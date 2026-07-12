Afera Dieselgate dla wielu stała się początkiem schyłku silników wysokoprężnych. Kryzys wizerunkowy przyspieszył zwrot producentów w stronę elektromobilności i stopniowe ograniczanie oferty aut z silnikami Diesla. Mimo że ich popularność od lat maleje, a ceny używanych egzemplarzy rosną, diesle nadal cieszą się dużym zainteresowaniem - szczególnie na europejskim rynku wtórnym.

Najbardziej niezawodny silnik Diesla. Mechanik wskazał na Opla

Czy można wskazać najbardziej niezawodny samochód z silnikiem Diesla? Odpowiedzi na to pytanie szukał Pedro Bastida, mechanik pracujący w hiszpańskiej stacji kontroli pojazdów ITV. Bazując na doświadczeniach z warsztatu, przekonuje, że o trwałości samochodu nie decydują najnowsze technologie. Jego zdaniem na miano jednego z najbardziej niezawodnych diesli zasługuje Opel Astra starszych generacji.

Japoński silnik w niemieckim samochodzie. Połączenie idealne?

Opel nie jest marką, która zwykle trafia do czołówki rankingów niezawodności. Większość modeli niemieckiego producenta zajmuje w nich raczej odległe miejsca. Wyjątkiem są jednak egzemplarze wyposażone w wysokoprężny silnik 1.7 CDTI opracowany przez japońskie Isuzu. Jednostka ta uchodzi za trwałą, a przy tym łączy umiarkowane zużycie paliwa - wynoszące przeciętnie od 5,5 do 7,5 l oleju napędowego na 100 km - z całkiem dobrą dynamiką.

270 tys. przebiegu i żadnych problemów

Na swoim profilu na Instagramie Pedro Bastida opublikował nagranie, w którym prezentuje Opla Astrę wyposażonego - jak twierdzi - w jeden z najbardziej niezawodnych silników wysokoprężnych. Mechanik przekonuje, że samochód ma już 270 tys. km przebiegu, a przez cały okres eksploatacji nie wymagał poważniejszych napraw. Jak podkreśla, właściciel ograniczał się praktycznie wyłącznie do regularnych wymian oleju.

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Bastida zaznacza, że opisywany egzemplarz znajduje się w jego rodzinie od nowości. Dzięki temu zna całą historię jego eksploatacji i - jak twierdzi - może z pełnym przekonaniem polecić go jako jeden z najlepszych samochodów z silnikiem Diesla dostępnych na rynku wtórnym.

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