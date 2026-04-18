To auto, które w wielu kategoriach przewyższa Golfa - oferuje większy bagażnik, porównywalne wyposażenie i bardziej komfortowe zestrojenie zawieszenia. Często 308-ki mają też niższe przebiegi, a ich ceny są wyraźnie bardziej atrakcyjne. To jednak francuski kompakt, ciągnie się za nim mnóstwo stereotypów. I rzeczywiście, kilka rzeczy warto sprawdzić, ale przed zakupem jakiego auta nie trzeba?

Używany Peugeot 308 - nadwozie i wnętrze

Karoseria jest solidna, szczeliny wąskie i równe, drzwi zamykają się z wyraźnym, tłumionym odgłosem. Jedyny drobny mankament to skłonność maski silnika do drgań przy wyższych prędkościach - da się to wyeliminować regulacją. Podwozie jest odpowiednio zabezpieczone przed korozją, choć w rejonie nadkoli przednich warto rozważyć dodatkowe woskowanie. Poważnych problemów z rdzą w tym modelu nie odnotowano.

Bagażnik robi wrażenie - mimo zbliżonych wymiarów zewnętrznych do Golfa VII, 308 mieści o około 40 litrów więcej. Kombi SW oferuje od 610 do 1660 litrów i kosztuje na rynku wtórnym niewiele więcej niż wersja pięciodrzwiowa. Właściciele SW regularnie eksploatujący auto z pełnym obciążeniem powinni liczyć się z wymienianiem tulei tylnej belki, która przy intensywnym użytkowaniu zużywa się szybciej.

Wnętrze zachowuje przyzwoity wygląd nawet przy wysokich przebiegach. Miękkie tworzywa na desce rozdzielczej nie tylko dobrze wyglądają, ale też eliminują odblaski w przedniej szybie. Jest jednak jeden element, który dzieli kierowców na dwa obozy - ergonomia fotela i kierownicy. Peugeot zastosował małą, nisko osadzoną kierownicę, nad którą umieszczono zegary. Żeby odczytać prędkościomierz bez zasłaniania go kierownicą, trzeba siedzieć z kierownicą wysuniętą dość nisko, niemal na kolanach. Osoby poniżej 180 cm często chwalą to rozwiązanie jako wygodne. Wyżsi kierowcy miewają problem z wygodnym wsiadaniem i wysiadaniem.

Który silnik wybrać w używanym Peugeocie 308?

Tu zaczyna się najważniejsza część. Wybór napędu w 308 II ma kluczowe znaczenie dla późniejszych kosztów eksploatacji.

Trzycylindrowe silniki benzynowe PureTech 1.2 są oszczędne i wystarczające dynamiczne, ale mają poważną wadę konstrukcyjną. Pasek rozrządu pracuje tu w kąpieli olejowej. Problem pojawia się, gdy do silnika trafi olej niezgodny z wymaganą specyfikacją. Zewnętrzna powłoka paska zaczyna się wówczas rozwarstwiać, a gumowy pył przedostaje się przez cały układ olejowy - od pompy przez kanały aż po regulatory faz rozrządu. W efekcie dochodziło do awarii silnika i… konieczności jego remontu lub wymiany na nowy. W rzadszych przypadkach pasek po prostu pęka. Stellantis objął te silniki akcją serwisową w styczniu 2023 roku. Przy zakupie 308 z tym napędem należy bezwzględnie sprawdzić, czy akcja została wykonana - zakres prac zależy od wersji silnika i może trwać od 35 minut do 15 godzin.

Rzadziej spotykane czterocylindrowe silniki benzynowe, opracowane we współpracy z BMW, są znacznie bardziej kulturalne i dynamiczne, ale bywają podatne na rozciąganie łańcucha rozrządu. Przy uruchomieniu na zimno nie powinny wydawać żadnych stuków.

Najlepszym wyborem dla kogoś, kto dużo jeździ, jest diesel. Silnik wysokoprężny 1.6 Blue HDi to jednostka wspólna dla wielu modeli Stellantis, Forda i Volvo, dobrze znana mechanikom. Spełnia normę Euro 6, więc można nim wjeżdżać do stref czystego transportu. Typowe dolegliwości to zawór EGR, pompa wysokiego ciśnienia i zapychający się filtr DPF - ale ten ostatni problem najczęściej dotyka aut użytkowanych wyłącznie na krótkich trasach, bo filtr potrzebuje regularnej jazdy w trasie, żeby się wypalić.

Skrzynie biegów i zawieszenie w używanym Peugocie 308

Manualna skrzynia biegów działa bezawaryjnie, sprzęgło jest lekkie i o trudno wyczuwalnym punkcie "łapania". Automatyczna przekładnia ośmiobiegowa wypada lepiej - reaguje szybko i precyzyjnie, dobrze współpracuje nawet z mniejszymi silnikami, a jej obsługa przez jest prosta.

Zawieszenie to jeden z atutów 308. Przednie kolumna MacPhersona są trwałe i przy standardowych przebiegach prawie bezproblemowe. Elektrycznie wspomagana pompa układu kierowniczego może z czasem zacząć pracować ciężej - to sygnał zabrudzenia oleju serwa, w najgorszym przypadku oznacza wymianę pompy. Układ kierowniczy jest bardzo lekki w działaniu z uwagi na małą średnicę kierownicy, co przekłada się na pewną nerwowość reakcji - po kilku dniach jazdy większość kierowców przestaje to zauważać.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika wymaga kontroli pod kątem wilgoci. Zawilgocone lub skorodowane połączenia masowe mogą generować pozornie losowe błędy elektroniki, trudne do zdiagnozowania.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego 308?

Poza opisanym problemem silników PureTech warto sprawdzić historię dotyczącą cylindrów sprzęgła - w 2017 roku przeprowadzono akcję serwisową z powodu zacinającego się cylinderka hydraulicznego sprzęgła. Niedawno objęto też prawie wszystkie auta na platformie EMP2 akcją przywoławczą związaną z wspomaganiem hamulców.

Ile kosztuje używany Peugeot 308?

Na rynku dostępnych jest ponad tysiąc egzemplarzy 308 drugiej generacji, z czego około połowa to kombi SW. Egzemplarze z wyższym przebiegiem (powyżej 200 tys. km) w dobrym stanie można znaleźć już za 20-25 tys. zł. Te z niższym, do 100 tys. km, zwykle z ostatnich lat produkcji, kosztują zwykle około 40 tys. zł. Powyżej 50 tys. zł trzeba wyłożyć na auta z ostatniego roku produkcji oraz odmiany GTi o mocy 272 KM.

