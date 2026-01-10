Nissan Qashqai e-Power pali 4,5 l/100 km. Nissan zrobił elektryka na benzynę

7,9 s do 100 km/h i średnie zużycie paliwa na poziomie 4,5 l/100 km. Takie osiągi obiecuje Nissan Qashqai w wersji e-Power napędzanej hybrydowym układem równoległym. Istotnie, szczególnie w mieście, osiągnięcie zużycia paliwa poniżej 5 l/100 km nie jest żadnym wyczynem. Ceny nie są już tak atrakcyjne, ale odświeżony Qashqai e-Power zdecydowanie warty jest rozważenia. Auto ma świetne wyciszenie i, co szczególnie ważne w przypadku hybryd szeregowych, nie boi się trasy.

Wersję po liftingu Nissana Qashqai najłatwiej poznać po przedniej części nadwozia, która jest całkowicie nowaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Co to jest hybryda szeregowa?

Przypomnijmy - hybryda szeregowa to taka, w której za napęd odpowiada wyłącznie elektryczny silnik trakcyjny. Jednostka spalinowa pełni w niej jedynie funkcję generatora prądu i nie jest w żaden sposób połączona z kołami. Właśnie taki system napędowy, który w nomenklaturze Nissana nosi nazwę e-Power, pracuje pod maską prezentowanego Qashqaia.

Z technicznego punktu widzenia mowa więc o samochodzie elektrycznym tyle, że na benzynę. Śmiało można też mówić np. o... lokomotywie na kołach. W dokładnie taki sam sposób działają bowiem spalinowe lokomotywy. W tych ostatnich potężny silnik Diesla napędza generator prądotwórczy, który z kolei zasila silniki elektryczne w wózkach jezdnych.

Napęd e-Power składa się z silnika spalinowego, który ładuje akumulator i silnika elektrycznego napędzającego kołaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

W przeciwieństwie do lokomotywy, pod maską Nissana nie znajdziemy jednak silnika wysokoprężnego lecz benzynowy motor o pojemności 1,5 l. Jego trzy cylindry generują 158 KM i 250 Nm.

Za napęd odpowiada jednak elektryczny silnik trakcyjny, który przekazuje moc i moment obrotowy na koła przedniej osi. Jego osiągi to 190 KM i 310 Nm. W układzie, w charakterze bufora energii, pracuje jeszcze litowo-jonowy akumulator trakcyjny o pojemności 2,1 kWh. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?

Ile pali Nissan Qashqai e-Power?

Teoretycznie konieczność wożenia ze sobą dwóch silników to kiepski pomysł, bo zwiększa np. masę pojazdu. W praktyce gotowy do drogi Nissan Qashqai e-Power waży zaledwie 1562 kg, co jak na kompaktowego suva mierzącego 4,42 m długości wydaje się całkiem niezłym wynikiem. Osiągnięto go m.in. dzięki zastosowaniu poszycia karoserii wykonanego w dużej mierze z aluminium i rezygnacji ze skrzyni biegów. Dzięki dużemu momentowi obrotowemu wystarczyła jedynie przekładnia redukcyjna dla silnika elektrycznego. Efekty?

Tak samo jak samochód elektryczny Nissan Qashqai e-Power żywiołowo reaguje na wciśnięcie gazu i rozpędza się do 100 km/h w 7,9 s. Zupełnie wystarczająca wydaje się też deklarowana przez producenta prędkość maksymalna - 170 km/h.

Największy atut takiego układu napędowego odkryjemy jednak pod dystrybutorem. Producent deklaruje, że w cyklu mieszanym auto w takiej konfiguracji zużywa średnio między 4,5 a 4,6 l/100 km. Oznacza to, że taki dystans pokonać można za około 26 zł!

Nissan Qashqai w czerwonym kolorze i wersji N-Design przyciąga wzrok na ulicyGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Potwierdzamy - deklarowane przez producenta spalanie stosunkowo łatwo uzyskać zwłaszcza w mieście, gdy jednostka benzynowa włącza się raczej rzadko.

Wiele hybryd szeregowych "nie lubi" jednak jazdy w trasie, bo wówczas silnik spalinowy musi generować dużo prądu, a to oznacza wysokie obroty i spory apetyt na paliwo. Na takim tle układ e-Power w Qashqaiu wyróżnia się in plus.

W naszym teście szybka jazda autostradą i drogami ekspresowymi, co oznacza zakres prędkości podróżnych między 120 a 140 km/h, windowała zużycie paliwa do 7,1 l/100 km. To wynik sporo wyższy od deklarowanego przez producenta, ale wiąż bardzo dobry, jak na pełnoprawnego suva segmentu C żywiołowo reagującego na gaz.

Ekrany Nissana Qashqai mają po 12,3 cala wielkości. Uzupełnia je opcjonalny wyświetlacz HUDGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Qashqai dał się też polubić z innej strony - zaskakująco dobrego jak na swój segment wygłuszenia. Zwłaszcza na autostradzie - o ile nie wciskamy prawej nogi do oporu - silnik spalinowy nie generuje dużego hałasu. Całkiem dobrze izolowane są też szumy opon i opływającego kabinę wiatru. W efekcie samochód okazuje się zaskakująco przyjaznym kompanem dalszych podróży, co w przypadku hybryd szeregowych jest raczej wyjątkiem niż regułą.

20-calowe felgi to wyróżnik wersji N-DesignGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Ile kosztuje nissan Qashqai e-Power i co wyróżnia wersję N-design?

Ceny Nissana Qashqaia w wersji e-Power zaczynają się od 154 200 zł za bazową wersję wyposażeniową Accenta. Auto w prezentowanej odmianie N-design to obecnie wydatek od 179 450 zł - o 17 tys. zł mniej niż wynikałoby to z bazowego cennika. W tej wersji auto poznamy m.in. po lakierowanym na czarno dachu z dużym panoramicznym oknem, tapicerce z czarnej ekoskóry połączonej z alcantarą oraz 20-calowych obręczach kół.

By uzyskać konfigurację identyczną z prezentowaną trzeba jeszcze dodać 3,5 tys. zł za system nagłośnienia Bose (z 10 głośnikami i wzmacniaczem cyfrowym), 3 tys. zł za czerwony lakier Fuji Sunset i pakiet komfort wyceniony na 4,5 tys. zł. Ten ostatni obejmuje elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika, wyświetlacz przezierny HUD o przekątnej 10,8 cala i elektrycznie sterowany fotel kierowcy.

Nissan Qashqai w wersji N-Design wyróżnia się m.in. specjalnymi felgami i malowaniem dolnych części nadwoziaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Nissan Qashqai z napędem e-Power to bardzo ciekawa oferta dla osób, które często poruszają się w miejskim zgiełku, ale nie chcą rezygnować z niskiego zużycia paliwa czy komfortu (zwłaszcza akustycznego) w trasie. Cenniki nie są może okazyjne, ale zwłaszcza teraz - w wyprzedaży rocznika - warto przyjrzeć się ofercie poszczególnych salonów. Można sporo zaoszczędzić.

