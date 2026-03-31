Spis treści: Skąd pochodzi Tesla i dlaczego to ważne? Używana Tesla - zawieszenie Hamulce w Tesli. Na co zwrócić uwagę? Używana Tesla. Oświetlenie może być problemem Używana Tesla - jakość wykonania Tesla i obowiązkowe przeglądy

Ceny używanych Tesli spadły w ostatnich miesiącach tak mocno, że Model 3 czy Model Y z przebiegiem poniżej 100 tys. km kusi nawet tych kierowców, którzy jeszcze niedawno nie brali elektryka pod uwagę. Zanim jednak skusimy się na okazję, warto wiedzieć, że te samochody mają kilka charakterystycznych słabości, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych kupujących i wygenerować rachunki idące w tysiące złotych.

Tesla od lat budzi skrajne emocje. To marka, która przez lata funkcjonowała według własnych reguł i wprowadzała zmiany konstrukcyjne w trakcie produkcji, często niemal bez zapowiedzi . To sprawia, że dwa egzemplarze Modelu 3 z tego samego roku produkcji mogą różnić się od siebie bardziej niż kolejne generacje innych samochodów, a wiedza o tym, kiedy dokładnie wyprodukowano dany egzemplarz i w której fabryce, ma kluczowe znaczenie dla oceny jego potencjalnych problemów.

Skąd pochodzi Tesla i dlaczego to ważne?

Zanim przejdziemy do konkretnych usterek, trzeba wyjaśnić kwestię pochodzenia samochodu, bo ma ona bezpośredni wpływ na jakość wykonania i potencjalne problemy eksploatacyjne. Model 3 produkowany był początkowo wyłącznie w kalifornijskiej fabryce Fremont, gdzie tempo produkcji wymuszało kompromisy - w pewnym momencie część aut powstawała nawet w prowizorycznych namiotach na terenie zakładu. Od końca 2021 roku europejskie egzemplarze zaczęły napływać również z fabryki w Szanghaju, gdzie jakość wykonania okazała się zauważalnie lepsza. Po dużym liftingu oznaczonym jako Highland jesienią 2023 roku wszystkie europejskie Modele 3 pochodzą wyłącznie z Chin i skargi na problemy montażowe praktycznie ustały.

Marcin Banaszewski z centrum Tesla Approved Body Shop Wrocław, pierwszego w Polsce warsztatu z certyfikatem Tesli, zwraca uwagę na dodatkowy aspekt pochodzenia samochodu. W egzemplarzach sprowadzonych spoza Europy można napotkać problemy z działaniem nawigacji czy kompatybilnością z europejską infrastrukturą ładowania, dlatego przed zakupem warto dokładnie zweryfikować rynek pierwotnej sprzedaży auta.

Używana Tesla - zawieszenie

Najczęściej zgłaszanym problemem technicznym w używanych Teslach Model 3 i Model Y jest przyspieszone zużycie elementów zawieszenia, co wynika z połączenia dwóch czynników - wysokiej masy własnej przekraczającej 1800 kg oraz charakterystyki napędu elektrycznego, który pozwala na błyskawiczne "uwalnianie" pełnego momentu obrotowego. Elementy zawieszenia w pierwszych generacjach tych modeli nie były projektowane z myślą o takich obciążeniach, co przekłada się na szybszy niż w tradycyjnych samochodach zużycie tulei, łożysk i przegubów.

Szczególnie problematyczny okazał się górny wahacz przedni, którego konstrukcja zawierała poważną wadę - przegub kulowy zamontowano w miejscu, gdzie kończy się odpływ wody z szyby przedniej, co prowadziło do systematycznego wymywania smaru i przyspieszonej korozji elementu. Po dwóch-trzech latach eksploatacji problem objawia się charakterystycznym piszczeniem i trzaskaniem przy skręcaniu kołami lub pokonywaniu nierówności. Wada dotyczy wszystkich egzemplarzy sprzed liftingu Highland, zarówno Model 3 jak i Model Y, które dzieliły identyczną konstrukcję przedniego zawieszenia.

Przed zakupem Tesli trzeba się nią koniecznie przejechać.

Dobrą wiadomością jest fakt, że niemiecki producent części zamiennych Meyle oferuje od 2022 roku ulepszone wahacze, w których wyeliminowano oryginalny błąd konstrukcyjny - przegub kulowy jest teraz zamontowany od dołu i szczelnie zamknięty od góry. Koszt pary takich wahaczy to około 800 zł plus robocizna.

Hamulce w Tesli. Na co zwrócić uwagę?

Paradoksalnie jednym z największych problemów używanych Tesli są hamulce, które zużywają się zbyt wolno. Brzmi to absurdalnie, ale wynika z popularnego wśród kierowców elektryków stylu jazdy określanego jako one pedal driving, czyli wykorzystywania rekuperacji do zwalniania aż do całkowitego zatrzymania pojazdu bez dotykania pedału hamulca. W efekcie tarcze hamulcowe pokrywają się nalotem rdzy, który w normalnych warunkach byłby ścierany przez klocki, a brak regularnego użycia prowadzi do zakleszczania się zacisków i pogorszenia skuteczności hamowania.

Marcin Banaszewski z Tesla Approved Body Shop Wrocław wyjaśnia, że producent zaleca konserwację hamulców co dwa lata, niezależnie od przebiegu - polega ona na demontażu zacisków, oczyszczeniu całego układu z zabrudzeń i sprawdzeniu swobody ruchu tłoczków. Cała operacja zajmuje około dwóch godzin i pozwala uniknąć znacznie kosztowniejszej wymiany tarcz czy zacisków.

Używana Tesla. Oświetlenie może być problemem

Raporty z niemieckich przeglądów technicznych wskazują, że Tesla Model 3 i Model Y wyróżniają się na tle konkurencji podwyższonym odsetkiem usterek związanych z oświetleniem zewnętrznym. Najczęściej chodzi o przednie reflektory, ale zdarzają się również problemy z tylnymi lampami - w 2022 roku Tesla przeprowadziła nawet akcję serwisową dotyczącą oprogramowania sterującego oświetleniem, które w niektórych przypadkach powodowało całkowite wyłączenie świateł. Usterkę można było usunąć zdalną aktualizacją, jednak przy zakupie używanego egzemplarza warto sprawdzić, czy została ona faktycznie przeprowadzona.

Samochody Tesli nie muszą przechodzić przeglądów gwarancyjnych.

Używana Tesla - jakość wykonania

Problemy z jakością wykonania stanowiły przez lata największą bolączkę Tesli i główny argument krytyków marki. Nierówne szczeliny między elementami nadwozia, krzywo zamontowane listwy ozdobne, szumy powietrza przy wyższych prędkościach, a nawet ogniska korozji w miejscach, gdzie elementy ocierały się o siebie - lista zgłaszanych problemów była długa i dotyczyła większości wczesnych egzemplarzy. Sytuacja poprawiała się stopniowo, wyraźny przełom nastąpił przy przeniesieniu produkcji do Szanghaju, a po liftingu Highland skargi na jakość montażu praktycznie ustały.

Kupując używaną Teslę sprzed 2021 roku, trzeba liczyć się z tym, że przynajmniej jeden z wymienionych problemów będzie obecny. Warto też pamiętać o charakterystycznie cienkim lakierze, który na wszystkich egzemplarzach zbiera odpryski od kamieni znacznie łatwiej niż w przypadku niemieckiej czy japońskiej konkurencji.

Tesla i obowiązkowe przeglądy

Tesla nie narzuca właścicielom harmonogramu przeglądów serwisowych, ograniczając się do zaleceń przeprowadzania konserwacji w razie potrzeby. W teorii elektryki wymagają mniej obsługi niż spalinowe, bo nie ma oleju silnikowego do wymiany, filtrów paliwa czy pasków rozrządu. W praktyce jednak takie podejście sprawia, że właściciele często ignorują postępujące problemy z zawieszeniem czy hamulcami, które ujawniają się dopiero podczas obowiązkowego badania technicznego.

Przy zakupie używanej Tesli warto więc nie tylko sprawdzić historię serwisową, ale też umówić się na dokładną inspekcję w warsztacie znającym specyfikę tych samochodów. Przegląd zawieszenia, weryfikacja stanu hamulców i sprawdzenie działania wszystkich systemów pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po zakupie.

