Używana Skoda Kamiq. Praktyczny SUV, ale hamulce mogą zaskoczyć
Skoda Kamiq to jeden z tych modeli, które bardzo szybko stały się popularnym wyborem dla kierowców szukających małego SUV-a do miasta. Wysoka pozycja za kierownicą, kompaktowe wymiary zewnętrzne i praktyczne wnętrze sprawiają, że wielu kupujących traktuje Kamiqa jako kompromis między klasycznym hatchbackiem a większym SUV-em. Na rynku aut używanych pojawia się coraz więcej egzemplarzy z pierwszych roczników, a to oznacza, że można już mówić o powtarzalnych usterkach i o tym, na co realnie uważać przed zakupem.
Spis treści:
- Używana Skoda Kamiq - zalety modelu
- Typowe usterki Skody Kamiq - hamulce to najsłabszy punkt
- Używana Skoda Kamiq - zawieszenie i układ kierowniczy
- Używana Skoda Kamiq - który silnik wybrać?
- Czy warto kupić Skodę Kamiq używaną? Ceny modelu
Warto jednak od razu doprecyzować jedną rzecz: Kamiq w ogólnym rozrachunku uchodzi za samochód dopracowany i przewidywalny. Nie jest to auto, które masowo "sypie się" po kilku latach, ale ma kilka newralgicznych punktów, o których łatwo zapomnieć, oglądając ładnie utrzymany egzemplarz. Zaskakujące jest to, że nie chodzi tu wcale o silniki czy zawieszenie.
Używana Skoda Kamiq - zalety modelu
Kamiq to najmniejszy crossover Skody, zbudowane na popularnej architekturze grupy VW. Z przodu i z tyłu potrafi zaoferować zaskakująco dużo miejsca jak na segment B-SUV, a bagażnik jest jednym z argumentów, które realnie przekonują rodziny. W praktyce to auto dobrze sprawdza się jako drugi samochód w domu, ale także jako "główne auto do miasta i okazjonalnych wyjazdów. Do tego dochodzi typowa dla Skody ergonomia: wszystko jest tam, gdzie kierowca tego oczekuje, a obsługa nie wymaga uczenia się auta od zera. Właśnie dlatego Kamiq bywa wybierany przez osoby, które chcą spokoju.
W codziennym użytkowaniu Kamiq broni się przestrzenią i sprytnymi rozwiązaniami. To auto, którym łatwo jeździć, łatwo zaparkować i łatwo z nim żyć, dlatego w ogłoszeniach często widać egzemplarze prywatne, a nie tylko flotowe.
Typowe usterki Skody Kamiq - hamulce to najsłabszy punkt
Z punktu widzenia kupującego ważne jest to, by sprawdzić stan foteli i elementów tapicerki, bo w części aut pojawiały się uwagi dotyczące jakości wykończenia siedzeń.
Wśród najczęściej powtarzających się uwag przewija się głównie temat hamulców, a konkretnie tarcz hamulcowych. W wielu egzemplarzach to właśnie tarcze częściej niż u konkurencji wykazują pogorszenie stanu, co może oznaczać nierównomierne zużycie, gorszą skuteczność hamowania, a czasem także wibracje. W codziennym użytkowaniu problem szczególnie łatwo "wywołać" jazdą miejską: krótkie trasy, częste hamowania, wilgoć, myjnie, stanie pod chmurką i brak porządnego dogrzania hamulców. Efekt bywa taki, że samochód wygląda świetnie, ma niski przebieg, a mimo to przy ostrzejszym hamowaniu czuć bicie na kierownicy.
Jak upewnić się, że z używanym egzemplarzem jest wszystko w porządku? Podczas jazdy próbnej nie wystarczy jedno lekkie hamowanie. Trzeba sprawdzić skuteczność przy różnych prędkościach i zobaczyć, czy auto nie ściąga na boki. Dobrze też ocenić pracę hamulca postojowego, bo właśnie ten element bywa krytykowany. Jeśli dźwignia, przycisk lub mechanizm działa z oporem lub wywołuje hałas, można założyć, że czeka nas wizyta w warsztacie.
Używana Skoda Kamiq - zawieszenie i układ kierowniczy
Dobra wiadomość jest taka, że w kwestii podwozia Kamiq wypada solidnie. Elementy zawieszenia i połączenia osi w większości aut wytrzymują typową eksploatację bez niepokojących luzów. Układ kierowniczy jest odporny, a sama konstrukcja nie cierpi n szczególne problemy. Oczywiście, jak w każdym aucie, znaczenie ma styl jazdy i to, po jakich drogach poruszał się poprzedni właściciel, ale w porównaniu z hamulcami zawieszenie nie jest tym, co najczęściej generuje negatywne zaskoczenia.
W używanym Kamiqu warto poświęcić za to chwilę na dokładne sprawdzenie oświetlenia. Zdarza się, że uwagę zwracają kierunkowskazy, a w niektórych autach problemem bywają światła cofania. Warto sprawdzić też, czy tylne lampy działają równo, czy nie zbierają wilgoci, a w kabinie czy nie świecą się kontrolki od systemów asystujących. Im nowszy egzemplarz, tym bardziej elektronika potrafi szwankować - każdy błąd jest zwykle zapisywany w pamięci sterownika, więc dobrym pomysłem jest podłączenie auta pod komputer diagnostyczny.
Używana Skoda Kamiq - który silnik wybrać?
Wśród silników w Kamiqu spotkamy benzynowe jednostki z doładowaniem (1.0 lub 1.5 TSI o mocy od 90 przez 95/110/115 po 150 KM), a w ofercie był też wariant wysokoprężny 1.6 TDI o mocy 115 KM.
Niezależnie od wersji, podstaw jest regularna wymiana oleju i filtrów, bo małe turbodoładowane silniki nie lubią zaniedbań - zarówno w odmianach benzynowych, jak i wysokoprężnej warto wymieniać olej maksymalnie co 15 tysięcy km lub raz w roku.
Osobny temat to skrzynia DSG, jeśli szukamy wersji z automatem. Tu liczy się płynność pracy, brak szarpnięć, brak opóźnień reakcji na gaz oraz historia serwisowa. Jeżeli podczas ruszania czuć wahanie, lepiej założyć, że skrzynia będzie wymagała uwagi - czyli co najmniej wymiany oleju w przekładni. W przypadku skrzyń DSG należy to robić co maksymalnie 80 tys. km.
Czy warto kupić Skodę Kamiq używaną? Ceny modelu
Używana Skoda Kamiq to jeden z bezpieczniejszych wyborów w segmencie miejskich SUV-ów. Największe ryzyko nie dotyczy tu awarii silnika, tylko hamulców, które potrafią wymagać wcześniejszej interwencji, oraz drobnych problemów z oświetleniem czy elektroniką. Jeśli te obszary zostaną dobrze sprawdzone, a egzemplarz ma sensowną historię serwisową, Kamiq zwykle odwdzięcza się spokojną eksploatacją i bardzo dobrą użytecznością na co dzień.
Na polskim rynku używane Skody Kamiq są wyraźnie tańsze od konkurencyjnych modeli hybrydowych, na przykład pewnej japońskiej marki na "T". Auta dwu-trzyletnie z mocnym, 150-konnym 1.5 TSI kosztują około 150 tys. zł, często w bogato wyposażonych wersjach Monte Carlo z lekko usportowionym charakterem. Za starsze i słabsze warianty zapłacimy maksymalnie 80 tys. Zł, ale są też egzemplarze za około 60 tys. zł. Zwykle głównymi czynnikami zmieniającymi cenę są przebieg i wersja wyposażenia.