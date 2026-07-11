Rewolucja dla rynku aut używanych. Nowe tablice już obowiązują

Przez wiele lat sprzedaż samochodów używanych funkcjonowała według innych reguł niż rynek nowych aut. Choć to właśnie auta z drugiej ręki dominują w Polsce, przedsiębiorcy zajmujący się ich handlem nie dysponowali rozwiązaniami, z których od dawna korzystali dealerzy nowych pojazdów. Mowa o korzystaniu z profesjonalnych tablic rejestracyjnych podczas jazd demonstracyjnych.

Kilka dni temu weszła w życie nowelizacja rozszerzająca system profesjonalnych tablic także na samochody używane. To nie drobna korekta przepisów, lecz uporządkowanie systemu, który przez lata traktował oba segmenty rynku w odmienny sposób.

Jak działają profesjonalne tablice rejestracyjne

Nowe rozwiązanie opiera się na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych z zielonymi znakami. Nie są one przypisane do konkretnego samochodu, lecz do przedsiębiorcy prowadzącego działalność. Dzięki temu jeden komplet tablic można wykorzystywać kolejno w różnych pojazdach znajdujących się w ofercie firmy, m.in. podczas jazd próbnych, demonstracyjnych, technicznych czy przejazdów logistycznych.

W praktyce oznacza to, że każdy samochód nie musi przechodzić pełnej rejestracji i ubezpieczenia wyłącznie po to, aby klient mógł odbyć legalną jazdę testową. Tablice pozostają związane z firmą, a nie z konkretnym autem, co znacząco upraszcza codzienną działalność komisów i importerów.

Na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych będzie można wykonać jazdę próbną także motocyklem. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Kto może korzystać z profesjonalnych tablic rejestracyjnych

Możliwość używania profesjonalnych tablic przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie obrotu pojazdami. Warunkiem jest odpowiedni wpis do CEIDG lub KRS oraz wykupienie dedykowanego ubezpieczenia OC obejmującego korzystanie z takich tablic.

Jak wyjaśnił w rozmowie z Interią Maciej Szymajda z PolskiAutohandel.pl - do jednego kompletu tablic przedsiębiorca może pobrać w wydziale komunikacji nawet 100 blankietów pozwoleń czasowych, czyli tzw. miękkich dowodów rejestracyjnych. Przed wyjazdem konkretnego samochodu na drogę trzeba wypełnić pozwolenie oraz aktywować je w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za pomocą specjalnej aplikacji i klucza. Następnie należy wykupić krótkoterminową polisę OC, określaną jako ubezpieczenie komisowe, co pozwala legalnie poruszać się sprowadzonym pojazdem po drogach publicznych.

Korzyści odczują także kupujący

Zmiany mają znaczenie nie tylko dla firm, ale również dla klientów. Jazdy próbne samochodami używanymi mogą odbywać się w przejrzystych warunkach, z odpowiednim ubezpieczeniem i jasno określonymi zasadami. Kupujący nie musi już zastanawiać się, czy uczestniczy w przejeździe organizowanym zgodnie z przepisami.

Nowe regulacje zwiększają także przejrzystość całego rynku. Ujednolicenie zasad ułatwia organizowanie legalnych jazd testowych i tworzy bardziej uporządkowane warunki sprzedaży. To zmiana, która nie rzuca się w oczy tak jak nowe modele samochodów czy kolejne technologie, ale może realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie tysięcy sprzedawców oraz milionów osób kupujących używane samochody.

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