Pomysł aby wydzielić markę Cupra z Seata, nie brzmiał jak recepta na pewny sukces. Sportowe wersje stanowią zwykle margines sprzedaży gamy modelowej, więc trudno liczyć na duże zainteresowanie klientów. To jednak udało się zdobyć całkiem szybko, wprowadzając do oferty również słabsze wersje silnikowe, a przede wszystkim Formentora. Pierwszy własny model Cupry to crossover na bazie Leona, co doskonale wpisało się w rynkowe trendy.

Po tym sukcesie marka dostała zielone światło na rozwój własnej gamy modelowej, niezależnej od Seata. Oczywistą decyzją było więc postawienie między innymi na większego SUV-a, który mógłby pełnić rolę auta rodzinnego. Taka też rola przypadła testowanemu modelowi Terramar.

Wymiary Cupry Terramar wcale nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać

Ponieważ to Formenor przetarł szlaki dla Cupry, założenie podczas projektowania Terramara było proste. Ma on przemówić do osób które albo chcą zmienić Formentora na coś większego, albo trafiły do salonu hiszpańskiej marki przekonane jej drapieżnym imagem, za którego rozpropagowanie odpowiada właśnie Formentor.

Lakier Enceladus Grey Matt zarezerwowany jest dla limitowanej wersji America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Muszę przyznać, że udało się to naprawdę dobrze i Terramar prezentuje się ciekawie, mocno przypominając przy tym mniejszego brata. Niektórzy mogą powiedzieć, że wręcz za bardzo, przez co skupiać się trzeba na różniących je detalach, takich jak nieco inaczej ukształtowane zderzaki i wloty powietrza, a także inna sylwetka. Formentor sprawia wrażenie dynamicznego crossovera, podczas gdy Terramar ma w sobie więcej z klasycznego SUV-a.

Tym co stanowić może natomiast pewne zaskoczenie jest fakt, że oba auta różnią się rozmiarami w niewielkim tylko zakresie. Terramar mierząc 452 cm długości jest jedynie o 7 cm dłuższy od Formentora. Oba modele mają ponadto taki sam rozstaw osi (268 cm), a różnica na szerokość wynosi jedynie 3 cm. Dopiero 7 cm jaka dzieli je w wysokości pozwala wyjaśnić, dlaczego Terramar wydaje się być zauważalnie większy.

Cupra Terramar ma 452 cm długości, więc nie jest wiele większa od Formentora Michał Domański INTERIA.PL

Czy Terramar ma wystarczająco przestronne wnętrze na rodzinne wyjazdy?

Tak niewielkie różnice między tymi modelami są o tyle zastanawiające, że Terramar to największy spalinowy SUV marki. Model klasy średniej czyli Tavascan jest wyłącznie elektryczny i Cupra nie ma w planach stworzenia dla niego benzynowej alternatywy. Czy zatem testowany model sprawdzi się w roli auta rodzinnego?

Sportowe fotele w Terramarze dobrze się prezentują, ale zapewniają przeciętne trzymanie boczne, a wyprofilowanie oparcia może w dłuższej trasie powodować dyskomfort Michał Domański INTERIA.PL

Zasadniczo tak. Nie można powiedzieć, że spełni wymogi każdej rodziny, ale na tylnej kanapie swobodnie usiądą dwie dorosłe osoby. Jej wyprofilowanie oraz wysoki tunel środkowy raczej zniechęcają do zabierania ze sobą jeszcze jednego pasażera. Warto przy tym zaznaczyć, że miejsca jest tu nieznacznie tylko więcej niż w Formentorze.

Cupra Terramar jest całkiem przestronna z tyłu, ale wysoki tunel środkowy zabiera miejsce na nogi trzeciemu pasażerowi Michał Domański INTERIA.PL

Sporą różnicę widać natomiast w bagażniku, jako że Terramar oferuje 540 l pojemności. To wystarczy nawet na dłuższy wakacyjny wyjazd. Dla porównania mniejszy model w wersjach z napędem na wszystkie koła ma o 120 l mniejszy kufer.

Bagażnik Terramara ma 540 l pojemności Michał Domański INTERIA.PL

Poczucie podróżowania większym i wyżej pozycjonowanym samochodem mamy także zza kierownicy. Co prawda daleko mu do fantazyjności i futurystyczności kokpitu w Tavascanie, ale znajdziemy tu kilka smaczków. Choćby taki, że deska rozdzielcza sprawia wrażenie nałożonych na siebie trzech warstw, z których środkowa to metalizowana listwa ozdobna.

Cupra Terramar ma ciekawie zaprojektowaną deskę rozdzielczą wykonaną z dobrej jakości materiałów Michał Domański INTERIA.PL

Taką samą znajdziemy też na niesymetrycznej konsoli środkowej, która wyraźnie poprowadzona jest ku górze, podkreślając oddzielenie części przeznaczonej dla kierowcy oraz dla pasażera. Uwagę zwracają także miedziane akcenty, stanowiące wizytówkę marki, które znajdziemy między innymi na drzwiach oraz kratkach nawiewów.

Cupra Terramar ma we wnętrzu kilka smaczków stylistycznych - jak miedziana listwa ozdobna płynnie przechodząca w klamkę Michał Domański INTERIA.PL

Kierowca ma przed sobą wirtualne wskaźniki z kilkoma trybami wyświetlania informacji w tym takim z centralnie umieszczonym obrotomierzem, co podkreśla sportowy charakter marki. Główny ekran ma przekątną 12,9 cala, a za jego pomocą obsługujemy system dobrze znany z wielu innych modeli koncernu Volkswagena, choć z nakładką graficzną typową dla Cupry. Jego obsługa jest całkiem intuicyjna, choć liczba dostępnych opcji może początkowo powodować problemy z odnalezieniem się w nim.

System multimedialny ma sporo opcji, ale są one dość logicznie rozplanowane. Dotykowe suwaki do regulacji temperatury oraz głośności to niezbyt wygodne rozwiązanie Michał Domański INTERIA.PL

Poważnym minusem jest tu tak naprawdę jedynie obsługa klimatyzacji, a konkretnie regulacja temperatury, za pomocą dotykowych suwaków pod ekranem. Te w Terramarze, w przeciwieństwie do wersji stosowanej w starszych modelach, mają już podświetlenie i są wyraźnie oddzielone od znajdującego się między nimi suwaka do regulacji głośności, ale to niewielkie pocieszenie.

Jak jeździ Cupra Terramar VZ? Najlepsze jest w niej spalanie

Testowałem Cuprę Terramar z oznaczeniem VZ, co w nomenklaturze marki oznacza odmianę usportowioną. A przynajmniej oznaczało - teraz funkcjonuje to bardziej jako topowa wersja wyposażenia łączona z najmocniejszymi silnikami. W przypadku Terramara do wyboru jest hybryda plug-in o mocy 272 KM lub odmiana benzynowa generująca 265 KM.

Topowa odmiana Cupry Terramar napędzana jest doskonale znanym silnikiem 2.0 TSI - tu w wersji generującej 265 KM Michał Domański INTERIA.PL

Ja jeździłem tą drugą, która dzięki napędowi na wszystkie koła oraz niższej masie niż w przypadku nieznacznie mocniejszego PHEV-a, jest najszybszą w gamie. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje jej 5,9 s, a prędkość maksymalna to 243 km/h. Są to parametry jak najbardziej godne marki o sportowym wizerunku.

Niestety nie znaczy to, że Terramar VZ ma sportowy charakter. Przyspieszenie potrafi oczywiście wcisnąć w fotel, szczególnie gdy wybierzemy tryb jazdy Cupra, ale takie rzeczy jak praca skrzyni biegów (7-stopniowa DSG) czy charakterystyka pedału gazu, dają wrażenie jazdy zwykłym samochodem. Szybkim, ale nie sportowym. Największą jednak winę za taki odbiór auta ponosi dźwięk silnika - brzmi on jak zupełnie zwyczajna jednostka czterocylindrowa. Producent chciał zamaskować ten fakt "rasowymi" odgłosami z głośników systemu audio, ale są one bardzo sztuczne i po chwili wręcz irytujące.

Najbardziej sportowe ustawienia podzespołów Terramara noszą oczywiście nazwę "Cupra". Lecz nawet wtedy nie możemy liczyć na sportowe emocje, z jakimi kojarzyć ma się marka Michał Domański INTERIA.PL

Efekt był taki, że choć układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami (seryjne w testowanej odmianie) pozwala na świetne dostosowanie układu jezdnego do stanu nawierzchni (dostępnych jest 15 ustawień twardości amortyzatorów), Cupra Terramar VZ nie dawała sportowych emocji podczas szybkiego pokonywania krętych dróg, ani do niego niespecjalnie zachęcała.

Sportowe aspiracje Terramara VZ mają podkreślać hamulce Akebono z przodu, wymagające 11 542 zł dopłaty Michał Domański INTERIA.PL

Świetne osiągi, bardzo dobre prowadzenie i niezły komfort bardziej więc docenimy podczas dalszych podróży. Szczególnie, że topowa, czysto spalinowa odmiana Terramara wcale nie pali tak dużo. W trasie jest to niewiele ponad 6 l/100 km, a w pewnym momencie udało mi się zejść na poziom 5,2 l/100 km. W mieście jest już wyraźnie gorzej i trzeba liczyć się ze zużyciem na poziomie 12 l/100 km.

Zużycie paliwa Cupry Terramar VZ potrafi pozytywnie zaskoczyć, ale spalanie na poziomie 5 l/100 km wymaga odpowiednich warunków i techniki jazdy Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ - cena i konkurenci

Terramar to bez wątpienia udany model i powinien przekonać do siebie osoby, które pociąga image marki, ale dla których Formentor jest trochę za mały. Jeśli jednak ktoś przesiada się do testowanej odmiany z Formentora VZ, będzie rozczarowany. Nie tylko mniejszą mocą i gorszymi osiągami (topowy Formentor ma 333 KM), ale i charakterem modelu czy brakiem ciekawego dźwięku silnika (szczególnie gdy porównamy Formentora z opcjonalnym Akrapovicem). Ze sportowych dodatków do Terramara dokupimy jedynie hamulce Akebono z przodu (11 542 zł dopłaty), ale to zdecydowanie za mało.

Motyw trójkątnych świateł to znak rozpoznawczy Cupry Michał Domański INTERIA.PL

Testowana Cupra bazuje na Volkswagenie Tiguanie i ma niestety bardzo zbliżony do niego charakter. Podobne są także ceny, choć hiszpański model kosztując 234 tys. zł okazuje się o 14 tys. zł tańszy od Tiguana z tym samym silnikiem i wyposażeniem R-Line. Jednak po zaznaczeniu wszystkich dostępnych opcji różnica ta maleje i oba modele kosztują wtedy niemal 300 tys. zł.

Na koniec ciekawostka - testowana Cupra Terramar to limitowana wersja America's Cup, która powstała dla uczczenia znanych regat. Takich aut wyprodukowano zaledwie 1337 sztuk z czego jedynie 10 trafiło do Polski, więc żadnego już nie kupicie. Czy jest czego żałować?

Terramar, tak jak inne modele Cupry, wyróżnia się z tyłu pasem świetlnym z podświetlanym logo marki. Nawet w topowej benzynowej odmianie końcówki układu wydechowego pozostają ukryte Michał Domański INTERIA.PL

Niekoniecznie - wyróżnikami tej odmiany są tylko lakier Enceladus Grey Matt (w Formentorze dostępny w standardowej ofercie), lakierowane na czarno 20-calowe felgi oraz czarna skórzana tapicerka. Wygrawerowane na słupku B logo America's Cup jest właściwie niewidoczne. Odmiana ta kosztowała 248 tys. zł, zaś testowany, kompletnie wyposażony egzemplarz wyceniono na 290 tys. zł.

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Dane techniczne Silnik R4, t. benz. Pojemność 1984 ccm Moc 265 KM (5300-6500 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 400 Nm (1650-4350 obr./min) Skrzynia biegów 7b dwusprzęgłowa Napęd 4x4 Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 5,9 s Prędkość maksymalna 243 km/h Średnie spalanie 8,5 l/100 km Wymiary Długość 4519 mm Szerokość 1869 mm Wysokość 1584 mm Rozstaw osi 2681 mm Pojemność bagażnika 540 l Masa własna 1750 kg Cena 248 100 zł

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

Cupra Terramar VZ America's Cup Michał Domański INTERIA.PL

