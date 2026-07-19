Spis treści: Dlaczego Seat Ibiza sprzedaje się tak szybko? Jaki silnik w używanym Seacie Ibiza wybrać? Na co uważać przy zakupie używanej Ibizy?

W rankingu najszybciej sprzedających się modeli, których w okresie od stycznia do maja 2026 roku sprzedano co najmniej 5 tys. sztuk, Ibiza uplasowała się na piątym miejscu. Średni czas sprzedaży wyniósł 32 dni, a przeciętna cena to zaledwie 16 480 zł - najmniej spośród całej dziesiątki. Kupujący otrzymywali w tej kwocie auto w wieku około 14 lat i z przebiegiem 173 tys. km. Dla porównania, podium zamyka Toyota Yaris z czasem 30 dni, a najszybciej, w 29 dni, znikają z ogłoszeń Skoda Fabia i VW Polo.

Dlaczego Seat Ibiza sprzedaje się tak szybko?

Powód jest ten sam, który napędza sprzedaż całej czołówki. Jak tłumaczy Karolina Topolova, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci AAA Auto, kierowcy szukają aut sprawdzonych, ekonomicznych i tanich w utrzymaniu, a przy decyzji coraz bardziej liczą się koszty użytkowania, dostępność części i opinie o niezawodności. Ibiza spełnia te oczekiwania, bo pod efektowną karoserią kryje sprawdzoną technikę koncernu Volkswagena - dzieli platformę PQ25 z Polo i Fabią.

Sama płyta podłogowa to jednak nie wszystko. Czwarta generacja, produkowana w latach 2008-2017, dojrzała na tyle, że jakość przestała być jej słabością, a nadwozie zaprojektował Luc Donckerwolke, wcześniej odpowiedzialny za stylistykę Lamborghini. Do tego doszła praktyczna odmiana kombi ST, której Polo nie miało w gamie, oraz pięć gwiazdek w teście zderzeniowym NCAP.

Jaki silnik w używanym Seacie Ibiza wybrać?

Gama była szeroka, od 60-konnego 1.2 aż po 192-konne 1.8 w topowej Cuprze. Rozsądnym wyborem jest wolnossący, czterocylindrowy benzyniak 1.4 o mocy 85 KM - mniej oszczędny od doładowanych jednostek, ale znacznie od nich trwalszy. Dla pokonujących duże przebiegi sensowny jest trzycylindrowy diesel 1.2 TDI Eco (75 KM). Więcej ostrożności wymagają natomiast doładowane silniki TSI, w których słabym punktem bywa napęd rozrządu.

Jak silnik w Ibizie jest najlepszy? materiały prasowe

- Silnik 1.2 TSI miewa kłopoty z łańcuchem rozrządu, choć na mniejszą skalę niż większe jednostki. Najczęściej dają o sobie znać w okolicach 120 tys. km, a wymiana rozwiązuje problem - mówi Iwona Kornatko z Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach.

W tej samej jednostce zdarzają się też usterki sterowania turbosprężarki, tak zwanego wastegate, prowadzące do błędów ciśnienia doładowania i spadku mocy. Wprowadzony przy modernizacji z 2015 roku trzycylindrowy 1.0 TSI wypada nieco lepiej, ale i on ma swoje wymagania.

- W silnikach 1.0 i 1.5 TSI zdarzały się przypadki nadmiernego zużycia oleju, jednak nie były masowe i producent stosunkowo szybko je wyeliminował - dodaje Kornatko. W litrowej jednostce osobnym tematem jest pasek rozrządu, dla którego Volkswagen nie podaje sztywnego interwału - a to mylnie sugeruje bezobsługowość. Zdaniem ekspertki bezpiecznie jest wymienić go przy 180-200 tys. km lub co pięć-sześć lat.

Seat Ibiza IV materiały prasowe

Na co uważać przy zakupie używanej Ibizy?

W raporcie TÜV Ibiza we wszystkich rocznikach wypada przy poważnych usterkach powyżej średniej. Najczęściej do naprawy idą elementy, które warto obejrzeć przed zakupem w pierwszej kolejności. W starszej wersji 6J/6P częściej niż u konkurencji zawodzą sprężyny, amortyzatory i układ kierowniczy. Od drugiego badania technicznego zaczynają dawać o sobie znać hamulce - zarówno nożny, jak i ręczny w starszym typie - a także ponadprzeciętnie zużywające się tarcze.

Osobny rozdział to elektryka i drobiazgi. Kierowcy skarżą się na skrzypiące wnętrza i problemy z elektroniką, a lista akcji serwisowych obejmowała między innymi nieszczelny układ paliwowy i wadliwy zamek maski w 1.2 TDI, zacinającą się linkę sterującą DSG w 1.4 TSI oraz usterki hamulca ręcznego, blokady drzwi dla dzieci i przełączników.

Warto też sprawdzić stan świateł, bo źle ustawione światła mijania i tylne lampy pojawiają się w statystykach częściej niż u rywali. W starszej Ibizie IV uwagę zwraca ponadto wyciek oleju oraz uszkodzone osłony tłumików w układzie wydechowym, przez co dwunasto- i trzynastoletnie egzemplarze nieco częściej oblewają badanie emisji spalin.

Widziałem ID. Crossa. Tak Volkswagen chce odzyskać Europę INTERIA.PL