Topowa Cupra Terramar VZ pali 5,2 l/100 km, ale chyba nie o to w niej chodziło

Michał Domański

Marka Cupra zdobyła popularność i rozpoznawalność za sprawą modelu Formentor, który choć ma wiele zalet, nie do końca jest samochodem rodzinnym. Teoretycznie rozwiązaniem tego problemu ma być Cupra Terramar - największy spalinowy SUV marki, a jednocześnie jej ostatni spalinowy model. To czy faktycznie stanowi on udane połączenie cech sportowych i rodzinnych, sprawdzałem testując topową odmianę VZ w limitowanej wersji America's Cup.

SUV o sportowym wyglądzie na żwirowym brzegu rzeki, w tle zielone drzewa i płynąca woda, sylwetka samochodu dominuje na pierwszym planie.
Cupra Terramar stylistycznie bardzo przypomina mniejszego Formentora Michał DomańskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Wymiary Cupry Terramar wcale nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać
  2. Czy Terramar ma wystarczająco przestronne wnętrze na rodzinne wyjazdy?
  3. Jak jeździ Cupra Terramar VZ? Najlepsze jest w niej spalanie
  4. Cupra Terramar VZ - cena i konkurenci

Pomysł aby wydzielić markę Cupra z Seata, nie brzmiał jak recepta na pewny sukces. Sportowe wersje stanowią zwykle margines sprzedaży gamy modelowej, więc trudno liczyć na duże zainteresowanie klientów. To jednak udało się zdobyć całkiem szybko, wprowadzając do oferty również słabsze wersje silnikowe, a przede wszystkim Formentora. Pierwszy własny model Cupry to crossover na bazie Leona, co doskonale wpisało się w rynkowe trendy.

Po tym sukcesie marka dostała zielone światło na rozwój własnej gamy modelowej, niezależnej od Seata. Oczywistą decyzją było więc postawienie między innymi na większego SUV-a, który mógłby pełnić rolę auta rodzinnego. Taka też rola przypadła testowanemu modelowi Terramar.

Wymiary Cupry Terramar wcale nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać

Ponieważ to Formenor przetarł szlaki dla Cupry, założenie podczas projektowania Terramara było proste. Ma on przemówić do osób które albo chcą zmienić Formentora na coś większego, albo trafiły do salonu hiszpańskiej marki przekonane jej drapieżnym imagem, za którego rozpropagowanie odpowiada właśnie Formentor.

SUV z matowym szarym lakierem i czarnymi felgami zaparkowany na kamienistym brzegu przy rzece, w tle gęsty las i spokojna woda.
Lakier Enceladus Grey Matt zarezerwowany jest dla limitowanej wersji America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL

Muszę przyznać, że udało się to naprawdę dobrze i Terramar prezentuje się ciekawie, mocno przypominając przy tym mniejszego brata. Niektórzy mogą powiedzieć, że wręcz za bardzo, przez co skupiać się trzeba na różniących je detalach, takich jak nieco inaczej ukształtowane zderzaki i wloty powietrza, a także inna sylwetka. Formentor sprawia wrażenie dynamicznego crossovera, podczas gdy Terramar ma w sobie więcej z klasycznego SUV-a.

Tym co stanowić może natomiast pewne zaskoczenie jest fakt, że oba auta różnią się rozmiarami w niewielkim tylko zakresie. Terramar mierząc 452 cm długości jest jedynie o 7 cm dłuższy od Formentora. Oba modele mają ponadto taki sam rozstaw osi (268 cm), a różnica na szerokość wynosi jedynie 3 cm. Dopiero 7 cm jaka dzieli je w wysokości pozwala wyjaśnić, dlaczego Terramar wydaje się być zauważalnie większy.

Nowoczesny, matowoniebieski SUV stoi na żwirowym nabrzeżu w otoczeniu bujnej zieleni i skał, z rzeką płynącą w tle.
Cupra Terramar ma 452 cm długości, więc nie jest wiele większa od Formentora Michał DomańskiINTERIA.PL

Czy Terramar ma wystarczająco przestronne wnętrze na rodzinne wyjazdy?

Tak niewielkie różnice między tymi modelami są o tyle zastanawiające, że Terramar to największy spalinowy SUV marki. Model klasy średniej czyli Tavascan jest wyłącznie elektryczny i Cupra nie ma w planach stworzenia dla niego benzynowej alternatywy. Czy zatem testowany model sprawdzi się w roli auta rodzinnego?

Wnętrze nowoczesnego samochodu z widocznymi dwoma siedzeniami pokrytymi czarną skórą, deską rozdzielczą z kierownicą oraz panelami drzwiowymi z eleganckimi detalami. Jasne, czyste linie i dobre wykończenie podkreślają komfort oraz estetykę samochodu.
Sportowe fotele w Terramarze dobrze się prezentują, ale zapewniają przeciętne trzymanie boczne, a wyprofilowanie oparcia może w dłuższej trasie powodować dyskomfort Michał DomańskiINTERIA.PL

Zasadniczo tak. Nie można powiedzieć, że spełni wymogi każdej rodziny, ale na tylnej kanapie swobodnie usiądą dwie dorosłe osoby. Jej wyprofilowanie oraz wysoki tunel środkowy raczej zniechęcają do zabierania ze sobą jeszcze jednego pasażera. Warto przy tym zaznaczyć, że miejsca jest tu nieznacznie tylko więcej niż w Formentorze.

Tylny rząd siedzeń samochodu z czarną, skórzaną tapicerką, widocznymi pasami bezpieczeństwa i przeszyciami, wnętrze zadbane, wyposażone w nowoczesne elementy jak uchwyty, schowki i zagłówki.
Cupra Terramar jest całkiem przestronna z tyłu, ale wysoki tunel środkowy zabiera miejsce na nogi trzeciemu pasażerowi Michał DomańskiINTERIA.PL

Sporą różnicę widać natomiast w bagażniku, jako że Terramar oferuje 540 l pojemności. To wystarczy nawet na dłuższy wakacyjny wyjazd. Dla porównania mniejszy model w wersjach z napędem na wszystkie koła ma o 120 l mniejszy kufer.

Otwarty bagażnik samochodu osobowego z widocznym numerem rejestracyjnym, przestronne i czyste wnętrze bagażnika, tapicerka w kolorze czarnym.
Bagażnik Terramara ma 540 l pojemności Michał DomańskiINTERIA.PL

Poczucie podróżowania większym i wyżej pozycjonowanym samochodem mamy także zza kierownicy. Co prawda daleko mu do fantazyjności i futurystyczności kokpitu w Tavascanie, ale znajdziemy tu kilka smaczków. Choćby taki, że deska rozdzielcza sprawia wrażenie nałożonych na siebie trzech warstw, z których środkowa to metalizowana listwa ozdobna.

Wnętrze nowoczesnego samochodu z cyfrowym kokpitem, wielofunkcyjną kierownicą oraz centralnym ekranem dotykowym wyświetlającym system multimedialny, skórzane fotele i sportowe wykończenia.
Cupra Terramar ma ciekawie zaprojektowaną deskę rozdzielczą wykonaną z dobrej jakości materiałów Michał DomańskiINTERIA.PL

Taką samą znajdziemy też na niesymetrycznej konsoli środkowej, która wyraźnie poprowadzona jest ku górze, podkreślając oddzielenie części przeznaczonej dla kierowcy oraz dla pasażera. Uwagę zwracają także miedziane akcenty, stanowiące wizytówkę marki, które znajdziemy między innymi na drzwiach oraz kratkach nawiewów.

Fragment wnętrza samochodu z widocznym głośnikiem marki Sennheiser, stylowymi wykończeniami drzwi oraz akcentami w kolorze miedzi i pomarańczy.
Cupra Terramar ma we wnętrzu kilka smaczków stylistycznych - jak miedziana listwa ozdobna płynnie przechodząca w klamkę Michał DomańskiINTERIA.PL

Kierowca ma przed sobą wirtualne wskaźniki z kilkoma trybami wyświetlania informacji w tym takim z centralnie umieszczonym obrotomierzem, co podkreśla sportowy charakter marki. Główny ekran ma przekątną 12,9 cala, a za jego pomocą obsługujemy system dobrze znany z wielu innych modeli koncernu Volkswagena, choć z nakładką graficzną typową dla Cupry. Jego obsługa jest całkiem intuicyjna, choć liczba dostępnych opcji może początkowo powodować problemy z odnalezieniem się w nim.

Dotykowy ekran systemu multimedialnego w samochodzie z widocznymi ikonami nawigacji, radia, telefonu, ustawień oraz sterowaniem klimatyzacją, osadzony na desce rozdzielczej.
System multimedialny ma sporo opcji, ale są one dość logicznie rozplanowane. Dotykowe suwaki do regulacji temperatury oraz głośności to niezbyt wygodne rozwiązanie Michał DomańskiINTERIA.PL

Poważnym minusem jest tu tak naprawdę jedynie obsługa klimatyzacji, a konkretnie regulacja temperatury, za pomocą dotykowych suwaków pod ekranem. Te w Terramarze, w przeciwieństwie do wersji stosowanej w starszych modelach, mają już podświetlenie i są wyraźnie oddzielone od znajdującego się między nimi suwaka do regulacji głośności, ale to niewielkie pocieszenie.

Jak jeździ Cupra Terramar VZ? Najlepsze jest w niej spalanie

Testowałem Cuprę Terramar z oznaczeniem VZ, co w nomenklaturze marki oznacza odmianę usportowioną. A przynajmniej oznaczało - teraz funkcjonuje to bardziej jako topowa wersja wyposażenia łączona z najmocniejszymi silnikami. W przypadku Terramara do wyboru jest hybryda plug-in o mocy 272 KM lub odmiana benzynowa generująca 265 KM.

Komora silnika samochodu z widocznym silnikiem benzynowym, akumulatorem, zbiornikiem płynu chłodzącego oraz innymi elementami układu mechanicznego.
Topowa odmiana Cupry Terramar napędzana jest doskonale znanym silnikiem 2.0 TSI - tu w wersji generującej 265 KM Michał DomańskiINTERIA.PL

Ja jeździłem tą drugą, która dzięki napędowi na wszystkie koła oraz niższej masie niż w przypadku nieznacznie mocniejszego PHEV-a, jest najszybszą w gamie. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje jej 5,9 s, a prędkość maksymalna to 243 km/h. Są to parametry jak najbardziej godne marki o sportowym wizerunku.

Niestety nie znaczy to, że Terramar VZ ma sportowy charakter. Przyspieszenie potrafi oczywiście wcisnąć w fotel, szczególnie gdy wybierzemy tryb jazdy Cupra, ale takie rzeczy jak praca skrzyni biegów (7-stopniowa DSG) czy charakterystyka pedału gazu, dają wrażenie jazdy zwykłym samochodem. Szybkim, ale nie sportowym. Największą jednak winę za taki odbiór auta ponosi dźwięk silnika - brzmi on jak zupełnie zwyczajna jednostka czterocylindrowa. Producent chciał zamaskować ten fakt "rasowymi" odgłosami z głośników systemu audio, ale są one bardzo sztuczne i po chwili wręcz irytujące.

Centralny wyświetlacz samochodowy z menu ustawień trybu jazdy oraz klimatyzacji, widoczne ikony aplikacji na górnej krawędzi ekranu oraz szczegóły dotyczące parametrów pojazdu, takich jak napęd na cztery koła, układ kierowniczy, silnik i dźwięk silnika.
Najbardziej sportowe ustawienia podzespołów Terramara noszą oczywiście nazwę "Cupra". Lecz nawet wtedy nie możemy liczyć na sportowe emocje, z jakimi kojarzyć ma się marka Michał DomańskiINTERIA.PL

Efekt był taki, że choć układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami (seryjne w testowanej odmianie) pozwala na świetne dostosowanie układu jezdnego do stanu nawierzchni (dostępnych jest 15 ustawień twardości amortyzatorów), Cupra Terramar VZ nie dawała sportowych emocji podczas szybkiego pokonywania krętych dróg, ani do niego niespecjalnie zachęcała.

Duża, sportowa felga z charakterystycznym wzorem i widocznym zaciskiem hamulcowym, fragment karoserii samochodu SUV w matowym lakierze, pojazd stoi na kamienistym podłożu.
Sportowe aspiracje Terramara VZ mają podkreślać hamulce Akebono z przodu, wymagające 11 542 zł dopłatyMichał DomańskiINTERIA.PL

Świetne osiągi, bardzo dobre prowadzenie i niezły komfort bardziej więc docenimy podczas dalszych podróży. Szczególnie, że topowa, czysto spalinowa odmiana Terramara wcale nie pali tak dużo. W trasie jest to niewiele ponad 6 l/100 km, a w pewnym momencie udało mi się zejść na poziom 5,2 l/100 km. W mieście jest już wyraźnie gorzej i trzeba liczyć się ze zużyciem na poziomie 12 l/100 km.

Cyfrowy kokpit samochodu z wyświetlaczem prędkościomierza, obrotomierza, informacjami o trasie, wskazówkami nawigacyjnymi oraz danymi o spalaniu paliwa. Centralnie wyświetlana mapa z instrukcjami jazdy oraz szczegółami dotyczącymi bieżącej podróży.
Zużycie paliwa Cupry Terramar VZ potrafi pozytywnie zaskoczyć, ale spalanie na poziomie 5 l/100 km wymaga odpowiednich warunków i techniki jazdy Michał DomańskiINTERIA.PL

Cupra Terramar VZ - cena i konkurenci

Terramar to bez wątpienia udany model i powinien przekonać do siebie osoby, które pociąga image marki, ale dla których Formentor jest trochę za mały. Jeśli jednak ktoś przesiada się do testowanej odmiany z Formentora VZ, będzie rozczarowany. Nie tylko mniejszą mocą i gorszymi osiągami (topowy Formentor ma 333 KM), ale i charakterem modelu czy brakiem ciekawego dźwięku silnika (szczególnie gdy porównamy Formentora z opcjonalnym Akrapovicem). Ze sportowych dodatków do Terramara dokupimy jedynie hamulce Akebono z przodu (11 542 zł dopłaty), ale to zdecydowanie za mało.

SUV marki Cupra zaparkowany na kamienistej drodze w otoczeniu zielonych drzew i krzewów, widoczny z przodu na wprost, z czytelną tablicą rejestracyjną.
Motyw trójkątnych świateł to znak rozpoznawczy Cupry Michał DomańskiINTERIA.PL

Testowana Cupra bazuje na Volkswagenie Tiguanie i ma niestety bardzo zbliżony do niego charakter. Podobne są także ceny, choć hiszpański model kosztując 234 tys. zł okazuje się o 14 tys. zł tańszy od Tiguana z tym samym silnikiem i wyposażeniem R-Line. Jednak po zaznaczeniu wszystkich dostępnych opcji różnica ta maleje i oba modele kosztują wtedy niemal 300 tys. zł.

    Na koniec ciekawostka - testowana Cupra Terramar to limitowana wersja America's Cup, która powstała dla uczczenia znanych regat. Takich aut wyprodukowano zaledwie 1337 sztuk z czego jedynie 10 trafiło do Polski, więc żadnego już nie kupicie. Czy jest czego żałować?

    Samochód Cupra z polską tablicą rejestracyjną zaparkowany na kamienistym brzegu rzeki, otoczony zielenią i drzewami, w tle widać wodę oraz zalesione wzgórza.
    Terramar, tak jak inne modele Cupry, wyróżnia się z tyłu pasem świetlnym z podświetlanym logo marki. Nawet w topowej benzynowej odmianie końcówki układu wydechowego pozostają ukryteMichał DomańskiINTERIA.PL

    Niekoniecznie - wyróżnikami tej odmiany są tylko lakier Enceladus Grey Matt (w Formentorze dostępny w standardowej ofercie), lakierowane na czarno 20-calowe felgi oraz czarna skórzana tapicerka. Wygrawerowane na słupku B logo America's Cup jest właściwie niewidoczne. Odmiana ta kosztowała 248 tys. zł, zaś testowany, kompletnie wyposażony egzemplarz wyceniono na 290 tys. zł.

    Nowoczesny SUV w kolorze niebieskim zaparkowany na kamienistym brzegu rzeki, w tle gęste zielone drzewa i skaliste urwisko.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL

    Cupra Terramar VZ America's Cup

    Dane techniczne 
    Silnik
    R4, t. benz.
    Pojemność 
    1984 ccm
    Moc 
    265 KM (5300-6500 obr./min)
    Maksymalny moment obrotowy 
    400 Nm (1650-4350 obr./min)
    Skrzynia biegów 
    7b dwusprzęgłowa
    Napęd 
    4x4
    Osiągi  
    Przyspieszenie 0-100 km/h 
    5,9 s
    Prędkość maksymalna 
    243 km/h 
    Średnie spalanie 
    8,5 l/100 km
    Wymiary  
    Długość 
    4519 mm
    Szerokość 
    1869 mm 
    Wysokość 
    1584 mm 
    Rozstaw osi 
    2681 mm
    Pojemność bagażnika 
    540 l
    Masa własna
    1750 kg
    Cena
    248 100 zł
    Nowoczesny, szary SUV stoi na kamienistym podwórzu, otoczony zielenią oraz stromymi skałami w tle, podkreślając terenowy charakter pojazdu.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
    Nowoczesny samochód w kolorze matowego szarego, z charakterystycznym logo na masce oraz dynamicznie zaprojektowanym reflektorem, stojący na tle zielonych drzew.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
    Nowoczesny samochód terenowy zaparkowany na żwirowym brzegu, w otoczeniu zielonych drzew i poszarpanych skał. Na pierwszym planie widać płytką wodę oraz kamienie, tworzące naturalny krajobraz.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
    Tył samochodu marki Cupra z charakterystycznym logo na czerwonym pasku świateł, otoczony naturalnym krajobrazem z drzewami i rzeką w tle.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
    Czerwone światło tylnej lampy samochodowej na tle rozmytej zieleni i żwirowej powierzchni przy wodzie, na lampie widoczny napis Terra.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
    Sportowa kierownica z logo marki Cupra, liczne przyciski umożliwiające sterowanie systemami pojazdu, cyfrowy wyświetlacz z informacjami dla kierowcy, eleganckie wykończenia wnętrza samochodu oraz widoczne elementy deski rozdzielczej i konsoli centralnej.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
    Konsola środkowa samochodu z widocznymi przyciskami blokady drzwi, wyłączania systemu ESP oraz światłami awaryjnymi, podwójnym portem USB-C oraz kratkami nawiewu.
    Cupra Terramar VZ America's Cup Michał DomańskiINTERIA.PL
