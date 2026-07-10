Cupra Formentor VZ5 to najbardziej ekscytujący model marki. 390 KM i 280 km/h

Michał Domański

Michał Domański

Formentor był pierwszym własnym modelem w gamie Cupry (co czyni go również najstarszym) ale niezmiennie zajmuje on w niej wyjątkowe miejsce. Najlepszym na to dowodem jest odmiana VZ5 z 5-cylindrowym silnikiem, dzięki któremu pozostaje najmocniejszym modelem w gamie. Z drugiej jednak strony, w przeciwieństwie do innych odmian, moc VZ5 przy okazji modernizacji nie wzrosła. Ciekaw więc byłem, czy nadal ta topowa wersja będzie sprawiać równie wyjątkowe wrażenie na tle reszty gamy, co poprzednio.

Cupra Formentor VZ5 w matowym oliwkowym kolorze na poboczu drogi, otoczona drzewami i trawą w słoneczny dzień.
Cuprę Formentor VZ5 najłatwiej rozpoznać po ukośnie umieszczonych końcówkach wydechu Michał DomańskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Cupra Formentor VZ5 ma 5-cylindrowy silnik z Audi
  2. Formentor VZ5 prowadzi się świetnie i potrafi driftować
  3. Czym różni się Formentor VZ5 od pozostałych wersji?
  4. Cupra Formentor VZ5 - cena i konkurenci

Marka Cupra w zaledwie kilka lat przeszła naprawdę daleką drogę. Pomysł, aby usportowione modele Seata sprzedawane były pod osobną marką wydawał się być ciekawym zabiegiem marketingowym, ale bez perspektyw na zauważalny wpływ na wyniki sprzedaży. Tymczasem wizerunek, jaki przy okazji wykreowano, sprawił, że wiele osób zapragnęło właśnie auta z miedzianym znaczkiem - nawet jeśli pod maską pracuje zupełnie zwyczajny silnik

Cupra Formentor VZ5 ma 5-cylindrowy silnik z Audi

Bez wątpienia decydującą rolę w sukcesie Cupry odegrał Formentor, doskonale wpisując się w modę na crossovery i odpowiadając na potrzeby osób, dla których hatchback jest zbyt zwyczajny, ale nie potrzebują masywnego SUV-a. Dowodem niewątpliwego uznania dla sukcesu tego modelu, oraz szybko rosnącego respektu jaki Cupra zdobyła w koncernie Volkswagena, była zgoda ze strony Audi na wykorzystanie ich legendarnego, 5-cylindrowego silnika.

Silnik samochodowy marki CUPRA z widoczną plastikową osłoną, pokrywą wlewu oleju i elementami układu dolotowego powietrza.
Formentor VZ5 ma pod maską 2,5-litrowy silnik TFSI o mocy 390 KM Michał DomańskiINTERIA.PL

Sytuacja bezprecedensowa, jako że dla marki z Ingolstadt jednostka ta nierozłącznie kojarzona jest z napędem quattro i rajdowym dziedzictwem, do którego bardzo lubi się odwoływać. Mimo to dla Formentora zrobiono wyjątek w 2021 roku, a teraz jednostka ta powróciła do zmodernizowanej wersji modeli. Nadal generuje ona 390 KM oraz 480 Nm, czyli o 10 KM mniej, niż w RS Q3 - jakby dla symbolicznego podkreślenia, że nie jest to identyczny co w Audi silnik.

Niezmienioną moc o tyle warto podkreślić, że przy okazji modernizacji 2-litrowa odmiana VZ została wzmocniona z 310 do 333 KM i teraz przyspiesza do 100 km/h w 4,8 s, podczas gdy VZ5 potrzebuje na to niezmiennie 4,2 s. Ponadto dokupić można do niej wydech sygnowany logo Akrapovica, którego w testowanej odmianie nie otrzymamy. Pojawia się więc pytanie, czy mimo wszystko nadal warto dopłacać do VZ5.

Nowoczesny, sportowy samochód typu SUV o matowym lakierze, stojący na asfaltowej drodze w otoczeniu zielonych drzew i górskiego krajobrazu.
Cupra Formentor VZ5 przyspiesza do 100 km/h w 4,2 s Michał DomańskiINTERIA.PL

Odpowiedź nasuwa się sama, kiedy tylko przejedziemy się obydwoma wersjami. VZ jest bardzo dynamiczna i sprawia dużo przyjemności z jazdy, a jej sportowy charakter podkreśla dość rasowy dźwięk wydechu, dodatkowo okraszany "popcornem", oraz symulowany warkot silnika z głośników, całkiem nieźle uzupełniający to, co zostało wycięte z uwagi na normy emisji i hałasu.

VZ5 z kolei niczego nie udaje. Wybranie jednego ze sportowych trybów jazdy nie powoduje nagłego włączenia symulacji sportowych odgłosów, a z wydechu nie zaczyna lecieć "popcorn". Odmiana ta sprawia wrażenie zupełnie organicznej, a rasowe dźwięki towarzyszące przyspieszaniu, brzmią jak naturalny efekt pracy mocarnego napędu, a nie sztucznie wyreżyserowanego przedstawienia.

Cztery miedziane końcówki układu wydechowego sportowego samochodu oraz fragment tylnego zderzaka z elementami karbonowymi, widok na asfalt i tylne koło.
Wydech Formentora VZ5 nie jest tak efektowny jak opcjonalny Akrapovic w odmianie VZ, ale i tak zapewnia bardzo przyjemne brzmienie Michał DomańskiINTERIA.PL

Ponadto jeśli VZ sprawia wrażenie mocnej wersji, to VZ5 jest po prostu mocarna. Podczas normalnej jazdy nie narzuca się kierowcy ze swoimi możliwościami, nie jest niepotrzebnie agresywna i gwałtowna. Jeśli jednak wybierzemy tryb jazdy Cupra i mocno wciśniemy gaz, Formentor wystrzeli do przodu z niepohamowaną siłą, mocno wgryzając się w asfalt czterema napędzanymi kołami i z odgłosem nadlatującego myśliwca. Może pozwolić sobie przy tym na pojedynczy wystrzał z wydechu, ale ponownie - nie jest to sztucznie zaaranżowane, lecz jest naturalną konsekwencją współpracy osiągającego maksymalne obroty 5-cylindrowca oraz błyskawicznie działającej dwusprzęgłowej przekładni.

Elektroniczny selektor biegów z wyrazistymi oznaczeniami P, R, N, D/S otoczony metaliczną ramką i przyciskiem trybu jazdy po lewej stronie.
Jak w każdym Formentorze, wybierak dwusprzęgłowej przekładni ma formę niewielkiego przełącznika. Przy kierownicy znajdują się oczywiście łopatki Michał DomańskiINTERIA.PL

Warto przy okazji podkreślić, że Cupra Formentor VZ5 jest szybsza od Audi RS Q3 - przyspiesza do 100 km/h w czasie krótszym o 0,3 s. Wyjątkowość niemieckiego SUV-a podkreślała co prawda możliwość przesunięcia za dopłatą ogranicznika prędkości z 250 na 280 km/h, ale ta przewaga już zniknęła. W ramach modernizacji najmocniejszy Formentor standardowo może pojechać 280 km/h.

Cyfrowy panel zegarów samochodowych z wyraźnym, centralnie umieszczonym prędkościomierzem, wskaźnikiem obrotów silnika, poziomem mocy i momentu obrotowego oraz dodatkowymi informacjami o turbosprężarce, temperaturze zewnętrznej i zasięgu pojazdu.
Cyfrowe wskaźniki mają kilka widoków do wyboru. Do Formentora VZ5 najbardziej pasuje oczywiście ten sportowy z centralnie umieszczonym obrotomierzem Michał DomańskiINTERIA.PL

Formentor VZ5 prowadzi się świetnie i potrafi driftować

Doskonale z możliwościami 5-cylindrowego silnika, współgrają możliwości układu jezdnego. VZ5 seryjnie wyposażone jest w zawieszenie DCC z 15-stopniową regulacją twardości. Rozwiązanie to spotkamy w wielu samochodach koncernu Volkswagena i choć większość osób przełączać się będzie tylko między ustawieniem najbardziej komfortowym i najbardziej sportowym, trudno nie docenić, jak duże możliwości dostosowania zawieszenia do własnych preferencji oraz jakości nawierzchni dostajemy.

Duży ekran dotykowy systemu multimedialnego samochodu wyświetlający menu trybów jazdy z możliwością personalizacji ustawień oraz zmianą trybów komfortu, wydajności i sportowego, a także panel klimatyzacji z aktualnie ustawioną temperaturą po obu strona...
Cupra Formentor VZ5 standardowo oferuje zawieszenie DCC z płynną regulacją twardości amortyzatorów Michał DomańskiINTERIA.PL

W szybko pokonywanych zakrętach Formentor VZ5 ujawnia duże pokłady przyczepności, a przy tym okazuje się całkiem zwinny. Napęd na cztery koła (choć dołączany) chętnie przerzuca więcej mocy na tylną oś, która stabilizuje pojazd w zakrętach, ale jeśli lubicie bardziej widowiskowy styl jazdy, może również lekko zarzucać tyłem, sugerując że chętnie pokona kolejny łuk bokiem, jeśli tylko kierowca będzie miał takie życzenie.

Matowy brązowy SUV z dużymi czarnymi felgami stoi zaparkowany przy drodze na tle zielonego trawnika i drzew.
Cupra Formentor VZ5 ma obniżone o 10 mm zawieszenie Michał DomańskiINTERIA.PL

Nie są to zresztą tylko czcze zapowiedzi - topowy Formentor posiada bowiem również tryb Drift. Rozwiązanie, które zadebiutowało w obecnej generacji Volkswagena Golfa R, a później trafiło również do modeli Audi, wykorzystuje dwa sprzęgła przy tylnej osi, pozwalając na niezależne przekazywanie mocy między kołami. Dzięki niemu nawet kierowca niemający doświadczenia w driftowaniu, powinien bez większego problemu postawić samochód bokiem. Oczywiście przed włączeniem tego trybu pojawia się ostrzeżenie, aby korzystać z niego wyłącznie na zamkniętych obiektach sportowych.

Centralny ekran systemu multimedialnego samochodu wyświetlający ostrzeżenie dotyczące trybu jazdy 'Drift' oraz przyciski wyboru stylów jazdy, takich jak Comfort, Performance, CUPRA, Individual, Offroad i Drift.
W trybie Drift moc między tylnymi kołami rozdzielana jest tak, aby Formentor z łatwością zarzucał tyłem w zakrętach Michał DomańskiINTERIA.PL

Trzeba jednak odnotować fakt, iż 333-konny Formentor VZ po liftingu również otrzymał funkcję driftu. Standardowo oferuje także to samo zawieszenie DCC (choć VZ5 ma mniejszy o 10 mm prześwit) i można do niego dokupić bardzo skuteczne hamulce Akebono (w VZ5 seryjne).

Czym różni się Formentor VZ5 od pozostałych wersji?

Testowana wersja jest bez wątpienia wyjątkowa, a do tego limitowana. Można więc oczekiwać, że producent zadbał o to, by odróżniała się ona od pozostałych odmian. Niestety ograniczono się do detali, na które trudno zwrócić uwagę.

Przedni reflektor LED, wyraziste zderzaki z włókna węglowego i sportowa felga o dwukolorowym wykończeniu z detalem w kolorze miedzi na tle matowego lakieru nadwozia.
Karbonowe listwy i 20-calowe felgi to miłe dodatki, ale nie sprawiają, że limitowany Formentor VZ5 wyróżnia się na ulicy na tle "zwykłej" odmiany VZ Michał DomańskiINTERIA.PL

Formentor VZ5 otrzymał inaczej wyprofilowany przedni zderzak ze wstawkami z włókna węglowego oraz z napisem "VZ5" na spliterze. Tylny zderzak również wyróżnia się karbonowymi elementami, a do tego znajdziemy tu nowy dyfuzor oraz skośnie umieszczone miedziane końcówki wydechu. Ponadto auto ma poszerzone nadkola, w których kryją się 20-calowe felgi (pozostałe odmiany mają najwyżej 19-calowe) z oponami w rozmiarze 255/35.

We wnętrzu natomiast uwagę najbardziej zwracają kubełkowe fotele, które świetnie trzymają w zakrętach, a przy tym są zaskakująco wygodne. Jednak znajdziemy je również w słabszych odmianach Formentora.

Przednie sportowe fotele z wysokimi zagłówkami i wyprofilowanymi oparciami, nowoczesna deska rozdzielcza oraz kierownica obita skórą.
Fotele kubełkowe wymagają dokupienia pakietu za 9422 zł Michał DomańskiINTERIA.PL

Cupra Formentor VZ5 - cena i konkurenci

Wróćmy do pytania z początku tekstu - czy odmiana VZ5 nadal dostatecznie wyróżnia się na tle słabszych wersji, aby uzasadnić dopłatę do niej? Pomimo zmniejszenia różnic między VZ5 i VZ, ta pierwsza nadal ma swój niepowtarzalny charakter i zapewnia wrażenia z jazdy, których suche liczby nie są w stanie oddać.

Matowa, sportowa Cupra Formentor zaparkowana na tle gór w słoneczny dzień.
Testowany Formentor VZ5 pokryty był lakierem Century Bronze Matt za 10 951 zł Michał DomańskiINTERIA.PL

Wbrew pozorom przeciwko niej nie przemawia nawet cena. Owszem, 309 tys. zł to naprawdę sporo jak na kompaktowego crossovera i o 60 tys. zł więcej, niż w przypadku 333-konnej wersji VZ. Jednak gdy zestawimy dwa kompletnie wyposażone egzemplarze, okaże się, że VZ5 jest droższe tylko o 20 tys. zł. A ponieważ powstanie jedynie 4 tys. egzemplarzy, odmiana ta powinna lepiej trzymać wartość.

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Testy

Cupra Formentor VZ ma 333 KM i dodatkowy popcorn. To najlepszy model w gamie

Michał Domański
Michał Domański

Szczególnie, że topowy Formentor nie ma obecnie konkurencji w postaci Audi RS Q3 - poprzednia generacja zniknęła już z rynku, a nowe Q3 nie występuje aktualnie w żadnej usportowionej wersji. Jedynym konkurentem pozostaje więc Mercedes-AMG GLA 45 (421 KM, 0-100 km/h w 4,3 s), który bazowo kosztuje 344 tys. zł, zaś za kompletnie wyposażonego trzeba zapłacić 400 tys. zł, a więc o 70 tys. więcej niż za Formentora VZ5 ze wszystkimi dodatkami.

Sportowy SUV w matowym szarym kolorze z agresywną linią tylnych świateł i czterema końcówkami wydechu stoi na utwardzonym podłożu z widokiem na zielone wzgórza oraz górski szczyt w oddali.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL

Cupra Formentor VZ5 - dane techniczne

Silnik
R5, t. benz.
Pojemność 
2480 cm3
Moc 
390 KM (5700-7000 obr./min)
Maksymalny moment obrotowy 
480 Nm (2250-5700 obr./min)
Skrzynia biegów 
7b dwusprzęgłowa
Napęd 
4x4
Osiągi  
Przyspieszenie 0-100 km/h 
4,2 s
Prędkość maksymalna 
280 km/h 
Średnie spalanie 
10,1 l/100 km
Wymiary  
Długość 
4484 mm
Szerokość 
1852 mm 
Wysokość 
1505 mm 
Rozstaw osi 
2681 mm
Pojemność bagażnika 
410 l
Masa własna
1701 kg
Cena
308 900 zł
Matowy brązowy samochód typu SUV zaparkowany na otwartym terenie, w tle rozciąga się panorama gór i zielonych wzgórz pod błękitnym niebem.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Brązowy samochód SUV marki Cupra ustawiony na tle rozległego górskiego krajobrazu z zabudowaniami i wzgórzami w oddali.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Brązowy samochód marki Cupra z nowoczesnym tyłem i charakterystycznymi czterema końcówkami wydechu, zaparkowany na jasnym podłożu z widokiem na zielone wzgórza i rozległą panoramę w tle.
Cupra Formentor VZ5Michał DomańskiINTERIA.PL
Tylny fragment srebrnego samochodu z wyraźnie widocznym emblematem 'NIS' i nowoczesnym wzorem czerwonych tylnych lamp.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Tylna część nadwozia samochodu Cupra z wyraźnie widocznym logo marki oraz nowoczesnymi światłami LED na tle nieba.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Dwa sportowe fotele kubełkowe z ciemnego materiału, z widocznymi przeszyciami i metalowymi uchwytami w zagłówkach, umieszczone we wnętrzu samochodu.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Sportowe fotele z włókna węglowego, konsola środkowa z nawiewami dla pasażerów tylnej kanapy, częściowo widoczna tapicerka drzwi oraz fragment deski rozdzielczej.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL
Pojemny bagażnik samochodu z rozłożoną tylną kanapą i klapką na środku umożliwiającą przewóz dłuższych przedmiotów.
Cupra Formentor VZ5 Michał DomańskiINTERIA.PL


Zabrałem Cuprę Formentor na tor. Ten SUV jest jak wyścigówka INTERIA.PL

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