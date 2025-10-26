Spis treści: Czym wyróżnia się Volkswagen Golf R Black Edition? Ile mocy ma nowy Volkswagen Golf R? Golf R sprawdzi się i na Nurburgringu i podczas driftowania Wykończenie wnętrza Volkswagena Golfa R może zrobić wrażenie (za dopłatą) Volkswagen Golf R - cena i konkurenci

Czym wyróżnia się Volkswagen Golf R Black Edition?

Volkswagen Golf z generacji na generację raczej ewoluuje, niż przechodzi rewolucję, przynajmniej jeśli chodzi o stylistykę. Tym trudniej rozpoznać egzemplarz po zeszłorocznym face liftingu (najłatwiej za sprawą świecącego się logo Volkswagena), ale podobnych problemów nie ma zwykle z zauważeniem Golfa R na ulicy. Głównie za sprawą charakterystycznego lakieru "niebieski Lapiz", od lat nieodłącznie kojarzącego się z "eRkami" (i będącym jednym z czterech obecnie dostępnych).

Testowany egzemplarz to jednak odmiana Black, wyróżniająca się czarnymi detalami, takimi jak emblematy, zaciski hamulcowe, końcówki wydechu oraz 19-calowe felgi. Sam lakier nie musi być jednak czarny, podobnie jak czarny dach oferowany jest tylko na życzenie. Testowany egzemplarz był jednak jednolicie czarny.

Czarny emblemat z czarnym napisem "BLACK" umieszczony na słupku B to jedyne miejsce, gdzie znajdziemy potwierdzenie, że faktycznie mamy do czynienia z Golfem R Black Edition Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Taka konfiguracja nie zwraca tak bardzo uwagi jak auto we wspomnianym niebieskim kolorze, ale może się podobać i nie brakuje osób, które uważają taką właśnie specyfikację za drapieżną i podkreślającą, że mamy do czynienia z jakąś mocną i "groźną" odmianą.

Jednolita czerń nie podkreśla sportowych detali Golfa R, ale i tak uwagę zwracają zmienione zderzaki, 19-calowe felgi oraz duży spojler nad tylną szybą Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Ile mocy ma nowy Volkswagen Golf R?

A nie da się zaprzeczyć, że Golf R jest prawdziwie "groźnym" hot hatchem. W ramach modernizacji jego moc wzrosła do 333 KM (z 320 KM), co czyni go najmocniejszym seryjnym Golfem w historii (nie licząc wersji specjalnych). Symboliczny wzrost mocy (maksymalny moment obrotowy pozostał na poziomie 420 Nm) pozwolił także na nieznaczną poprawę osiągów - przyspieszenie do 100 km/h zajmuje teraz 4,6 s, co jest wynikiem lepszym o 0,1 s. Nie jest to jednak wynik najlepszy w historii Golfa R - poprzednia generacja, choć miała "tylko" 310 KM, była równie szybka. Obecna odsłona przebija ją za to prędkością maksymalną, która za dopłatą wynosi 270 km/h

Pod maską Golfa R pracuje doskonale znana jednostka 2.0 TSI, którą po liftingu wzmocniono do 333 KM Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Pierwsze wrażenia po ruszeniu nie zdradzają jednak możliwości Golfa R. Reaguje on na ruchy prawej stopy dość łagodnie, a sam pedał nie ma tej twardości, jaka cechuje wiele sportowych samochodów. W pierwszej chwili może dać to złudzenie, że jedziemy jakimś zwykłym Golfem, co jest oczywistym błędem, o czym przekonujemy się po mocniejszym wciśnięciu gazu. Niemiecki hot hatch potrafi być wręcz narowisty i błyskawicznie nabierać prędkości, w czym pomaga szybko działająca dwusprzęgłowa skrzynia oraz napęd na wszystkie koła, zapewniający wzorową trakcję.

Tak jak w zwykłym Golfie - również w "eRce" wybierak dwusprzęgłowej przekładni ma formę stosunkowo niedużego przełącznika Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Wrażenia są naprawdę godne auta sportowego, a byłyby jeszcze lepsze, gdyby przyspieszaniu towarzyszył rasowy dźwięk Niestety ten nawet w trybie Race pozostawia spory niedosyt. Jedyne na co możemy liczyć to kilka przytłumionych "kaszlnięć" wydechu po zdjęciu nogi z gazu. Brak tu przede wszystkim rasowego warkotu podczas mocnego przyspieszania.

Część z was z pewnością odpowie, że taka niestety jest już rzeczywistość obecnej motoryzacji, w której normy spalin oraz hałasu zabijają emocje. Co jest oczywiście prawdą, ale testowany egzemplarz wyposażony był w opcjonalny wydech Akrapovica, kosztujący 20 560 zł. Zapewnia on co prawda lepsze brzmienie niż ten standardowy, ale różnica zupełnie nie jest warta tak dużej dopłaty. Co więcej, testowana niedawno przeze mnie Cupra Formentor VZ, która jest technologicznym bliźniakiem Golfa R i też dostępna jest z wydechem Akrapovica (kosztującym 18 915 zł), brzmiała znacząco lepiej i bardziej rasowo.

Opcjonalny wydech Akrapovica to zwykle zapowiedź soczystego, sportowego brzmienia, ale niestety nie usłyszymy go w Golfie R Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Co ciekawe Golf R oferuje osobne ustawienia brzmienia wydechu oraz osobne dotyczące wzmacniania odgłosów silnika przez głośniki w środku. W teorii pomysł jest doskonały - ktoś może woleć słyszeć wyłącznie naturalny dźwięk silnika oraz wydechu (w Formentorze tego mi brakowało), albo też ustawić wydech w tryb cichy, aby nie irytować sąsiadów, ale za to we wnętrzu słyszeć rasowe odgłosy. Niestety sam wydech brzmi, jak już wspomniałem, zaś zmiana ustawień brzmienia we wnętrzu… właściwie niczego nie zmienia.

Sposób prezentowania wskazań na ekranie wskaźników zależy od wybranego trybu jazdy. Na zdjęciu widok w trybie Race Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Golf R sprawdzi się i na Nurburgringu i podczas driftowania

Trudno mieć natomiast zastrzeżenia do tego, jak Golf R jeździ. Już samo chwycenie doskonale wyprofilowanej kierownicy i przekonanie się, że ma ona mniej niż 2 obroty między skrajnymi położeniami sprawia, że czujemy się jak w aucie sportowym. Co więcej samochód bardzo posłusznie i zaskakująco zwinnie podąża za wskazaniami kierownicy, a z każdym kolejnym coraz szybciej pokonanym zakrętem rośnie nasze zaufanie do niego i odwaga w poszukiwaniu (naprawdę daleko przesuniętych) granic przyczepności.

Volkswagen Golf R prowadzi się doskonale, a dzięki adaptacyjnemu zawieszeniu z 15 ustawieniami twardości, każdy znajdzie odpowiadające mu nastawy Grzegorz Bandura INTERIA.PL

O tym, że Volkswagen jest pewny możliwości swojego hot hatcha najlepiej świadczy fakt, że oprócz trybu Race znajdziemy także Specjal, który opatrzony jest znaczkiem Nurburgringu. Tam akurat nie miałem możliwości sprawdzić Golfa R (tak jak to zrobił mój kolega redakcyjny Krzysztof z Golfem GTI Clubsport), ale to ustawienie stworzone specjalnie z myślą o jeździe torowej, gdzie precyzja prowadzenia oraz zwinność pozwalają czerpać naprawdę sporo frajdy z wykręcania coraz lepszych czasów.

Golf R Black Edition seryjnie oferuje dodatkowe sportowe tryby jazdy - Special oraz Drift Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Swój udział w serwowaniu mocnych doznań za kierownicą ma bez wątpienia także napęd na wszystkie koła. Zapewnia nie tylko doskonałą trakcję, ale też stabilizuje samochód w szybko pokonywanych zakrętach, a w ciasnych nawrotach czujemy jak moc przekazywana jest na tył. Wrażenie, że przy odpowiednim traktowaniu Golf R chciałby "pójść bokiem" jest tu jak najbardziej słuszne. Zastosowany w nim napęd 4x4 co prawda oparty jest na sprzęgle Haldex tak jak we wszystkich Volkswagenach od lat, ale zastosowano w nim dodatkowe dwa sprzęgła, dające możliwość niezależnego rozdzielania mocy między tylnymi kołami. Nie tylko poprawia to prowadzenie na torze, ale dzięki trybowi Drift, możemy zmienić dyscyplinę i zamiast wykręcać czasówki na torze, poćwiczyć latanie bokiem.

Volkswagen Golf R Black Edition standardowo ma powiększoną lotkę nad tylną szybą Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Oba te dodatkowe tryby (Specjal oraz Drift) są elementem pakietu R-Performance, obejmującego także większy tylny spojler, 19-calowe felgi oraz przesunięcie limitera prędkości z 250 na 270 km/h. Wymaga on dopłaty niemal 11 tys. zł, ale w wersji Black oferowany jest seryjnie.

Volkswagen Golf R standardowo wyjeżdża z fabryki na 18-calowych felgach. W Black Edition seryjnie otrzymujemy czarne "dziewiętnastki" Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Wykończenie wnętrza Volkswagena Golfa R może zrobić wrażenie (za dopłatą)

Najważniejszą nowością jaką przyniosła modernizacja w Golfie, jest powiększony do 12,9 cala ekran z nową wersją systemu multimedialnego oraz nareszcie podświetlanymi dotykowymi suwakami do regulacji temperatury oraz głośności.

Wnętrze Golfa R jest jednolicie czarne, ale wysokiej jakości opcjonalna skóra nadaje mu nieco szlachetności Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Tym co najbardziej wyróżniało we wnętrzu testowany egzemplarz była skórzana tapicerka. Zwykle Golfy R wyjeżdżają z fabryki z tapicerką standardową, a więc czarną ze wzorem w niebieską kratę. Przywodzi ona na myśl wzór znany z Golfa GTI i traktowana jest jako wyróżnik tej odmiany, wraz z fotelami ze zintegrowanymi zagłówkami zapewniającymi dobre trzymanie boczne, ale mającymi trochę zbyt krótkie siedziska (co gorsza bez możliwości wydłużenia).

Golf R ma bardzo wygodne i dobrze trzymające w zakrętach fotele, ale ich siedziska mogłyby być dłuższe Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Testowany egzemplarz miał jednak tapicerkę z czarnej skóry Nappa z niebieskimi detalami oraz wstawkami mającymi wzór włókna węglowego. Robi ona naprawdę dobre wrażenie i nadaje wnętrzu nieco szlachetności, a do tego razem z nią otrzymujemy wentylację przednich foteli oraz elektryczną regulację fotela kierowcy z pamięcią. Szkoda tylko, że taka opcja kosztuje aż 13 810 zł. Przy tej cenie można już oczekiwać, aby elektryczną regulację miał także fotel pasażera.

Sportowy charakter testowanego Golfa R podkreślały także opcjonalne wstawki z tworzywa imitującego włókno węglowe. Dobra wiadomość jest taka, że faktycznie wygląda ono jak karbon, a do tego jego matowa powierzchnia nie obija światła jak lakier fortepianowy i nie zostają na nim odcinki palców. Zła wiadomość jest taka, że kosztuje tyle co prawdziwe karbonowe wstawki - 4520 zł.

Ozdobne wstawki co prawda tylko imitują karbon, ale robią to naprawdę doskonale Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Volkswagen Golf R - cena i konkurenci

Bez obaw o stronniczość można powiedzieć, że Volkswagen Golf R jest hot hatchem kompletnym. Na co dzień jeździ właściwie jak każdy inny Golf, zapewniając niezły poziom komfortu i nie narzucając się ze swoim sportowym charakterem. Przeszkadzać może jedynie przeciętna ilość miejsca w kabinie - z przodu jest jeszcze akceptowalnie, ale na tylnej kanapie jest już dość ciasno. Na szczęście Golf R dostępny jest także z nadwoziem kombi.

Tylna kanapa w Golfie hatchbacku nie rozpieszcza ilością miejsca Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Kiedy natomiast wybierzecie któryś ze sportowych trybów jazdy, potrafi zapewnić sporo sportowych emocji zarówno na prostej jak i (a może przede wszystkim) w zakrętach. To hot hatch, który nie boi się toru, a wręcz przeciwnie - to tam dopiero możemy uwolnić pełnię jego potencjału i to w kilku różnych dyscyplinach.

Zmodernizowanego Volkswagena Golf najłatwiej rozpoznać po świecącym się logo Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Wszystko to ma oczywiście swoją cenę, choć nie tak wysoką, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Jak informowaliśmy w maju, Volkswagen znacząco obniżył ceny, szczególnie swoich najmocniejszych modeli, a Golf R Black Edition potaniał aż o 42 tys. zł. Teraz znowu nieco podrożał, choć nie do poprzedniego poziomu, i zapłacimy za niego 211 tys. zł. Natomiast testowany, kompletnie wyposażony egzemplarz, to już wydatek niemal 280 tys. zł.

Kwoty spore jak na Golfa, ale pamiętajmy, że "zwykłego" Golfa R kupimy za niecałe 196 tys. zł. Tymczasem bliźniacze Audi S3 kosztuje przynajmniej 232 tys. zł. Jeszcze droższe jest BMW M135, wycenione na 237 tys. zł. Nieco tańszy jest natomiast Mercedes-AMG A 35, kosztujący 228 tys. zł.

Volkswagen Golf R Black Edition - dane techniczne Dane techniczne Silnik R4, t. benz. Pojemność 1984 ccm Moc 333 KM (5600-6500 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 420 Nm (2100-5500 obr./min) Skrzynia biegów 7b dwusprzęgłowa Napęd 4x4 Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 4,6 s Prędkość maksymalna 270 km/h Średnie spalanie 8,2 l/100 km Wymiary Długość 4296 mm Szerokość 1789 mm Wysokość 1454 mm Rozstaw osi 2629 mm Pojemność bagażnika 341 l Masa własna 1550 kg Cena 211 190 zł

