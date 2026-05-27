Zakup używanej hybrydy. Wszystko o czym trzeba wiedzieć i czerwone flagi

Spis treści: Stan baterii w używanej hybrydzie Jak zużywa się bateria w hybrydzie? Wyniki badania Specjalista od hybryd - dlaczego to ważne? Co sprawdzić w używanej hybrydzie? Lista priorytetów Czerwone flagi przy zakupie używanej hybrydy

Według amerykańskiej organizacji Consumer Reports hybrydy mają średnio o 15 proc. mniej problemów technicznych niż auta wyłącznie spalinowe. Wbrew obawom są więc nie tylko ekonomiczne na stacji paliw, ale również stosunkowo bezawaryjne. Problem polega na tym, że pod jedną maską znajdują się dwa układy napędowe - klasyczny silnik spalinowy oraz napęd zelektryfikowany.

Stan baterii w używanej hybrydzie

Wysokonapięciowy akumulator to najważniejszy element całego pojazdu i jednocześnie jego najdroższa pojedyncza część. Jego wymiana w hybrydzie kosztuje nawet kilkadziesiąt tys. zł, i to bez kosztów robocizny.

Sprzedawcy potrafią zbywać pytania o stan baterii zapewnieniami w stylu "wszystko działa świetnie". Dlatego warto domagać się pomiaru State of Health, czyli SoH, który w procentach pokazuje, ile pojemności akumulator zachował w porównaniu ze stanem fabrycznym. Bateria o SoH na poziomie 85 proc. lub wyższym uchodzi za zdrową. Wartości poniżej tego progu oznaczają wyraźny spadek zasięgu w trybie elektrycznym, gorszą ekonomię jazdy i z czasem niższą wartość rynkową auta.

Profesjonalne sprawdzenie przedzakupowe z raportem SoH kosztuje zwykle od 800 do 1600 zł. To wydatek śmiesznie niski w porównaniu z potencjalnym kosztem wymiany. Można też poprosić dealera o podpięcie auta pod porządne urządzenie diagnostyczne i wygenerowanie szczegółowego raportu z układu wysokonapięciowego.

Jak zużywa się bateria w hybrydzie? Wyniki badania

Analiza ADAC z 2025 roku objęła aż 28,5 tys. pomiarów SoH w autach sześciu różnych producentów. Wnioski są ciekawe, ponieważ baterie w samochodach Mercedesa degradują się wolniej od średniej rynkowej. Z kolei hybrydy plug-in Mitsubishi starzeją się szybciej, nawet przy niższych przebiegach.

Jako orientacyjny punkt odniesienia można przyjąć następujące wartości - SoH na poziomie 88 proc. przy przebiegu około 100 tys. km i 80 proc. przy 200 tys. km.

Dobra wiadomość jest taka, że gwarancje na akumulatory hybrydowe są dłuższe, niż wielu kupujących sądzi. Zwykle jest to co najmniej osiem lat lub do 160 tys. km, a w niektórych stanach okres ten sięga 10 lat lub 240 tys. km. W tym okresie producenci zapewniają o tym, że pojemność baterii nie spadnie poniżej 70 proc. Jednak badania pokazują, że większość hybryd nawet nie zbliża się do tej wartości oferując w skrajnych przypadkach pojemność na poziomie minimum 80 proc.

Specjalista od hybryd - dlaczego to ważne?

Przegląd używanej hybrydy wymaga dodatkowego przeszkolenia i doświadczenia. Mechanik ma do czynienia z autem przewodzącym wysokie napięcie, z silnikami elektrycznymi oraz komponentami, których po prostu nie znajdzie w klasycznym samochodzie spalinowym.

Z tego powodu nie każdy warsztat poradzi sobie z rzetelną oceną stanu technicznego takiego pojazdu. Warto poszukać mechanika, który specjalizuje się w autach hybrydowych.

Co sprawdzić w używanej hybrydzie? Lista priorytetów

Poza potwierdzeniem statusu gwarancji warto przyjrzeć się regularności wymian oleju. Drugim ważnym elementem jest historia układu hamulcowego. Hamowanie regeneracyjne wykonuje w hybrydzie większość pracy, więc jeśli auto w swojej historii ma podejrzanie wiele wymian klocków lub tarcz, może to sugerować, że było jeżdżone w bardzo dynamiczny sposób.

W przeciwieństwie do klasycznych aut, hybrydy mają osobne obiegi chłodzenia dla układów elektrycznych. Choć producenci często twierdzą, że nie wymagają one obsługi przez cały okres eksploatacji pojazdu, w praktyce różnie z tym bywa. Warto to skontrolować. Przy okazji trzeba też przyjrzeć się historii skrzyni biegów. Niektóre przekładnie sprzedawane jako "bezobsługowe" zostały po latach po cichu zaktualizowane do wersji wymagającej wymiany oleju.

Podczas jazdy próbnej trzeba pozwolić autu pracować na tyle długo, by uruchomił się silnik spalinowy. Następnie warto wsłuchać się w pracę napędu, wyłapując ewentualne wibracje czy zacinanie się w momencie przekazywania pracy między silnikami. Mimo dwóch źródeł napędu, hybryda nadal korzysta z większości komponentów typowych dla aut spalinowych, więc nie wolno zapominać o sprawdzeniu tego, co w klasycznych autach spalinowych. Przydatny będzie też skaner OBD-II, który pomoże wyłapać ewentualne kody błędów ukryte w sterownikach.

Czerwone flagi przy zakupie używanej hybrydy

Świeżo zresetowany system to ważny sygnał i wskazówka, że sprzedający mógł kasować błędy skanerem OBD.

Brak historii serwisowej również powinien zapalić czerwoną lampkę. Jeśli to możliwe, warto sprawdzić historię pojazdu przez numer VIN. Auta nie lubią wody, a hybrydy i elektryki nie lubią jej jeszcze bardziej. Baterie mogą ulec korozji, pojawia się ryzyko porażenia prądem, a w skrajnych przypadkach pojazd może się zapalić.

