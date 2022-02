Porady Auta z USA. Czy opłaca się je sprowadzać do Polski?

Barchetta to ostatni własny seryjnie produkowany roadster Fiata. Dostępny w latach 1995-2005 model zawdzięcza swoją nazwę wyglądowi przypominającemu łódkę a barchetta to po włosku właśnie łódka.

Warto przy okazji wiedzieć, że pod maską montowano tylko jeden silnik, a mianowicie 131-konną wolnossącą konstrukcję 1.8 16V DOHC występującą ówcześnie m.in. w Fiacie Punto HGT - sprint do "setki" trwa 8,9 sekundy i oferuje 200 km/h prędkości maksymalnej.

Wspólna z I generacją Punto była też płyta podłogowa, na której zbudowano Barchettę, ale np. kierownicę zaczerpnięto z modelu Coupe. Do pełni szczęścia brakuje napędu na tylną oś, ale i tak twardo wchodzące biegi z krótkim skokiem sprawiają uśmiech na twarzy kierowcy.

Zdjęcie Pięknie utrzymana Barchetta wystawiona została przez Lotus of Jacksonville - dealera brytyjskich sportowych aut /

Barchetta będącą następcą Fiat X1/9 wyposażona była w miękki, ręcznie składany dach chowany za pokrywą umieszczoną za siedzeniami. Oczywiście jakość plastików w tym modelu nie była zbyt wysoka (pękające wewnętrzne klamki i dźwignia otwierania wspomnianej klapy) a podczas jazdy po nierównościach całe wnętrze trzeszczy z powodu niezbyt wysokiej sztywności nadwozia.

Fiat Barchetta - już youngtimer a niebawem pełnowartościowy klasyk

Jednak mała masa własna (poniżej 1000 kg) w połączeniu z nisko położonym środkiem ciężkości i niemałą mocą 4-cylindrowego silnika sprawiały, że kierowca czerpał olbrzymią radość z jazdy, zwłaszcza w słoneczny dzień, kiedy można schować materiałowy dach.



Zdjęcie Dwuosobowe wnętrze wyposażone jest w skórzane obicie foteli. Wizualnie nie ma się do czego przyczepić! /

Aktualnie znalezienie Fiata Barchetty w dobrej kondycji wizualnej i technicznej nie jest już takie łatwe, ale mamy dobre wieści. Jeden z amerykańskich dealerów Lotusa ma w swojej ofercie także klasyki i youngtimery, w tym pięknie zachowany egzemplarz z przebiegiem 23 302 km!



Auto pochodzi z pierwszego roku produkcji i przez 27 lat przejechało 23 302 km, co daje 863 km rocznie! Auto w pięknym metalizowanym lakierze robi wrażenie i może być dobrą lokatą kapitału. Jeżeli jednak cena 17 900 dolarów była by zbyt duża - w końcu po przeliczeniu to ponad 59 000 zł - to Lotus of Jacksonville ma w swojej ofercie czerwoną sztukę wycenioną na 3000 dolarów mniej. Oczywiście musimy pamiętać też o niemałych kosztach importu auta z USA.

Zdjęcie 23 302 km przez 27 lat to symboliczny przebieg. Skalowanie licznika w kilometrach? Innego w tym modelu nie mogło być /

Na koniec warto w ramach ciekawostki wspomnieć, że Fiat Barchetta nie był nigdy oficjalnie sprzedawany na amerykańskim rynku, ani nie występował w wariancie RHD (z kierownicą po prawej stronie) nawet w takich krajach jak Wielka Brytania czy Japonia.