Kiedy nie warto kierować się zaleceniami serwisowymi producenta?

Podawane przez producenta przebiegi do wymiany oleju, filtra czy rozrządu nie zawsze mają zastosowanie.

W odniesieniu do pewnych zużywających się elementów silnika, których stopnia zużycia nie da się jednoznacznie określić, producent ustala zalecenia odnośnie wymiany. Dotyczy to płynów eksploatacyjnych, filtrów oraz rozrządu.

Jednak w pewnych warunkach użytkowania lub przy znacznym przebiegu auta warto te zalecenia zrewidować.

Olej silnikowy

Producent może podawać albo czas i przebieg do wymiany (np. co 15 tys. km lub co roku), albo pozostawić decyzję procedurze w sterowniku silnika (tzw. zmienne okresy międzyprzeglądowe).

Praktyka wykazuje, że bezpieczniejsza dla silnika jest wymiana co maksymalnie 15 tys. km. Nawet w autach ze zmiennymi okresami warto przejść na okresy stałe. Nie jest bowiem tajemnicą, że także przy oleju typu Long Life jazda po 30 tys. km bez wymiany nie jest korzystna dla silnika.

Deklarowane terminy i przebiegi do wymiany mają zastosowanie tylko w przeciętnych warunkach eksploatacji. Jeżeli np. samochód jeździ głównie po mieście (np. 80% miasto i 20% trasy), to olej zużywa się szybciej. Zimne starty powodują zbieranie się w nim kondensatu wodnego i olej należałoby wymieniać o 30% częściej, czyli już po 10 tys. km.

Filtry

Filtr oleju podlega wymianie wraz z olejem. Filtr powietrza należy wymieniać częściej, jeżeli samochód często porusza się po drogach gruntowych. Wtedy należy robić to nie rzadziej niż raz do roku (normalne zalecenia to zwykle dwa lata).



Filtr paliwa może sprawiać problemy szczególnie w silnikach Diesla. Specjaliści zajmujący się naprawą wtryskiwaczy common rail zgodnie twierdzą, że wymiana filtra oleju napędowego co kilka lat (tak zwykle wynika z terminarzy przeglądów) to zbyt długi okres. Obecność biokomponentów w paliwie czy zanieczyszczeń powodują, że z punktu widzenia trwałości wtryskiwaczy common rail wskazana jest wymiana coroczna.

Rozrząd

Paskowy rozrząd to najpoważniejszy podzespół, który wymaga okresowej wymiany. Producenci zwykle określają jego trwałość na 100-200 tys. km, przy czym zdarzają się zalecenia wymiany co 60, ale i co 240 tys. km. Pomijając przypadki ewidentnie wadliwych konstrukcji (np. starsze Ople, Alfy Romeo), warto wymieniać paskowy rozrząd - wraz ze wszystkimi rolkami - co około 100-120 tys. km (tam, gdzie nie ma krótszych zaleceń) lub co maksymalnie 7 lat. Jeżeli auto jeździ po 10 tys. km rocznie, to po upływie 7 lat i przy przebiegu 70 tys. km wymieńmy rozrząd. Decydujące znaczenie mają tu procesy starzenia gumy oraz korozji łożysk rolek, które zależą od czasu a nie przebiegu.

Pasek należy też wymienić, jeżeli z powodu nieszczelności został zaolejony.

SKRACANIE OKRESÓW WYMIANY

FILTR POWIETRZA

Ze standardowych dwóch lat warto skrócić okres wymiany do roku, szczególnie jeżeli auto jeździ sporo po drogach nieutwardzonych.



FILTR OLEJU

Wymienia się go na nowy obowiązkowo przy każdej wymianie oleju. Tak więc okresy wymiany skracane muszą być wraz z serwisem olejowym.

FILTR PALIWA (DIESEL)

Ze względu na zawartość biokomponentu w paliwie zaleca się wymianę filtra w dieslu co roku, a nie co kilka lat. To wydłuża trwałość wtryskiwaczy.

OLEJ SILNIKOWY

Najlepsze dla silnika są wymiany co 10-15 tys. km lub co roku. Przy dużym udziale jazd pozamiejskich może to być 15 tys. km, przy znacznej przewadze ruchu w mieście ok. 10 tys. km. Badania wykazują, że po tych przebiegach dodatki uszlachetniające często tracą już swoją skuteczność.

PASEK ROZRZĄDU

Przebiegi do wymiany nie większe niż 120 tys. km, jeżeli producent zaleca wyższe. W modelach z ewidentnie problematycznym rozrządem - nawet co 60 tys. km. Przy małych przebiegach rocznych wymiana nie rzadziej niż co 7 lat. Nie dotyczy rozrządów łańcuchowych.

Tekst: Marcin Klonowski, zdjęcia: Paweł Tyszko