Spis treści: Jak zmienił się Hyundai Tucson po liftingu? Wnętrze Hyundaia Tucsona po liftingu Jaki bagażnik ma Hyundai Tucson? Jakie napędy ma Hyundai Tucson 20th Anniversary Edition? Jak jeździ Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV? Hyundai Tucson 20th Anniversary Edition. Wyposażenie Ile kosztuje Hyundai Tucson 20th Anniversary?

Hyundai Tucson zadebiutował w 2004 roku, a to bardzo dobrze oddaje upływ czasu, który szczególnie uzmysławiamy sobie w okresie noworocznym. Choć w pierwszej chwili część z nas mogłaby uznać, że premiera miała zaledwie kilka lat temu, to liczby nie kłamią: tych lat minęło już przeszło dwadzieścia (w myśl kontynuacji jednego z polskich seriali chciałoby się napisać "dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień"). W trakcie tych ponad dwóch dekad samochód ten doczekał się czterech generacji, które łącznie sprzedały się w liczbie ponad 2 mln egzemplarzy. Żeby uzmysłowić sobie, jak to dużo, pomyślcie, że cała Warszawa jeździ Tucsonami. I jeszcze zostaje blisko 150 tys. egzemplarzy "niezagospodarowanych".

Skoro już przy Polsce jesteśmy, to również w naszym kraju Tucson cieszy się dużą popularnością. Z danych IBRM Samar wynika, że był to siódmy najchętniej kupowany przez Polaków w 2024 roku, a w 2025 roku awansował na szóste miejsce. W obu zestawieniach był również najpopularniejszym modelem Hyundaia w kraju nad Wisłą.

W 2024 i 2025 roku Hyundai Tucson znalazł się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów w Polsce i tym samym był najchętniej kupowanym modelem Hyundaia w naszym kraju. INTERIA.PL

Jak zmienił się Hyundai Tucson po liftingu?

W 2020 roku zadebiutowało czwarte wcielenie, a w 2024 r. natomiast w Europie pojawił się Tucson po modernizacji. Samochód nie zmienił się jakoś kolosalnie, ale pewne modyfikacje Koreańczycy jednak wprowadzili. Oczywiście mamy tu do czynienia ze swego rodzaju "klasyką", jeśli chodzi o lifting, czyli zmianę zderzaków z przodu i z tyłu. Hyundai zwraca uwagę, że ten tylny został poszerzony, w związku z czym mamy odnosić wrażenie, że koła są szerzej osadzone. Oprócz tego logo z tyłu zostało ukryte w szybie, a ramię tylnej wycieraczki wydłużono, dzięki czemu zbiera więcej wody.

Z przodu przeprojektowano osłonę chłodnicy oraz charakterystyczne światła do jazdy dziennej. Tak zwane "anielskie skrzydła" zyskały nowy kształt i stały się większe. Bez wątpienia Tucson po modernizacji utrzymał niestandardowy, rzucający się w oczy wygląd wersji przed liftingiem, ale w gruncie rzeczy mniej wprawne oko może mieć trudności z rozróżnieniem jednego i drugiego. Jest jednak sposób, by szybko sprawdzić, z jakim egzemplarzem mamy do czynienia. Mianowicie przed modernizacją "anielskie skrzydła" miały pięć elementów świetlnych, a teraz cztery.

Hyundai zwraca uwagę, że po modernizacji tylny zderzak został poszerzony, przez co mamy odnosić wrażenie, że koła są szerzej osadzone. INTERIA.PL

W ramach dwudziestej rocznicy istnienia modelu, Hyundai postanowił poszerzyć gamę Tucsona o specjalną odmianę wyposażenia: 20th Anniversary Edition. Z zewnątrz rozpoznamy go przede wszystkim po specjalnym oznaczeniu na klapie bagażnika, ale też po lakierze Pine Green Mate oraz 19-calowych felgach w specjalnym wykończeniu Satin Dark Grey.

Wnętrze Hyundaia Tucsona po liftingu

Modernizacja Tucsona nie wprowadziła mocno zauważalnych zmian zewnętrznych, ale w środku jest zgoła inaczej. Zmieniło się całkiem sporo. Pierwszym, na co zwróci uwagę kierowca, jest nowa, minimalistyczna (w porównaniu z poprzednią) trójramienna kierownica. Zniknęło z niej logo, choć bardziej precyzyjnie, przybrało inną formę. Cztery kropki, które pojawiły się na środku, to w alfabecie Morse'a litera "H", czyli logo Hyundaia.

Hyundai Tucson został wyposażony w nową, bardziej minimalistyczną, trójramienną kierownicę. INTERIA.PL

Do tego pojawiły się dwa większe, bo 12,3-calowe wyświetlacze wskaźników i multimediów, które są ze sobą optycznie połączone (ten do obsługi inforozrywki został ulokowany wyżej i zrównał się z ekranem wskaźników). Razem tworzą one jeden duży zakrzywiony wyświetlacz.

Zmienił się także panel klimatyzacji. Co prawda ciągle mamy dotykowe pola (choć w innym układzie niż wcześniej), ale na szczęście mają one szeroki zakres działania i nie trzeba klikać dokładnie w ikonkę, by uruchomić daną funkcję. Klienci Tucsona docenią, że wraz z modernizacją wróciły fizyczne pokrętła do regulacji temperatury. W tej kwestii nie ma lepszego rozwiązania i dobrze, że ktoś w Hyundaiu to przyznał.

Po modernizacji panel klimatyzacji został wyposażony w fizyczne pokrętła. INTERIA.PL

To jednak nie wszystko, ponieważ Hyundai deklarował, że priorytetem wewnątrz zmodernizowanego Tucsona jest "przestronność i funkcje praktyczne". Wskutek tego dźwignię zmiany biegów (już nie przyciski) przeniesiono na kolumnę kierownicy. Ten zabieg z kolei pozwolił na umieszczenie w tym miejscu indukcyjnej ładowarki. Dzięki temu druga kondygnacja schowka nie jest już zabudowana, a przez to może pomieścić większe przedmioty. Ponadto przed pasażerem z przodu pojawiła się praktyczna półka. W skrócie Tucson zdecydowanie stał się bardziej praktyczny.

Przed pasażerem z przodu pojawiła się praktyczna półka, np. na telefon. INTERIA.PL

Hyundai wprowadził też bardzo ważną zmianę technologiczną. Po liftingu Tucson został bowiem wyposażony porty USB typu C. Koreański producent w momencie prezentacji zmodernizowanego modelu tłumaczył, że "dostrzegając rosnącą popularność i wydajność portów USB-C" przejęto ten standard. Dziś w Europie większość osób ma urządzenia, do których potrzebne są ładowarki korzystające z możliwości podłączenia do portu typu C. Właściwie w połowie trzeciej dekady XXI wieku jest to nieodłączny element codziennego funkcjonowania wielu Europejczyków, więc dobrze, że w Hyundaiu ktoś to zrozumiał.

W ramach modernizacji Hyundai wyposażył Tucsona w porty USB typu C. INTERIA.PL

Specjalna edycja 20th Anniversary Edition dodatkowo wyróżnia się na tle innych wariantów wyposażenia także skórzano zamszową tapicerką oraz specjalnymi szwami w zielonym kolorze. No i jeszcze na zagłówkach przednich foteli mamy oznaczenie specjalnej wersji.

Wersja 20th Anniversary Edition wyróżnia się specjalną tapicerką oraz oznaczeniem na zagłówkach. INTERIA.PL

Hyundai Tucson ma nieco ponad 4,5 metra i rozstaw osi na poziomie 2,68 m. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z kompaktowym SUV-em, jest dość przestronnie. Mam sporo miejsca na kolana, a warto zaznaczyć, że mam 1,80 m wzrostu i siedzę sam za sobą. Luz jest też nad głową. Oczywiście trzy osoby siedzące z tyłu musiałyby wytrzymywać ścisk, więc lepiej podróżować w dwójkę. Jeżeli jednak ktoś będzie musiał usiąść w środku, doceni niski tunel środkowy, dzięki czemu nie trzeba będzie siedzieć w rozkroku.

Jak na auto mające nieco ponad 4,5 metra Tucson jest dość przestronny. INTERIA.PL

Pod kątem wygody trzeba docenić długie siedziska oraz możliwość regulowania oparcia skrajnych miejsc za pomocą dźwigienek znajdujących się skrajnie po lewej i prawej stronie, stosownie do siedzenia. Bardzo wygodnym rozwiązaniem są też przyciski służące do sterowania oparciem fotela pasażera z przodu oraz jego odległością od deski rozdzielczej.

Jaki bagażnik ma Hyundai Tucson?

Atutem Tucsona jest także bagażnik. Różni się on w zależności od wersji napędowej, ale w naszej, (za chwilę zdradzę, jaki napęd ma nasz egzemplarz) mieści 616 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń ta wynosi 1 795 litrów. Nie licząc standardowego wariantu benzynowego to najwyższa wartość w ofercie napędowej Tucsona.

Bagażnik Hyundaia Tucsona w testowanej przez nas wersji napędowej ma 616 litrów pojemności. INTERIA.PL

Jakie napędy ma Hyundai Tucson 20th Anniversary Edition?

Hyundai Tucson jest dostępny jako wersja benzynowa (również jako miękka hybryda), hybryda, hybryda plug-in oraz wersja z silnikiem wysokoprężnym. Obecnie jednak, jeśli ktoś chce wybrać wersję 20th Anniversary Edition, może zdecydować się obecnie już tylko na wariant hybrydowy.

Bazą układu hybrydowego jest czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,6 l (dokładnie tak samo jak w wariantach benzynowych i hybrydzie plug-in). Generuje on 160 KM i 265 Nm momentu obrotowego. Wspiera go jednostka elektryczna generująca 65 KM i 264 Nm. Łącznie ten zestaw zapewnia 215 KM i 367 Nm (ale już na rok modelowy 2026 ten sam układ generuje 239 KM mocy systemowej). Auto dostępne jest w wariancie z napędem na przód lub na cztery koła. W obu znajdziemy sześciobiegową skrzynię automatyczną oraz akumulator o pojemności 1,49 kWh.

Hybrydowy układ Hyundaia Tucsona składa się ze 160-konnego silnika benzynowego o pojemności 1,6 l oraz 65-konnej jednostki elektrycznej. Łącznie układ generuje 215 KM. INTERIA.PL

W pierwszej samochód rozpędza się do 100 km/h w 8,2 sekundy, a w drugiej w 8,5. Zarówno jedna, jak i druga, mogą jechać z prędkością maksymalną 186 km/h.

Jak jeździ Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV?

Obecność silnika elektrycznego sprawia, że Tucson nie ma problemów ze sprawnym ruszaniem i choć na papierze nie wygląda to jakoś imponująco, to auto bardzo sprawnie nabiera prędkości. Co więcej, układ stara się korzystać z prądu tak często, jak to tylko możliwe. Obecność układu hybrydowego sprawia, że jesteśmy w stanie pokonywać na prądzie całkiem spore dystanse, mimo że ta pojemność akumulatora nie jest przecież jakoś bardzo duża. Jadąc w trybie Eco, przy utrzymywaniu stałej prędkości, bez zatrzymywania się, udało mi się przejechać na samym prądzie ok. 4 km.

Hyundai Tucson stara się korzystać z napędu elektrycznego tak często, jak to możliwe. W trybie Eco udało mi się przejechać ok. 4 km na samym prądzie. INTERIA.PL

Przełączanie się między napędami jest właściwie niezauważalne, może oprócz tego, że po prostu słyszymy, kiedy benzyniak się odzywa. Warto jednak dodać, że ten ryk silnika nawet na wyższych obrotach nie jest zbyt irytujący. To po części zasługa dobrego wyciszenia.

Zawieszenie Tucsona świetnie tłumi nierówności. Z drugiej strony mocniejsze kręcenie kierownicą objawi, że auto nie jest jakoś wyjątkowo sztywne. Oczywiście nie czujemy się, jakbyśmy mieli do czynienia z pontonem, ale moim zdaniem mógłby być bardziej zwarty. Miękki, choć mimo wszystko wystarczająco precyzyjny jest również układ kierowniczy.

Hyundai Tucson jest dość miękki, dzięki czemu sprawnie tłumi nierówności. Z drugiej strony jednak ostrzejsze wchodzenie w zakręty objawi, że brakuje mu trochę sztwyności. INTERIA.PL

Nie oznacza to jednak, że Tucson nie potrafi dostarczyć nam choćby namiastki sportowych wrażeń. Wystarczy włączyć tryb Sport. I układ mobilizuje się do działania, by wykorzystać swój potencjał w pełni. Na prądzie auto jedzie wówczas tylko do prędkości ok. 20 km/h (pod warunkiem że normalnie operujemy gazem). Następnie wprawianie kół w ruch bierze na siebie silnik spalinowy. Oprócz tego ładuje w tym czasie również akumulator, by ten miał odpowiedni poziom prądu, kiedy zajdzie potrzeba wykorzystania pełni możliwości napędu hybrydowego. Przyda się to właśnie, kiedy wciśniemy gaz do oporu, wtedy też do akcji wkracza cała hybryda. Warto też zaznaczyć, że w trybie Sport reakcja na gaz staje się szybsza, a kierownica stawia nieco większy opór. Choć wciąż jest dość miękka.

Sześciobiegowy automat dość sprawnie żongluje przełożeniami w obu trybach jazdy (tak, mamy tylko Eco i Sport), ale jeżeli mamy wątpliwości co do jego pracy (w trybie Sport skrzynia miewa sytuacje, kiedy gubi się z przełożeniami), to sami możemy zmieniać biegi za pomocą łopatek przy kierownicy. Ale tylko w trybie Sport. Bo w trybie Eco te same łopatki służą do sterowania poziomem rekuperacji.

Producent deklaruje, że średnie zużycie hybrydy z napędem na przód wynosi 5,6-6,1 l/100 km, a w wariancie z napędem na cztery koła 6,3-6,7 l/100 km. Najniższe średnie zużycie, jakie udało nam się osiągnąć to 5,3 l/100 km. W normalnej eksploatacji trzeba jednak spodziewać się wyników od 5,6 do 5,8 l/100 km. Niemniej jest to całkiem niezły wynik. W trasie, z uwagi na większy udział silnika spalinowego, trzeba się liczyć na większe zużycie. Średnio samochód potrzebował 7 l/100 km, co również jest dość satysfakcjonującym wynikiem. Słowem, Tucson faktycznie może być oszczędnym autem, ale jeżeli nie operujemy prawą stopą w sposób należyty, musimy liczyć się ze zużyciem nawet na poziomie 9 l/100 km.

Hyundai Tucson 20th Anniversary Edition. Wyposażenie

Hyundai Tucson w odmianie 20th Anniversary Edition oferuje następujące elementy wyposażenia:

matrycowe reflektory LED

szyberdach sterowany elektrycznie

19-calowe felgi aluminiowe

elektrycznie regulowane przednie fotele z funkcją pamięci dla fotela kierowcy

podgrzewanie i wentylację przednich foteli

podgrzewanie skrajnych tylnych foteli

podgrzewanie kierownicy

trzystrefową klimatyzację

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

wyświetlacz Head-Up

inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 360 stopni

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

indukcyjną ładowarkę

12,3-calowy ekran multimediów

łączność systemu multimediów z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

Ile kosztuje Hyundai Tucson 20th Anniversary?

Sprawnie liczący mogą łatwo wywnioskować, że obchody dwudziestolecia Tucsona, nawet jeśli deko przeciągnięte, powinny się już zakończyć, ponieważ kilkanaście dni temu weszliśmy w rok 2026. Owszem, ale w ofercie są ciągle egzemplarze wersji na dwudziestolecie z roku modelowego 2025. Klienci chęci na taką odmianę mogą jednak kupić już tylko wariant hybrydowy z napędem na cztery koła. Katalogowo auto kosztuje 226 900 zł, ale w ramach ceny promocyjnej można go kupić za 206 900 zł.

Hyundai Tucson w wersji na 20-lecie dostępny jest już tylko z hybrydą wyposażoną w napęd na cztery koła. W ramach promocji ceny tego auta startują od 206 900 zł. INTERIA.PL

Jeśli jednak nie zależy nam na tej konkretnej wersji wyposażenia, a na samym modelu, to Tucson startuje cenowo od 116 900 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to cena promocyjna dla 150-konnej wersji benzynowej z sześciobiegową skrzynią manualną w podstawowej wersji wyposażenia. Co ciekawe taką promocją objęte są zarówno egzemplarze z roku modelowego 2025 (cena katalogowa: 138 900 zł), jak i z roku modelowego 2026 (katalogowo także 138 900 zł).

Po kilku dniach spędzonych z Tucsonem zrozumiałem, dlaczego cieszy się on taką popularnością w naszym kraju. Jest przestronny, wygodny, ma duży bagażnik, a także oszczędny i wydajny napęd (przynajmniej ten hybrydowy). Dodatkowo po modernizacji zyskał wiele praktycznych rozwiązań (pokrętła do regulacji temperatury, lepsze zagospodarowanie konsoli środkowej). Dodatkowo, w standardowej wersji wyposażenia jest lepiej wyceniony niż jego konkurenci: Volkswagen Tiguan (w ramach wyprzedaży rocznika 2025 cena promocyjna 151 390 zł, cena katalogowa: 166 390 zł) czy Opel Grandland (cena promocyjna: 136 700 zł, cena katalogowa: 146 700 zł).

Słowem bez wątpienia Hyundai Tucson zasługuje na swoją pozycję na polskim rynku. Ale czy warto wykorzystać fakt, że zostały ostatnie egzemplarze wariantu 20th Anniversary Edition i skusić się na auto w tej specyfikacji? Wpierw trzeba rozważyć kilka kwestii, po pierwsze należy uwzględnić, że, jak wspomniałem, auto jest dostępne już tylko w jednej wersji napędowej (która notabene jest z kolei oferowana w niemal wszystkich innych odmianach wyposażenia (tylko w standardowej, Modern, dostępna jest wyłącznie hybryda z napędem na przód).

Owszem auto wyróżnia się emblematami czy poszczególnymi elementami jak szyberdach oraz specjalna tapicerka, ale w większości pod kątem wyposażenia jest niemal identyczne z niżej pozycjonowaną wersją Platinum. Chodzi tu np. o elektrycznie regulowane przednie fotele z ustawieniami pamięci fotela kierowcy, podgrzewanie i wentylację przednich siedzeń, podgrzewanie skrajnych tylnych miejsc, trzystrefową klimatyzację automatyczną).

Jeśli jednak ktoś zamierza kupić takie auto motywując to ekskluzywnością tej wersji, powinien uwzględnić fakt, że Hyundai w momencie premiery odmiany 20th Anniversary Edition zapowiadał, iż liczba wyprodukowanych egzemplarzy nie będzie ograniczana. Niemniej bez wątpienia jest to na tyle rzadka odmiana, że klienci, którzy mają na nią chęć, mogą się nią zainteresować (choć powinni się spieszyć). Niezależnie od wersji wyposażenia powinni docenić zalety auta i jego hybrydowego napędu.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość regulacji fotela pasażera z przodu zarówno przez kierowcę, jak i przez osoby siedzące z tyłu. INTERIA.PL

12,3-calowy ekran multimediów został powiększony i optycznie złączony z wyświetlaczem wskaźników. System inforozrywki obsługuje łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay. INTERIA.PL

Dźwignia skrzyni biegów została przeniesiona na kolumnę kierownicy. W efekcie w tym miejscu pojawiła się indukcyjna ładowarka. Dzięki temu druga kondygnacja schowka nie jest zabudowana. INTERIA.PL

Hyundai Tucson w wersji 20th Anniversary Edition jest wyposażony m.in. w pamięć ustawień fotela kierowcy czy podgrzewanie i wentylację przednich siedzeń. INTERIA.PL

