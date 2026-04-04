Spis treści: Audi Q3 - technika i typowe usterki Audi RS Q3 - pięć cylindrów w kompaktowym SUV-ie Audi Q3 czy VW Tiguan - które wybrać? Ile kosztuje używane Audi Q3? Czy Audi Q3 dobrze trzyma wartość?

Druga generacja Q3 produkowana była w latach 2018-2025 i właśnie teraz będzie mocną pozycją na rynku wtórnym. Jako kompaktowy SUV zprmium oferuje trochę wszystkiego, ale żadnej wybitnej cechy, która kazałaby umieszczać go w każdym poradniku. Czy to oznacza, że należy go omijać? Niekoniecznie.

Audi Q3 - technika i typowe usterki

Kupujący auta koncernu Volkswagena mają ułatwione zadanie, bo stosowane w nich podzespoły sprawdziły się w milionach egzemplarzy różnych marek i modeli. Q3 drugiej generacji bazuje na platformie MQB A2 w większej odmianie, czyli technicznie jest bliskim kuzynem VW Tiguana, Seata Ateki czy Skody Kodiaq. Układ z silnikiem poprzecznym, opcjonalnym napędem na cztery koła, kolumnami McPhersona z przodu i wielowahaczową osią z tyłu to rozwiązania klasyczne dla segmentu, bez żadnych terenowych ambicji.

Do typowych problemów eksploatacyjnych należy zużycie elementów elastokinematycznych zawieszenia, czyli łożysk kolumn, tulei wahaczy i silentbloków. Sprzyja temu agresywna jazda po nierównościach. Sporadycznie pojawiają się też ogniska korozji na elementach zawieszenia i podramienicy silnika, czemu najlepiej zapobiegać przez regularne mycie podwozia.

Silniki w większości nie sprawiają poważnych problemów, choć zdarzają się drobne usterki czujników oraz nieszczelności w układzie chłodzenia i recyrkulacji spalin.

Audi RS Q3 - pięć cylindrów w kompaktowym SUV-ie

Na szczycie gamy znajduje się RS Q3 z 2,5-litrowym silnikiem pięciocylindrowym, który oferuje coś nieosiągalnego w żadnym innym kompaktowym SUV-ie. Potężny moment obrotowy i charakterystyczne bulgoczące brzmienie, znane z usportowionych Audi od dziesięcioleci, czynią go obiektem westchnień entuzjastów. To jedyny sposób, by w tym segmencie mieć pod maską więcej niż cztery cylindry.

Audi Q3 czy VW Tiguan - które wybrać?

Tutaj tkwi główny powód, dla którego Q3 rzadko trafia na listy rekomendacji. Platformowy brat Tiguan oferuje 610 litrów bagażnika i wyraźnie przestronniejszą kanapę, przez co w niemal każdym porównaniu wypada lepiej, jako wzór praktyczności w swojej klasie. Skoda Kodiaq idzie jeszcze dalej i może mieć nawet trzeci rząd siedzeń.

Q3 ze swoją zwartą sylwetką i wykończeniami wnętrza wydaje się ciaśniejszy. Jednocześnie kosztuje nieco więcej niż koncernowi bracia oferujący więcej miejsca. Obiektywnie patrząc, to wada. Z drugiej strony bagażnik Q3 mieści 530 litrów, czyli tyle co limuzyna klasy wyższej, a po złożeniu siedzeń pojemność rośnie do 1525 litrów. Większość dorosłych pasażerów będzie się czuła komfortowo, nawet jeśli masywna deska rozdzielcza i szerokie boczki drzwi ograniczają trochę przestrzeni.

Ile kosztuje używane Audi Q3?

Jako nowe Q3 zawsze kosztowało więcej niż konkurenci, zwłaszcza z marek bardziej "ludowych". Na rynku wtórnym te różnice się zacierają. Wśród Tiguanów trafia się więcej słabszych wersji silnikowych i egzemplarzy z bardzo wysokimi przebiegami. Po odfiltrowaniu porównywalnych parametrów okazuje się, że Audi kosztuje średnio najwyżej 20 tys. zł więcej niż Tiguan, często nawet mniej.

W praktyce oznacza to, że zadbane egzemplarze Q3 można znaleźć w cenie już poniżej 80 tys. zł.

Q3 to typowy Audi, co oznacza starannie dobrane materiały wykończeniowe i lepsze wygłuszenie niż w koncernowych modelach Skody czy Volkswagena. Na dłuższych trasach robi to różnicę. System multimedialny z zasady działa sprawniej niż często krytykowane rozwiązania w modelach spod znaku Volkswagena czy Skody. Cyfrowe zegary, które u konkurencji wymagają dopłaty, w Q3 są standardem.

Czy Audi Q3 dobrze trzyma wartość?

Decyzja o zakupie to jedno, ale co z późniejszą odsprzedażą? Patrząc na poprzednie generacje, widać, że Q3 jest po prostu rzadsze niż konkurencja. Mniejsza liczba oferowanych Q3, często w rękach dbających właścicieli, oznacza korzystniejszą relację popytu do podaży i wyższe ceny przy odsprzedaży.

Toyota C-HR PHEV wygląda jak przyszłość, ale codzienność szybko ją weryfikuje INTERIA.PL