Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive. Benzynowy SUV idzie pod prąd samochodom na prąd

Zaczynamy długodystansowy test Cupry Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive. To rzadko dziś spotykana konfiguracja - nowy SUV bez napędu hybrydowego i bez baterii, w świecie, który przyzwyczaja kierowców do aut elektrycznych i hybryd plug-in. Sprawdzamy, jak ten przedstawiciel wymierającego gatunku zachowuje się w codziennej jeździe.

Nowoczesny, sportowy samochód marki Cupra w kolorze matowym granatowym zaparkowany przodem między dwoma ceglastymi ścianami, z widoczną tablicą rejestracyjną PY 8753L oraz włączonymi światłami do jazdy dziennej.
Test CUPRY Terramar 2.0 TSI 4Drive. Klasyczny napęd w nowym SUV-ie

To auto "żyje" w innej rzeczywistości niż większość nowych SUV-ów. Gdy rynek skręcił w stronę PHEV-ów z deklarowanym spalaniem "od 1,6 l/100 km" albo w stronę aut w pełni elektrycznych bijących kolejne rekordy przyspieszenia, Terramar w tej odmianie jest konstrukcyjnie wręcz konserwatywny. Dwulitrowy silnik benzynowy, skrzynia DSG i stały układ 4x4. Żadnych dodatkowych motorów, żadnych trybów ładowania, żadnych kompromisów między energią a mocą. To rzadkie podejście u progu 2026 roku - i właśnie dlatego idealnie ten samochód nadaje się na test długodystansowy.

Otwarta maska samochodu ukazująca szczegółowo silnik oraz elementy komory silnika, z widocznym charakterystycznym logo marki Cupra na masce auta.
Do napędu testowego Terramara służy dwulitrowy silnik TSI o mocy 204 KMPiotr KrólINTERIA.PL

2.0 TSI DSG 4Drive. Napęd, który nie gra w grę hybrydowych kompromisów

Dwulitrowe TSI o mocy 204 KM zachowuje się tak, jak zachowywały się dobre benzyny w SUV-ach jeszcze kilka lat temu. Na wciśnięcie pedału gazu reaguje natychmiast, bez opóźnień i bez jakiegokolwiek udziału elektroniki próbującej ratować spalanie lub podnosić moc dla uzyskania efektownego przyspieszenia. To czysta mechanika, której nie trzeba tłumaczyć: wciskasz gaz - spala się benzyna - jedziesz. Nie ma kombinowania między dwoma źródłami mocy, nie ma nagłych zmian źródła napędu i nie ma momentów, w których samochód "zastanawia się", co ma zrobić.

W hybrydach plug-in reakcja zależy często od stanu baterii, temperatury otoczenia i tego, czy układ pozwoli silnikowi spalinowemu wejść na wyższe obroty. Tutaj nie ma żadnego "warunku wstępnego". Terramar działa tak samo rano przy -10 stopniach Celsjusza, jak i po całym dniu upalnej jazdy w mieście.

Samochód Cupra Formentor o matowym, grafitowym lakierze zaparkowany na brukowanej nawierzchni. Nowoczesny SUV charakteryzuje się wyrazistą linią nadwozia, czarnymi felgami i sportowym wyglądem. W tle ogrodzenie i zimowe pozostałości śniegu.
Testowy egzemplarz wyróżnia matowy lakier i dodatki w kolorze miedzi Piotr KrólPAP

DSG i napęd 4Drive w Terramarze. Klasyczna mechanika zamiast złożonych układów

Skrzynia DSG współpracuje z silnikiem w sposób przewidywalny i spójny. Przy redukcjach nie ma krótkiej pauzy typowej dla PHEV-ów, kiedy układ musi zsynchronizować kilka elementów. Wszystko działa płynnie, sprawnie i z przewidywalnością, którą czuć w pedałach i kierownicy. To rzadkość, bo współczesne SUV-y często mają dwa, trzy źródła napędu i każde z nich ma trochę inną "mentalność".

Duże czarne felgi aluminiowe z pomarańczowymi akcentami na oponie niskoprofilowej zamontowanej w samochodzie w kolorze beżowym, widoczne detale bieżnika i fragment nadkola na tle mokrego asfaltu.
20-calow obręcze wymagają dopłaty 6,3 tys. zł. Zimowe Continentale trzymają się asfaltu jak przyklejonePiotr KrólINTERIA.PL

Napęd 4Drive daje dokładnie to, czego można oczekiwać: stabilność i trakcję, bez cyfrowych sztuczek. Nie ma tylnego motoru elektrycznego, który włącza się i wyłącza zależnie od potrzeb. Zamiast tego jest klasyczny układ z wielopłytkowym sprzęgłem, który działa przewidywalnie i w pełni mechanicznie. W codziennej jeździe daje to bardzo realne poczucie bezpieczeństwa i stabilności niezależnie od warunków na drodze - i to jest właśnie ta różnica w stosunku do nowoczesnych układów "wielonapędowych", szczególnie pochodzących od marek, które nie mają długiego doświadczenia w budowaniu samochodów.

Zbliżenie na przednią część samochodu z włączonym reflektorem LED, na tle nowoczesnych budynków oraz resztek śniegu na chodniku.
Trójkątne elementy świetlne to od jakiegoś czasu wyróżnik samochodów marki Cupra Piotr KrólINTERIA.PL

Jak prowadzi się Cupra Terramar bez ciężkiej baterii i hybrydowego wsparcia

To, że w Terramarze nie ma pakietu akumulatorów, czuć od pierwszych kilometrów. Auto reaguje szybciej na zmianę obciążenia, zachowuje się bardziej harmonijnie na zakrętach i nie ma efektu masy "doklejonej" pod podłogą, który czasem pojawia się w obciążonych bateriami PHEV-ach.

Nowoczesny SUV marki Cupra o matowym lakierze, zaparkowany na brukowanej ulicy wśród nowoczesnych budynków mieszkalnych, widok z tyłu ukazujący charakterystyczne tylne światła oraz polską tablicę rejestracyjną.
Tu aż się prosi, by w dolnej części zderzaka wyeksponować końcówki wydechuPiotr KrólINTERIA.PL

Wyposażenie Cupry Terramar. Nowoczesność, ale bez przesady

Samochód, który trafił w moje ręce został skonfigurowany tak, by nikomu z podróżnych niczego nie brakowało. Centralny ekran 12,9 cala reaguje szybko, jest czytelny i prosty w obsłudze. Interfejs działa intuicyjnie, a główne funkcje są tam, gdzie powinny być. Cyfrowe zegary mają przejrzystą grafikę, którą można dostosować do upodobań, system bezkluczykowy jest wygodny i działa bezbłędnie, a ambientowe oświetlenie nadaje wnętrzu charakteru. Terramar robi wrażenie SUV-a, który nie musi udowadniać, że jest jakimś "technologicznym manifestem".

Kokpit nowoczesnego samochodu marki Cupra, z cyfrowym zestawem wskaźników, dużym ekranem dotykowym systemu multimedialnego oraz sportową kierownicą z charakterystycznym logo producenta. Wnętrze wyposażone w podświetlane przyciski, wysokiej jakości wyko...
Wnętrze jest sensownie zaprojektowane, a kokpit – łatwy w obsłudzePiotr KrólINTERIA.PL

SUV, który nie czaruje zużyciem paliwa

Terramar na żadnym etapie nie obiecuje, że spalanie będzie symboliczne. To duży samochód z napędem 4x4 i sporym jak na współczesne standardy, benzynowym silnikiem pod maską. Owszem, pali 10 l/100 km, a czasem i więcej, ale to zgodne z logiką takiej konfiguracji. I to właśnie jest element, który odróżnia go od PHEV-ów z tabelkowymi wartościami "od 1,6 l". Terramar niczego nie pudruje, a kierowca wie, czego się spodziewać. Ta przewidywalność jest dziś zaskakująco cenna. Póki co na trasach szybkiego ruchu przy 120 km/h zużywa w granicach 8,2 litra, na drogach krajowych - ok. 7,7, a w mieście zbliża do 10 l/100 km.

Otwarty bagażnik samochodu z czarną tapicerką, częściowo widoczną tablicą rejestracyjną oraz zapakowaną torbą lub zestawem naprawczym umieszczonym z prawej strony.
Bagażnik ma standardowo 540 l pojemności. Przesuwając kanapę można dołożyć jeszcze 90 l.Piotr KrólINTERIA.PL

Pierwsze wnioski. Konfiguracja jakby nie z tego świata, ale wciąż bardzo sensowna

Cupra Terramar 2.0 TSI ze skrzynią DSG i napędem 4Drive od pierwszych kilometrów przypomina, że nie wszystkie nowe samochody muszą żyć według zasad zelektryfikowanej ery. Choć jest nowsza niż większość modeli na rynku, charakterem bardziej przypomina SUV-y z czasów, zanim producenci zaczęli rywalizować na zasięg w trybie elektrycznym, prędkość ładowania i wielkość baterii.

To właśnie ta mieszanka - nowoczesnych rozwiązań w kabinie, klasycznej mechaniki i braku hybrydowych komplikacji - sprawia, że długodystansowy test zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Terramar nie podąża za trendami. I być może właśnie to dla niektórych może być jego największą zaletą.

