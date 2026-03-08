Jaecoo 5: z zewnątrz budżetowe, w środku premium. Czy warto wydać 125 tys.?

Adam Majcherek

Za 124 900 zł Jaecoo 5 daje więcej, niż się spodziewałem. I mniej, niż chciałbym otrzymać. Z jednej strony dostajesz wyposażenie i jakość, które jeszcze kilka lat temu kosztowały wyraźnie więcej. Z drugiej - napęd i charakter jazdy, które nie wywołują żadnych emocji. To samochód, który trudno jednoznacznie skreślić. I w dzisiejszych czasach równie trudno bez zastrzeżeń polecić.

Zielony SUV Jaecoo 5 w ruchu na miejskiej drodze, widoczny charakterystyczny pionowy grill i nowoczesne reflektory LED.
Jaecoo 5 1.6 TGDi Premium – pudełkowaty design kryje wnętrze, które aspiruje do wyższej klasy.Piotr KrólINTERIA.PL

Po kilku dniach jazdy miałem wrażenie, że to SUV zaprojektowany przede wszystkim pod kalkulator i efekt WOW. W tabelce z wyposażeniem wypada bardzo dobrze, w codziennym użytkowaniu jest wygodny i przestronny. Ale kiedy rynek coraz mocniej skręca w stronę hybryd i bardziej wyrazistych konstrukcji, Jaecoo 5 stawia na klasyczne, wręcz "wczorajsze" rozwiązania. Pytanie brzmi, czy dziś to jeszcze przewaga, czy już kompromis.

Duży, nowoczesny SUV marki Jaecoo o ciemnozielonym kolorze, z charakterystycznym pionowym grillem i prostokątnymi reflektorami, zaparkowany na brukowanej ulicy w miejskiej przestrzeni.
Patrząc na Jaecoo 5 z przodu nie da się przeoczyć podobieństwa do modelu 7Piotr KrólINTERIA.PL

Jaecoo 5 - design nadwozia i proporcje. Mnie ta sylwetka nie przekonuje

Zacznijmy od tego, co widać jako pierwsze. Jaecoo 5 jest samochodem o dość pudełkowatym kształcie. Płaska linia dachu, ciężki wizualnie przód i bryła bez wyrazistych przetłoczeń - wszystko podporządkowane zachowawczej formie. Teoretycznie wszystko się zgadza - SUV powinien wyglądać solidnie. Problem w tym, że według mnie ta bryła jest aż za bardzo zachowawcza.

Nowoczesny, zielony SUV o aerodynamicznej sylwetce, ciemnych szybach oraz stylowych felgach stoi na betonowej nawierzchni, w tle widoczny metalowy most oraz drzewa bez liści.
Jaecoo 5 ma bardzo klasyczną bryłę nadwozia, bez nadmiaru przetłoczeńfot. Piotr KrólINTERIA.PL

Auto sprawia wrażenie ociężałego optycznie. Sylwetka jest wysoka, linia boczna mało dynamiczna, a proporcje nadwozia jakby niedopracowane. Jest w tym pewna toporność, która nie każdemu przypadnie do gustu. Koła - nawet 18-calowe - nie nadają całości odpowiedniej lekkości. Ja bym spróbował jeszcze o cal większych.

Ciemnozielony SUV marki Jaecoo z jasno oznaczoną rejestracją, ustawiony tyłem na brukowanej ulicy, otoczony niskim murem z cegły i miejską przestrzenią z latarniami oraz nagimi drzewami w tle.
Wielki napis na pokrywie bagażnika nie pozostawia wątpliwości co do marki, z jaką mamy do czynienia.Piotr KrólINTERIA.PL

To nie jest samochód, który zatrzymuje wzrok. Nie jest brzydki, ale też nie ma w sobie nic, co by można było szczególnie zapamiętać. Widać, że projektanci postawili na bezpieczne rozwiązania. Dla części klientów to będzie zaleta. Dla innych - największy minus.

Nowoczesny, zielony SUV o dynamicznej sylwetce z charakterystycznym przodem wyposażonym w pionowe chromowane listwy na grillu, czarny dach z panoramicznym oknem oraz aerodynamiczne felgi.
Czarny dach skrywa duże, otwierane oknoPiotr KrólINTERIA.PL

Wnętrze Jaecoo 5 - jakość wykonania, materiały i pierwsze wrażenia

Co innego wnętrze. Testowana wersja Premium z jasną tapicerką ze skóry ekologicznej robi bardzo dobre wrażenie. Kabina jest jasna, uporządkowana i wsiadając do środka miałem wrażenie obcowania z autem kosztującym wyraźnie więcej niż 125 tys. zł.

Nowoczesne wnętrze samochodu z cyfrowym wyświetlaczem na desce rozdzielczej i dużym, pionowym ekranem dotykowym na konsoli centralnej, otoczone minimalistycznym designem oraz jasną tapicerką fotela kierowcy.
W nowocześnie urządzonym wnętrzu dominuje pionowy ekran sytemu multimedialnegoPiotr KrólINTERIA.PL

Kokpit jest zbudowany wokół dużego, pionowego wyświetlacza, który nadaje wnętrzu nowoczesny charakter. Nie wygląda to jak tani tablet przyklejony do deski rozdzielczej, lecz integralny element projektu. Całość sprawia wrażenie przemyślanej kompozycji, a nie zbioru przypadkowych ekranów.

Cyfrowy panel wskaźników samochodu elektrycznego z widocznymi informacjami o prędkości, poziomie naładowania baterii, dystansie oraz graficzną wizualizacją pojazdu pośrodku ekranu.
Przed podjęciem decyzji zakupowej warto przyjrzeć się wielkości ikon i tekstów na ekranie za kierownicąPiotr KrólINTERIA.PL

Największe wrażenie robi jednak jakość montażu. Elementy są dobrze spasowane, nic nie skrzypi, nic nie sprawia wrażenia prowizorki. Deska rozdzielcza w wersji Premium została wykończona miękkimi materiałami, a detale - jak ambientowe podświetlenie czy metaliczne wstawki - nie wyglądają tanio.

Panel centralny samochodu z bezprzewodową ładowarką do smartfonów, otoczony czarnym i chromowanym wykończeniem, obok znajduje się część uchwytu na napoje.
Ładowarkę do smartfona wyposażono w chłodzenie. Naokoło - fortepianowa czerńPiotr KrólINTERIA.PL

W tej cenie spodziewałbym się kompromisów. Tymczasem wnętrze jest jednym z najmocniejszych punktów tego auta. No, może plastikiem z fortepianowej części na tunelu środkowym, czyli w miejscu, gdzie najczęściej odkładamy klucze, uderzamy metalowymi kubkami termicznymi itp. - nie mam wątpliwości, tam zaraz będzie morze rys.

Multimedia w Jaecoo 5 - czy ekran 13,2 cala to zaleta czy problem?

Centralny ekran o przekątnej 13,2 cala jest jednym z najbardziej dominujących elementów wnętrza i wyznacza ton kontaktu z samochodem. To panel większy niż w większości SUV-ów tej klasy, gdzie normą są raczej ekrany o przekątnej 10-11 cali. Obok niego znajdują się cyfrowe zegary o przekątnej 8,9 cala. Nie przewidziano ekranu przeziernego HUD.

Wnętrze nowoczesnego samochodu z dużym, pionowym ekranem dotykowym na konsoli centralnej, wyświetlającym ustawienia systemowe oraz opcje zarządzania pojazdem, otoczone minimalistyczną deską rozdzielczą i elementami kierownicy po lewej stronie.
System operacyjny pozwala na dopasowanie szeregu elementów do preferencji kierowcyPiotr KrólINTERIA.PL

W praktyce system multimedialny działa płynnie, reakcje na dotyk są szybkie, a grafika czytelna. Menu jest logicznie uporządkowane i nie wymaga długiego przyzwyczajenia. Choć w zasadzie to nieistotne, bo wobec braku fabrycznego systemu nawigacji, w czasie jazdy i tak każdy będzie korzystał z podłączonego smartfona. Bezprzewodowe połączenie z Android Auto i Apple CarPlay działa bezbłędnie, a wielki ekran ułatwia korzystanie z nawigacji.

Wnętrze samochodu z dużym, pionowym dotykowym ekranem centralnym, wyświetlającym menu systemu multimedialnego oraz cyfrowa deska rozdzielcza za kierownicą.
Za pomocą ekranu steruje się nawet poziomem głośności odtwarzanej muzykiPiotr KrólINTERIA.PL

Z ekranu korzysta się też do obsługi klimatyzacji. Chińczycy wciąż nie zorientowali się, że korzystając z Apple CarPlay czy Android Auto można zostawić na dole pasek z fabrycznym sterowaniem klimatyzacją, jak np. w markach koncernu Volskwagen. Regulacja temperatury, obiegu nawiewu czy siły nawiewu wymaga każdorazowego wysunięcia panelu z dolnej części ekranu. To mało intuicyjne i biorąc pod uwagę, że np. do włączenia ogrzewania foteli trzeba wykonać cztery ruchy, znacznie mniej wygodne niż korzystanie z dedykowanych przycisków. Niektóre operacje zajmują więcej "tapnięć", niż przy prostszej logice obsługi. Dla osób przyzwyczajonych do klasycznych przycisków może to być irytujące.

Nowoczesna deska rozdzielcza z cyfrowymi wyświetlaczami, wielofunkcyjna kierownica oraz duży pionowy ekran dotykowy centralny, całość utrzymana w minimalistycznym stylu z jasną tapicerką i czarnymi detalami.
Na dwuramiennej kierownicy znajdują się panele dotykowe generujące wyraźny klik Piotr KrólINTERIA.PL

Jaecoo 5 - przestrzeń w kabinie, bagażnik i widoczność

Jaecoo 5 mierzy 4380 mm długości i ma 2620 mm rozstawu osi. To przekłada się na bardzo przyzwoitą ilość miejsca w kabinie. Z przodu nie ma problemu ze znalezieniem wygodnej pozycji za kierownicą, zakres regulacji foteli jest wystarczający, a wysoka pozycja za kierownicą pozwala na dobre wyczucie gabarytów.

Wnętrze samochodu z jasną, skórzaną tapicerką foteli, czarną deską rozdzielczą, wielofunkcyjną kierownicą i widocznym pasem bezpieczeństwa po stronie pasażera.
Fotele w wersji Premium mogą być wykończone jasną skórą z perforacjąPiotr KrólINTERIA.PL

Z tyłu przestrzeń na kolana jest więcej niż satysfakcjonująca. To samochód, w którym czteroosobowa rodzina nie będzie walczyć o każdy centymetr miejsca. Producent podaje, że bagażnik ma 480 litrów pojemności, to o prawie 100 litrów więcej niż w bratniej Omodzie 5. Podłogę można zamontować na dwóch wysokościach. Jeśli znajdzie się w dolnym połączeniu, szczelne zapakowanie utrudniają elementy podpierające ją w górnym. Ustawność ograniczają też wnikające do środka nadkola auta.

Pojemny, czysty bagażnik samochodu z widocznymi zaczepami do mocowania ładunku, osłoniętą gaśnicą po prawej stronie oraz schowkiem na lewym nadkolu.
W niższym ułożeniu podłogi przestrzeń ograniczają podpory do wyższego położenia Piotr KrólINTERIA.PL

Przy przestrzeni w kabinie warto zwrócić uwagę na widoczność - dawno nie prowadziłem auta z tak dużymi przeszkleniami. Jak na współczesne konstrukcje, Jaecoo 5 zapewnia ponadprzeciętną widoczność we wszystkich kierunkach. Zaletą, na którą zwróciła uwagę moja żona, są też zaskakująco duże lusterka, pozwalające na łatwą ocenę odległości i ułatwiające parkowanie tyłem. W mieście i na ciasnych parkingach to realna przewaga.

Nowoczesny ekran dotykowy w samochodzie prezentujący widok z kamery cofania oraz system asystenta parkowania z wizualizacją toru jazdy i rozmieszczeniem pojazdu na drodze.
Poza świetną widocznością Jaecoo proponuje dopracowany system kamerPiotr KrólINTERIA.PL

Silnik 1.6 TGDi w Jaecoo 5 - osiągi, spalanie i kultura pracy

Pod maską pracuje czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6 TGDi o mocy 147 KM i maksymalnym momencie obrotowym 275 Nm, współpracujący z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią DCT. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 10,2 sekundy, a średnie zużycie paliwa według producenta wynosi 7,0 l/100 km. W rzeczywistości w trasie przy prędkości ok. 120-130 km/h auto zużywało niewiele ponad 8 litrów, a podczas jazdy miejskiej - przeszło 9 litrów na 100 km. Podczas spokojnej jazdy "krajówkami" utrzymywało się na poziomie ok. 6,8-7,2 l. Jak na dzisiejsze "hybrydowe czasy" - sporo.

Jasna, skórzana tapicerka na tylnych siedzeniach samochodu osobowego, z wyraźnie widocznymi pasami bezpieczeństwa i minimalistycznym wykończeniem drzwi.
Siedzący z tyłu nie będą narzekać na przestrzeń ani wokół głowy, ani na nogiPiotr KrólINTERIA.PL

W praktyce to napęd, który spełnia swoje zadanie, ale nie daje emocji. Przy spokojnej jeździe działa płynnie, skrzynia nie szarpie, a reakcje na gaz są przewidywalne. Przy mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia silnik robi się wyraźnie słyszalny, a dynamika okazuje się co najwyżej poprawna.

Jadeozielony SUV marki Jaecoo jedzie po pustej drodze miejskiej, otoczony bezlistnymi drzewami, widoczna jest rejestracja i nowoczesny design tylnej części pojazdu.
Układ napędowy to najsłabszy punkt tego modelu. Prosi się o wsparcie prądemPiotr KrólINTERIA.PL

Jaecoo 5 - zawieszenie i komfort jazdy. Spokojny SUV bez sportowych ambicji

Jaecoo 5 korzysta z wielowahaczowego zawieszenia tylnej osi, co w tej klasie nie jest oczywistością. Teoretycznie daje to potencjał do dobrego połączenia stabilności i komfortu. W praktyce producent wyraźnie postawił na wygodę. Na miejskich nierównościach samochód zachowuje się przewidywalnie. Krótkie poprzeczne uskoki nie wybijają pasażerów z foteli, a większe dziury nie powodują nieprzyjemnych uderzeń w zawieszeniu. To auto, które dobrze filtruje codzienną "polską nawierzchnię".

Duży pionowy ekran dotykowy na konsoli środkowej samochodu wyświetla obraz pojazdu w otoczeniu drzew, z aktywnym trybem SR MODE i ikonami do obsługi systemów pokładowych.
Kierowca może wpłynąć na zachowanie auta wybierając jeden z trzech trybów jazdyPiotr KrólINTERIA.PL

Przy wyższych prędkościach czuć jednak, że priorytetem był komfort. W zakrętach nadwozie wyraźnie się przechyla, choć nie w stopniu, który mógłby powodować dyskomfort podróżujących. To jednak zdecydowanie nie jest samochód, który zachęca do dynamicznej jazdy po krętych drogach. To SUV nastawiony na stabilność i przewidywalność. I jeśli ktoś szuka właśnie takiego charakteru - będzie zadowolony.

Jaecoo 5 Premium - cena 124 900 zł i różnice względem wersji Comfort

Cennik otwiera kwota 109 900 zł za wersję Comfort. Premium kosztuje 124 900 zł. Jak łatwo policzyć różnica wynosi 15 tys. zł.

Już Comfort oferuje bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa, adaptacyjny tempomat z utrzymaniem pasa ruchu, reflektory LED, 18-calowe felgi i nowoczesne multimedia. To nie jest "bieda wersja".

Czarny panel z kratką nawiewu powietrza zamontowany na tylnej części środkowego tunelu w samochodzie, otoczony czarną tapicerką z białym przeszyciem oraz jasnym elementem obiciowym na górze.
Dla siedzących z tyłu przygotowano osobne nawiewy. I tylko jedno gniazdo USB - typu APiotr KrólINTERIA.PL

Jednak to Premium nadaje temu modelowi charakter. Tapicerka ze skóry ekologicznej, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele, dwustrefowa klimatyzacja, dach panoramiczny, system kamer 540° i elektryczna klapa bagażnika zmieniają odbiór samochodu. Rozczarowaniem dla mnie jest nagłośnienie firmowane przez Sony. Niby 8 głośników i znany brand, a brzmi płasko i zupełnie nie zachęca do "koncertowania" za kółkiem. Po prostu gra.

Zielony SUV o nowoczesnym, opływowym kształcie z przyciemnianymi szybami i czarnymi felgami, zaparkowany na tle zielonego żywopłotu i ceglanego budynku.
Dwukolorowe malowanie dodaje pudełkowatemu nadwoziu odrobinę charakteruPiotr KrólINTERIA.PL

Tak czy inaczej, moim zdaniem przy zakupie warto dołożyć do wyższej wersji. Jeśli ktoś planuje użytkować auto przez wiele lat, różnica 15 tys. zł rozłoży się w czasie. Przy odsprzedaży wersja Premium będzie wyraźnie atrakcyjniejsza. A przez lata użytkowania dwustrefowa klimatyzacja, elektrycznie otwierana klapa bagażnika czy podgrzewane i wentylowane fotele znacznie podniosą przyjemność z obcowania z autem.

Zielony, nowoczesny SUV z czarnymi felgami stoi na brukowanej nawierzchni, w tle widoczna rzeka oraz zabudowa mieszkaniowa z blokami i mostem.
Gdyby Jaecoo 5 było dostępne z hybrydowym napędem Omody – trudno byłoby znaleźć w nim wadęPiotr KrólINTERIA.PL

Jaecoo 5 - dla kogo jest ten SUV?

Jaecoo 5 nie jest samochodem idealnym. Jego design jest zachowawczy, prowadzenie przeciętne, a silnik nie budzi emocji. Ale jego wnętrze jest dopracowane, przestrzeń - szczodra, widoczność bardzo dobra, a wyposażenie w wersji Premium daje poczucie jazdy samochodem o klasę droższym.

To nie jest SUV, którego kupuje się dla przyjemności z jazdy. To SUV, którego wybiera się z rozsądku. I w swojej cenie potrafi się obronić lepiej, niż można przypuszczać po pierwszym spojrzeniu.

