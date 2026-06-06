Spis treści: JAC J7 Plus. Wymiary JAC J7 Plus wewnątrz Jaki silnik ma JAC J7 Plus? Jak jeździ JAC J7 Plus? Jak wyposażony jest JAC J7 Plus? Ile kosztuje JAC J7 Plus?

JAC to jeden z wielu chińskich producentów, którzy próbują swoich sił w Polsce, a szerzej - w Europie. Raczej nie jest to firma, którą przeciętny Europejczyk potrafiłby wymienić jednym tchem na pytanie o chińskie marki obecne na Starym Kontynencie, ale nie można jej odmówić doświadczenia. JAC został bowiem założony w 1964 roku i znajduje się w czołówce producentów z Państwa Środka.

W swoim portfolio ma nie tylko samochody osobowe, ale też dostawczaki i pojazdy ciężarowe. W segmencie lekkich ciężarówek JAC zajmuje pierwsze miejsce wśród chińskich producentów pod względem eksportu. Firma obecna jest w ponad 130 krajach świata. W Europie działa nie tylko poprzez sprzedaż samochodów, ale także dzięki centrum rozwoju znajdującemu się we Włoszech. Dodatkowo współpracuje z uznanymi globalnymi firmami, takimi jak Volkswagen.

Z drugiej strony JAC nawiązuje współpracę także z chińskimi gigantami. Takim przykładem jest marka Maexstro będąca efektem kooperacji z producentem elektroniki, Huawei. Marka oferuje model S800, określany jako chiński Maybach.

Mnie jednak przyszło jeździć autem, które po pierwsze sygnowane jest znakiem JAC, a nie Maexstro, a po drugie jest to samochód, który bardziej można określić jako chińską odpowiedź na Skodę Superb i Toyotę Camry. To dlatego, że JAC J7 Plus, bo o nim mowa, próbuje swoich sił właśnie w tym niemal wymarłym już segmencie sedanów klasy średniej. Tutaj przedstawicielstwo firm tradycyjnie działających w Europie ogranicza się tylko do tych dwóch wspomnianych już modeli.

JAC J7 Plus. Wymiary

JAC J7 Plus to liftback mający 4,78 m długości, 1,82 m szerokości, 1,49 m wysokości i 2,77 m rozstawu osi. Jest to więc auto krótsze od obu swoich najpoważniejszych konkurentów (Camry ma 4,92 m, Superb 4,91 m).

JAC J7 Plus ma 4,78 m długości i rozstaw osi na poziomie 2,77 m. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Mimo wszystko JAC J7 Plus oferuje pojemność bagażnika na całkiem rozsądnym poziomie. Mieści 540 litrów (Superb w liftbacku przyjmie 645 litrów, a Camry 493 l). Dodatkowo po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń bagażowa w J7 Plus wzrasta do 1 650 litrów.

JAC J7 Plus oferuje 540 litrów pojemności bagażników. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Stylistycznie JAC J7 Plus nie wygląda źle, ale dostrzegam w nim wpływy wielu różnych marek i różnych koncernów. Przód można skojarzyć z obecną filozofią stylistyczną Cupry, z kolei patrząc na tylne nadkole i wychodzącą na bok część tylnych świateł, dokładniej z tej perspektywy…

JAC J7 Plus Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

… można byłoby powiedzieć, że mamy do czynienia z Oplem Insignią pierwszej generacji, ewentualnie Astrą sedan w swoim czwartym wcieleniu. Całość robi dobre wrażenie, ale ta gra w motoryzacyjne skojarzenia raczej prędko nam z głowy nie zniknie.

JAC J7 Plus wewnątrz

W środku można natomiast dostrzec wpływy firm z krajów geograficznie znacznie bliższych Chinom. Gdyby tak rzucić okiem, bez uważnego przyglądania się, na wnętrze, można byłoby odnieść wrażenie, że jest to samochód Kii. Zahaczamy wzrokiem i widzimy jajowaty emblemat z trzema literami (trochę jak poprzedni logotyp koreańskiej marki) oraz wystającą dźwignię skrzyni automatycznej o charakterystycznym wyglądzie i już w głowie jawi się samochód pokroju Optimy. Pionowy ekran multimediów z kilkoma fizycznymi przyciskami pod spodem przywodzi natomiast na myśl poprzedni układ samochodów Renault, znajdziemy go jeszcze np. w Symbiozie czy Capturze.

Wnętrze JAC-a J7 Plus jest dobrze rozplanowane, choć swoimi elementami może przypominać auta Kii czy Renault. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Wygląd jest oczywiście rzeczą ważną, ale dla wielu klientów najważniejsze jest to, żeby ich potencjalny nabytek nie był brzydki. I J7 Plus brzydkim nazwać nie można.

Przejdźmy więc do kwestii bardziej praktycznych. Wspomniany już ekran multimediów ma 10,4 cala i oferuje zadowalająco dużo możliwości. Z drugiej strony biorąc pod uwagę, że większość użytkowników nowych samochodów częściej niż z pokładowych funkcji korzysta z możliwości, jakie daje projekcja telefonu, niezbyt rozbudowane multimedia można sobie łatwo zrekompensować. I tak właśnie w przypadku JAC-a J7 Plus możliwe jest połączenie z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay. Za pomocą samego systemu inforozrywki możemy natomiast sterować np. oświetleniem ambientowym, radiem, "poręcznością" układu kierowniczego czy klimatyzacją. Odnośnie tej drugiej funkcjonalności to temperaturę czy nawiew możemy regulować z dolnej części ekranu, ale także za pomocą dotykowych suwaków po obu stronach ekranu.

10,4-calowy ekran multimediów pozwala na podłączenie telefonu (za pomocą Android Auto i Apple CarPlay). Temperaturę i moc nawiewu można regulować z dolnej części wyświetlacza lub za pomocą suwaków po jego bokach. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Poniżej wyświetlacza mamy jeszcze półkę na telefon, a przy podłokietniku również indukcyjną ładowarkę. Na pochwałę zasługuje spasowanie - nic nie trzeszczy.

Przy podłokietniku znajduje się indukcyjna ładowarka. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Wyświetlacz wskaźników o przekątnej 7 cali dostarcza niezbędnych informacji. Zwraca uwagę natomiast to, że możemy zmienić grafikę (ale samego układu już nie). Motywów jest kilka i znajdziemy tutaj np. wariant bardziej futurystyczny (kojarzący mi się trochę z serią filmów "Tron"), a także nawiązujący nieco do chińskiej kultury. Ciekawe jest to, że wraz ze zmianami grafiki na zegarach zmienia się również nieco wygląd multimediów.

7-calowy ekran multimediów oferuje kilka wariantów grafiki. Mnie najbardziej podoba się ten motyw nawiązujący do chińskiej kultury. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Niestety, jak to w chińskich samochodach bywa, pozycja za kierownicą jest dość wysoka, nawet po maksymalnym opuszczeniu fotela - co ciekawe w testowanym egzemplarzu siedzenie kierującego było elektrycznie regulowane tylko na odległość od kierownicy. Oparcie czy wysokość trzeba było regulować ręcznie. Przyjęcie odpowiedniej pozycji utrudnia również fakt, że kolumna kierownicy jest regulowana tylko na wysokość. Wyższe osoby mogą mieć trudność z zajęciem optymalnej pozycji.

Fotele JAC-a J7 Plus są dość dość wygodne. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jeśli jednak siądą z tyłu, raczej nie będą narzekać na brak przestrzeni. Zarówno na nogi, jak i na głowę miejsca jest dość sporo, choć w tym drugim przypadku osoby o wzroście powyżej 1,90 m mogą już nie być do końca zadowolone. Ważne jest to, że tunel środkowy jest bardzo niski. Dzięki temu osoba siedząca na środku nie będzie miała problemu, gdzie podziać swoje nogi.

Miejsca z tyłu JAC-a J7 Plus jest całkiem sporo. Dodatkowo tunel środkowy jest bardzo niski. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jaki silnik ma JAC J7 Plus?

Zajrzyjmy pod maskę. Znajdziemy tutaj czterocylindrowy, 1,5-litrowy benzynowy silnik z turposprężarką. Generuje on 136 KM i 200 Nm. Na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h JAC J7 Plus potrzebuje 12 sekund. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 170 km/h. Moc trafia na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni biegów.

JAC J7 Plus wyposażony jest w czterocylindrowy 1,5-litrowy silnik benzynowy generujący 136 KM i 200 Nm. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jak jeździ JAC J7 Plus?

Przekładnia ta, podobnie jak w samochodach innych marek, bywa hałaśliwa przy prędkościach wyższych niż te typowo miejskie. Dla wielu może to być dość uciążliwe, szczególnie, gdy wyjedziemy w trasę.

Z drugiej strony, jak widać po osiągach, jednostka nie zapewnia zbyt emocjonujących wrażeń z jazdy. Przyspieszanie od zera do prędkości typowych dla miejskich dróg sprawia, że silnik daje znać o swojej pracy głośnym brzmieniem, ale średnio przekłada się to na wzrost prędkości.

JAC J7 Plus rozpędza się do 100 km/h w 12 sekund. Prędkość maksymalna to 170 km/h. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Na ekranie wskaźników cały czas mamy informację, że włączony jest tryb Eco, co wskazywałoby, że tych trybów jest więcej, ale nie namierzyłem żadnej funkcji, która pozwala na zmianę ustawień. Jedyną możliwością, by w jakikolwiek sposób wpłynąć na reakcję układu napędowego, jest zmiana trybów pracy skrzyni biegów. Jeśli przestawimy ją w tryb sportowy, auto będzie radziło sobie nieco lepiej w czasie jazdy miejskiej. Bezstopniowa przekładnia chętniej przeciąga symulowane przełożenia. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jej pracy, możemy samodzielnie obsługiwać zmianę biegów.

Natomiast trudno narzekać na pracę zawieszenia. Zaskakująco dobrze tłumi wszelkie nierówności i potrzeba naprawdę sporego ubytku na drodze, by odczuć, że auto wjechało w dół. Z kolei w czasie jazdy po ostrzejszych zakrętach samochód sprawia wrażenie dość zwartego. Wrażenia teoretycznie można sobie poprawić - za pośrednictwem ekranu multimediów możemy wybrać jeden z trzech trybów pracy układu kierowniczego - ale nie widziałem większej różnicy między ustawieniem standardowym i sportowym (w tym drugim opór był tylko delikatnie większy).

Producent deklaruje, że średnie zużycie paliwa wynosi 7,2 litra na 100 km. To już duża wartość sama w sobie, a jak wiadomo często dane deklarowane przez producentów rozjeżdżają się z wynikami uzyskiwanymi w czasie rzeczywistej eksploatacji. Średnie zużycie w czasie testów tego samochodu wynosiło między 8,3 i 8,5 l/100 km. Jeśli jednak nie będziemy oszczędzać tego samochodu to na trasie zużycie potrafi "skoczyć" nawet do 10,3 l/100 km. W tym miejscu jest jednak pewien promyk nadziei na niższe spalanie. Mianowicie JAC J7 Plus wyposażony jest w jednostkę benzynową z wtryskiem pośrednim, a to sugeruje, że mogłaby całkiem nieźle znosić instalację gazową.

Średnie deklarowane przez producenta zużycie paliwa to 7,2 l/100 km. W czasie testu auto potrzebowało 8,3-8,5 l/100 km. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jak wyposażony jest JAC J7 Plus?

W Polsce JAC J7 Plus dostępny jest tylko w jednej wersji wyposażenia. Oferuje on m.in.:

system monitorowania martwego pola

system ostrzegania o kolizji z przodu

system ostrzegania o kolizji z tyłu

kamerę cofania

system kamer 360 stopni

czujniki parkowania z tyłu

światła w technologii LED

7-calowy ekran wskaźników

automatyczny hamulec postojowy Auto Hold

szyberdach

10,4-calowy ekran multimediów

łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

tempomat

klimatyzowany schowek w podłokietniku

jednostrefową klimatyzację automatyczną

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

17-calowe felgi

Ile kosztuje JAC J7 Plus?

Niewątpliwym atutem JAC-a J7 Plus jest jego cena. Za tak skonfigurowane auto klienci muszą dziś zapłacić 89 900 zł brutto (dla porównania Dacia Duster w podstawowej specyfikacji kosztuje 82 tys. zł). Dodatkowo mogą liczyć na gwarancję na pięć lat lub do 150 tys. km przebiegu.

JAC J7 Plus dostępny jest tylko w jednej wersji wyposażenia. Obecnie za auto trzeba zapłacić 89 900 zł. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Toyota Camry również dostępna jest również tylko w jednym wariancie napędowym, ale znajdziemy tutaj układ hybrydowy bazujący na silniku benzynowym o pojemności 2,5 l i generujący 230 KM. Co więcej napęd ten, zgodnie z danymi producenta, potrzebuje 4,8-4,9 l paliwa na 100 km/h. Z drugiej jednak strony Camry jest niemal dwukrotnie droższa. Jej ceny startują od 177 900 zł, choć warto zaznaczyć, że jest to promocja - katalogowo za samochód w podstawowej specyfikacji zapłacić trzeba 191 900 zł.

Z tej trójki największy wybór oferuje Skoda Superb, bo znajdziemy tutaj 150-konną miękką hybrydę bazującą na czterocylindrowym 1,5-litrowym silniku (średnie zużycie paliwa: 5,1-5,6 l/100 km), 204- i 265-konny wariant benzynowy (silnik dwulitrowy, w mocniejszej wersji także napęd na cztery koła), 150- i 193-konną wersję wysokoprężną (jednostka 2.0, w mocniejszej odmianie również napęd na cztery koła) oraz dwie hybrydy plug-in bazujące na silniku 1,5-litrowym: 204 KM i 268 KM. Ta mocniejsza odmiana hybrydowa nie jest dostępna w nadwoziu kombi. W przypadku liftbacka w podstawowej specyfikacji za model czeskiej marki zapłacić trzeba 148 tys. zł (katalogowo 160 tys. zł).

JAC J7 Plus wygląda atrakcyjnie (choć może być uznawany za mieszankę różnych stylów, ale nie można powiedzieć, że jest brzydki), oferuje sporo przestrzeni zarówno dla podróżujących, jak i na bagaże, całkiem niezłe wyposażenie i oczywiście cenę - to wszystko są argumenty, które mogą przemówić do klientów szukających samochodu w klasycznym nadwoziu, a jednak nie ograniczających się tylko do marek uznanych na europejskim rynku.

Trzeba pamiętać także o wadach chińskiego modelu, w szczególności o ospałej jednostce spalinowej i jej niemałym apetycie na paliwo. Rynek najlepiej zweryfikuje, czy są to kwestie, które klienci będą w stanie znieść (pamiętajmy o potencjale na instalację LPG) w zamian za stosunkowo niski koszt zakupu. Pewne jest, że chińscy konkurenci nie dadzą Camry i Superbowi egzystować w spokoju.

JAC J7 Plus dostępny jest tylko z 17-calowymi felgami aluminiowymi. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Poniżej ekranu znajduje się kilka fizycznych przełączników. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Reflektory LED korzystają ze 142 diod. Dodatkowo przednie światła połączone są listwą świetlną. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL





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