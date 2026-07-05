Takich aut już nie robią. Pancerne Volvo milionem kilometrów na liczniku

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Volvo od dekad kojarzy się z bezpieczeństwem, ale ma także reputację aut, które jeżdżą latami. Przebiegi rzędu 300 tys. km w starszych modelach szwedzkiej marki nikogo nie dziwią. Na niemieckim portalu z ogłoszeniami wystawiono jednak mocnego zawodnika w postaci modelu 850 w wersji kombi z przebiegiem 950 tys. km.

Volvo 850 kombi w wersji czarnej oraz bordowej, zaprezentowane w różnych sceneriach.
Volvo 850 kombi z 1996 roku ma na liczniku prawie 950 tys. km i szuka nabywcy fot. materiały prasowe / autoscout24materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Na niemieckim portalu ogłoszeniowym wystawiono na sprzedaż Volvo 850 w wersji kombi z 1996 roku, które przejechało do tej pory blisko 950 tysięcy kilometrów.
  • Pojazd wyposażony jest w pięciocylindrowy silnik o pojemności 2,4 litra i mocy 170 koni mechanicznych, manualną skrzynię biegów oraz instalację gazową.
  • Cena wywoławcza samochodu wynosi 2790 euro, a jego niemieckie badanie techniczne zachowuje ważność do sierpnia 2026 roku.
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Egzemplarz oferowany przez niemieckiego sprzedawcę z miejscowości Hamm musiał znieść w swoim życiu wiele, o czym świadczą porysowane nadwozie czy przetarta tapicerka - z drugiej strony, czy ktoś spodziewa się po aucie z niemal milionem km na liczniku, że będzie bez skazy?

Volvo 850 z rekordowym przebiegiem. Pod maską kultowy silnik 5-cylindrowy

Od pierwszej rejestracji w lipcu 1996 roku ten egzemplarz 850 pokonał blisko 950 tys. km. Do okrągłego miliona brakuje mu zatem około 50 tys. km. Pod maską pracuje 2,4-litrowy, 20-zaworowy silnik pięciocylindrowy o mocy 170 KM, który napędza przednie koła za pośrednictwem manualnej skrzyni.

Z jednej strony przedni napęd był kiedyś, dla entuzjastów Volvo, czymś, co negatywnie wpłynęło na charakter aut, z drugiej jednak trzeba podkreślić, że to nadal "prawdziwe" Volvo - jeszcze z czasów, zanim marka została kupiona przez Forda.

Wbrew temu, co sugerowałby licznik, kabina prezentuje się zaskakująco dobrze. Boczki fotela kierowcy są co prawda popękane, ale przecież mogło być gorzej - nie rozpadły się na strzępy i to jest najważniejsze. Można wręcz stwierdzić, że wnętrze wygląda lepiej niż w niejednym współczesnym aucie, które przekroczyło 200 tys. km.

Czarny Volvo 850 kombi stoi w salonie samochodowym na tle przeszklonych ścian, zestawiony z innymi autami po lewej stronie, widoczne są srebrne alufelgi oraz czyste, zadbane nadwozie.
Volvo z przebiegiem niemal miliona kilometrów napędzane jest silnikiem 2,5 lautoscout24.demateriał zewnętrzny

Historia modelu też robi wrażenie. 850 zadebiutowało w 1991 roku jako sedan, a na początku 1993 roku dołączyła znacznie popularniejsza wersja kombi. Między 1991 a 1996 rokiem powstało ponad 700 tys. egzemplarzy, więc opisywany samochód to model z późnego okresu produkcji.

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Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

Ile kosztuje Volvo 850 z przebiegiem bliskim miliona?

Cena wywoławcza to 2790 euro, czyli około 12 tys. zł. Sprzedawca nie podaje w ogłoszeniu wielu szczegółów. Wiadomo, że to auto z niemieckiego rynku, którego badanie techniczne jest ważne tylko do sierpnia 2026 roku, a istotną informacją jest to, że zamontowano w nim instalację gazową.

Może mieć to znaczenie dla przyszłego właściciela - 2,4-litrowe silniki Volvo, zwłaszcza po tylu latach, z pewnością lubią sobie "wypić" i nie należy spodziewać się zużycia paliwa poniżej 10 l/100 km. Rekordziście pozostaje życzyć znalezienia właściciela, który osiągnie nim okrągły milion - można powiedzieć, że ten model na to zasługuje.


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