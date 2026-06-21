Spis treści: Ile kosztuje używana Skoda Fabia i Toyota Yaris? Dlaczego używana Skoda Fabia trzyma wartość? Jaki silnik ma Skoda Fabia - 1.0 TSI pod lupą Typowe usterki silnika 1.0 TSI Ile oleju pali 1.0 TSI i kiedy wymieniać pasek? Na co uważać przy zakupie używanej Skody Fabii?

Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu na rynku wtórnym - im krócej ogłoszenie "wisi" w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem. Czołówkę zestawienia zdominowały auta miejskie, od lat cenione za tanią eksploatację, dostępność części i opinię o niezawodności. Co istotne, kupujący patrzą dziś na znacznie więcej niż samą cenę - liczą się koszty utrzymania, historia serwisowa i reputacja danej jednostki napędowej.

Ile kosztuje używana Skoda Fabia i Toyota Yaris?

Za Skodę Fabię nabywcy płacili średnio 19 098 zł, kupując w tej cenie auto trzynastoletnie z przebiegiem blisko 180 tys. km. Volkswagen Polo był nieco tańszy - przeciętnie 17 074 zł, choć przy wyższej średniej wieku wynoszącej 15 lat. Najmłodszym i jednocześnie najdroższym modelem pierwszej trójki okazała się Toyota Yaris: średni wiek 11 lat przy średniej cenie sprzedaży 37 513 zł.

Dla porównania, najdłużej na kupca czekały drogie elektryki i auta premium - Toyota bZ4X aż 143 dni, Mercedes EQS 140 dni, a Audi RS7 ze średnią ceną przekraczającą 465 tys. zł - 120 dni.

Skoda Fabia III kombi INTERIA.PL

Dlaczego używana Skoda Fabia trzyma wartość?

Trzecia generacja Fabii, produkowana od końca 2014 do 2021 roku, technicznie jest spokrewniona z Volkswagenem Polo - co tłumaczy, dlaczego oba modele zajmują czołowe miejsca w rankingu. Fabia oferuje sporo miejsca z przodu i większy bagażnik niż Polo, a w wersji kombi rozstaw osi jest dłuższy o 15 mm, a całe nadwozie o 26,5 cm. Bagażnik rośnie wtedy do 530 litrów, a po złożeniu kanapy do niemal 1,4 metra sześciennego, bez uciążliwego progu na podłodze.

Skoda Fabia III kombi INTERIA.PL

Korozja praktycznie nie jest tu problemem - egzemplarze po sześciu latach i kilkudziesięciu tysiącach kilometrów pozostają wolne od rdzy. Wnętrze, choć wykonane z nieco tańszych materiałów niż w Volkswagenie czy Audi, jest solidnie spasowane i nie starzeje się szybko.

Fabia zbiera też pochwały za podwozie - precyzja prowadzenia jest niemal jak z auta o klasę większego. Warto jednak zwrócić uwagę na rozmiar felg: największe 17-calowe obręcze z niskoprofilowymi oponami 215/40 wyraźnie pogarszają komfort i potrafią dudnić na nierównościach, dlatego rozsądniejszym wyborem są koła 15- i 16-calowe.

Jaki silnik ma Skoda Fabia - 1.0 TSI pod lupą

Najpopularniejszą jednostką benzynową w Fabii III jest trzycylindrowy 1.0 TSI z rodziny EA211 - mały, turbodoładowany silnik z wtryskiem bezpośrednim, montowany od 2015 roku w niemal całej gamie koncernu.

Skoda Fabia III 1.0 TSI INTERIA.PL

"Silnik jest względnie przyzwoity jak na swoją klasę, ale gdybym miała wybierać, postawiłabym na jednostkę o większej pojemności. Jednostki 1.0 to małe silniki o krótszej żywotności i mniejszych przebiegach. Nie liczyłabym na to, że taki silnik przejedzie 500 tysięcy kilometrów" - mówi w rozmowie z Interią Iwona Kornatko, właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach. Jednostka o pojemności 999 cm sześciennych generuje od 75 do 115 KM, a maksymalny moment obrotowy 160-200 Nm dostępny jest już od 1500 obr/min.

Typowe usterki silnika 1.0 TSI

Pierwszą bolączką bywa turbosprężarka. "Mała turbina przy krótkich trasach i wymianie oleju co 30 tysięcy kilometrów może sprawiać problemy nawet przy około 80 tysiącach przebiegu - będzie wymagała regeneracji lub naprawy" - ostrzega Kornatko. Sygnałem są utrata mocy i niecharakterystyczne odgłosy z komory silnika.

Drugim słabym punktem jest układ chłodzenia. "Pompa wody jest zintegrowana z termostatem i napędzana oddzielnym paskiem, a nie - jak w większości aut - paskiem rozrządu. Dosyć szybko pojawiają się nieszczelności" - wyjaśnia Kornatko. Tu mechanik radzi nie oszczędzać na naprawach: "Warto wymienić cały zespół. Próby ograniczenia kosztów i wymiana wyłącznie jednego elementu kończą się szybkim powrotem problemu. Nowy moduł oryginalny z paskiem to obecnie koszt około 1,2 tys. zł, a czas wymiany to mniej więcej trzy godziny."

Skoda Fabia III INTERIA.PL

Trzecim typowym problemem jest nagar na zaworach ssących - konsekwencja wtrysku bezpośredniego, w którym paliwo nie omywa zaworów i nie spłukuje osadów. "Dotyczy to szczególnie egzemplarzy eksploatowanych w cyklu miejskim, na krótkich trasach. Można je wyczyścić" - mówi Kornatko. To przypadłość wszystkich silników z wtryskiem bezpośrednim, ale mały silnik o 3 cylindrach i turbodoładowaniu jeżdżący głównie po mieście jest na nią szczególnie narażony.

Ile oleju pali 1.0 TSI i kiedy wymieniać pasek?

Temat podwyższonego zużycia oleju wraca przy wielu jednostkach koncernu. "Zarówno w silniku 1.0, jak i 1.5 pojawiały się problemy z nadmiernym poborem oleju. Na szczęście nie były tak nagminne jak w słynnym 2.0 TFSI i producent dosyć szybko je wyeliminował" - zaznacza Kornatko. Silnik przyjmuje cztery litry oleju o lepkości 5W-40, a fabryczny interwał wymiany to 15 tys. km lub rok - choć przy jeździe miejskiej mechanicy zgodnie radzą go skracać.

Skoda Fabia III INTERIA.PL

Najwięcej kontrowersji budzi pasek rozrządu, dla którego Volkswagen nie podaje konkretnego terminu wymiany. "Producent nie określa terminu ani przebiegu, przy którym należy wymienić pasek rozrządu, co dla użytkowników ślepo słuchających zaleceń producenta może być zgubne. Nie ma w samochodzie elementów wiecznych. Z naszego doświadczenia wynika, że bezpiecznie jest to zrobić w okolicy 180-200 tysięcy kilometrów lub co 5-6 lat" - radzi właścicielka serwisu. Szczególnej uwagi wymagają nowsze wersje EA211 evo z paskiem pracującym w oleju - jego fragmenty mogą zatkać smok i pompę oleju, a w skrajnym przypadku doprowadzić do zatarcia silnika.

Na co uważać przy zakupie używanej Skody Fabii?

Osobnym tematem jest współpraca 1.0 TSI ze skrzynią DSG. W mocniejszych wariantach 110-115 KM kierowcy zgłaszają szarpnięcia przy ruszaniu i "kangurowanie" na niskich prędkościach - to kwestia kalibracji oprogramowania, którą w wielu przypadkach łagodzi aktualizacja sterownika. Sama dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa przekładnia (montowana w około 11 proc. Fabii) jest już dopracowana i awarie występują rzadko, choć zdarza się przyspieszone zużycie sprzęgła nieparzystych biegów - zwykle wskutek przytrzymywania auta na wzniesieniu gazem zamiast hamulcem ręcznym. Manualne przekładnie pięcio- i sześciobiegowe uchodzą za bezproblemowe, z jednym wyjątkiem.

Skoda Fabia III INTERIA.PL

To fabryczna wada dotycząca aut z lat 2017-2018 wyłącznie z silnikami benzynowymi. Z taśmy schodziły one ze zbyt małą ilością oleju w skrzyni, co objawia się szumem czy grzechotem podczas jazdy. Problem objął około 45,5 tys. aut, w tym spokrewnionego Rapida. Jeśli skrzynia hałasuje, sprawę trzeba wyjaśnić jak najszybciej - serwis spuszcza i mierzy olej, a gdy jego poziom okaże się zbyt niski, wymienia całą przekładnię na nową.

Skoda Fabia III INTERIA.PL

Z drobniejszych przypadłości warto znać kilka stałych punktów. Na przykład ten, że wiązka kabli prowadząca do klapy bagażnika potrafi pękać w przejściu między nadwoziem a pokrywą (dostępne są gotowe, prefabrykowane zestawy naprawcze). W modelach z pierwszych roczników system multimedialny lubił samoczynnie przełączać język na angielski, a gumy tylnych amortyzatorów mogą piszczeć - tu zwykle wystarcza silikon w sprayu. Do tego bateria w kluczyku szybko się wyczerpuje, więc lepiej stosować porządne. Jak podsumowuje Kornatko, koszty typowych napraw nie są astronomiczne, więc nawet w przypadku mniejszych awarii, kierowcy nie zostawią w warsztacie fortuny.





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