Z danych AAA AUTO wynika, że Civic znikał z ogłoszeń przeciętnie w miesiąc, a kupujący płacili za niego średnio 28 561 zł. Za tę kwotę dostawali auto piętnastoletnie z przebiegiem ponad 183 tys. km - najwyższym w pierwszej piątce rankingu. Dla porównania Toyota Yaris z podium miała średnio 131 tys. km, a Skoda Fabia niecałe 180 tys. Innymi słowy, Civic jest wśród najszybciej sprzedających się aut najbardziej wyeksploatowany, przynajmniej pod względem przebiegu.

Skąd bierze się to zaufanie do Hondy Civic VIII? Otóż z tego, że pod oryginalnym nadwoziem kryje się naprawdę solidna kawał techniki.

Używana Honda Civic VIII z lat 2005-2011

Kiedy Honda odsłoniła ósmą generację Civica na salonie w Genewie w 2005 roku, kompaktowy hatchback z brytyjskiej fabryki w Swindon wyglądał jak pojazd z filmu science fiction. Efekt był natychmiastowy - średni wiek nabywców gwałtownie się obniżył.

Projektanci postawili na kanciastą, klinowatą bryłę z powtarzającym się motywem trójkąta - widać go w przednich światłach przeciwmgłowych, końcówkach wydechu i detalach z tyłu. Pięciodrzwiowy hatchback dostał linię dachu jak z coupe, cienkie szczeliny drzwi i klamki tylnych drzwi ukryte w słupku, przy szybie. Ta stylizacja starzeje się wyjątkowo wolno - nawet po kilkunastu latach Civic potrafi wyróżnić się na parkingu bardziej niż niejedno nowe auto. Jest jednak druga strona medalu: opadająca linia nadwozia mocno ogranicza widoczność do tyłu, więc czujniki parkowania są tu niemal obowiązkowe.

Wnętrze używanej Hondy Civic VIII

Odważny design nie kończy się na nadwoziu. Deskę rozdzielczą zaprojektowano na dwóch poziomach - główne wskaźniki umieszczono na bliższym, a wokół nich rozłożono funkcje pomocnicze, jak obsługę radia, wentylacji czy komputera pokładowego. Dało to trójwymiarowy efekt, a przy okazji zastosowano ciekawe faktury i materiały dobrej jakości.

Prawdziwym atutem jest jednak przestronność wnętrza oraz jego praktycznosć. Zbiornik paliwa umieszczono centralnie, pod przednimi fotelami, dzięki czemu tylne siedzenia składają się na płasko, bez wystającego progu w podłodze bagażnika. Do tego dochodzą tak zwane Magic Seats, czyli składane tylne siedzenia, które składają się i podnoszą jednym ruchem. Dzięki temu można na przykład wsunąć za przednie fotele rower dziecka bez większej gimnastyki. Standardem w całej gamie były między innymi klimatyzacja, system stabilizacji toru jazdy oraz komplet poduszek powietrznych.

Który silnik w Hondzie Civic VIII wybrać?

Gama benzynowa obejmowała jednostki 1.4, 1.8 i 2.0, do tego dochodził wysokoprężny 2.2 i-CTDi oraz hybrydowy sedan. Wszystkie (poza hybrydą, rzecz jasna) łączono z sześciobiegową skrzynią manualną, co czyniło Civica pierwszym autem w segmencie z sześcioma przełożeniami w całej ofercie. Wśród benzyniaków najrozsądniejszym kompromisem jest silnik 1.8 o mocy 140 KM - napędza auto z odpowiednią werwą i w zupełności wystarcza do codziennej jazdy. Najważniejsze - jego łańcuch rozrządu uchodzi za trwały. Podstawowa jednostka 1.4 o mocy blisko 100 KM pochodzi z mniejszego Jazza i również jest długowieczna, choć do dynamicznej jazdy się nie nadaje.

Osobny rozdział to hybrydowy sedan, który porzucił starszy układ IMA na rzecz rozwiązania bliższego Toyocie Prius. Łączył 1,4-litrowy silnik benzynowy z jednostką elektryczną, oferując 113 KM, przekładnię bezstopniową CVT i średnie spalanie w okolicach 4,6 l/100 km. Warto natomiast omijać wersje z automatem przy silniku 1.8 - są kosztowne w utrzymaniu i drogie w razie awarii skrzyni.

Czy Honda Civic VIII jest awaryjna?

Ósma generacja to konstrukcja solidna, a mechanicy potwierdzają, że egzemplarze z tego okresu trafiają do warsztatu głównie na wymianę oleju i filtrów, nie zaś z poważnymi awariami. Blacha i zawieszenie zwykle nie sprawiają kłopotów - nie ma tu tendencji do korozji, łożyska, elementy zawieszenia czy tłumiki potrafią oprzeć się rdzy przez długie lata.

Nie oznacza to jednak, że jest bezobsługowe. Warto wiedzieć, gdzie szukać typowych mankamentów.

Najczęściej wymieniana bolączka to trzeszczenie i skrzypienie z wnętrza - problem znany i wcale nie rzadki, wyraźniejszy przed liftingiem z 2008 roku, po którym jakość montażu nieco się poprawiła. Do tego dochodzą duże różnice w spasowaniu elementów, choć to raczej kwestia estetyki niż trwałości. Lampy są podatne na zaparowanie w wilgotne dni, tak jak w przypadku przełączników w drzwiach kierowcy, w których wilgoć potrafi skorodować styki, przez co przestają działać elektryczne szyby czy lusterka. Właściciele skarżą się też na łuszczący się z czasem lakier srebrnych paneli deski rozdzielczej i pękające klamki drzwi kierowcy.

Czy diesel 2.2 i-CTDi w Hondzie Civic jest dobry?

Honda pierwotnie zalecała do niego olej 0W/30, później zmieniła go na 5W/30, by ograniczyć zauważalne ubytki oleju między przeglądami. W autach z niskim przebiegiem zdarza się też zaklejanie świec żarowych, co utrudnia rozruch na zimno - dlatego przy oględzinach warto uważać na silnik wcześniej rozgrzany przez sprzedawcę.

Ile kosztują części do Hondy Civic VIII?

Eksploatacja nie należy do drogich, o ile sięga się po dobre zamienniki. Orientacyjne ceny nowych części do popularnej wersji 1.8 wyglądają następująco:

klocki hamulcowe przód (ATE) - około 170 zł

tłumik końcowy - od około 460 do 550 zł

tłumik środkowy - około 320 zł

komplet sprzęgła (Valeo, LuK, Sachs) - około 500-800 zł

alternator (zamiennik) - około 500 zł

rozrusznik (Denso, Bosch) - od około 300 zł

To ceny samych części, bez montażu - wymiana sprzęgła w warsztacie to dodatkowo kilkaset złotych robocizny.





Odkryłem największy kompleks Dacii. Wcale się go nie wstydzą Paweł Rygas INTERIA.PL