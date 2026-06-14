Obiegowa, i całkiem słuszna, opinia jest taka, że najtrwalsze i najlepsze auta używane to głównie "japończyki" - Toyoty, Hondy czy Mitsubishi. I fakt, modele tych marek zwykle zajmują wysokie miejsca w rankingach niezawodności, są też chwalone w internecie przez swoich użytkowników, chętnie korzystają z nich taksówkarze, czyli kierowcy wyjątkowo wyczuleni na awaryjność i koszty napraw. Wchodząc jednak na portale z ogłoszeniami, a także zagłębiając się w rankingi awaryjności, można wytypować także inne marki, których auta dożywają wysokich przebiegów.

Używane Volvo z silnikiem benzynowym

Wysokie miejsce w gronie najbardziej bezawaryjnych marek zajmują Szwedzi. Można wręcz stwierdzić, że filozofia "Volvo for life" dotyczy nie tylko bezpieczeństwa, ale także trwałości napędu - i to właśnie modele Volvo często osiągają przebiegu rzędu 400 tys. km.

Spoglądając na portale ogłoszeniowe z modelami o rekordowo wysokich przebiegach można znaleźć nie tylko klasyczne, kanciaste modele 240, 740 i 940 z czterocylindrowymi silnikami Redblock typu B21 - jednostkami o pojemności 2-2,3 litra, generującymi od 90 do 200 KM zależnie od wersji. Trwałość zawdzięczają nie tylko silnikom, ale i karoseriom przygotowanym na ciężkie warunki skandynawskich zim.

Dużą grupę stanowią też przednionapędowe konstrukcje - 850, S70, pierwsza generacja V70 i C70, a także późniejsze S60, V70, S80 i XC90. Wspólnym mianownikiem są pięciocylindrowe silniki z rodziny Volvo Modular Engine. Ciekawostka - w gronie aut z dużymi przebiegami nie znaleźliśmy ani jednego modelu z czterocylindrową jednostką wprowadzoną w 2013 r., już po przejęciu marki przez chiński koncern Geely.

Używany Lexus i Tesla

Wśród Lexusów dominują przede wszystkim modele hybrydowe - GS 450h z 2008 r., druga generacja RX czy GS 300h, który potrafi pokonać nawet pół miliona kilometrów (ogłoszenia z autami służącymi jako taksówki nie należą w Niemczech do rzadkości). Pojawiają się też najstarsze egzemplarze LS-ów - mają czterolitrowe silniki V8 z końca lat 80., o których w sieci krążą historie o przebiegach przekraczających milion kilometrów.

Niespodzianką jest obecność Tesli. Najczęstszym modelem, który osiąga ekstremalnie wysoki przebieg jest Model S, w wielu przypadkach z możliwością korzystania z dożywotniego, bezpłatnego ładowania na Superchargerach - co skutecznie zachęca właścicieli do trzymania auta jak najdłużej. Również młodsze Modele 3 pokazują, że napęd elektryczny potrafi spokojnie znosić bardzo wysokie przebiegi, choć warto podkreślić, że pierwsze roczniki Tesli Model 3 borykały się na przykład z wpadkami jakościowymi. W miarę upływu czas auto było poprawiane i aktualnie trzyma wysoki poziom.

Najlepsze używane BMW i Mercedesy

Porównując liczbę ogłoszeń z egzemplarzami o bardzo wysokich przebiegach Mercedes wyprzedza w zestawieniu konkurenta z Monachium. Liczba modeli, które dożywają ekstremalnych przebiegów, jest ogromna - od klasycznych SL R107, przez serię 123, 124 i wszystkie pokolenia klasy E, po S-klasę W140, W220 i W221, a nawet ML i klasę G. Co ciekawe, zdarzają się nawet modele AMG z przebiegami przekraczającymi 400 tys. km.

BMW pod względem liczby ogłoszeń pojazdów z wysokimi przebiegami plasuje się co prawda za Mercedesem, ale nadal można znaleźć wiele takich aut - głównie "trójki" E36 i E46 oraz "piątki" E39 z wolnossącymi sześciocylindrowymi jednostkami M52 i M54. Te silniki, o pojemności dwóch i trzech litrów oraz mocy 150-231 KM, słyną z kultury pracy i bezawaryjności. Wspólnym mianownikiem aut z obu niemieckich marek jest brak doładowania - turbodoładowane jednostki w gronie rekordzistów pojawiają się rzadko.

Najlepsze używane Toyoty

Wśród rekordzistów spod znaku Toyoty dominują hybrydowe Priusy, Aurisy i RAV4. Trzecia generacja Priusa z lat 2009-2016, korzystająca z 1,8-litrowego silnika benzynowego, często osiąga wysokie przebiegi bez wyraźnego zwiększenia zużycia paliwa, które w mieście może wynieść 4-5 l/100 km. To dlatego tak chętnie korzystają z nich firmy zajmujące się przewozem osób w dużych miastach. Dodatkową zaletą takiego napędu jest możliwość zamontowania instalacji LPG, która jeszcze bardziej obniża koszty eksploatacji. Jest też druga strona modelu - Priusy, Aurisy i Corolle, niezależnie od wieku, trzymają cenę, a w przypadku starszych modeli trudno znaleźć zadbany egzemplarz. Nieco łatwiej jest w przypadku RAV4, wiele ogłoszeń dotyczy egzemplarzy z polskich salonów, często od pierwszego właściciela.





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