Przez ostatnie lata producenci przekonywali klientów, że rodzinny samochód powinien wyglądać jak SUV coupe, mieć coraz większe koła i koniecznie sprawiać wrażenie sportowego. MG poszło w zupełnie inną stronę. S9 nie próbuje udawać auta dla kierowcy szukającego emocji. Zamiast tego stawia na przestrzeń, komfort i praktyczność, czyli cechy, które jeszcze niedawno były oczywiste w dużych samochodach rodzinnych.

MG S9 ma prawie 5 metrów długości i przepastne, 7-osobowe wnętrze Piotr Król INTERIA.PL

Ile miejsca oferuje MG S9?

Przez większość testu jeździłem z rozłożonym trzecim rzędem siedzeń. Nie dlatego, że codziennie woziłem siedem osób. Powód był znacznie bardziej prozaiczny. Po schowaniu dwóch dodatkowych foteli bagażnik robi się tak duży, że wyciągnięcie torby leżącej przy oparciach drugiego rzędu wymaga niemal wejścia do środka samochodu.

Dziś wielu producentów oferuje siedmiomiejscowe SUV-y. Problem w tym, że w większości przypadków dwa dodatkowe miejsca są rczej rozwiązaniem awaryjnym niż pełnoprawnym elementem wyposażenia. Najczęściej cierpi na tym przestrzeń dla pasażerów trzeciego rzędu, a za nimi praktycznie znika bagażnik. W przypadku MG S9 punkt wyjścia jest jednak inny. Samochód ma 4983 mm długości i rozstaw osi wynoszący 2915 mm. Odwracając się zza kierownicy miałem wrażenie, że siedzę raczej w vanie niż w modnym dziś SUV-ie.

W drugim rzędzie miejsca jest mnóstwo. Siedzisko można przesuwać by zwiększyć ilość miejsca na nogi dla siedzących w trzecim rzędzie Piotr Król INTERIA.PL

Czy w trzecim rzędzie MG S9 da się wygodnie podróżować?

Trzeci rząd siedzeń okazał się jedną z największych niespodzianek MG S9. Nie oznacza to oczywiście, że mamy do czynienia z pełnowymiarową kanapą dla dwóch dorosłych osób jadących na wakacje przez pół Europy, ale na tle większości siedmiomiejscowych SUV-ów wypada zaskakująco dobrze.

W ostatnim rzędzie bez problemu usiądą dorośli pasażerowie, ale siedzisko umieszczono stosunkowo nisko, przez co kolana trzeba podnieść nadspodziewanie wysoko. Pozycja przypomina nieco siedzenie na krześle z mocno podciętymi nogami.

Na krótkich trasach nie stanowi to większego problemu. Kilkadziesiąt kilometrów można przejechać bez narzekania. W dłuższą podróż zdecydowanie lepiej wysłać tam dzieci lub nastolatków.

Trzeci rząd jest praktyczny, ale najlepiej zostawić go dla niewysokich nastolatków Piotr Król INTERIA.PL

Mimo wszystko na tle wielu konkurentów MG wypada zaskakująco dobrze. Co ważne, nawet przy komplecie siedmiu miejsc pozostaje jeszcze 332 l przestrzeni bagażowej. Po schowaniu trzeciego rzędu dostępne jest już 1026 l, a po złożeniu obu tylnych rzędów ponad 2 tys. l. To jednak parametry mierzone od podłogi do sufitu, nie do rolety.

Efekt jednak był taki, że nawet jadąc w cztery osoby na weekend, zostawiliśmy dwa ostatnie fotele wyjęte, a bagaż schowaliśmy za nimi. W wersji pięciomiejscowej przestrzeni jest wręcz za dużo, po bagaże trzeba sięgać bardzo daleko i ustawiać je tak, żeby się nie przemieszczały.

Producent podaje, że bagażnik w tym ustawieniu ma aż 1026 litrów pojemności, liczonej do dachu Piotr Król INTERIA.PL

Wnętrze MG S9 robi dobre wrażenie, ale nie wszystko do siebie pasuje

Testowany egzemplarz w wersji Exclusive wyposażono w jasną tapicerkę. To jeden z tych elementów, które sprawiają, że samochód wydaje się droższy, niż jest w rzeczywistości. Po otwarciu drzwi uwagę zwraca przestrzeń, duże przeszklenia i panoramiczny dach. Wnętrze jest jasne, przyjemne i sprawia wrażenie miejsca, w którym bez problemu można spędzić kilka godzin.

Standardowy układ w chińskich autach - dwa połączone ekrany na szczycie konsoli Piotr Król INTERIA.PL

Dobre wrażenie robi również wyposażenie. W wersji Exclusive kierowca otrzymuje m.in. wentylowane i masujące fotele, elektryczne podparcie lędźwiowe, nagłośnienie Bose, bezprzewodową ładowarkę telefonu czy trzystrefową klimatyzację. Jeszcze kilka lat temu podobne wyposażenie kojarzyło się raczej z samochodami kosztującymi znacznie ponad 200 tys. zł.

Jednak im dłużej korzystałem z MG S9, tym częściej łapałem się na myśli, że to wnętrze wygląda tak, jakby powstało z kilku różnych pomysłów połączonych w jeden projekt. Obok dekorów imitujących drewno pojawiają się elementy przypominające szczotkowane aluminium. Obok błyszcząca czerń, a na środku ozdobny selektor kierunku jazdy z wzorkami, wyglądający jak element wyjęty z zupełnie innego samochodu.

Plastikowe drewno, plastikowe aluminium, plastikowy piano black. Na pytanie designerów "z jakich materiałów mamy korzystać we wnętrzu", ktoś z zarządu odpowiedział: "tak" Piotr Król INTERIA.PL

Żaden z tych elementów sam w sobie nie jest zły. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynają występować obok siebie. MG chciało stworzyć wnętrze efektowne i rzeczywiście taki efekt osiągnęło, ale chwilami można odnieść wrażenie, że projektanci nie potrafili zdecydować się na jeden kierunek stylistyczny.

W trasie szczególnie doceniłem przednie fotele. Funkcja masażu nie jest tylko marketingowym dodatkiem, który uruchamia się raz dla sprawdzenia. Wentylacja również działa skutecznie, a elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego pozwala łatwo znaleźć wygodną pozycję.

Fotel kierowcy jest wygodny, ale jak dla mnie - zbyt szeroki i ze słabym podparciem bocznym Piotr Król INTERIA.PL

Po kilku godzinach jazdy wyszła jednak wada, której nie zauważyłem podczas pierwszych kilometrów. Fotele są po prostu bardzo szerokie. Nie należę do osób o drobnej budowie ciała, a mimo to podczas szybszego pokonywania zakrętów wyraźnie przesuwałem się na siedzisku. Chciałbym lepszego podparcia bocznego, ale być może ono nie wpisywałoby się w charakter całego samochodu. Tutaj wszystko podporządkowano wygodzie.

Jak jeździ MG S9? Zawieszenie nie nadąża za napędem

Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, którą konstruktorzy powinni poprawić w pierwszej kolejności, to po pierwszych kilometrach wskazałbym zawieszenie. Nie dlatego, że jest niekomfortowe. Wręcz przeciwnie. Problem polega na tym, że nie do końca nadąża za możliwościami układu napędowego.

Pod maską MG S9 pracuje turbodoładowane 1.5 wspierane przez silnik spalinowy Piotr Król INTERIA.PL

Sam układ napędowy jest jedną z najciekawszych części tego samochodu. MG połączyło turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 z jednostką elektryczną zasilaną akumulatorem LFP o pojemności 24,7 kWh. Łączna moc systemowa wynosi 299 KM, a sam silnik elektryczny generuje 390 Nm momentu obrotowego.

W praktyce znacznie ważniejsze od samej mocy okazuje się jednak to, jak często samochód korzysta z napędu elektrycznego. Dzięki dużej baterii układ przez większość czasu może wspierać silnik spalinowy energią elektryczną, co poprawia elastyczność i ogranicza zużycie paliwa.

MG S9 wyjeżdża z salonu na obręczach o średnicy 20 cali Piotr Król INTERIA.PL

W efekcie MG S9 bardzo chętnie przyspiesza. Może nie tyle od zera, bo setkę robi w 9,6 s, ale przy wyprzedzaniu. Wystarczy mocniej nacisnąć gaz, a samochód żwawo wyrywa do przodu. Ale wtedy odzywa się zawieszenie. Tylna część nadwozia mocno przysiada, a przy zmianie kierunku auto zaczyna się nadspodziewanie mocno kołysać. Na autostradzie czy podczas spokojnej jazdy nie stanowi to problemu. Ale w czasie szybkiego wyprzedzania na drogach z koleinami kierowca musi jednak pamiętać, że zawieszenie nie nadąża za układem napędowym. Albo zostało skrojone tak, by nie zachęcać do korzystania z jego możliwości. Podczas jazdy miałem wrażenie, że prowadzę duży, komfortowy ponton. To nie jest SUV dla osób szukających sportowych emocji.

MG S9 stylizacją nie przypomina żadnego z konkurentów. Mi nie przypadła do gustu Piotr Król INTERIA.PL

Ile pali MG S9 PHEV i jaki ma zasięg na prądzie?

Producent deklaruje do 100 km zasięgu elektrycznego według WLTP. W moim przypadku realny wynik wynosił około 60 km jazdy miejskiej. Nie jest to rekordowy rezultat, ale wystarczający, aby wielu kierowców mogło przez większość tygodnia poruszać się głównie na energii elektrycznej.

Przez większość testu ładowałem samochód nocą. W praktyce oznaczało to, że każdego ranka wyjeżdżałem z pełnym akumulatorem, a podczas typowych miejskich dojazdów przez znaczną część dnia nie korzystałem z silnika spalinowego. To właśnie w takich warunkach napęd plug-in hybrid pokazuje największy sens.

Pokrywa bagażnika unosi się po naciśnięciu przycisku na kluczyku, włącznika na niej samej albo ruchem stopy pod zderzakiem Piotr Król INTERIA.PL

Po rozładowaniu akumulatora samochód nadal pozostaje rozsądnie oszczędny. Podczas testu notowałem spalanie od 6,6 do 7,9 l/100 km, a średnia z całego okresu użytkowania wyniosła 7,4 l/100 km. Jak na samochód ważący ponad 2,1 tony i mierzący niemal pięć metrów długości trudno uznać to za zły wynik.

Multimedia potrafią irytować każdego dnia

Największe zastrzeżenia poza zawieszeniem, mam do systemu multimedialnego. Same ekrany nie wyglądają źle, ale centralny nie zawsze reaguje na pierwsze dotknięcie. Zdarzało mi się ponawiać polecenia i czekać na reakcję. Irytował mnie tez brak automatycznego przełączania motywu kolorystycznego dziennego i nocnego. W praktyce oznaczało to konieczność ręcznego zmieniania ustawień niemal każdego dnia.

W słoneczny dzień ekrany w trybie ciemnym są słabo czytelne Piotr Król INTERIA.PL

W słoneczny dzień tryb ciemny był za ciemny, a jasny przeszkadzał po zmroku. Co gorsza, ustawienie tego elementu nie znajdowało się w sekcji "Klaster", gdzie pozostałe dotyczące tego, co ma się wyświetlać na ekranach, a w zupełnie innym menu ustawień ogólnych. Intuicyjnosć obsługi prosi się o dopracowanie.

Czy warto kupić MG S9? Werdykt po 1500 km

Po 1500 km nie uważam MG S9 za samochód pozbawiony wad. Zawieszenie wymaga dopracowania, multimedia mogłyby działać lepiej, a wnętrze jest efektowne, ale nie zawsze stylistycznie spójne. Mimo to po oddaniu kluczyków nie miałem poczucia ulgi, które często towarzyszy mi po zakończeniu testu.

Pełny zbiornik paliwa i naładowana bateria wystarczą na przeszło 1000 km jazdy INTERIA.PL

MG S9 okazało się jednym z najbardziej praktycznych samochodów rodzinnych, jakimi jeździłem w ostatnich miesiącach. Przestrzeń, funkcjonalność i napęd plug-in hybrid sprawiają, że łatwo zrozumieć jego sens. Gdybym miał wskazać jeden element, który powstrzymałby mnie przed zakupem, poza designem nadwozia, który do mnie nie trafia, byłoby to zbyt miękkie zawieszenie.

Volvo EX60 ma 810 km zasięgu i niespotykane pasy. Niewiele droższe od hybrydy INTERIA.PL