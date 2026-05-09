Ranking najbardziej rdzewiejących samochodów. Lepiej trzymać się z daleka

Mirosław Domagała

O ile każdą usterkę mechaniczną da się usunąć i poprzez regularne serwisowanie nawet stary samochód można utrzymywać w świetnym stanie, to postępująca korozja jest najczęściej wyrokiem. Rdza, która atakuje progi, podwozie czy błotniki, oznacza, że moment, w którym auto odbędzie swoją ostatnią podróż nadchodzi nieuchronnie. Dlatego warto wiedzieć, jakie modele mają tendencję do rdzewienia, a które producent dobrze zabezpieczył przed korozją.

Są samochody, które rdzewieją bardziej niż inne. Warto o tym wiedzieć

Spis treści:

  1. Które samochody rdzewieją najbardziej? Ranking
  2. Jak wygląda kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych?
  3. Jakie marki mają problemy z korozją?
  4. Zabezpieczenie antykorozyjne w starszych samochodach
  5. Samochody japońskie rdzewieją bardziej niż inne

Rdza to nie tylko problem natury estetycznej. Korozja zgrzewów, podłużnic i dźwigarów ma kluczowy wpływ na sztywność karoserii i poziom ochrony pasażerów przed następstwami wypadku.

Które samochody rdzewieją najbardziej? Ranking

Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare zajmuje się tą kwestią od przeszło 30 lat. W słynącej z mroźnych zim Skandynawii temat zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów jest szczególnie istotny. Redakcja już w 1989 r. nawiązała współpracę ze sztokholmską firmą "Rostskyddsmetoder" specjalizującą się w badaniach nad technologiami antykorozyjnymi.

Efektem jest ranking powstający na bazie niezależnych redakcyjnych testów. Od początku skandynawskich testów Szwedom udało się w ten sposób przetestować już ponad 500 pojazdów.

Jak wygląda kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych?

Samochody, jakie w tamach testów trafiają do redakcji Vi Bilägare, oddawane są też w ręce naukowców z "Rostskyddsmetoder". Ci skupiają się na jakości zabezpieczenia korozyjnego w miejscach, do których nie zajrzałby żaden dziennikarz motoryzacyjny - przy pomocy endoskopu badają ubytki w lakierze i wszystkie panele karoserii, ze szczególnym uwzględnieniem profili zamkniętych.

Sprawdzają też jakość mastyk, systemu odpływów, powłok chemicznych oraz "właściwości materiałowych" elementów konstrukcyjnych.

Eksperci oceniają czy rozmieszczenie otworów odpływowych zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody i czy fabryczne zabezpieczenia odpowiednio chronią elementy konstrukcyjne.

Mówiąc o "właściwościach materiałowych" są też w stanie prognozować ich trwałość. Mogą np. określić, jak długo fabryczne mastyki czy woski pozostaną "płynne" i po jakim czasie fabryczna konserwacja zacznie pękać i przepuszczać wilgoć.

Jakie marki mają problemy z korozją?

Średnia dla aktualnego zestawienia dotyczącego producentów wynosi 3,1 punktu na 5 możliwych. Z ciekawostek - poniżej średniej oceniono Volvo (3,0 punktu). W środku stawki znalazły się też m.in. Alfa Romeo (3,0 punktu), Kia/Hyundai (2,9 punktu) oraz Peugeot i Opel (2,6 punktu).

Zauważalnie lepiej jest ostatnio z poziomem zabezpieczenia antykorozyjnego w Mazdach, ale średnia na poziomie 2,3 wciąż nie jest powodem do dumy.

Marki samochodów z najlepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

  1. Porsche - 5 punktów
  2. Jaguar - 4,7
  3. Nio - 4,5
  4. BMW - 4,1
  5. Audi - 4,0
  6. Mini - 4,0
  7. Mercedes - 3,9
  8. Renault - 3,7
  9. Volkswagen - 3,6
  10. Seat - 3,6

Marki samochodów z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

  1. Ford - 2,2
  2. Toyota - 2,2
  3. DS - 2,0
  4. Fiat - 2,0
  5. Hongqi - 2,0
  6. Lynk&Co - 2,0
  7. Mitsubishi - 2,0
  8. Range Rover - 2,0
  9. Subaru - 2,0
  10. Suzuki - 2,0
  11. Honda - 1,8

Zabezpieczenie antykorozyjne w starszych samochodach

Szwedzi udostępniają wyniki analizy również dla starszych modeli - nawet 15-, czy 20-letnich. Szczegółowe wyniki występują następująco:

Alfa Romeo:

  • Alfa Romeo 159 (2006) - ocena 1 punkt

Citroen:

  • Citroen C3 (2002-2003) - ocena 2 punkty
  • Citroen C4 Cactus (2014) - ocena 2 punkty
  • Citroen C4 Picasso/Grand Picasso (2008-2009) - ocena 2 punkty
  • DC3 (2010) - ocena 2 punkty

Fiat:

  • 500 (2008) - 2 punkty
  • 500L (2013) - 2 punkty
  • Bravo (2008) - 2 punkty
  • Doblo (2003) - 1 punkt
  • Grande Punto (2006) - 2 punkty
  • Panda - 2 punkty

Honda:

  • Honda Accord (2002-2006) - 2 punkty
  • Honda Accord Tourer (2008) - 2 punkty
  • Honda Civic Hybrid (2005-2006) - 2 punkty
  • Honda Civic (2011-2012) - 2 punkty
  • Honda Civic Tourer (2013-2014) - 2 punkty
  • Honda CR-V (2002-2013) - 2 punkty
  • Honda Insight (2009) - 2 punkty
  • Honda Jazz (2001) - 2 punkty

Jeep:

  • Jeep Cherokee (2012-2015) - 1 punkt

Lexus:

  • IS (2005-2006) - 2 punkty
  • IS (2013-2014) - 2 punkty
  • NX 300h (2014-2015) - 2 punkty

Mazda:

  • Mazda 2 (2007) - 2 punkty
  • Mazda 3 (2008-2011) - 2 punkty
  • Mazda 3 (2003) - 2 punkty
  • Mazda 5 (2005) - 2 punkty
  • Mazda 6 (2002-2009) - 2 punkty
  • Mazda 6 kombi (2007-2011) - 2 punkty
  • Mazda 6 kombi (2012-2015) - 2 punkty

Mitsubishi:

  • ASX (2010) - 2 punkty
  • Colt (2002-2009) - 2 punkty
  • Lancer (2008) - 2 punkty
  • Outlander (2013) - 2 punkty
  • Outlander PHEV (2013-015) - 2 punkty
  • Space Star (2012-2013) - 2 punkty

Nissan:

  • Juke (2011) - 2 punkty
  • Micra (2003) - 2 punkty
  • Micra (2011) - 2 punkty
  • Note (2013) - 2 punkty
  • Qashqai (2007) - 2 punkty
  • Qashqai (2014) - 2 punkty
  • X-Trail (2007) - punkty 2

Peugeot:

  • 1007 (2005) - 1 punkt
  • 108 (2014) - 2 punkty 207 (2006) - 2 punkty
  • 208 (2013) - 2 punkty
  • 508 (2013) - 2 punkty
  • 508 SW (2011) - 2 punkty
  • 2008 (2013) - 2 punkty
  • 4007 (2008) - 1 punkt
  • 5008 (2010) - 2 punkty
  • Partner (2008) - 2 punkty

Subaru:

  • Forester (2008) - 2 punkty
  • Forester (2013) - 2 punkty
  • Impreza (2007) - 2 punkty
  • Justy (2007) - 2 punkty
  • Legacy (2003-2004) - 1 punkt
  • Outback (2007) - 2 punkty
  • Outback (2009-2013) - 2 punkty
  • Outback (2015) - 2 punkty

Suzuki:

  • Swift (2005) - 2 punkty
  • Swift (2011) - 2 punkty
  • SX4 S-Cross (2013) - 2 punkty
  • Vitara (2015) - 2 punkty

Toyota:

  • Auris (2007) - 2 punkty
  • Auris Sports Tourer (2013) - 2 punkty
  • Avensis (2009) - 2 punkty
  • Aygo (2005) - 2 punkty
  • Aygo (2005-2013) - 1 punkt
  • Corolla Verso (2004) - 2 punkty
  • Prius (2004) - 2 punkty
  • Prius(2009) - 2 punkty
  • Prius Plug-in (2013) - 2 punkty
  • RAV4 (2013) - 2 punkty
  • RAV4 (2006) - 2 punkty
  • Verso (2009-2013) - 2 punkty
  • Yaris (2005-2009) 2 punkty
  • Yaris (2013) - 2 punkty

Samochody japońskie rdzewieją bardziej niż inne

Jak tłumaczą przedstawiciele "Rostskyddsmetoder" - japońscy producenci polegają głównie na podkładach i zabezpieczeniach chemicznych na etapie lakierowania nadwozia, a europejscy stawiają raczej na wypełnianie profili zamkniętych woskiem i klasycznym cynkowaniu galwanicznym. W ostatecznym rozrachunku, zapewnia ono zdecydowanie lepszą ochronę antykorozyjną, chociażby ze względu na wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Właśnie z tego powodu, wielu klientów Hondy, Mazdy, Toyoty, Subaru czy Suzuki po zakupie - całkiem słusznie - decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne swoich pojazdów.

Właściciele japońskich samochodów często zaraz po zakupie nowego auta decydują się na dodatkową konserwację. Szwedzki ranking pokazuje, że to dobra decyzjaPaweł RygasINTERIA.PL

W przypadku nowszych aut problemem jest stosowanie plastikowych nakładek czy filcowych wygłuszeń, które kumulują wilgoć i w ocenie ekspertów bywają prawdziwą "wylęgarnią" rdzy. Z tego względu prawidłowe zakonserwowanie samochodu powinno wiązać się z demontażem wszelkich tego rodzaju osłon i zabezpieczeniu takich miejsc preparatami, które jak najdłużej pozostaną "płynne", bez tendencji do pękania.

