Spis treści: Potężna osłona chłodnicy to znak rozpoznawczy Lexusa Kabina RX-a to miks nowych i klasycznych rozwiązań Jaki napęd ma Lexus RX 450h+? Jak się jeździ Lexusem RX z napędem PHEV? Ile paliwa zużywa hybrydowy Lexus RX? Baterii Lexusa RX szybko nie naładujemy Ceny Lexus RX 450h+ są niższe nawet o 90 tys. zł

Lexus RX to SUV klasy średniej. Samochód ma 489 cm długości, przy rozstawie osi wynoszącym 285 cm, szerokość nadwozia mierzy 192 cm, a wysokość - 169,5 cm. Mamy więc do czynienia z dużym samochodem, którym zapewnia w kabinie sporą przestrzeń.

Potężna osłona chłodnicy to znak rozpoznawczy Lexusa

Można zaryzykować stwierdzenie, że jak na luksusowe auto, stylizacja RX-a jest dość ekstrawagancka. Uwagę zwraca potężnych rozmiarów osłona chłodnicy, która mocno dominuje cały przedni pas, a także chromowane wstawki przy oknach z boku i sprytnie ukryta w słupku C niewielka szyba.

Tył jest już bardziej stonowany. Na klapie bagażnika znajdziemy świetlną blendę łączącą światła, ale już sam napis Lexus nie jest podświetlany.

Przy okazji modernizacji przeprowadzonej na początku 2025 roku wygląd RX-a się nie zmienił. Inżynierowie skupili się poprawie wyciszenia kabiny (samochód otrzymał większą masę wyciszenia deski rozdzielczej, boczne szyby akustyczne, ponadto wyciszono cały pas tylny), a także zwiększono wyposażenie poszczególnych wersji. Wśród wprowadzonych nowości był wówczas również system Android Auto w wersji bezprzewodowej czy promiennikowe ogrzewanie foteli w wersji Omotenashi.

Kabina RX-a to miks nowych i klasycznych rozwiązań

Kabina Lexusa RX jest obszerna. Przed kierowcą znajduje się 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowych zegarów, a na środku - 14-calowy ekran systemu infotainment. Całość uzupełnia 10-calowy wyświetlacz HUD.

Kabina Lexusa RX jest ergonomiczna. Ekrany oczywiście są, ale sterowanie jest intuicyjne i wygodne

W samochodzie nie znajdziemy osobnego panelu sterowania klimatyzacją, ale to nie problem - w ekranie dotykowym zatopiono dwa pokrętła do regulacji temperatury (z osobnymi wyświetlaczami), potrzebne przyciski dotykowe są również cały czas widoczne na ekranie.

Ekran Lexusa RX ma 14 cali. Menu klimatyzacji jest cały czas widoczne, a temperaturę regulujemy pokrętłami z wyświetlaczami

Za kierownicą jest wygodnie, zastosowane materiały są naprawdę wysokiej jakości. Do sterowania skrzynią biegów służy klasyczny, duży, umieszczony na konsoli środkowej wybierak. Obok niego znajdziemy kilka fizycznych przycisków m.in. od wybierania trybu pracy napędu. Dostępna jest indukcyjna ładowarka do telefonu.

Z tyłu miejsca jest dużo, zarówno nad głową, jak i na wysokości barków. czy kolan. Kanapa nie jest może tak wygodna, jak przednie fotele, ale trudno mieć do niej zastrzeżenia.

Z tyłu miejsca nikomu nie braknie

Akumulator umieszczony jest pod podłogą, więc pojemność bagażnika wersji plug-in jest taka sama, jak pozostałych i wynosi 612 litrów. Mniejszy niż standardowo jest za to zbiornik paliwa, jego pojemność spadła z 65 do 55 litrów.

Pojemność bagażnika Lexusa RX 450h+ to 612 litrów

Jaki napęd ma Lexus RX 450h+?

Źródłem mocy Lexusa RX 450h+ jest napęd oparty o benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 2,5 l, który współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi. Jednostka spalinowa pracuje w cyklu Atkinsona i generuje 185 KM. Silnik elektryczny umieszczony z przodu generuje 182 KM, a kolejny silnik, przy tylnej osi - 54 KM. Całość uzupełnia skrzynia bezstopniowa E-CVT.

Moc systemowa układu napędowego wynosi 292 KM (przed zeszłoroczną modernizacją podawano 309 KM). Silniki elektryczne czerpią energię z baterii o pojemności 18,1 kWh, która ma zapewniać zasięg w trybie elektrycznym do 70 km.

Hybrydowy układ napędy Lexusa RX generuje łącznie 292 KM

Osiągi są świetne, chociaż samochód w żaden sposób nie prowokuje do szybkiej jazdy - sprint do 100 km/h trwa tylko 6,5 s, prędkość maksymalna jest ograniczona do 200 km/h. W trybie elektrycznym samochód może poruszać się z prędkością do 135 km/h.

Jak się jeździ Lexusem RX z napędem PHEV?

Jak jeździ się RX-em 450h+? Przy naładowanej baterii samochód zachowuje się jak auto elektryczne, silnik spalinowy właściwie się nie włącza, oczywiście pod warunkiem, że nie pojedziemy na autostradę. Momentu obrotowego i mocy nie absolutnie nie brakuje. Jeśli ktoś robi przebiegi nie przekraczające 60 km dziennie, to może właściwie użytkować auto nie zużywając kompletnie paliwa.

Lexus RX 450+ z pełną to baterią to auto elektryczne

Sytuacja zmienia się po rozładowaniu baterii do poziomu około 20 proc., wówczas RX450+ zaczyna się zachowywać jak klasyczna hybryda, a więc można liczyć, że na prądzie pojedziemy w korku i z niewielkimi prędkościami. Ponadto auto będzie odzyskiwać energię podczas hamowania, ale już mocniejsze wciśnięcie gazu czy jazda z nieco wyższą prędkości sprawi, że silnik spalinowy się włączy i będzie doładowywał baterię oraz napędzał koła.

Ile paliwa zużywa hybrydowy Lexus RX?

Ile więc paliwa zużywa RX 450h+? Jeśli jeździmy tylko na prądzie - oczywiście nie pali nic. Ale jeśli rozładujemy baterię do wspomnianych wcześniej 20 proc, to zużycie paliwa pozostaje na zaskakująco niskim poziomie - w zależności od trasy i stylu jazdy wynosi od 7,5 do 8,5 l/100 km. Jak na tak duży samochód to świetny wynik.

Zasięg samochodu wg komputera przy pełnym baku i rozładowanej do 20 proc baterii to 600 km

Baterii Lexusa RX szybko nie naładujemy

By naładować akumulator do pełna trzeba go podłączyć do prądu i tutaj przychodzi pewne rozczarowanie, bo samochód nie obsługuje szybkiego ładowania prądem DC. Skazani więc jesteśmy na ładowanie ze zwykłego gniazdka lub za pośrednictwem wallboxa.

W pierwszym przypadku ładowanie trwa 6 godzin, w drugim - 3 godziny. Innymi słowy - kupowanie RX-a z napędem plug-in ma sens wyłącznie wtedy, gdy możemy go naładować nocą w garażu.

Fotele przednie są wszechstronnie regulowane i podgrzewane

Ceny Lexus RX 450h+ są niższe nawet o 90 tys. zł

Ciekawie wygląda kwestia ceny hybrydowego Lexusa RX. Gdy model ten wchodził na rynek na początku 2023 roku, wersja 450h kosztowała od 400 tys. zł za bazową wersję Elegance. Dziś jest znacznie taniej. Ponieważ producentom zależy na sprzedawaniu samochodów legitymujących się niską emisją CO2 (bo pozwala to uniknąć naliczania kar za przekroczenie norm) na początku ubiegłego roku ceny hybryd plug-in Lexusa zostały mocno obniżone. W efekcie RX-450h+ można było kupić od 350 tys. zł za bazową wersję Elegance.

Tylna kanapa również jest podgrzewana i wentylowana. Pasażerowie mają również do dyspozycji dwa złącza USB-C i możliwość regulacji temperatury

A jak sytuacja wygląda dziś? Okazuje się, że jeszcze lepiej. W cenniku RX-a znajdziemy jeszcze samochody z roku produkcji 2025, ale w wersji na rok 2026. Cena odmiany RX450h+ zaczyna się od 347 tys. zł, ale za lepiej wyposażoną wersję Prestige, którą w 2023 roku wyceniano niemal 90 tys. zł drożej (na 435 tys. zł) . Natomiast auto w testowanej, najlepiej wyposażonej odmianie Omotenashi kosztuje od 381 700 zł.

Nie tak atrakcyjnie wyglądają natomiast ceny samochodów wyprodukowanych w 2026 roku. W tym wypadku za RX-a 450h+ trzeba zapłacić od 398 tys. zł za wersję Elegance, Pestige wyceniono na 430 tys, zł, a Omotenashi - 473 tys. zł.

Lexus RX objęty jest 3-letnią gwarancją, limitowaną przebiegiem 100 tys. km.

Lexus RX 450h+ - dane techniczne Dane techniczne Silnik R4, t. benz. Pojemność 2,5 l Moc 185 KM Skrzynia biegów E-CVT, Aut. Moc systemowa 292 KM Bateria trakcyjna 18,1 kWh Napęd AWD Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 6,5 s Prędkość maksymalna 200 km/h Wymiary Długość 4890 mm Szerokość 1920 mm Wysokość 1695 mm Rozstaw osi 2850 mm Pojemność bagażnika 612 l Masa własna 2110 – 2240 kg Cena katalogowa 397 900 zl

