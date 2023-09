Spis treści: 01 Używany Opel Astra K - wymiary nadwozia

02 Używany Opel Astra K – wyposażenie

03 Używany Opel Astra K – silniki benzynowe, osiągi, spalanie

04 Używany Opel A – silniki wysokoprężne

05 Używany Opel Astra K – typowe usterki

06 Używany Opel Astra K – ceny na rynku, oferta na Otomoto

07 Używany Opel Astra K – plusy

08 Używany Opel Astra K – minusy

09 Wybór Interii

Od swojej poprzedniczki odróżniało ją bardziej opływowe, a przede wszystkim lżejsze, nadwozie, nieco większa kabina i lepiej wykonane wnętrze. Co prawda wygląd Astry nr 5 był w dużym stopniu nawiązaniem do modelu poprzedniej generacji, jednak jej nadwozie w czasie debiutu (2015 rok) wyróżniało się na tle konkurencji. Astra generacji K była dostępna w dwóch wersjach - jako hatchback, którego produkowano w polskiej fabryce w Gliwicach oraz jako kombi (nazwane Sports Tourer), które wytwarzano w fabryce Opla w Ellesmere Port (Anglia).

W 2019 roku auto przeszło face lifting, który polegał na delikatnym odświeżeniu wnętrza i jeszcze delikatniejszym nadwozia, wzbogaceniu wyposażenia oraz wprowadzeniu zupełnie nowych silników.

Używany Opel Astra K - wymiary nadwozia

Hatchback mierzył 4370 mm długości, 1809 mm szerokości oraz 1485 mm wysokości, a rozstaw osi to 2662 mm. Astra Sports Tourer była wyraźnie dłuższa od hatchbacka - jej długość to 4702 mm. Co ciekawe, względem poprzedniczki, Astra była zarówno krótsza, jak i minimalnie niższa, skrócono też jej rozstaw osi.

Mimo to w kabinie udało się wygospodarować nieco więcej przestrzeni dla pasażerów (choć Astra pod tym względem w klasie kompaktów była raczej przeciętniakiem) i zachować identyczną pojemność bagażnika - 370 litrów (540 litrów w kombi).

Używany Opel Astra K – wymiary nadwozia i pojemność bagażnika Dł./szer./wys. 4370/1809/1485 mm (4702/1809/1510 mm – kombi) Rozstaw osi 2662 mm Pojemność bagażnika 370-1210 l (540-1630 l – kombi)

Zdjęcie Jednym z największych atutów Astry K jest pewne prowadzenie i komfort jazdy / materiały prasowe

Używany Opel Astra K – wyposażenie

Piąta generacja Astry pod względem wyposażenia zdecydowanie wjechała na wyższy poziom. Matrycowe reflektory, 8-calowy ekran dotykowy, obsługa głosowa czy interfejsy Android Auto/Apple CarPlay to elementy, których w poprzedniku nie było nawet za dopłatą. W kabinie zastosowano bardziej jakościowe elementy i listwy ozdobne, które jednak z biegiem lat mogły się rysować, w dodatku odbijały one światło w dość nieprzyjemny sposób.

Ogromnym plusem była możliwość zamówienia foteli z certyfikatem AGR (niemieckiego stowarzyszenia Akcji na Rzecz Zdrowych Pleców). Były one faktycznie wyróżniającym się elementem auta. Kierowca czuł zarówno świetne podparcie każdej części pleców oraz dobre trzymanie boczków i odpowiednią sprężystość siedziska pozwalającą pokonywać długie dystanse bez zmęczenia.

W kabinie zmniejszyła się liczba przycisków, choć obsługa np. klimatyzacji pozostała analogowa – do jej sterowania służą (nieco za małe) pokrętła. Plusem jest solidnie zmontowane wnętrze i dobra ochrona nadwozia przed rdzą.

Zdjęcie Obsługa wnętrza okazuje się intuicyjna, największy ekran ma przekątną 8 cali / materiały prasowe

Używany Opel Astra K – silniki benzynowe, osiągi, spalanie

Przed face liftingiem Astra K była dostępna z czterema silnikami benzynowymi do wyboru: 1.4 Twinport (R4 100 KM), 1.0 turbo R3 o mocy (105 KM), 1.4 turbo (R4 – 125 lub 150 KM) oraz 1.6 turbo (4-cylindrowy, 200 KM). Dobra wiadomość jest taka, że trwałość tych jednostek jest zadowalająca – jedynie w odmianach turbo wyposażonych w dwumasowe koło zamachowe może dochodzić do awarii tego elementu (koszt wymiany – ponad 1000 zł). W przypadku odmiany 1.4 turbo dochodziło też do szarpania, ale lekiem na ten problem było wgranie nowego oprogramowania.

Dla wielbicieli oszczędności i napędu zasilanego LPG idealna będzie wersja z wtryskiem pośrednim i bez turbodoładowania, która dobrze znosi gaz. Z kolei 200-konny wariant 1.6 zapewnia osiągi ocierające się już o klasę hot hatchy – od 0 do 100 km/h Astra z tym silnikiem przyspiesza w 7 sekund, rozpędza się do 235 km/h.

Najlepszym wyjściem są najpopularniejsze na rynku odmiany 1.4 turbo, które stanowią złoty środek pod względem kombinacji osiągów, zużycia paliwa i kosztów eksploatacji. Zaletą wersji 1.4 turbo (oraz 1.6 turbo) jest trwały pasek rozrządu na łańcuchu, zwrócić trzeba jednak uwagę na wycieki oleju i płynu chłodzącego.

Zdjęcie Po face liftingu w 2019 roku odświeżono delikatnie przedni pas nadwozia / materiały prasowe

Po face liftingu w 2019 roku w ofercie pojawiły się nowe, wyłącznie 3-cylindrowe jednostki napędowe o pojemności 1.2 lub 1.4, oczywiście z turbodoładowaniem. Ich moc wynosiła 110/130/145 KM (1.2 turbo) lub 145 KM (1.4 turbo).

Warto pamiętać, że mimo identycznej pojemności i parametrów silnik 1.2 to nie jest konstrukcja koncernu PSA, z którym Opel już wówczas był w komitywie, tylko własna konstrukcja producenta. Najpopularniejsze na rynku są odmiany 1.2, które okazują się dość głośne (w charakterystyczny dla 3-cylindrowców sposób warczą i terkoczą), ale też oszczędne i trwałe. Zużycie paliwa w dużej mierze zależy do stylu jazdy – w mieście powinno zamknąć się w 8 l/100 km, z kolei w trasie bez problemu można zejść poniżej 6 litrów na setkę.

Zdjęcie Atutem wersji kombi (Sports Tourer) jest płaska podłoga bagażnika po złożeniu kanapy / materiały prasowe

Używany Opel A – silniki wysokoprężne

Od początku Astrę K można była kupić z dieslem 1.6 CDTI w kilku wariantach mocy – 95, 110, 136 oraz 150 i 160 KM. Dwa ostatnie korzystały z dwóch turbosprężarek, w każdym zastosowano dwumasowe koło zamachowe, filtr cząstek stałych i łopatki o zmiennej geometrii.

Opinie użytkowników o Astrze z dieslem 1.6 są różne, bo ta wersja potrafiła uprzykrzyć życie np. rozciągającym się łańcuchem rozrządu, był on zresztą umieszczony od strony skrzyni biegów, co utrudniało jego wymianę. Jej koszt wraz z robocizną to niecałe 2000 zł.

Zdjęcie W wersjach po 2019 roku wskaźniki są częściowo cyfrowe / materiały prasowe

W 2019 roku diesla 1.6 zastąpił silnik 1.5 – miał 3 cylindry i występował w wersjach o mocy 105 lub 122 KM. Tak jak poprzednik był dostępny w standardzie z 6-biegową skrzynią mechaniczną, ale w opcji, zamiast automatycznej przekładni 6-biegowej, była konstrukcja o dziewięciu przełożeniach. Zaletą tej jednostki jest bez wątpienia skromne zużycie paliwa – około 5-6 l/100 km w trybie mieszanym, natomiast wadą dość nerwowe uruchamianie systemu start/stop, który wstrząsa całym nadwoziem.

Używany Opel Astra K – typowe usterki

stuki dochodzące z przedniego zawieszenia – powodem są zużywające się szybko amortyzatory, zdarzają się także wycieki z amortyzatorów

hamulce – dość szybko się zużywają, w dodatku część egzemplarzy cierpi na wydłużony skok pedału hamulca

usterki elektroniki – zawiesza się system audio, trudności z połączeniem telefonu. Do tego dochodzą psujące się czujniki parkowania i ciśnienia w kołach

kamera przednia, która rozkalibrowuje się i powoduje błędne działanie np. systemu odczytującego znaki drogowe

zużywający się wysprzęglik sprzęgła – koszt wymiany 600 zł

Zdjęcie Fotele z atestem AGR – warto szukać egzemplarza z tymi „stołkami” / materiały prasowe

Używany Opel Astra K – ceny na rynku, oferta na Otomoto

Astra generacji K często była kupowana jako samochód flotowy i właśnie egzemplarze z taką przeszłością okupują miejsca najtańszych dostępnych w serwisie Otomoto. Ceny Astry K rozpoczynają się od około 25-30 tysięcy złotych, najczęściej są to egzemplarze ze 110-konnymi silnikami 1.6 CDTI, przeważnie w wersji Sports Tourer.

Z kolei za dwuletnie egzemplarze z niskim przebiegiem (do 30 tys. km) zapłacimy nawet powyżej 80 tysięcy złotych. Ceny polecanej przez odmiany 150-konnej 1.4 turbo oscylują od 50 do ponad 70 tysięcy złotych za auta z ostatniego roku produkcji.

Zdjęcie Reflektory matrycowe Astra K miała jako pierwsza w klasie kompaktów / materiały prasowe

Używany Opel Astra K – plusy

świetnie zestrojone zawieszenie zapewniające pewne prowadzenie i wysoki komfort jazdy

bardzo wygodne fotele (szczególnie te certyfikatem AGR)

bogate wyposażenie (reflektory matrycowe, system multimedialny)

ergonomiczna obsługa

szeroki wybór jednostek napędowych

Używany Opel Astra K – minusy

przeciętnie wygłuszona kabina

drogie ceny niektórych części (np. wymiana reflektora matrycowego – 4000 zł)

tylko przeciętnie pojemne wnętrze

Wybór Interii

Opel Astra 1.4 turbo (150 KM) z lat 2015-2019

Opel Astra K – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.4 Twinport 1.4 turbo 1.6 CDTI Silnik R4 R4, turbodoładowany R4, turbodiesel Pojemność skokowa 1399 cm3 1399 cm3 1598 cm3 Moc maksymalna

przy obrotach 100 KM

przy 6000 obr/min 150 KM

przy 5000 obr/min 136 KM

przy 3500 obr/min Maksymalny moment obrotowy

przy obrotach 130 Nm

4400 obr/min 245 Nm

przy 2000-4000 obr/min 320 Nm

przy 2000-2250 obr/min Masa własna/ładowność 1244/516 kg 1278/542 kg 1285/590 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 12,3 s 8,5 s 9,6 s Prędkość maksymalna 185 km/h 215 km/h 205 km/h

