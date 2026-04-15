Używane BMW X1 drugiej generacji. Udany SUV, ale nie bez problemów

Spis treści: BMW X1 F48 - silniki benzynowe i diesle Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego BMW X1? BMW X1 - jak się prowadzi? BMW X1 - ceny na rynku wtórnym

Zanim ktoś wyda kilkadziesiąt tysięcy złotych na używany egzemplarz, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy oględzinach, które silniki wybierać, a których unikać, i dlaczego tańsza alternatywa z tego samego salonu może okazać się lepszym wyborem.

BMW X1 F48 - silniki benzynowe i diesle

X1 drugiej generacji zbudowano na platformie UKL2 z silnikiem zamontowanym poprzecznie, tej samej, która służy BMW serii 2 Active Tourer i kilku innym modelom. Bazowe wersje mają napęd na przednią oś, mocniejsze oferują opcjonalny lub seryjny napęd xDrive na cztery koła.

Paleta silników rozciąga się od trzycylindrowych jednostek w wersjach 18i i 16d po czterocylindrowe w odmianach 20i, 25i, 18d, 20d i 25d. Te o mniejszej liczbie cylindrów brzmią charakterystycznie i nie sprawiają problemów technicznych, ale mają trudności z napędzaniem niemal 1,6-tonowego SUV-a. Są oszczędne i trwałe, lecz na autostradzie i przy pełnym załadunku brakuje im mocy.

Diesel 18d z mocą 150 KM to najrozsądniejszy kompromis między ekonomią jazdy a dynamiką wystarczającą do codziennej jazdy. Dla kierowców oczekujących lepszych osiągów wersja 25i z 231 KM zapewnia sportowy charakter - ta wersja także nie sprawia problemów eksploatacyjnych. W latach 2020-2022 BMW oferowało również wersję hybrydową xDrive25e, łączącą trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy 125 KM z elektrycznym napędem tylnej osi o mocy 95 KM, co dawało moc systemową 220 KM i czysto elektryczny zasięg około 50 km.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego BMW X1?

X1 F48 cieszy się zasłużenie dobrą opinią pod względem niezawodności i nie ma w swoim życiorysie powtarzających się poważnych usterek. Nie oznacza to jednak, że jest wolny od słabszych punktów, które warto sprawdzić przed zakupem.

Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna Aisin w egzemplarzach wyprodukowanych do około 2018 roku potrafi szarpać przy zmianie biegów i reagować z opóźnieniem, szczególnie w autach eksploatowanych głównie w miejskim ruchu z częstym ruszaniem i zatrzymywaniem. Czasem problem rozwiązuje reset adaptacji skrzyni lub aktualizacja oprogramowania sterownika silnika, które w większości egzemplarzy zostało już wykonane przy okazji wizyt serwisowych. Przy zaawansowanym zużyciu konieczna bywa kosztowna wymiana oleju skrzyni, a w skrajnych przypadkach regeneracja lub wymiana przekładni.

Diesle eksploatowane głównie na krótkich dystansach miejskich cierpią na zapychający się filtr cząstek stałych. Regeneracja DPF odbywa się automatycznie tylko podczas dłuższej jazdy z wyższą prędkością, więc samochód jeżdżący wyłącznie po mieście nie ma okazji przepalić nagromadzonej sadzy. Efektem jest spadek mocy, wzrost spalania i kosztowna konieczność serwisowej regeneracji lub wymiany filtra. Kto planuje jeździć głównie po mieście, powinien rozważyć wersję benzynową.

Elektronika w X1 bywa kapryśna. Zdarzają się problemy z klimatyzacją automatyczną, która nieprawidłowo reguluje temperaturę lub siłę nawiewu, oraz zawieszenia systemu multimedialnego, szczególnie w egzemplarzach, w których właściciel zaniedbywał aktualizacje oprogramowania.

Wnętrze wykończono materiałami na poziomie typowym dla BMW, z czytelnym kokpitem i sprawnym systemem iDrive, który w tej klasie wypada lepiej niż rozwiązania multimedialne większości konkurentów.

BMW X1 - jak się prowadzi?

BMW udało się nadać X1 zaskakująco żwawy charakter jak na samochód na platformie z silnikiem poprzecznym. Układ kierowniczy jest precyzyjny, zawieszenie sprężyste, a z opcjonalnymi adaptacyjnymi amortyzatorami równowaga między komfortem a zwrotnością wypada bardzo dobrze. Do codziennej jazdy standardowe zawieszenie w zupełności wystarcza.

Napęd xDrive poprawia trakcję zimą i na nieutwardzonych drogach, ale przy typowej eksploatacji nie daje odczuwalnej przewagi nad wersją z napędem na przednią oś. Różnica w spalaniu jest minimalna, bo tylna oś odłącza się automatycznie.

Wnętrze wykończono materiałami na poziomie typowym dla BMW, z czytelnym kokpitem i sprawnym systemem iDrive, który w tej klasie wypada lepiej niż rozwiązania multimedialne większości konkurentów. Opcjonalny wyświetlacz przezierny to rzadkość w kompaktowych SUV-ach. Przestrzeń w drugim rzędzie jest przyzwoita, choć nie wybitna - zapas miejsca nad głową mógłby być większy.

BMW X1 - ceny na rynku wtórnym

Ceny najtańszych egzemplarzy na rynku wtórnym zaczynają się kwotami poniżej 50 tys. zł, ale uwaga - wiele ogłoszeń dotyczy aut sprowadzonych z USA, często powypadkowych. Trzeba przyjąć, że za auto kupione w polskim salonie i z historią serwisową przyjdzie zapłacić minimum 60 tys. zł (do 2018 roku). Nowsze egzemplarze często ocierają się, a nawet przekraczają granicę 100 tys. zł. Dotyczy to zwłaszcza mocniejszych wersji napędowych. X1, które nie są starsze niż 5 lat raczej nie są wyceniane na mniej niż 110 tys. zł.

