Spis treści: Silnik 1.2 TSI w Volkswagenie Polo Który silnik w używanym VW Polo wybrać? Co się psuje w Volkswagenie Polo 6R i ile kosztują części?

Piąta generacja Polo, produkowana w latach 2009-2017 (lifting w 2014 roku), uchodzi za jedną z najlepszych w historii modelu i nie bez powodu w 2010 roku zdobyła tytuł Car of the Year. Auto jest droższe w zakupie od bezpośrednich rywali, ale tę różnicę tłumaczy lepsza jakość wykonania i ogromna, tania dostępność części.

Silnik 1.2 TSI w Volkswagenie Polo

Największą bolączką Polo V jest turbodoładowany silnik 1.2 TSI z rodziny EA111, montowany w autach sprzed liftingu. Owiany złą sławą łańcuch rozrządu potrafi się rozciągnąć już przy 60-80 tys. km, a w skrajnym przypadku przeskoczyć o ząb, doprowadzając do zderzenia zaworów z tłokami i zniszczenia jednostki. Winne są wadliwy łańcuch i napinacz, który po wyłączeniu silnika nie utrzymuje ciśnienia oleju. Objawem jest metaliczne grzechotanie przy zimnym rozruchu, którego nie wolno bagatelizować.

Iwona Kornatko, właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach, w rozmowach o silnikach koncernu zwraca uwagę na szerszy problem doładowanych aut miejskich - ich osprzęt jest wrażliwy, a żywotność ograniczona. Jak tłumaczy, turbina przy krótkich trasach i rzadkiej wymianie oleju potrafi domagać się regeneracji już w okolicach 80 tys. km, sygnalizując kłopot utratą mocy i nietypowymi dźwiękami spod maski. Do tego w 1.2 TSI dochodzą uszczerbki uszczelki pod głowicą, awarie turbosprężarki i nagar na zaworach. Naprawa łańcucha to wydatek 2-3,5 tys. zł, regeneracja turbo 1,5-2,5 tys. zł, a wymiana pompy wody zintegrowanej z termostatem 800-1,2 tys. zł.

Volkswagen Polo V INTERIA.PL

Absolutnie najgorszym wyborem pozostaje przedliftowy 1.4 TSI Twincharger (oznaczenie CAVE) z Polo GTI, łączący turbosprężarkę z kompresorem. Wadliwy łańcuch ma też wolnossący 1.2 (6V i 12V), który do miernych osiągów dokłada ryzyko kosztownej awarii.

Który silnik w używanym VW Polo wybrać?

Na szczęście Polo oferuje też bardziej dopracowane jednostki. Najlepiej jest szukać silników z rodziny EA211 z paskiem rozrządu, montowanym zasadniczo od liftingu w 2014 roku. To poprawione wersje 1.2 TSI i 1.4 TSI (140/150 KM), wolnossący 1.0 MPI uchodzący za najoszczędniejszy (poniżej 5 l/100 km) oraz turbodoładowany 1.0 TSI.

Volkswagen Polo V INTERIA.PL

Ten ostatni, trzycylindrowy 1.0 TSI, to dziś jeden z najczęstszych wyborów. Kornatko ocenia go jako jednostkę przyzwoitą w swojej klasie, ale przestrzega przed złudzeniami co do trwałości - litrowy silnik z założenia osiągnie mniejsze przebiegi niż większe konstrukcje i nie ma co liczyć, że przejedzie pół miliona kilometrów. Jego typową przypadłością bywają wycieki z pompy wody, która do tego potrafi hałasować. Pojawia się też kwestia paska rozrządu: producent nie wyznacza sztywnego terminu wymiany, co według mechanik z Łomianek bywa zgubne dla kierowców ślepo ufających zaleceniom producenta. Bezpieczny moment na wymianę - a przynajmniej kontrolę - to okolice 180-200 tys. km lub co 5-6 lat. Kornatko dodaje, że zarówno w 1.0, jak i 1.5 zdarzał się podwyższony pobór oleju.

Volkswagen Polo V INTERIA.PL

Co się psuje w Volkswagenie Polo 6R i ile kosztują części?

Poza silnikami Polo ma kilka tanich w usunięciu usterek. Tylna belka skrętna potrafi stukać, a jej łożyska wymagają wymiany co 100-150 tys. km - koszt to 400-600 zł. Przednie łożyska kół wytrzymują 80-120 tys. km, a ich wymiana to 300-500 zł za stronę. W jednostkach 1.4 zdarzają się awarie czujnika położenia wału korbowego (do 400 zł u mechanika) i zabrudzenie zaworów PCV (można je wyczyścić za około 500 zł).

Osobny temat to skrzynia DSG, zwłaszcza siedmiobiegowa wersja z suchym sprzęgłem (DQ200). Problemy ze zmianą biegów, szarpanie i awarie mechatroniki pojawiają się zwykle między 80 a 120 tys. km. Polo 6R bywa też kapryśne elektronicznie - zgłaszane są usterki centralnego zamka, modułu komfortu i czujników parkowania.

Volkswagen Polo V INTERIA.PL

Mocną stroną pozostaje za to całość kosztów utrzymania. Standardowa wymiana oleju to 200-300 zł. Prosta konstrukcja sprawia, że naprawi je każdy mechanik, a części jest pod dostatkiem i są tanie - nawet kłopotliwe silniki TSI nie stanowią problemu serwisowego, o ile trafi się na egzemplarz z udokumentowaną historią.





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