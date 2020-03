Nagar - typowy problem współczesnych aut, który rozwiążesz sam

Osad w kolektorze ssącym może unieruchomić auto. Jak skutecznie usunąć nagar z zaworu EGR i kolektora dolotowego? Kiedy pomaga czyszczenie, a kiedy zawór trzeba wymienić?

Zawór EGR poprzez doprowadzanie spalin do kolektora dolotowego zmniejsza ilość tlenu w komorze spalania, co wpływa na obniżenie temperatury całego procesu, a to z kolei pozwala obniżyć emisję szkodliwych tlenków azotu. Z punktu widzenia ekologii taki układ jest więc pożyteczny. Gorzej wygląda to z punktu widzenia kierowców.

Okazuje się, że wprowadzanie spalin do kolektora dolotowego w praktyce oznacza problemy. Na jego ściankach, nawet w sprawnym samochodzie, znajduje się olej silnikowy, który pochodzi z odpowietrzenia skrzyni korbowej oraz nieszczelności turbosprężarki. Nawet niewielkie ilości oleju w połączeniu ze spalinami tworzą tłusty nagar osadzający się na wewnętrznej powierzchni kanałów powietrznych.

Proces jest długotrwały i często pozostaje niezauważony przez kierowców. A prowadzi do stopniowego pogarszania osiągów silnika poprzez zmniejszanie powierzchni przekroju kanałów dolotowych, a co za tym idzie - ograniczenie przepływu powietrza do silnika.

Wielu kierowców skarży się, że ich samochody kilka lat wcześniej były bardziej dynamiczne, jednak nie potrafią wskazać momentu, kiedy osiągi auta uległy pogorszeniu. Próbują doszukiwać się źródła problemu w ogólnym wyeksploatowaniu silnika, tymczasem za taki stan w wielu przypadkach odpowiada zapchany kolektor dolotowy.

Jednak powolna utrata mocy silnika nie jest największym problemem. Znacznie bardziej uciążliwe są skutki zabrudzenia nagarem zaworu EGR. W wyniku pokrycia tłustym osadem może on się zacinać w pozycji zamkniętej lub otwartej.

Tu objawy mogą być różne - w najlepszym przypadku nierównomierna praca jednostki napędowej na biegu jałowym, wzrost zużycia paliwa czy szarpanie podczas przyspieszania. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić problemy z uruchomieniem silnika czy kompletny zanik mocy.

Zdjęcie Sam preparat czyszczący w spreju nie wystarczy (zdj. główne). Aby skutecznie usunąć tłusty nagar z EGR-u trzeba dodatkowo użyć pędzla. / Motor

By zapobiegać takim objawom, co 100 tys. km powinno się czyścić zawór EGR, a w razie konieczności również kolektor.

Stopień trudności tej czynności zależy od dostępu do tych elementów. Są silniki (np. 1.9 TDI), w których demontaż EGR-u nie jest skomplikowany i czyszczenie nie powinno kosztować więcej niż 100 zł.

Gorzej gdy czynność wymaga wyjęcia większej liczby elementów (np. 1.3 JTD/CDTI). Wtedy koszt czyszczenia układu wzrasta do 300 zł.

Zdjęcie Nagar zmniejsza przepływ powietrza przez kolektor dolotowy. To negatywnie wpływa na parametry pracy silnika i pogarsza jego osiągi. / Motor

W praktyce czyszczenie sprawdza się jako środek profilaktyczny gdy nie doszło do zablokowania zaworu EGR. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, skutecznym rozwiązaniem jest zwykle wymiana zaworu na nowy.

Tekst: Paweł Tyszko, zdjęcia: autor, Robert Magdziak.