Spis treści: Używany Mercedes GLC - od czego zacząć poszukiwania? Nadwozie i wnętrze używanego GLC - gdzie szukać słabych punktów? Który silnik wybrać w używanym Mercedesie GLC? Typowe usterki Mercedesa GLC Ile kosztuje używany Mercedes GLC?

Problem polega na tym, że wysoka podaż nie oznacza automatycznie łatwego wyboru. Różnice w wyposażeniu, stanie technicznym i historii serwisowej potrafią być ogromne, a ceny dwóch pozornie identycznych aut mogą się różnić o kilkanaście tysięcy złotych.

Używany Mercedes GLC - od czego zacząć poszukiwania?

Zanim zaczniemy przeglądać ogłoszenia, trzeba ustalić listę wyposażenia, bez którego nie wyobrażamy sobie auta. W przypadku GLC ma to dodatkowe znaczenie, bo bazowe wersje bywają zaskakująco słabo wyposażone. Bez pakietu Exclusive lub AMG-Line auto wygląda bardzo skromnie - ma na przykład halogeny zamiast LED-ów czy proste wzory obręczy, które z daleka przypominają kołpaki. Wewnątrz obowiązuje ta sama reguła. Bez opcjonalnego systemu Comand Online ekran jest wyraźnie mniejszy, a grube ramki wokół niego sprawiają, że kokpit wygląda na starszy niż jest w rzeczywistości.

Nadwozie i wnętrze używanego GLC - gdzie szukać słabych punktów?

Pod względem karoserii i wnętrza GLC nie daje powodów do poważnych obaw. Lakier jest nałożony starannie, podwozie zabezpieczone na przyzwoitym poziomie, a rdza nie jest typowym problemem tego modelu. Warto obejrzeć auto od spodu, ale raczej po to, żeby sprawdzić stan plastikowych osłon aerodynamicznych, których delikatne mocowania lubią się łamać.

Wnętrze starzeje się elegancko, z jednym wyjątkiem. Sztuczna skóra Artico na siedzeniach, którą Mercedes stosował w wielu egzemplarzach, potrafi się wycierać i łuszczyć na bocznych podparciach fotela kierowcy. Prawdziwa skóra trzyma się znacznie lepiej. Drugą pułapką jest powierzchnia w wykończeniu fortepianowym na konsoli środkowej, która przy regularnym wycieraniu z kurzu pokrywa się siateczką mikroskopijnych rysek.

Mercedes GLC Mercedes materiały prasowe

Ergonomia i obsługa to natomiast mocna strona tego modelu. Fizyczne przyciski, czytelne zegary i brak nachalnych ostrzeżeń dźwiękowych - to cechy, które z perspektywy kilku lat użytkowania okazują się bezcenne.

Który silnik wybrać w używanym Mercedesie GLC?

W egzemplarzach sprzed liftingu z 2020 roku pracuje diesel o pojemności 2,1 litra oznaczony kodem OM 651. To jednostka o dobrej reputacji - trwała, oszczędna i wystarczająco mocna zarówno w wersji 220 d (170 KM), jak i 250 d (204 KM, 500 Nm). Obie świetnie współpracują z 9-biegową przekładnią automatyczną i napędem 4Matic, zapewniając niskie spalanie i solidny moment obrotowy, a więc i porządną dynamikę. 250 d jest na rynku wtórnym często niewiele droższy od 220 d, a oferuje wyraźnie lepszą elastyczność. To sprawia, że jest jednym z najlepszych wyborów w całej gamie.

Sytuacja zmienia się wraz z liftingiem z roku 2020. Nowy diesel OM 654 to silnik dużo bardziej wymagający w eksploatacji. Stosuje się w nim bardzo rzadki olej, który jest podatny na rozcieńczanie paliwem, zwłaszcza przy częstej jeździe na krótkich dystansach, długim pozostawianiu silnika na biegu jałowym albo przerywanych cyklach regeneracji filtra DPF. W skrajnych przypadkach prowadzi to do problemów ze smarowaniem i poważnych awarii. Kto szuka diesla, powinien raczej celować w egzemplarze sprzed modernizacji.

Mercedes GLC Mercedes materiały prasowe

Trzecia opcja to trzylitrowy diesel V6 (oznaczenie OM 642) w wersji 350 d. Wspaniały podczas jazdy ze względu na dźwięk i osiągi, ale droższy w eksploatacji. Pod koniec produkcji Mercedes przeszedł w tym silniku na cieńszy łańcuch rozrządu, co budzi obawy o trwałość przy wyższych przebiegach.

Typowe usterki Mercedesa GLC

Skrzynia 9G-Tronic uchodzi za trwałą, choć bywa, że z czasem zaczyna przełączać biegi z opóźnieniem. Często wystarczy reset adaptacji sterownika, a nie wizyta w warsztacie. Mimo deklaracji o dożywotnim braku konieczności, olej w przekładni warto wymieniać co 60-100 tys. km. To niemały koszt, bo w autoryzowanym serwisie zapłacimy nawet 2,5 tys. zł, te niezależne potrafią policzyć nawet o tysiąc zł mniej.

W układzie napędowym zdarzają się luzy na wale kardana (objawy to wyczuwalny warkot), a diesle notorycznie domagają się wymiany czujnika NOx i czyszczenia wtryskiwacza AdBlue. Koszt naprawy tych elementów to zwykle 2,5-3,5 tys. zł.

GLC dobrze się prowadzi, ale jego zawieszenie wymaga regularnej kontroli. Łączniki stabilizatorów z przodu to elementy, które zużywają się pierwsze (koszt 250-400 zł). Opcjonalne zawieszenie pneumatyczne Airmatic daje lepszy komfort i niwelowanie pochylenia przy ciężkim załadunku, ale z czasem generuje dodatkowe koszty. Jeśli zdecydujemy się na naprawę, do wyboru jest regeneracja lub zakup nowych zamienników. Zregenerowany element z montażem kosztuje zazwyczaj od 1 do 1,4 tys. zł za sztukę. Nowy zamiennik to wydatek rzędu 1,5- 1,8 tys. zł.

Mercedes GLC Mercedes materiały prasowe

Przednia kolumna (miech + amortyzator), ze względu na konstrukcję, jest droższa. Kompleksowa regeneracja to wydatek około 1,5-2 tys. zł, natomiast nowy element (np. Bilstein) kosztuje od 3,5 tys. zł w górę.

Ile kosztuje używany Mercedes GLC?

Najtańsze egzemplarze z przebiegami bliskimi 250 tys. km startują od około 75 tys. zł. Auta z połową tego przebiegu można znaleźć od około 90 tys. zł, ale zwykle w bardzo ubogiej specyfikacji. Najlepszy stosunek ceny do jakości zaczyna się w przedziale 100-130 tys. zł, gdzie trafiają się dobrze wyposażone egzemplarze z sensownym przebiegiem. Młodsze, poleasingowe i poliftingowe auta z bogatym wyposażeniem zaczynają się od około 170 tys. zł.





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