędkości z 250 na 270 km/h. Wymaga on dopłaty niemal 11 tys. zł, ale w wersji Black oferowany jest seryjnie.

Czarna, wieloramienna felga z widocznymi nawierconymi tarczami hamulcowymi sportowego samochodu na tle brukowanej nawierzchni, ostro zaakcentowane detale metalowe i opona.
Volkswagen Golf R standardowo wyjeżdża z fabryki na 18-calowych felgach. W Black Edition seryjnie otrzymujemy czarne "dziewiętnastki"Grzegorz BanduraINTERIA.PL

Wykończenie wnętrza Volkswagena Golfa R może zrobić wrażenie (za dopłatą)

Najważniejszą nowością jaką przyniosła modernizacja w Golfie, jest powiększony do 12,9 cala ekran z nową wersją systemu multimedialnego oraz nareszcie podświetlanymi dotykowymi suwakami do regulacji temperatury oraz głośności.

Kokpit nowoczesnego samochodu marki Volkswagen z dużym ekranem dotykowym na konsoli centralnej, cyfrowymi zegarami i eleganckim wykończeniem wnętrza, fotele z czarnej skóry, widoczna dźwignia automatycznej skrzyni biegów.
Wnętrze Golfa R jest jednolicie czarne, ale wysokiej jakości opcjonalna skóra nadaje mu nieco szlachetnościGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Tym co najbardziej wyróżniało we wnętrzu testowany egzemplarz była skórzana tapicerka. Zwykle Golfy R wyjeżdżają z fabryki z tapicerką standardową, a więc czarną ze wzorem w niebieską kratę. Przywodzi ona na myśl wzór znany z Golfa GTI i traktowana jest jako wyróżnik tej odmiany, wraz z fotelami ze zintegrowanymi zagłówkami zapewniającymi dobre trzymanie boczne, ale mającymi trochę zbyt krótkie siedziska (co gorsza bez możliwości wydłużenia).

Wnętrze nowoczesnego samochodu z widoczną deską rozdzielczą, kierownicą oraz dwoma sportowymi fotelami z przeszyciami i oznaczeniem R na zagłówkach.
Golf R ma bardzo wygodne i dobrze trzymające w zakrętach fotele, ale ich siedziska mogłyby być dłuższeGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Testowany egzemplarz miał jednak tapicerkę z czarnej skóry Nappa z niebieskimi detalami oraz wstawkami mającymi wzór włókna węglowego. Robi ona naprawdę dobre wrażenie i nadaje wnętrzu nieco szlachetności, a do tego razem z nią otrzymujemy wentylację przednich foteli oraz elektryczną regulację fotela kierowcy z pamięcią. Szkoda tylko, że taka opcja kosztuje aż 13 810 zł. Przy tej cenie można już oczekiwać, aby elektryczną regulację miał także fotel pasażera.

Sportowy charakter testowanego Golfa R podkreślały także opcjonalne wstawki z tworzywa imitującego włókno węglowe. Dobra wiadomość jest taka, że faktycznie wygląda ono jak karbon, a do tego jego matowa powierzchnia nie obija światła jak lakier fortepianowy i nie zostają na nim odcinki palców. Zła wiadomość jest taka, że kosztuje tyle co prawdziwe karbonowe wstawki - 4520 zł.

Element wnętrza samochodu wykonany z materiału imitującego włókno węglowe z niebieskim podświetleniem biegnącym wzdłuż powierzchni.
Ozdobne wstawki co prawda tylko imitują karbon, ale robią to naprawdę doskonaleGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Volkswagen Golf R - cena i konkurenci

Bez obaw o stronniczość można powiedzieć, że Volkswagen Golf R jest hot hatchem kompletnym. Na co dzień jeździ właściwie jak każdy inny Golf, zapewniając niezły poziom komfortu i nie narzucając się ze swoim sportowym charakterem. Przeszkadzać może jedynie przeciętna ilość miejsca w kabinie - z przodu jest jeszcze akceptowalnie, ale na tylnej kanapie jest już dość ciasno. Na szczęście Golf R dostępny jest także z nadwoziem kombi.

Czarne, skórzane siedzenia tylnej kanapy samochodu osobowego z widocznymi niebieskimi akcentami na przednich fotelach, wnętrze czyste i zadbane, duże okna zapewniają dobrą widoczność.
Tylna kanapa w Golfie hatchbacku nie rozpieszcza ilością miejscaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Kiedy natomiast wybierzecie któryś ze sportowych trybów jazdy, potrafi zapewnić sporo sportowych emocji zarówno na prostej jak i (a może przede wszystkim) w zakrętach. To hot hatch, który nie boi się toru, a wręcz przeciwnie - to tam dopiero możemy uwolnić pełnię jego potencjału i to w kilku różnych dyscyplinach.

Czarny samochód marki Volkswagen stoi na środku asfaltowej drogi otoczonej gęstą zielenią po obu stronach, tablica rejestracyjna widoczna z przodu pojazdu, w tle jasny fragment drogi oświetlony słońcem.
Zmodernizowanego Volkswagena Golf najłatwiej rozpoznać po świecącym się logoGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Wszystko to ma oczywiście swoją cenę, choć nie tak wysoką, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Jak informowaliśmy w maju, Volkswagen znacząco obniżył ceny, szczególnie swoich najmocniejszych modeli, a Golf R Black Edition potaniał aż o 42 tys. zł. Teraz znowu nieco podrożał, choć nie do poprzedniego poziomu, i zapłacimy za niego 211 tys. zł. Natomiast testowany, kompletnie wyposażony egzemplarz, to już wydatek niemal 280 tys. zł.

Zobacz również:

BMW M135 xDrive to topowa wersja napędowa nowej generacji serii 1.
Testy

W BMW M135 xDrive czułem się jak w teleturnieju. „Dłonie na przyciskach”

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

    Kwoty spore jak na Golfa, ale pamiętajmy, że "zwykłego" Golfa R kupimy za niecałe 196 tys. zł. Tymczasem bliźniacze Audi S3 kosztuje przynajmniej 232 tys. zł. Jeszcze droższe jest BMW M135, wycenione na 237 tys. zł. Nieco tańszy jest natomiast Mercedes-AMG A 35, kosztujący 228 tys. zł.

    Volkswagen Golf R Black Edition - dane techniczne

    Dane techniczne 
    Silnik
    R4, t. benz.
    Pojemność 
    1984 ccm
    Moc 
    333 KM (5600-6500 obr./min)
    Maksymalny moment obrotowy 
    420 Nm (2100-5500 obr./min)
    Skrzynia biegów 
    7b dwusprzęgłowa
    Napęd 
    4x4
    Osiągi  
    Przyspieszenie 0-100 km/h 
    4,6 s
    Prędkość maksymalna 
    270 km/h 
    Średnie spalanie 
    8,2 l/100 km
    Wymiary  
    Długość 
    4296 mm
    Szerokość 
    1789 mm 
    Wysokość 
    1454 mm 
    Rozstaw osi 
    2629 mm
    Pojemność bagażnika 
    341 l
    Masa własna
    1550 kg
    Cena
    211 190 zł
    Czarny samochód marki Volkswagen Golf R widziany z tyłu na tle jasnego nieba oraz zielonych drzew, z widocznymi czterema końcówkami wydechu i tablicą rejestracyjną.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Czarny samochód marki Volkswagen z charakterystycznym logo i nowoczesnym reflektorem, widoczna polska tablica rejestracyjna oraz czarne, sportowe felgi zaparkowane na kostce brukowej
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Logo Volkswagena na czarnym grillu samochodu oraz polska tablica rejestracyjna z numerem PY 0688J, poniżej napis Volkswagen Group Polska.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Kokpit nowoczesnego samochodu marki Volkswagen z cyfrowymi licznikami, dużym ekranem dotykowym na konsoli środkowej, sportową kierownicą oraz eleganckim, czarnym wykończeniem wnętrza.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Dwa nowoczesne sportowe fotele samochodowe z logo R na zagłówkach, tapicerowane ciemnym materiałem, otoczone subtelnym, niebieskim oświetleniem wnętrza auta.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Panel sterowania na kierownicy samochodu z widocznymi przyciskami do regulacji tempomatu oraz innych systemów wspomagających jazdę, z wyraźnymi symbolami, w tym litera R podświetlona na niebiesko.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Duży bagażnik samochodowy z otwartą klapą, po prawej stronie znajduje się czarna torba, wnętrze jasne i czyste, tapicerka w ciemnym kolorze.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Czarny samochód marki Volkswagen stoi na asfaltowej drodze otoczonej zielonym lasem, światło słoneczne przebija się przez drzewa w tle, tablica rejestracyjna z numerem PY 0688J widoczna na przodzie auta.
    Volkswagen Golf R Black EditionGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakłoMaciej OlesiukINTERIA.PL

    Najnowsze