Spis treści: Mitsubishi Grandis i Renault Symbioz - różnice w cennikach Mitsubishi Grandis w kabinie. Przestrzeń i pojemność bagażnika Jak jeździ Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV? Ile pali Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV?

Mitsubishi Grandis i Renault Symbioz różnią się, poza oczywistościami w postaci logo w grillu i na kierownicy oraz grafikami auta w systemie multimedialnym, wyłącznie przednim pasem i pokrywą bagażnika. I to symbolicznie - Grandis ma inną osłonę chłodnicy, która jest "pełniejsza" i na górze wykończona pionowymi żebrami, a także inaczej wyprofilowaną pokrywę. Ot, detale, na który prawie nikt nie zwróci uwagi. Cała reszta - konstrukcja, silniki, multimedia, wykończenie etc. - to kopia jeden do jednego żywcem przejęta z Renault. Mitsubishi musi więc postarać się o klienta bardziej. I robi to tam, gdzie może, oferując 8-letnią gwarancję (z limitem przebiegu 160 tys. km i pewnymi wyłączeniami) oraz 8-letnie usługi assistance. W Renault maksymalna gwarancja wynosi 7 lat.

Mitsubishi Grandis i Renault Symbioz - różnice w cennikach

Przede wszystkim - Symbioz w 140-konnej odmianie mild hybrid dostępny jest tylko w jednej, środkowej wersji wyposażenia Techno za 134 tys. zł. Mitsubishi pozwala na większą personalizację. Grandisa można zamówić w trzech odmianach do wyboru - Invite, Intense, Instyle, w cenach, odpowiednio, 128 500, 137 500 i 149 500 zł. Wliczony w nie jest aktualny rabat w wysokości 11 tys. zł.

Jednym z większych atutów Grandisa jest dobra kombinacja komfortu i pewności prowadzenia. O lata świetlne lepsza niż u niektórych modeli z Chin.

Porównując Symbioza Techno z Grandisem Intense też występują pewne różnice. I to na korzyść tego drugiego, który ma podgrzewaną kierownicę, 19-calowe obręcze, pokrywę bagażnika otwieraną ruchem stopy czy więcej systemów wsparcia. Żeby tańsze Renault miało przynajmniej część tych elementów, trzeba dopłacać, a wtedy różnica w cenie wypada na korzyść Mitsubishi. Symbioz ma za to większy wyświetlacz cyfrowych zegarów - 10,25 cala, przy 7-calowych w Grandisie.

Inny środek kierownicy - to jeden z niewielu detali, którymi Grandis różni się od Symbioza. Obsługa jest prosta i intuicyjna.

Odmiana testowana była jednak najbogatszą - na pokładzie dostajemy między innymi elektryczną regulację fotela kierowcy, usługi Google'a, skórzaną tapicerkę, audio od Harman Kardon, a nawet panoramiczne, fotochromatyczne okno dachowe. To ostatnie pozwala przyciemniać poszczególne panele, co nie tylko robi wrażenie w tej klasy aucie, ale jest po prostu skuteczne.

Grandis i Symbioz stoją więc na bardzo podobnej półce i wygląda na to, że cena ostateczna w większej części zależeć będzie od chęci dealera do ustępstw niż tego, co widzimy w cenniku. Różnice są na żyletki.

Zegary mogą wyświetlać. np ekonomiczny przedział obrotów, ale też sam obrotomierz.

Mitsubishi Grandis w kabinie. Przestrzeń i pojemność bagażnika

Z niespełna 4,5-metrowym nadwoziem Symbioz, wróć, Grandis, wjeżdża w sam środek klasy kompaktowych SUV-ów - takich, które mają też pełnić rolę auta "pierwszowyjazdowego" dla rodzin. I ma ku temu argumenty, choćby bagażnik o pojemności 576 l, choć ta wartość liczona jest wraz ze schowkiem pod podłogą.

Jakość obrazu z kamer jest bardzo słaba, aż dziwne, że w tych czasach producent oferuje taki system.

Co więcej, wielkość bagażnika można regulować przesuwając w przód kanapę - przy maksymalnym przesunięciu rośnie ona do 708 l, ale wtedy trudno będzie z tyłu komukolwiek usiąść. Po złożeniu siedzeń pojemność wynosi aż 1682 l. Z tymże są i minusy. Z jakichś powodów pasażerowie siedzący z tyłu muszą obejść się bez podłokietnika, a ten z przodu jest zbyt wąski, przez co cierpi także funkcjonalność schowka w nim umieszczonego.

Fotele są wygodne, ale brakuje im podparcia bocznego, w zakrętach ciało "ucieka" na boki.

Na szczęście Mitsubishi może też pochwalić się wystarczającą liczbą innych miejsc, gdzie można odłożyć telefon, kubek czy butelkę. Sam projekt deski rozdzielczej jest dość klasyczny, z jednym ciekawym detalem w postaci "uniesionej" w powietrzu części z niewielkim przełącznikiem skrzyni biegów.

Przestrzeni na kanapie nie brakuje w żadnym kierunku, pasażerowie mają własne nawiewy, ale bardzo brakuje podłokietnika.

Duży, pionowo umieszczony ekran jest zwrócony ku kierowcy, cyfrowe zegary są czytelne, ale mają niezbyt wiele możliwości personalizacji wyglądu, a materiały w kabinie są na niezłym, choć niczym nie wyróżniającym się poziomie. Kolorystyka wnętrza jest dość zachowawcza, żeby nie powiedzieć nudna, ale w czasach przekombinowanych kabin to może być zaleta, nie wada. Oczywiście każdy, kto miał do czynienia z modelami Renault, szybko odnajdzie się w Grandisie, bo cała obsługa jest identyczna.

Rzadkość w tej klasie, czyli panoramiczne okno dachowe z fotochromatyką.

Jak jeździ Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV?

W tej wersji Grandis nie jest przesadnie hybrydowy - pierwsze skrzypce gra tu 1,3-litrowy silnik turbo o mocy 140 KM i maksymalnym momencie obrotowym 245 Nm dostępnym w przedziale od 2550 do 3500 obr/min. Silnik elektryczny pełni rolę rozrusznika/generatora i jest tak mały, że producent nawet nie podaje jego mocy, podobnie jak pojemności niewielkiej baterii (poniżej 1 kWh), która działa w oparciu o 12-woltową instalację. Grandis nie jest więc stanie ani ruszać, ani też jechać wyłącznie "na prądzie", za to bardzo często, po zdjęciu nogi z gazu, silnik benzynowy wyłącza się. Na szczęście zawsze płynnie, także w drugą stronę, kiedy kierowca chce przyspieszyć.

Tylna część nadwozia pozwala odróżnić Grandisa od Symbioza, ale tylko w detalach - nieco jest inny jest kształt lamp oraz wyprofilowanie pokrywy bagażnika.

W codziennej jeździe praktycznie nigdy nie brakuje zapasu mocy, skrzynia dwusprzęgłowa sprawnie żongluje biegami, a gdyby ktoś chciał wymusić jakieś przełożenie, to może to zrobić dzięki łopatkom - choć akurat w trybie ręcznej zmiany biegów przekładnia wyraźnie zwalnia.

Mitsubishi Grandis z napędem mild hybrid pali zbyt dużo w mieście (8 l/100 km) i mało w trasie (5-6 l/100 km).

Tradycyjnie dla aut z turbodoładowaniem po wciśnięciu gazu przez chwilę trzeba poczekać na efekt - zawahanie trwa około sekundy. Nietypowym efektem dźwiękowym było natomiast to, że czasami dało się usłyszeć charakterystyczny gwizd turbosprężarki.

Mitsubishi Grandis z przodu ma inny wzór osłony chłodnicy, niż ten, który znajdziemy w Renault Symbioz.

Na drodze Grandis od razu daje odczuć, że za zestrojeniem zawieszenia, reakcjami auta w podbramkowych sytuacjach czy działaniem układów wspomagających stoją ludzie znający się na rzeczy. Pasażerami nic nie wstrząsa, chyba, że na naprawdę parszywej nawierzchni, auto bardzo naturalnie "układa się" w zakrętach i zapewnia kierowcy pewność prowadzenia, nawet z układem kierowniczym, który jest zdecydowanie bardziej nastawiony na lekkość i komfort, niż jakiekolwiek sportowe reakcje. Słowem - auto zestrojone jest po europejsku. Wystarczy wsiąść do pierwszego lepszego "chińczyka", żeby poczuć różnicę.

Nadwozie o długości mniej niż 4,5 m oznacza przestronną kabiną i zaskakująco pojemny bagażnik.

Ile pali Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV?

48-litrowy zbiornik paliwa najszybciej pustoszeje w mieście i na autostradzie - mniej więcej w tempie 8 l/100 km, co jest wynikiem mocno przeciętnym. Zwłaszcza w czasie jazdy miejskiej spodziewalibyśmy się niższego spalania, szczególnie, że styl jazdy był przewidujący, przez co silnik miał sporo okazji do wyłączenia się. Zdecydowanie mniej paliwa Grandis potrzebuje w trasie, gdzie łatwo osiągnąć wyniki rzędu 5-6 l/100 km, o litr więcej zużyje na drodze ekspresowej przy 120 km/h.

W topowej wersji Instyle obręcze mają 19 cali - i wcale nie wyglądają na za duże.

Kierowca ma do wyboru cztery tryby jazdy (Eco, Comfort, Sport i Perso) , o których warto wspomnieć. Po pierwsze dlatego, że auto zapamiętuje ostatnio wybrany tryb nawet po zgaszeniu silnika, co wcale nie jest standardem. Po drugie, w ramach trybu Comfort czy Eco, można do pewnego stopnia wpłynąć na pracę układu kierowniczego i silnika. Po trzecie wreszcie, różnice między nimi są faktycznie wyczuwalne. W trybie Sport silnik benzynowy zawsze pozostaje włączony, a reakcja na gaz jest zdecydowanie ostrzejsza, z kolei w Eco auto dłużej "żegluje" i jest bardziej łagodne.

Podsumowując, Mitsubishi Grandis to solidny SUV bez istotnych wad - za największe uznać można z pewnością jakość obrazu kamer, która jest zatrważająco niska, i wysokie zużycie paliwa w mieście. Wygląda więc na to, że pakt z Renault wyszedł Mitsubishi na plus.

