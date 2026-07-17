Ukryte wady w używanych autach. Kierowcy tracą średnio 5400 zł

W skrócie Ponad jedna trzecia nabywców aut używanych po zakupie musiała usuwać usterki, o których wcześniej nie wiedziała, ponosząc średni koszt naprawy rzędu 5400 zł.

Najczęściej ujawniającymi się problemami po zakupie są awarie silnika, instalacji elektrycznej oraz zawieszenia, które stanowią jedne z najdroższych napraw.

Aż 60 proc. kupujących oczekuje pełnej przejrzystości od sprzedawcy, w tym ujawnienia nawet drobnych szkód komunikacyjnych, aby uniknąć ukrytych wad pojazdu.

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Dla wielu kierowców zakup samochodu z rynku wtórnego nadal pozostaje najkorzystniejszym sposobem na zmianę auta. Jednocześnie jest to decyzja, która może nieść za sobą kosztowne konsekwencje - zwłaszcza gdy przed podpisaniem umowy nie uda się dokładnie zweryfikować historii pojazdu.

Jak wynika z raportu "Badanie rynku samochodów używanych i rola raportu historii pojazdu", zrealizowanego na zlecenie platformy Automarket - skala ukrytych usterek na rynku samochodów używanych wciąż pozostaje wysoka.

Nieplanowane wydatki po zakupie to częsty scenariusz

Badanie nie pozostawia złudzeń. Aż 37 proc. ankietowanych przyznało, że po zakupie musiało naprawiać usterki, o których nie wiedziało w chwili zawierania transakcji. Średni koszt takich napraw wyniósł około 5400 zł. Ponad połowa poszkodowanych (56 proc.) wydała na usunięcie usterek więcej niż 3000 zł. Z kolei 34 proc. zapłaciło od 5000 do 10 000 zł, a w przypadku 16 proc. badanych rachunek przekroczył 10 tys. zł. Jak podkreślają eksperci - problem nie dotyczy pojedynczych przypadków.

Dane pokazują przede wszystkim, że nie mówimy o odosobnionych sytuacjach. Skoro blisko 40 proc. kierowców poniosło po zakupie duże, nieplanowane wydatki na naprawę auta, wyraźnie widać, jak istotna jest weryfikacja historii pojazdu jeszcze przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą

Co istotne - sama analiza ogłoszenia oraz rozmowa ze sprzedającym nie są wystarczające. Kluczowe znaczenie ma sprawdzenie przebiegu, historii serwisowej, a także informacji o wcześniejszych szkodach i naprawach.

Silnik, elektryka i zawieszenie wśród najdroższych niespodzianek

Badanie pokazuje, że po zakupie najczęściej ujawniają się awarie najważniejszych, a zarazem najdroższych podzespołów. Wśród kierowców, którzy musieli naprawiać samochód, 34 proc. wskazało problemy z silnikiem, 29 proc. z instalacją elektryczną, a po 27 proc. z zawieszeniem i karoserią. Kolejne miejsca zajęły usterki klimatyzacji (24 proc.) oraz układu hamulcowego i skrzyni biegów (po 20 proc. odpowiedzi). Część tych problemów może być konsekwencją wcześniejszych kolizji, zalania pojazdu lub napraw, o których kupujący nie zostali poinformowani.

Nie dziwi więc, że aż 80 proc. kierowców uważa ukryte wady i nieprzewidziane koszty napraw za powszechny problem na rynku samochodów używanych. Jednocześnie jedynie 36 proc. respondentów deklaruje, że w momencie zakupu znało pełną historię swojego auta. Co więcej, 12 proc. ankietowanych dopiero po sfinalizowaniu transakcji dowiedziało się, że pojazd wcześniej uczestniczył w szkodach komunikacyjnych.

Kupujący oczekują przede wszystkim przejrzystości

Dla kupujących większym problemem niż sam fakt wcześniejszej szkody, jest jej ukrywanie przez sprzedającego. Jak zauważa Arkadiusz Zaremba - jeśli sprzedawca otwarcie informuje o historii pojazdu, wielu klientów nie rezygnuje z zakupu, lecz chce poznać wszystkie szczegóły. W takiej sytuacji 45 proc. kierowców poprosiłoby o pełną dokumentację napraw, a 28 proc. samodzielnie wykupiłoby raport historii pojazdu, aby zweryfikować zakres wcześniejszych uszkodzeń.

Oczekiwania wobec sprzedających są jednoznaczne. Aż 60 proc. badanych chce mieć pewność, że sprzedawca nie zataja żadnych informacji, nawet tych niekorzystnych. Z kolei 59 proc. oczekuje ujawnienia wszystkich szkód, również drobnych.

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